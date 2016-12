Franţa - Cadavrul decapitat al unei prostituate românce, găsit într-un rîu

Cadavrul decapitat al unei prostituate românce, dată dispărută în urmă cu o lună, a fost găsit de pescari în rîul Durance din apropiere de oraşul francez Avignon, între timp, trei bărbaţi fiind audiaţi de autorităţi în legătură cu acest caz. Georgiana Andreea, de 20 de ani, venise în Franţa împreună cu verişoarele sale, Diana şi Iulia, sub pretextul căutării unei slujbe de menajeră, pentru a se prostitua pe străzile din Avignon. Tînăra era originară din Galaţi. Totul i-a mers bine fetei, pînă în 23 mai, cînd verişoarele sale au văzut-o pentru ultima oară, urcîndu-se în maşina unui bărbat de origine magrebiană. Cadavrul româncei a fost găsit abia luni după-amiază, de către trei pescari, în rîul Durance. Fata fusese decapitată, iar trupul era în descompunere. Potrivit unor surse ale poliţiei, anchetatorii ar fi audiat trei bărbaţi, dintre care un magrebian, în legătură cu acest caz, dar niciuna din piste nu s-a concretizat. Raportul medicilor legişti urmează să fie finalizat, pentru a determina clar cauza morţii. Ofiţerii care s-au ocupat de caz susţin că nu au fost găsite urme de violenţă pe corpul Andreei, deşi capul a fost separat de corp. Acest lucru ar putea fi explicat prin timpul foarte lung în care trupul a plutit în rîu. Mama tinerei a ajuns, luni, la Avignon, însoţită de o clarvăzătoare. Aceasta din urmă susţinea că Andreea a fost sechestrată într-un imobil situat în apropierea unei păduri. Viziunile sale, însă, nu se potrivesc cu realitatea, au precizat anchetatorii.

Ungaria - Român mort într-un accident rutier

Un şofer român, aflat la volanul unei maşini înmatriculate în Italia, a murit în urma ciocnirii autovehiculului cu un camion înregistrat în Ungaria, în Zala, sud-vestul Ungariei. Accidentul s-a petrecut în apropierea graniţei cu Slovenia, românul îndreptîndu-se spre localitatea Letenye. Maşina victimei s-a ciocnit frontal cu autocamionul maghiar, iar românul a murit pe loc.

Irlanda - Români condamnaţi pentru agresiune sexuală

Doi români care au agresat sexual o tînără irlandeză, după ce aceasta întreţinuse relaţii sexuale de bunăvoie cu un alt bărbat, au fost condamnaţi la cîte cinci ani de închisoare, de instanţa supremă din Londra. Judecătorul le-a spus românilor că au comis o infracţiune gravă şi oportunistă şi că au profitat în mod nepermis de adolescenta irlandeză. El a adăugat că unul din condamnaţi, Ionuţ Hoinaru, a avut obrăznicia să spună unui poliţist că femeia era o prostituată. Celălalt condamnat, Constantin Mariscariu, va rămîne sub supraveghere judiciară încă un an după eliberare. Victima a declarat iniţial că bărbaţii au obligat-o să meargă cu ei, cu maşina, într-o zonă rurală din apropiere de Tipperary, unde au violat-o, însă a recunoscut apoi că minţise. Unul din detectivii care s-au ocupat de caz, Tom Kelly, a spus acuzării că fata a minţit în declaraţie pentru că îi era ruşine de faptul că întreţinuse relaţii sexuale cu un bărbat necunoscut, pe care îl abordase în faţa unei discoteci. Constantin Mariscariu (24 de ani) şi Ionuţ Hoinaru (30 de ani) au pledat vinovaţi în faţa acuzaţiilor de agresiune sexuală, în 16 martie 2008, deşi iniţial pledaseră nevinovaţi. Ambii au recunoscut că au obligat-o pe femeie să întreţină relaţii sexuale orale cu ei, în aceeaşi cameră în care aceasta întreţinuse anterior relaţii sexuale cu un al treilea bărbat. Acesta din urmă a fost şi el arestat, în urma declaraţiei false a tinerei, dar a fost eliberat ulterior. Victima a acceptat o compensaţie de 5.000 de euro din partea lui Mariscariu, care a fost eliberat pe cauţiune. Hoinaru, care nu are adresă fixă în Irlanda, însă lucrase la un parc de distracţii, este încă în detenţie, unde ar fi fost victima unor atacuri rasiste.

Marea Britanie - Doi români, autorii unui jaf violent

Doi români au recunoscut că au jefuit în mod violent şi au ameninţat cu arma un cuplu în vîrstă din Marea Britanie, după ce ADN-ul unuia dintre bărbaţi a fost găsit sub unghiile uneia din victime. Victimele au fost un bărbat de 72 de ani şi soţia acestuia, în vîrstă de 68 de ani, pe care românii Eduard Claihnet (22 de ani) şi Serghei Meriacri (21 de ani) i-au legat şi ameninţat cu arma la domiciliul britanicilor, la începutul anului. Bărbaţii au pledat vinovaţi şi au recunoscut că au furat cărţi de credit, un telefon mobil, un aparat foto, documente şi bijuterii. ADN-ul unuia din suspecţi a rămas sub unghiile bătrînului, care l-a zgîriat pe acesta în timpul jafului. Britanicul a fost lovit la cap în încăierare, avînd ulterior nevoie de îngrijiri medicale. Audierea de luni a fost suspendată pentru scurt timp, deoarece avocaţii lui Meriacri nu se aşteptau ca românul să pledeze vinovat. Cei doi români îşi vor primi sentinţele în 31 iulie.

Austria - Avion militar francez decolat din România, interceptat în lipsa autorizaţiei de survol

Forţele aeriene austriece au interceptat, luni seara, un avion militar francez care decolase din România şi care intrase, în mod neautorizat, în spaţiul aerian al Austriei, anunţă Ministerul austriac al Apărării. ”Avionul francez a fost interceptat de două aparate de vînătoare Saab 105, care l-au identificat şi fotografiat”, precizează Ministerul austriac al Apărării. Avionul francez, despre care nu se cunosc detalii, decolase din România cu destinaţia Paris şi, potrivit Ministerului austriac al Apărării, nu avea autorizaţie de survol. A fost depistat zburînd în apropierea oraşelor Radkersburg şi Salzbourg, în centrul Austriei. Austria, ţară cu statut de neutralitate, solicită autorizaţii speciale pentru orice zbor militar. Aviaţia militară franceză participă, săptămîna aceasta, la exerciţiul militar comun Carpatina, desfăşurat în România.

SUA - Coliziune tragică la Washington

În cursul zilei de luni, o violentă coliziune s-a produs între două garnituri de metrou, la o oră de vârf, la Washington, provocînd moartea a şapte persoane, şi rănirea altor 76, dintre care doi sînt în continuare în stare critică, a anunţat, marţi dimineaţa, primarul capitalei americane, Adrian Fenty. Acesta este cel mai grav accident din istoria metroului de la Washington, a anunţat edilul într-o conferinţă de presă, precizînd că acest bilanţ este provizoriu. Anterior, presa locală menţiona un bilanţ de nouă morţi. Accidentul s-a petrecut la ora locală 17.00 (24.00 ora României) în zona de nord-est a metropolei, în apropiere de staţia Fort Totten, lîngă limita dintre oraşul Washington şi statul Maryland, pe o porţiune a liniei care se află la suprafaţă. Metroul din Washington transportă în medie 800.000 de persoane în fiecare zi pe cele patru magistrale care asigură legătura între capitală şi periferiile îndepărtate din statele vecine Virginia şi Maryland.

Germania - Alarmă nucleară declanşată de copii

Doi copii în vîrstă de 6 ani, care se jucau construind o centrală nucleară în miniatură, au declanşat o alarmă atomică în orăşelul german Oelde din vestul ţării. Pentru a construi reactorul centralei lor nucleare, cei doi copii au luat carcasa unui computer şi au lipit pe o parte a acesteia un panou cu simbolul folosit pentru radioactivitate, imprimat de pe Internet, a anunţat poliţia. Un trecător a găsit obiectul, abandonat de copiii care şi-au întrerupt joaca şi au luat o pauză mergînd acasă, care a dat astfel alarma. Pompierii au stabilit un perimetru de securitate, iar postul public de radio a făcut apel la locuitorii oraşului să rămînă în locuinţele lor. Părinţii au fost pînă la urmă cei care au înţeles că cei doi copii sînt la originea alarmei şi au informat autorităţile.

Spania - Trei presupuşi membri ETA, arestaţi

Trei presupuşi membri ETA, dintr-un grup de comando terorist pe punctul de a acţiona, au fost arestaţi luni, în regiunea spaniolă Ţara Bascilor, avînd asupra lor 75 de kilograme de substanţe explozive, potrivit autorităţilor spaniole. Arestările par să nu aibă nicio legătură cu atentatul cu maşină-capcană soldat, vineri, cu moartea unui agent de poliţie la Arrigorriaga. Suspecţii arestaţi în cursul nopţii de luni spre marţi sînt un bărbat şi două femei, Patxi Uranga Salbide, Olatz Lasagabaster Anza şi Ainara Vazquez Martinez. Doi dintre suspecţi au fost arestaţi la Usurbil, într-o fostă hală industrială, iar al treilea la Astigarraga. În cursul percheziţiilor, anchetatorii au confiscat 75 de kilograme de substanţe explozive, dispozitive de detonare, aparate de comunicare şi calculatoare. S-au confiscat şi elemente destinate confecţionării de bombe precum cea ataşată la maşina poliţistului ucis în atentatul de săptămîna trecută. Este vorba de a treia presupusă celulă a ETA anihilată în ultimele luni în regiunea spaniolă Ţara Bascilor. Considerată organizaţie teroristă de UE şi SUA, grupării separatiste ETA i se atribuie moartea a 826 de persoane în cei 41 de ani de atentate.

Italia - Seism puternic în regiunea L\'Aquila

Un cutremur puternic a fost resimţit luni seara, în regiunea L\'Aquila din centrul Italiei, care a fost afectată, în aprilie, de un alt seism, soldat cu aproape 300 de morţi. Cutremurul a avut o magnitudine de 4,4 grade pe Scara Richter. Acesta s-a produs la ora locală 22.58 (23.58, ora României), iar epicentrul a fost localizat la 20 de kilometri nord de L\'Aquila. Adîncimea cutremurului a fost de 14 kilometri. În urma seismului nu au fost semnalate victime sau pagube materiale. În oraşul L\'Aquila, numeroase persoane au părăsit corturile în care au fost adăpostite după cutremurul din aprilie. Cutremurul de la 6 aprilie a avut o magnitudine de 5,8 grade pe Scara Richter şi o magnitudine de moment de 6,2. Cutremurul de luni seara este unul dintre cele mai puternice care s-au produs după cel din 6 aprilie, care a lăsat fără adăpost mii de persoane, distrugînd sau avariind circa 10.000 de locuinţe. Unele dintre aceste replici au depăşit, în zilele imediat următoare după cutremur, magnitudinea de 5 grade pe Scara Richter. L\'Aquila va găzdui, la mijlocul lui iulie, summit-ul şefilor de stat şi de guvern din G8, care trebuia să se desfăşoare în Sardinia.

Polonia - Trafic cu ţigări între Ucraina şi Italia prin România

Poliţia poloneză a anunţat, marţi, arestarea a 21 de persoane din Polonia, în cadrul unei operaţiuni asupra unui grup internaţional de traficanţi de ţigări, persoane care acţionau între Ucraina şi Italia prin România. Anchetatorii din Polonia şi Italia au stabilit că ţigările, cumpărate la preţuri mici în Ucraina, erau mai întîi introduse în Polonia şi stocate, apoi duse spre Italia prin România, Austria, Grecia, Slovenia şi Croaţia. Persoanele arestate în Polonia, printre care şi trei femei, riscă pînă la zece ani de închisoare.

Rusia - Şi-a ucis logodnica după ce a aflat că a fost bărbat înainte să se cunoască

Un bărbat din Volgograd şi-a omorît concubina cu care trăia de doi ani, după ce a descoperit că şi-a făcut schimbare de sex înainte să o cunoască, relatează tabloidul rusesc ”Tvoï Den”. Vladimir, în vîrstă de 33 de ani şi Camilla, de 30 de ani, din Volgograd, s-au cunoscut în urmă cu doi ani, la Sainkt-Petersburg, în timpul unei excursii. De atunci, cei doi au stat împreună, iar Vladimir a cerut-o în căsătorie. Însă, Camilla a refuzat. Bărbatul i-a spart căsuţa de e mail şi a descoperit că femeia, originară din Tiraspol, s-a numit Kirill, înainte să îşi facă operaţie de schimbare de sex în Australia, cu doi ani înainte să se mute în Volgograd. După ce Vladimir a împuşcat-o mortal pe Camilla, a lăsat un bilet de adio şi a încercat să se sinucidă tăindu-şi venele, însă a supravieţuit.

SUA - Şi-a ucis cu sălbăticie soţia şi fiica, ascultînd Eminem

Un american în vîrstă de 29 de ani şi-a ucis cu sălbăticie soţia şi fiica în vîrstă de 10 ani, ascultînd o melodie a lui Eminem. Michael Miller şi-a omorît soţia şi fiica, iar singurul care a scăpat a fost băiatul acestuia, Brian, în vîrstă de 4 ani. Micuţul a fost înjunghiat de 11 ori de tatăl său. Miller a sunat la poliţie şi a anunţat crimele: ”Tocmai mi-am ucis familia cu un cuţit! Pe toţi! Pe toţi trei!”. După ce echipajul de poliţie a ajuns la faţa locului, Miller a declarat că a fost posedat de diavol şi din această cauză şi-a ucis familia. Ucigaşul le-a mai spus poliţiştilor că în timp ce îi omora, asculta o melodie de-a lui Eminem: ”Here comes Satan, I\'m the anti-Christ, I\'m going to kill you” (Vine Satana, eu sînt anti-Christul, te voi ucide). Mai mult, acesta a mai declarat că în momentul în care îşi înjunghia soţia, Adreana, el vedea în aceasta un demon şi că nu îşi explică ce a făcut.

Bulgaria - Peste 4.000 de candidaţi înscrişi în cursa pentru Parlament

Peste 4.000 de persoane vor candida pentru 240 de locuri în viitorul Parlament bulgar, în cadrul alegerilor care se vor desfăşura la 5 iulie. Potrivit informaţiilor oficiale anunţate de Comisia Electorală Centrală din Bulgaria, 4.295 de persoane vor candida pe liste pentru a reprezenta partidele bulgare în Legislativ. Alte 357 de persoane vor candida în sistem uninominal, după ce 12 asemenea candidaturi au fost respinse. Cinci dintre cei respinşi s-au înregistrat în mai multe circumscripţii sau pe listele mai multor partide, două aveau sub 21 de ani la data alegerilor, iar cinci aveau cetăţenie dublă. CEC a cerut alegătorilor să nu fie impresionaţi de numărul mare de candidaţi la prima vedere, întrucît unii dintre ei participă la ambele sisteme, pe liste şi uninominal. Purtătorul de cuvînt al CEC, Biser Troianov, a precizat că este posibil ca numărul secţiilor de vot din străinătate, afişat pe site-ul Ministerului de Externe, să se modifice şi să fie deschise mai multe secţii.

Papua Noua Guinee - Alertă de tsunami

O alertă locală de tsunami a fost emisă marţi, după producerea unui cutremur submarin cu magnitudinea de 6,7 grade, în largul statului Papua Noua Guinee. Epicentrul seismului, care a avut loc, miercuri, la ora locală 24.19 (marţi, 17.19 ora României) la o adîncime de 35 de kilometri, se află la 95 de kilometri sud-vest de Taron, în regiunea New Ireland. ”Nu este de aşteptat un tsunami cu caracter distructiv în Pacific, dar cutremurele cu o astfel de magnitudine generează uneori valuri seismice locale care pot cauza pagube de-a lungul coastelor situate la circa 100 de kilometri de epicentrul cutremurului”, a anunţat Centrul de alertă pentru tsunami în Pacific, într-un comunicat. Papua-Noua Guinee, situată pe Centura de Foc a Pacificului, punct de joncţiune a mai multor plăci tectonice, este în mod curent afectată de mişcări seismice.