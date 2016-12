Turcia - Român arestat

Un român a fost arestat, duminică, pe aeroportul Ataturk din Istanbul după ce forţele de securitate au descoperit la controlul cu raze X că acesta avea ascuns în stomac un kilogram de cocaină, pe care intenţiona să îl introducă în Turcia. În urma controlului, s-a constatat că bărbatul, identificat drept Costel R., avea în stomac 85 de capsule de cocaină, pe care le cumpărase din Sao Paulo, în Brazilia. Bărbatul a fost reţinut pentru presupusă implicare în trafic de droguri.

Franţa - Accident de elicopter

Şapte peroane au murit, sîmbătă seară, cînd elicopterul de tip Ecureuil AS 3552 s-a prăbuşit în departamentul Ain, din Franţa, la bord aflîndu-se şi angajaţi ai parcului de distracţie Walibi. În elicopterul care tocmai decolase se aflau pilotul şi şase angajaţi ai parcului de distraţie Walibi, în Isere. Parcul de distracţii a sărbătorit 30 de ani de activitate şi a organizat în acest week-end o activitate specială pentru Sărbătoarele Taţilor, adică preţuri mici pentru cei cei care nu au mai zburat niciodată. Fiecare călătorie durează 15 minute, aşa cum se precizează pe site-ul lor de Internet. Cele şase victime erau angajaţi ai parcului care voiau să profite de această ocazie ca să zboare cu elicopterul şi şi-au luat special o zi de concediu. Este vorba de trei bărbaţi cu vîrstele cuprinse între 20 şi 39 de ani şi trei femei de 20 - 37 de ani. Nu se cunosc încă motivele pentru care elicopterul s-a prăbuşit în comuna Bregnier-Cordon, o zonă de graniţă dintre Ain şi Isere.

Italia - Intemperii soldate cu victime

Condiţiile meteorologice nefavorabile, respectiv furtuni violente şi ploi puternice, care s-au abătut asupra Italiei duminică s-au soldat cu patru morţi, între care două femei originare din R.Moldova, care au încercat să îşi salveze copiii. Cele două femei din R. Moldova fiecare în vîrstă de 35 de ani s-au înecat încercînd să le vină în ajutor celor trei copii ai lor, în timp ce făceau baie în apropiere de Veneţia. Cei trei copii au fost recuperaţi, dar cele două femei au fost luate de curent. Într-un incident diferit, un bărbat de 81 de ani s-a înecat în momentul în care pasajul subteran prin care mergea într-o maşină sport a fost invadat de apă la Lecce, în sud, într-o regiune puternic afectată de furtună. O femeie de 63 de ani a murit înecată într-un ascensor în timp ce se afla la subsolul unui imobil din Cavallino, o localitate din apropiere de Lecce. Alte două persoane sînt date dispărte pe mare.

Coreea de Sud - Vas suspect

Un vapor nord-coreean supravegheat de armata americană în largul coastelor Chinei, ar putea transporta rachete sau o încărcătură care are legătură cu programul său de armament. Vaporul Kang Nam 1, o navă de 2.000 de tone, a părăsit portul nord-coreean Nampo, din vestul ţării, la 17 iunie şi are ca destinaţie finală Myanmar, via Singapore. Nava este una dintre cele cinci vapoare botezate Kang Nam, de la Kang Nam 1 la Kang Nam 5, folosite pînă în prezent de Phenian pentru comerţul cu arme. Un reprezentant american din cadrul Apărării a anunţat joi că nava americană USS John S McCain supraveghea vaporul Kang Nam 1, în conformitate cu noua rezoluţie a ONU, care sacţionează testul nuclear nord-coreean de la 25 mai.

Georgia - Atentat

Explozia unei mine în apropiere de regiunea separatistă Abhazia, în Georgia, a ucis duminică a un conducător auto georgian care însoţea o patrulă a misiunii UE ce supraveghează aplicarea acordului ruso-georgian de încetare a focului. Vehiculul observatorilor nu a fost afectat, a precizat Ministerul georgian al Afacerilor Interne. Explozia a fost provocată de o mină plasată la marginea unui drum în apropiere de satul Mujava, din districtul Zugdidi, în estul Georgiei şi în apropierea „frontierei” abhaze. Un purtător de cuvînt al misiunii UE a confirmat că probabil este vorba despre o mină, adăugînd că au avut loc două explozii şi că circumstanţele în care s-a produs incidentul urmează să fie clarificate. Această misiune patrulează în zonele din apropierea Abhaziei şi Osetiei de Sud, două teritorii georgiene rebele cărora oficialii de la Moscova le-au recunoscut independenţa şi unde exisită în continuare tensiuni.

Irak - Atentat la Kirkuk

73 de persoane au fost ucise sîmbătă, în apropiere de Kirkuk, în cel mai sîngeros atentat din ultimele 15 luni din Irak, ce a avut loc cu mai puţin de zece zile înainte de retragerea americană din oraşele irakiene, potrivit unui nou bilanţ furnizat duminică. Atentatul, atribuit de autorităţile locale reţelei al-Qaida, s-a produs în oraşul Taza cu majoritate turcomană, la 20 de kilometri la sud de Kirkuk. Acesta a fost comis cu o tonă de explozivi, ce au provocat un crater enorm şi au distrus zeci de case construite din cărămidă. Majoritatea victimelor au murit în timpul prăbuşirii a 80 de case. Pe de altă parte, cadavrele descoperite în Irak au fost identificate ca aparţinînd unora dintre britanicii răpiţi în mai 2007 la Bagdad, au anunţat duminică surse guvernamentale de la Londra. Identitatea celor doi morţi nu a fost precizată, dar potrivit acestor surse, niciunul dintre cadavre nu ar fi al lui Peter Moore, singurul dintre cei cinci ostatici al cărui nume a fost dat publicităţii. Un anunţ oficial în acest sens urmează să fie făcut în cursul zilei de duminică. Consultantul Peter Moore şi patru gărzi de corp britanice au fost răpiţi la 29 mai 2007, de 40 de persoane purtînd uniforme ale poliţiei, la Ministerul de Finanţe din Bagdad.

Croaţia - Seisme

Două cutremure, cu magnitudinea de 5, respectiv 4 pe scara Richter au fost înregistrate duminică în sudul Bosniei-Heţergovina şi în centrul coastei croate a Mării Adriatice. Cel mai puternic seism a avut epicentrul în Bosnia, în apropiere de localitatea Posusje, în vecinătatea frontierei cu Croaţia. Cu 25 de minute mai devreme, un alt cutremur cu magnitudinea 4 a afectat regiunea oraşului Zadar, de pe litoralul croat, situat la circa 200 de kilometri la vest de epicentrului seismului din Bosnia. Cîţiva locuitori din regiunile croate au semnalat uşoare deteriorări ale locuinţelor, în timp ce autorităţile bosniace nu au anunţat niciun fel de pagube.

Danemarca - Autoguvernare

Groenlanda îşi va asuma, începînd de azi, autoguvernarea şi mai face astfel un pas către independenţa faţă de Danemarca. Decizia a fost luată în urma unui referendum privind extinderea gradului de autonomie al regiunii, desfăşurat în luna noiembrie. În acest fel, Groenlanda avea un acces mai mare la propriile resurse naturale. Guvernul local va prelua, de asemenea, controlul poliţiei şi justiţiei din insulă, iar dialectul eschimos va deveni limbă oficială. Danemarca deţine Groenlanda de trei secole, iar din anul 1979 insula se bucură de o autonomie limitată. Extinderea autonomiei va presupune şi recunoaşterea unui statut egalitar cu toate celelalte popoare ale globului.

Portugalia - Deţinuţi de la Guantanamo

Portugalia a acceptat să primească doi sau trei deţinuţi de la Guantanamo, a anunţat sîmbătă ministrul Afacerilor Externe, Luis Amado. Anunţul a fost făcut la o zi după vizita la Lisabona a trimisului special american, Daniel Fried, care a fost deja în Spania şi Ungaria pentru a le cere acestor ţări să primească deţinuţi de la Guantanamo. UE a aprobat o declaraţie negociată cu administraţia de la Washington în care precizează condiţiile transferului de foşti deţinuţi de la Guantanamo către Europa. Italia a anunţat deja că va primi trei dintre ei. Săptămîna trecută, preşedintele Obama a accelerat procesul de transfer de deţinuţi de la centrul de detenţie, odată cu plecarea a nouă dintre ei spre Ciad şi Bermude.

Afganistan - Dezminţire

Un reponsabil al miliţiilor Taliban a negat, duminică, orice implicare în răpirea, în luna noiembrie, în Afganistan, a unui reporter al cotidianului „The New York Times” şi a colegului afgan al acestuia, care au reuşit recent să se elibereze. Reporterul publicaţiei „The New York Times” David Rohde, jurnalistul afgan Tahir Ludin şi şoferul acestora, Asadullah Mangal, au fost răpiţi în împrejurimile capitalei Kabul, la 10 noiembrie. David Rohde şi Tahir Ludin au reuşit să evadeze sărind zidul proprietăţii unde erau ţinuţi prizonieri, în regiunea pakistaneză Waziristanul de Nord, potrivit unui articol publicat sîmbătă pe site-ul de Internet al cotidianului american. Asadullah Mangal a rămas în mîinile răpitorilor, despre care articolul susţine că sînt luptători Taliban, fără alte precizări.