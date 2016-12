Băsescu apreciază că Guvernul face faţă crizei

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, aseară, la o televiziune, că actualul Guvern “este bun, face faţă crizei”, deşi are stîngăciile lui în comunicare, menţionînd că nu poate reproşa Cabinetului acest lucru, atît timp cît şi el are propriile stîngăcii în comunicare. Şeful statului a precizat că nu poate reproşa Cabinetului aceste stîngăcii, pentru că şi el are propriile stîngăcii. Băsescu a menţionat că uneori el însuşi spune unele lucruri care, probabil, ar trebui “împachetate” altfel.

“PD-L nu mai intră în joc pentru desemnarea viitorului comisar european”

Europarlamentarul PSD, Ioan Mircea Paşcu, a declarat, ieri, pentru un post de radio, că viitorul comisar european al României nu trebuie să provină din rîndurile PD-L, el apreciind că această formaţiune “nu mai intră în joc” pentru desemnarea comisarului. El a apreciat că în cazul în care preşedintele se va amesteca în această problemă, atunci nu va mai fi doar Guvernul cel care numeşte viitorul comisar. Întrebat dacă PSD ar accepta un compromis, adică viitorul comisar să nu fie nici de la PSD, nici de la PD-L, Paşcu a apreciat că această variantă nu este exclusă, mai ales în ipoteza în care PSD şi PD-L vor avea poziţii ireconciliabile.

Liderii UDMR vor candidat propriu la prezidenţiale

Preşedintele UDMR, Marko Bela, a declarat, ieri, că majoritatea membrilor conducerii Uniunii se pronunţă pentru ca organizaţia să aibă un candidat propriu la alegerile prezidenţiale, el apreciind că este puţin probabil ca un candidat român să îşi asume, în primul tur de scrutin, un anumit program privind comunitatea maghiară. El a spus că “ar fi bine” să existe o astfel de variantă, dar nu prea crede că acest lucru ar fi posibil. Întrebat cine susţine concret ideea ca Uniunea să aibă un candidat propriu în alegerile prezidenţiale, Marko Bela a menţionat că au existat consultări cu organizaţiile teritoriale, cu grupurile parlamentare şi în cadrul conducerii UDMR.

Ordonanţa privind redevenţele miniere şi petroliere, adoptată

Camera Deputaţilor a adoptat, pe articole, Ordonanţa de Urgenţă 101/2007 privind redevenţele miniere şi petroliere, modificată substanţial, deputatul Iulian Iancu arătînd că s-a stabilit o nouă modalitate de calcul a redevenţelor şi s-au eliminat articolele care au dus la contractul cu Sterling. Ordonanţa a fost emisă de Guvernul Tăriceanu, dar Comisia de industrii a făcut mai multe modificări care au dus la schimbarea “filosofiei” de calcul a redevenţelor. Deputaţii PSD şi PD-L au anunţat că susţin adoptarea ordonanţei cu modificările de rigoare, considerînd că, în acest fel, se vor aduce mai mulţi bani la bugetul de stat şi că se “corectează o greşeală enormă făcută de liberali”, în timp ce reprezentanţii PNL au apreciat că, prin aceste modificări, “bugetul se va deteriora”. Deputaţii trebuiau să dea şi votul final asupra acestei ordonanţe, dar şedinţa Camerei Deputaţilor a fost suspendată la discutarea cazului Adrian Năstase şi nu a mai fost reluată.

Aviz pentru propunerea IPP privind un reprezentant al societăţii civile în CSM

Comisia juridică a avizat, ieri, propunerea făcută de Institutul de Politici Publice (IPP) pentru postul de reprezentant al societăţii civile în Consiliul Superior al Magistraturii (CSM), candidatura Elenei Tănăsescu urmînd a fi supusă aprobării plenului. Comisia juridică a audiat-o, ieri, pe Elena Simina Tănăsescu, avizînd favorabil această propunere. Comisia a mai audiat, luna trecută, şi celelalte şapte persoane propuse de diverse organizaţii neguvernamentale pentru postul de reprezentant al societăţii civile în CSM. Elena Tănăsescu este prodecan al Facultăţii de Drept a Universităţii Bucureşti. Din cele opt propuneri făcute de diverse organizaţii guvernamentale pentru CSM, plenul Senatului urmează să decidă, prin vot, cel mai probabil astăzi, asupra uneia singure.

“O mai bună supraveghere a instituţiilor financiare”

Preşedintele Traian Băsescu a declarat, ieri, că practicarea de către bănci a unor dobînzi mari poate prejudicia economia românească şi chiar băncile, el afirmînd că este necesară o mai bună reglementare şi supraveghere a instituţiilor financiare. El a enumerat cîteva dintre problemele cu care se confruntă România, în perioada de criză economică, menţionînd că unele dintre acestea sînt condiţiile de creditare practicate de băncile din România. Şeful statului a spus că a avut întîlniri repetate cu reprezentanţii băncilor, mesajul pe care l-a transmis de fiecare dată fiind necesitatea unui parteneriat bănci-guvern pentru diminuarea efectelor crizei. El a mai arătat că un alt fenomen care afectează investiţiile din România este birocraţia, existînd un număr mare de taxe şi impozite, unele fără impact pozitiv la buget.

Vot final amînat pentru paşapoartele biometrice

Deputaţii au adoptat, ieri, pe articole, fără obiecţii, ordonanţa de urgenţă emisă de Guvernul Tăriceanu, care prevede introducerea paşapoartelor biometrice, în timp ce în faţa Palatului Parlamentului un grup de persoane manifestau împotriva acestor paşapoarte. Camera Deputaţilor urma să dea şi votul final asupra acestei ordonanţe, însă acest lucru nu a mai fost posibil după ce deputaţii PSD, PNL şi ai UDMR au părăsit lucrările Camerei în timpul dezbaterii privind începerea urmăririi penale a deputatului PSD Adrian Năstase. Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 207/2008 care vizează introducerea paşapoartelor biometrice modifică Legea 248/2005 privind regimul liberei circulaţii a cetăţenilor români în străinătate. În expunerea de motive a ordonanţei se arată că punerea în circulaţie a paşaportului cu date biometrice constituie o obligaţie asumată de România în baza calităţii de stat membru al UE.

CNVM va ieşi din subordinea Parlamentului

Comisia Naţională a Valorilor Mobiliare (CNVM) va ieşi din subordinea Parlamentului, însă va avea obligaţia de a trimite forului legislativ raportul anual de activitate, iar membrii Comisiei vor putea fi realeşi în funcţie, potrivit unui proiect de lege aprobat recent de Guvern. Potrivit proiectului, raportul anual, însoţit de raportul de audit financiar şi de execuţia bugetară, va fi trimis, pînă la data de 30 iunie a fiecărui an, Parlamentului, Comisiei pentru buget finanţe şi bănci şi Comisiei pentru politică economică, reformă şi privatizare ale Camerei Deputaţilor, Comisiei pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, şi Comisiei economice, industrii şi servicii ale Senatului. La solicitatea Parlamentului, Comisia va avea obligaţia de a-i prezenta acestuia şi alte rapoarte. Documentele vor fi dezbătute în şedinţă comună a Camerelor, fără să fie însă supuse votului. În prezent, termenul pînă la care CNVM trebuie să trimită rapoartele este 30 aprilie. Proiectul de lege urmează să fie trimis pentru dezbatere şi adoptare Parlamentului.