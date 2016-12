Ungaria - Un român a murit şi alţi doi au fost răniţi într-un accident rutier

Un român a murit şi alţi doi au fost uşor răniţi, miercuri, într-o coliziune frontală pe autostrada numărul patru, din apropierea oraşului Monor, la circa 40 de kilometri sud-est de Budapesta. Ambele autoturisme implicate în accident aveau numere de înmatriculare româneşti. Una din maşini, care circula dinspre oraşului Szolnok spre Budapesta, a intrat pe contrasens, înainte de a se ciocni cu celălalt autoturism, al cărui şofer a murit în momentul accidentului. Doi dintre cei patru pasageri ai maşinii care a cauzat accidentul au fost transportaţi la spital cu răni uşoare.

SUA - Un băiat de 11 ani şi-a împuşcat mortal fratele

Un băiat de 11 ani din SUA şi-a împuşcat mortal fratele de 9 ani, din greşeală, în timpul unei dispute legate de un joc pe computer. Darius Finley (9 ani) a fost împuşcat în piept cu o puşcă, după ce fraţii s-au luptat avînd arma în mînă, în Mississipi. Potrivit ofiţerilor, fratele mai mic s-ar fi supărat pentru că a pierdut un joc şi a luat puşca. Fratele său, De-Andre, a spus că, iniţial, nici nu s-a atins de armă. Ulterior, însă, cei doi copii s-au luat la bătaie, iar arma s-a descărcat în pieptul băiatului de 9 ani. Tatăl băieţilor se afla în grădină, la momentul accidentului. Poliţiştii au spus că, cel mai probabil, De-Andre Finley nu va fi pus sub acuzare, deoarece are sub 13 ani şi întîmplarea a fost un accident.

Canada - Lingouri de aur dispărute de la Monetăria Regală

Poliţia federală a fost solicitată să ofere ajutor în cadrul anchetei privind aparenta dispariţie a unor lingouri de aur şi metale preţioase din seifurile Monetăriei Regale din Canada. Monetăria Regală, care imprimă moneda canadiană şi a altor ţări, a recunoscut că a pierdut urma unei cantităţi neprecizate de metale preţioase. Potrivit presei canadiene, valoarea lingourilor care lipsesc ar depăşi zece milioane de dolari. Un secretar de stat, Rob Merrifield, a declarat că a dat instrucţiuni instituţiei să facă apel la Jandarmeria Regală din Canada (GRC) pentru efectuarea unei anchete exhaustive, după ce a aflat că un audit extern, menit să efectueze o verificare contabilă, nu a permis clarificarea acestui caz. Merrifield nu a făcut nicio precizare în legătură cu cantitatea de lingouri de aur lipsă în inventar. Opoziţia nu a pierdut ocazia să atace Guvernul, acuzîndu-l de incompetenţă. Monetăria Regală canadiană, o societate de stat, are ca misiune producerea de piese de circulaţie şi de piese rare pentru Canada şi alte ţări şi de a administra sistemul monetar naţional. Aceasta a anunţat că produce peste un miliard de piese pe an în uzina sa ultramodernă din Winnipeg. Societatea este verificată în mod periodic, pentru asigurarea transparenţei activităţilor sale, ceea ce face seifurile sale şi mai sigure, se precizează pe site-ul instituţiei.

Spania – Aterizare cu un motor în flăcări

Un Airbus A320 avînd la bord 180 de pasageri norvegieni a efectuat o aterizare de urgenţă în Insulele Canare, după ce unul din reactoare a luat foc. ”La puţin timp după decolarea de pe aeroportul din Las Palmas, avionul a fost obligat să revină la sol”, a declarat Christian Groenli, un oficial din cadrul companiei Ving. Unii pasageri susţin că un motor luase foc şi se auziseră mici explozii. Avionul a aterizat totuşi în siguranţă şi nicio persoană nu a fost rănită. Avionul, care făcea legătura între Las Palmas şi Oslo, este proprietatea companiei Iber World.

Marea Britanie - Suspecţi de terorism au cîştigat procesele în care contestau măsurile de supraveghere

Trei suspecţi de terorism au cîştigat, miercuri, procesele în apel intentate în Marea Britanie, privind folosirea unor dovezi secrete pentru impunerea unor măsuri controversate de supraveghere. O comisie de judecători de la Camera Lorzilor a stabilit că procedura judiciară nu a fost aplicată corect şi intră în contradicţie cu Convenţia Europeană a Drepturilor Omului. Astfel, judecătorii instanţei supreme au cerut reexaminarea cazurilor. Guvernul britanic a introdus ordine de supraveghere, inclusiv arestarea la domiciliu, în 2005, după ce Camera Lorzilor stabilise că deţinerea suspecţilor de terorism fără proces reprezintă o încălcare a drepturilor omului. Ministrul britanic de Interne, Alan Johnson, şi-a exprimat dezamăgirea în legătură cu decizia luată miercuri.

SUA – Explozie la o fabrică

Cel puţin două persoane au murit, iar alta este dată dispărută după o explozie produsă marţi, la o fabrică a unei companii de produse alimentare din statul american North Carolina. Din cauza vremii nefavorabile, echipele de intervenţie au suspendat acţiunile de recuperare a celor două cadavre şi de căutare a persoanei dispărute. Explozia s-a produs marţi după-amiază, la fabrica firmei de produse alimentare ConAgra Foods, situată în orăşelul Garner. În momentul exploziei, în fabrică se aflau aproximativ 300 de muncitori, unii inhalînd vapori toxici provocaţi de scurgerile de amoniac. Din cauza exploziei, structura clădirii nu mai este stabilă, iar situaţia este îngreunată de vremea nefavorabilă, a declarat un oficial din cadrul serviciilor de intervenţii. Deocamdată nu se cunosc cauzele exploziei.

Marea Britanie – Grevă la metroul londonez

Aproape toate liniile de metrou din Londra erau paralizate miercuri, imediat după ora 7.00 (9.00, ora României) de o grevă de 48 de ore. Potrivit site-ului instituţiei Transport for London (TFL), care supervizează toate transporturile din capitală, cinci linii din totalul de 11 erau total întrerupte şi doar una funcţiona normal. Celelalte linii erau parţial suspendate, fiind deservite doar cîteva tronsoane, în timp ce garniturile de tren circulau cu întîrzieri semnificative. Cîteva mii de angajaţi ai metroului au lansat, marţi, la ora 18.00 GMT (21.00, ora României), o grevă de 48 de ore, în urma eşecului ultimelor discuţii dintre Sindicatul Transporturilor Maritime şi Feroviare (RMT) şi London Underground, societatea care administrează metroul londonez. Ultima grevă la metrou efectuată la apelul RMT, care numără circa 10.000 de membri din rîndul celor 13.400 de angajaţi la metrou, a avut loc în 2004. Primarul Londrei, Boris Johnson, a declarat că această grevă este inutilă şi provoacă suferinţă călătorilor. Greva ar urma să producă pierderi de 50 de milioane de lire sterline pe zi economiei londoneze, potrivit estimărilor patronatului. London Underground transportă anual peste un miliard de pasageri, efectuează zilnic pînă la patru milioane de curse de la un capăt la altul pe cele 11 linii ale sale, care deservesc 270 de staţii, răspîndite în reţeaua de 402 kilometri.

Palau – Gazdă pentru 17 chinezi închişi la Guantanamo

Palau, unul dintre cele mai mici state din lume, situat în Oceanul Pacific, a acceptat să găzduiască 17 deţinuţi chinezi uiguri de la Guantanamo, exoneraţi de acuzaţiile de terorism, a anunţat preşedintele acestei ţări, Johnson Toribiong. “Sînt onorat si mîndru că SUA au cerut asistenţă de la Palau, pentru o sarcină atît de importantă”, a adăugat el. Washingtonul negocia de marţi cu Palau pentru a primi deţinuţi de la Guantanamo exoneraţi de orice acuzaţie de terorism. Situat la 800 de kilometri est de Filipine, Palau este unul dintre cele mai mici state din lume, avînd doar 20.000 de locuitori. Insula, aflată sub tutela ONU, a fost administrată pînă în 1994 de SUA.

Canada – Aterizare de urgenţă

Un avion al companiei American Airlines cu 210 persoane la bord a trebuit să aterizeze de urgenţă, marţi seara, la Halifax, în urma unui incendiu electric în toaletă, incident care nu s-a soldat cu victime. Aparatul a aterizat fără incidente, iar toate persoanele de la bord erau tefere. Zborul cu numărul 64 al companiei American Airlines efectua o legătură între Aeroportul JFK din New York şi Zurich, în Elveţia. Pe de altă parte, un avion A340-300 cu 155 de pasageri la bord a efectuat, marţi, o aterizare de urgenţă pe aeroportul Şeremetievo din Moscova. A fost vorba despre un avion al companiei chineze Air China, care efectua un zbor din direcţia Milano către Beijing şi care tranzita prin Rusia. Incidentul s-a produs din cauza unei defecţiuni la unul dintre motoare.

Marea Britanie - Educatoare, suspectată de distribuirea unor fotografii indecente cu copii

O educatoare din Plymouth a fost arestată în legătură cu distribuirea unor fotografii indecente cu copii. Femeia, în vîrstă de 39 de ani, a fost reţinută după o percheziţie a locuinţei sale şi a grădiniţei Little Teds din Plymouth. Grădiniţa a fost închisă marţi, pentru a permite poliţiştilor să facă investigaţii, iar femeia a rămas în custodia poliţiei, în noaptea de marţi spre miercuri. Marţi dimineaţa, casa femeii a fost percheziţionată după ce poliţia primise în urmă cu o zi o informare în acest caz. Ea a fost arestată după trei ore. Ofiţerii au refuzat să confirme dacă copiii care apăreau în fotografii erau dintre cei care frecventează acea grădiniţă.

Un alt caz a indignat opinia publică britanică. O britanică în vîrstă de 36 de ani, mamă a şase copii, şi-a părăsit familia şi s-a mutat cu prietenul ei Adam Caban, în vîrstă de 18 ani. Femeia este din oraşul Falmouth. Fiii ei cei mai mari, în vîrstă de 15 şi 10 ani, trăiesc la rudele femeii, în timp ce un alt copil locuieşte cu asistenţi maternali. Fostul partener al său a spus că ce a făcut ea este o ruşine. Înainte să plece de acasă, Mallinson le-ar fi zis copiilor săi: “Nu am cum să decid eu de cine mă îndrăgostesc”, relatează “The Sun”. Mallinson nu a vrut să comenteze situaţia. Mama lui Caban a spus că fiul ei are 18 ani şi poate face ce vrea.

Israel - A aruncat la gunoi o saltea în care era ascuns un milion de dolari

O femeie din Israel a aruncat din greşeală o saltea în care era ascuns un milion de dolari, bani pe care nu i-a mai găsit deşi a căutat în trei gropi de gunoi. Femeia a declarat că i-a cumpărat mamei sale o nouă saltea şi a aruncat-o pe cea veche, după care a aflat că mama sa şi-a ascuns agoniseala de o viaţă în saltea. Femeia a spus că o cheamă Anat şi că locuieşte în Tel Aviv. Cînd s-a dus să recupereze salteaua, a aflat că a fost deja transportată la groapa cu gunoi. De aceea s-a dus să o caute în trei astfel de locuri, dar nu a găsit-o. Yitzhak Borba, diectorul unei groape cu gunoi, a spus la postul de radio că angajaţii săi au ajutat-o pe femeie să o caute, spunînd că aceasta părea disperată. Salteaua e greu de găsit printre 2.500 de tone de gunoi care vin în fiecare zi, a spus acesta. El a precizat că a mărit numărul paznicilor ca să apere groapa de gunoi de căutători de comori. La rîndul său, Anat a spus că oamenii trebuie să îi mulţumească lui Dumnezeu şi pentru cele bune şi pentru cele rele.

Italia – A pierdut cursa Air France prăbuşită în Atlantic dar a murit într-un accident rutier

O femeie din Italia care pierduse, din cauza unei întîrzieri, cursa Air France 447 între Rio de Janeiro şi Paris, prăbuşită pe 1 iunie, a murit într-un accident rutier. Italienii Kurt şi Johanna Ganthaler îşi petrecuseră vacanţa în Brazilia, iar pe 31 mai pierduseră cursa Air France prăbuşită în Oceanul Atlantic. Cei doi soţi au revenit în Italia cu un alt avion, dar au fost implicaţi într-un accident rutier în care pensionara Johanna Ganthaler şi-a pierdut viaţa. Avionul Airbus A330 al companiei Air France, care zbura între Rio şi Paris, avînd la bord 228 de persoane, s-a prăbuşit pe 1 iunie în Oceanul Atlantic.

SUA – Împuşcături la Washington

Două persoane au fost împuşcate în apropierea muzeului Holocaustului din Washington, răniţii fiind transportaţi la spital, a anunţat poliţia. Autorul atacului a fost arestat. Atacul s-a produsa în jurul orei 08.00, ora României. Victimele au fost transportate la spital, a declarat ofiţerul de poliţie Israel James. Potrivit FOX News, un bărbat a intrat în muzeu şi a împuşcat un gardian. Un alt gardian a tras la rîndul său, rănindu-l pe presupusul agresor.