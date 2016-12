Italia - Un bărbat de 20 de ani, cel mai probabil român, a fost asasinat

Un tînăr de aproximativ 20 de ani, cel mai probabil român, a fost împuşcat mortal, în cursul nopţii de duminică spre luni, în regiunea Calabria din sudul Italiei. Cadavrul tînărului împuşcat în cap cu două focuri de armă a fost găsit luni dimineaţă, în localitatea Bagnara Calabra. După ce a fost împuşcat în cap, corpul tînărului a fost aruncat într-un şanţ, fiind descoperit de un cioban care a alertat autorităţile. Este posibil ca tînărul să fi fost adus în această zonă la bordul unui vehicul. Pe de altă parte, se relatează că doi români care încercaseră să jefuiască un magazin din nordul Italiei au fost arestaţi graţie ajutorului oferit de doi copii de 12 ani, care i-au urmărit cu bicicletele. Incidentul a avut loc în localitatea Bussolengo din regiunea nordică Veneto, unde doi copii de 12 ani observaseră că doi bărbaţi au fugit dintr-un magazin de unde încercaseră să fure bani. Cei doi copii i-au urmărit pe suspecţi cu bicicletele şi în permanenţă au ţinut legătura prin telefon cu carabinierii. În acest fel, carabinierii au reuşit să îi localizeze şi să îi aresteze pe cei doi suspecţi români. Ulterior, copiii s-au prezentat la secţia carabinierilor pentru a se asigura că hoţii au fost reţinuţi.

Marea Britanie - Sentinţe record pentru vinovaţii de moartea unui bebeluş

O instanţă britanică a pronunţat sentinţe record pentru mama şi tatăl vitreg ai unui bebeluş de un an şi jumătate care a murit în urma repetatelor abuzuri, fiind condamnat şi chiriaşul cuplului, pentru complicitate şi tăinuire. Bebeluşul, cunoscut de opinia publică drept Copilul P, a fost găsit mort în leagănul său dintr-o casă din Tottenham, în august 2007, avînd multiple coaste şi încheieturi rupte. Copilul fusese abuzat de opt luni, iar asistenţii sociali îl vizitaseră de 60 de ori în acest interval, însă nu reuşiseră să dovedească abuzul părinţilor săi. Autopsia efectuată ulterior a arătat că micuţul avea 22 de răni pe tot corpul. Mama lui, în vîrstă de 27 de ani, a cărei identitate nu a fost dezvăluită, a fost condamnată la închisoare pe o perioadă nedeterminată, fiind eligibilă pentru eliberare condiţionată în mai mult de trei ani. Ea a petrecut, deja, 644 de zile în închisoare. Prietenul femeii, în vîrstă de 32 de ani, a fost condamnat la 12 ani de închisoare pentru moartea bebeluşului şi la închisoare pe viaţă pentru violarea unei fetiţe de 2 ani. El ar putea fi eliberat condiţionat peste minimum zece ani. Chiriaşul celor doi, Jason Owen (37 de ani) a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru tăinuire şi complicitate, el fiind la curent cu modul în care era tratat micuţul. Owen ar putea ieşi din închisoare după aproximativ doi ani, cu eliberare condiţionată. Surse ale poliţiei s-au declarat mulţumite de pedepse, subliniind că sînt cele mai lungi pronunţate vreodată în cazuri de abuzuri mortale asupra copiilor. Cea mai mare organizaţie pentru protecţia copiilor din Marea Britanie, însă, s-a declarat dezamăgită de sentinţă.

SUA - Explozie la New York

Un dispozitiv explozibil de mică putere a provocat pagube materiale, luni, la o cafenea din New York, incident care aminteşte, potrivit poliţiei, de trei cazuri precedente înregistrate în ultimii patru ani. Explozia s-a produs la 03.30 (10.30, ora României) lîngă o cafenea Starbucks, care atunci era închisă, în nordul Manhattan-ului. Potrivit experţilor, este vorba despre un explozibil de putere mică. Bomba a distrus geamurile cafenelei şi a perturbat liniştea Memorial Day, cînd sînt comemoraţi soldaţii căzuţi în luptă. Explozia a dus la evacuarea persoanelor din clădirea cu 25 de apartemente la parterul căreia se afla cafeneaua. Alte trei explozii, a cărui origine a rămas neclară, s-au produs în ultimii patru ani la New York, în faţa consulatelor britanic şi mexican, precum şi într-un centru de recrutare al armatei din Times Square. La cele trei explozii precedente, martorii oculari au semnalat prezenţa la faţa locului a unui bărbat pe o motocicletă, suspectat că a amplasat bombele artizanale, dar poliţia nu l-a găsit niciodată. Explozia de luni s-a produs la doar patru zile de la anihilarea unui complot al cărui obiectiv era producerea unor atentate la două sinagogi din New York şi la obiective militare. Patru persoane au fost inculpate săptămîna trecută. Potrivit autorităţilor, suspecţii nu au avut legătură directă cu organizaţii teroriste internaţionale.

Grecia - Scafandru britanic, mort în timpul filmărilor unui documentar subacvatic

Un scafandru britanic a murit în timp ce asista la filmările unui documentar subacvatic despre nava White Star Line Britannic, soră cu navele Titanic şi Olympic, care s-a scufundat în largul coastei greceşti, în 1916. Carl Spencer, de 37 de ani, făcea parte dintr-o echipă de scafandri a National Geographic ce explora epava din Marea Egee. El ar fi suferit de boala Bends, o afecţiune ce poate fi letală pentru scafandri, atunci cînd aceştia ies la suprafaţă, de la adîncimi mari, prea brusc, iar nitrogenul formează bule în sînge. Un elicopter militar l-a transportat pe bărbat la un spital din Atena, dar el nu şi-a mai recăpătat cunoştinţa. Nava Britannic a fost localizată la aproximativ 120 de metri adîncime, în Marea Egee. Fundaţia Britannic, condusă de omul de afaceri Simon Mills, doreşte conservarea epavei.

Georgia - Explozie în faţa unui post de televiziune de opoziţie

O explozie s-a produs, luni, în faţa sediului unui post de televiziune al opoziţiei din Tbilisi, a anunţat Ministerul georgian al Afacerilor Interne, în timp ce manifestaţiile împotriva puterii continuă în capitala acestei ţări caucaziene. Nimeni nu a fost rănit, în pofida faptului că geamurile clădirii s-au spart şi că poarta de la intrare a suferit pagube. Televiziunea Maestro difuzează emisiuni critice la adresa preşedintelui georgian, Mihail Saakaşvili, ai cărui opozanţi manifestează de la începutul lui aprilie în Tbilisi, cerîndu-i demisia şi acuzîndu-l de autoritarism şi de proastă administrare a conflictului cu Rusia din august 2008. O producătoare din cadrul companiei Maestro, Natia Mikiaşvili, a declarat că la originea acestei explozii ar fi o grenadă, iar opoziţia a acuzat autorităţile georgiene că au declanşat o campanie de intimidare.

Afganistan - Cel puţin 160 de morţi din cauza intemperiilor

Inundaţiile, alunecările de teren şi avalanşele provocate de topirea zăpezii în zonele muntoase din nordul Afganistanului au provocat moartea a cel puţin 160 de persoane. Dintre cele 160 de victime, 65 sînt în provincia Badashan (nord-est), în zona lanţului muntos Hindu Kush. Intemperiile au afectat 10.200 de familii şi au distrus 4.500 de locuinţe în ultimele săptămîni. Un fond de 1,5 milioane de dolari a fost pus la dispoziţia familiilor care au pierdut locuinţele, iar Guvernul afgan şi organizaţiile internaţionale s-au mobilizat pentru distribuirea ajutoarelor. Afganistanul este afectat aproape în fiecare an de inundaţii, avalanşe şi alunecări de teren.

Rusia - Un general acuzat de crime în Cecenia va conduce forţele aeropurtate

Generalul Vladimir Şamanov, acuzat de implicare în crime în al doilea război din Cecenia, a fost numit la conducerea forţelor ruse aeropurtate, a anunţat, luni, un purtător de cuvînt al Ministerului Apărării. Şamanov s-a aflat la conducerea unităţilor ruse pentru formarea trupelor pentru luptă. În aprilie 2007, ONG-uri ruse, printre care Memorial şi grupul Helsinki, l-au descris pe Şamanov ca pe ”un simbol al încălcărilor drepturilor omului, grave şi masive în Cecenia”, după ce acesta a fost primit de preşedintele american de atunci, George W. Bush. Organizaţiile au prezentat atunci o listă cu cîteva dintre actele comise în zona de responsabilitate a lui Şamanov în Cecenia. Trupele sub comanda sa erau acuzate mai ales de tiruri asupra refugiaţilor ceceni, la 29 octombrie 1999, uciderea unor localnici din Alhan-Iurt, în decembrie 1999, bombardamente ce au vizat civili, la 4 februarie 2000.

Germania - Spion condamnat

Un spion din cadrul serviciilor secrete germane BND a fost condamnat la trei ani de închisoare pentru că a livrat informaţii tehnologice unei întreprinderi suspectate că a participat la programul de rachete iraniene. Bărbatul de naţionalitate iraniană, care are aproximativ 60 de ani, a fost, timp de mai mulţi ani, unul dintre agenţii cei mai importanţi ai serviciilor germane, sub numele de cod Sinbad. El ar fi obţinut aproape un milion de euro în cursul acestor ani, în schimbul informaţiilor privind programele balistice ale Teheranului. Dar în octombrie, el a fost arestat la aeroportul din Frankfurt, suspectat că a colaborat, de asemenea, cu o întreprindere care ar fi implicată în programul de rachete iraniene Shahab. BND nu a putut determina dacă Sinbad era agent dublu care livra informaţii cu aprobarea Teheranului. Pentru a evita publicitatea în acest caz, tribunalul din Berlin, acuzatul şi serviciile secrete au încheiat un aranjament care limita la strictul necesar durata audierilor. În schimb, Sinbad va trebui să părăsească teritoriul german, pedeapsa sa putînd fi efectuată în străinătate.

Bulgaria - Seism

Un alt seism a fost resimţit, luni dimineaţă, în sud-vestul Bulgariei, în jurul orei locale 07.50., după ce mai multe mişcări telurice au afectat regiunea duminică. Epicentrul ar fi localizat la 160 de kilometri sud-vest de Sofia, în afara graniţei bulgare, a informat Institutul Geofizic al Academiei bulgare de Ştiinţe. Seismul a avut o magnitudine de 3,8 grade pe Scara Richter şi nu au fost înregistrate pagube sau victime. În Macedonia şi ţările învecinate au fost resimţite, începînd de duminică după-amiază, peste 70 de cutremure. Numeroasele seisme care au afectat regiunea de la graniţa dintre Macedonia şi Grecia, în jurul Lacului Doiran, au dus la distrugeri parţiale ale unor clădiri şi au produs panică, dar nu s-au înregistrat victime. Primul cutremur a fost resimţit duminică, la ora locală 13.25 (14.25, ora României), avînd epicentrul lîngă satul Valandovo. Seria de seisme a continuat pînă seara. Guvernul macedonean nu emis nicio informaţie oficială pînă în prezent.

Belgia - Protestul producătorilor europeni de lapte

Producătorii europeni de lapte au protestat, luni, în mai multe ţări, pentru a atrage atenţia asupra scăderii preţurilor şi a face presiuni asupra miniştrilor Agriculturii din statele UE, reuniţi la Bruxelles. În Franţa, aproximativ 12.000 de persoane au blocat accesul în 81 de ferme de lapte, în cadrul unui protest organizat de sindicatul FNSEA. Producătorii denunţă scăderea cu 30% a preţurilor faţă de anul trecut. La Berlin, aproximativ 6.000 de agricultori s-au reunit luni după-amiază, la apelul principalului sindicat din acest sector. Fermierii cer ca nu numai băncile să beneficieze de susţinerea statului, aşteptînd un plan de relansare a sectorului agricol. În Spania, fermierii sînt nemulţumiţi de importurile de lapte din străinătate. Federaţia spaniolă din acest sector a cerut Guvernului să găsească soluţii urgente pentru evitarea importurilor de lapte la preţuri scăzute. La Bruxelles, aproximativ 900 de fermieri din Germania, Franţa şi Belgia au protestat pentru a cere intervenţia autorităţilor în scopul creşterii preţului laptelui. Miniştrii Agriculturii din statele membre UE urmează să dezbată problema laptelui, la sesizarea Franţei, Germaniei şi Austriei. Guvernele din Franţa, Germania şi Austria au publicat un document în care cer şi subvenţii pentru exporturile de brînză, precum şi prelungirea intervenţiilor pentru susţinerea preţurilor la lapte.

Cehia - Extremişti arestaţi la Praga

Poliţia cehă a arestat, duminică, la Praga aproximativ 40 de extremişti de dreapta care intenţionau să protesteze în faţa sediului postului public de radio, faţă de nedifuzarea unor clipuri electorale împotriva romilor. Zeci de jandarmi au luat parte la această intervenţie care a paralizat, timp de o jumătate de oră, circulaţia pe o stradă frecventată din centrul oraşului. Printre persoanele reţinute figurează membri şi simpatizanţi ai formaţiunii de extremă dreaptă Partidul Muncitoresc (DS), majoritatea fiind tineri îmbrăcaţi în negru. Radiodifuziunea cehă (CRo) a anunţat că a refuzat transmiterea a două clipuri electorale ale DS, care acuzau romii că ”trăiesc datorită impozitelor oamenilor oneşti şi îi deranjează pe aceştia”. Şeful Guvernului interimar ceh, Jan Fischer, s-a declarat pregătit să acţioneze pentru interzicerea DS. Justiţia cehă a respins deja o primă cerere de interzicere a acestui partid, acuzat că ar fi în spatele mai multor atacuri împotriva romilor. Televiziunea cehă a oprit, săptămîna trecută, difuzarea unui clip electoral al unui alt partid de extremă dreapta, Partidul Naţional (NS), care preconiza ”o soluţie finală pentru problema ţiganilor”. Formată din aproximativ 300.000 de persoane, minoritatea romă este deseori victima discriminărilor în Cehia. Fosta ţară comunistă cu o populaţie de 10,4 milioane de locuitori numără aproximativ 300 de cartiere sărace şi fenomenul ghetoului ar putea viza în curînd pînă la 80.000 de persoane.

Kazahstan - Şeful producătorului de uraniu Kazatomprom, arestat pentru furt

Muhtar Djakişev, şeful producătorului kazah de uraniu Kazatomprom, a fost arestat luni, sub acuzaţia de furt, acesta fiind ultimul într-un şir de cazuri privind infracţiuni comise la nivel înalt în Kazahstan. Criza financiară a accentuat diferenţele în cadrul clasei conducătoare a ţării şi a declanşat un şir de investigaţii şi arestări în cadrul guvernului şi sectoarelor industriale. În ultimul caz de acest fel, serviciul de securitate al Kazahstanului, KNB, a anunţat că Djakişev a fost arestat, acesta fiind unul dintre cei mai cunoscuţi oameni de afaceri din ţară. Rezervele de uraniu ale Kazahstanului ocupă locul cinci în lume şi Kazatomprom a colaborat cu mari companii din sector pentu a deveni al treilea producător de uraniu din lume. Statul este cel mai mare producător de petrol din Asia Centrală şi are cea mai mare economie. Kazahstanul a atras miliarde de dolari în investiţii străine, însă a fost grav afectat de criza economică globală. Mai mulţi oficiali, inclusiv şefii companiei de căi ferate şi din KazMunaiGaz, au fost trimişi în închisoare, în cadrul unei campanii menite să elimine corupţia la nivel înalt. Muhtar Abliazov, preşedintele BTA, cea mai mare bancă a ţării şi care a fost naţionalizată în 2009, a fugit din ţară, în acest an, în urma unei dispute cu autorităţile kazahe. Analiştii spun că ultimele evenimente evidenţiază tensiunile politice din jurul preşedintelui Nursultan Nazarbaiev, care se află la conducerea ţării din 1989 şi nu are un succesor. Economia Kazahstanului a crescut cu 3,2% în 2008, faţă de 8,7% cu un an înainte.