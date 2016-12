Dezbatere publică pe tema codurilor

Coordonatorul comisiei parlamentare pentru Codul Penal, Victor Ponta, a declarat că astăzi va avea loc “prima întîlnire mare” cu cei care au participat la elaborarea codurilor, respectiv instituţii publice, ONG-uri şi asociaţii profesionale, pentru a vedea dacă mai sînt lucruri de îndreptat. El a arătat că nu a fost stabilită, încă, data exactă pentru asumarea răspunderii Guvernului pe coduri, precizînd că acest lucru ţine de decizia premierului. Vicepreşedintele PD-L Gheorghe Flutur a anunţat, săptămîna trecută, că Guvernul îşi va asuma răspunderea în faţa Parlamentului pe Codurile Penal şi Civil, la începutul lunii iunie.

Solicitarea lui Kovesi în cazul Năstase, inadmisibilă

Comisia pentru Regulament a Camerei Deputaţilor a decis, ieri, că este inadmisibilă solicitarea procurorului general Laura Codruţa Kovesi de a se relua votul dat asupra cererii de începere a urmăririi penale a deputatului PSD Adrian Năstase în dosarul Zambaccian 1. În favoarea acestei decizii au votat cei patru reprezentanţi ai PSD, UDMR, PNL şi minorităţi în comisie, respectiv Bogdan Niculescu Duvăz, Mate Andras Levente, Ciprian Dobre şi Liana Dumitrescu, iar împotrivă a fost doar reprezentantul PD-L, preşedintele comisiei Iustin Cionca-Arghir. Duvăz a apreciat că solicitarea procurorului general este “nepotrivit㔓, deoarece deciziile Curţii Constituţionale sînt pentru viitor şi nu se aplică retroactiv. El a susţinut că, dacă se decidea reluarea votului dat de Cameră, atunci se crea un precedent şi ar fi trebuit reluate voturile date la toate hotărîrile Parlamentului.

Weekend plin pentru social democraţii din Mangalia

Organizaţia municipală Mangalia a PSD a organizat, la sfîrşitul săptămînii trecute, un concurs de pescuit la care au participat numeroşi simpatizanţi ai acestui partid. Concursul a fost organizat pe lacul Tatlageac, iar cîştigătorii au avut diferenţe foarte mici de ... „gramaj”. Toţi participanţii au primit diplome şi au luat parte la o masă festivă. Tot la sfîrşitul săptămînii trecute, social democraţii din Mangalia au fost vizitaţi de preşedintele PSD, Mircea Geoană, care s-a întîlnit cu peste 250 de persoane la cantina din cadrul Grupului Şcolar Industrial „Ion Bănescu”. Preşedintele PSD a mai vizitat portul turistic şi alte obiective de importanţă economică şi culturală din Mangalia. Geoană s-a arătat impresionat de iahturile care au acostat la Mangalia şi de bărcile rapide ale serviciului modern de salvamar. Vizita preşedintelui PSD s-a încheiat la restaurantul Hotelului Delta din staţiunea Jupiter, unde s-a întîlnit cu reprezentanţii agenţiilor de turism din toată ţara, participanţi la un seminar pe tema dezvoltării turismului litoral românesc.

Predoiu cere Camerei amînarea dezbaterii proiectului privind ONRC

Ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, a trimis, ieri, o scrisoare preşedintelui Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, prin care propune amînarea dezbaterii unei propuneri legislative vizînd trecerea Oficiului Naţional la Registrului Comerţului (ONRC) din subordinea Ministerului Justiţiei în cea a Camerei de Comerţ şi Industrie, pînă după discutarea Raportului Comisiei Europene privind progresele realizate de România în cadrul Mecanismului de cooperare şi verificare. Secretarul Camerei Deputaţilor, Valeriu Zgonea, a declarat, după şedinţa Biroului Permanent al Camerei, că ministrul Predoiu “nu are dreptul să transmită asemenea acte fără aprobarea Guvernului”. Potrivit lui Zgonea, s-a decis retrimiterea ministrului a solicitării acestuia, cu precizările conducerii Camerei, care arată că trebuie respectate prevederile legale.

Monica Columbeanu, purtătoare de cuvînt a lui Nati Meir

Candidatul la Preşedinţie Nati Meir a anunţat, ieri, că purtătorul său de cuvînt va fi Monica Columbeanu, care, la rîndul său, a spus că va avea ca rol “transmiterea de mesaje” şi că va fi “interfaţa d-lui Nati Meir”. El a menţionat că i-a fost foarte greu să o convingă pe aceasta, dar că finalul este foarte important, iar ei formează în prezent un tandem: “Şi cu ea am stat de vorbă foarte mult, şi cu soţul ei, şi cînd mi-a dat acordul, am ştiut că am făcut istorie pentru România”. Întrebată despre onorariul pe care-l va primi, Monica Columbeanu a spus că este “o chestiune confidenţială”, dar că a acceptat în primul rînd pentru că urmează cursurile unei facultăţi de comunicare.

Ceremonie la Senat, cu ocazia lansării numărului unic pentru dispariţiile de copii

Preşedintele Senatului, Mircea Geoană şi soţia sa, Mihaela, preşedinte al Centrului Român pentru Copii Dispăruţi, au lansat, ieri, de la balconul Senatului, baloane imprimate cu chipurile unor copii dispăruţi, gest prilejuit de lansarea numărului unic european pentru dispariţiile de copii - 116.000. Mihaela Geoană a explicat că acest gest simbolic semnifică solidaritatea cu familiile copiilor dispăruţi, dar şi speranţa că aceştia vor fi găsiţi. La lansarea baloanelor cu heliu avînd imprimate chipurile unor copii dipăruţi, din România şi alte opt ţări europene, au mai participat reprezentantul UNICEF la Bucureşti, Edmond McLoughney, precum şi membri ai conducerii Centrului Român pentru Copii Dispăruţi şi Exploataţi Sexual. Mircea Geoană a dat asigurări că, în cel mai scurt timp, Convenţia Consiliului Europei privind protecţia copiilor împotriva abuzurilor şi a exploatării va fi “adusă” în legislaţia românească. El şi-a declarat convingerea că, prin acte legislative, pot fi evitate situaţii dramatice pentru foarte mulţi copii români.

Procesul lui Năstase, amînat din nou

Procesul în care Adrian Năstase este judecat în dosarul “Trofeul calităţii în construcţii” a fost amînat, ieri, pentru 16 iunie, după ce avocaţii au invocat în faţa instanţei supreme că nu au găsit o serie de acte în dosar necesare pentru formularea de excepţii şi că nu au putut copia cîteva CD-uri. Concret, avocaţii au susţinut că nu şi-au putut formula excepţiile pentru că nu au reuşit să găsească o serie de acte din borderoul dosarului, precum şi pentru că nu au putut copia trei CD-uri depuse ca probe în cauză. Avocaţii lui Năstase au cerut amînarea procesului, susţinînd că nu au putut formula excepţii anterioare judecăţii cauzei pentru că nu au putut copia integral toate CD-urile depuse ca probe la dosar. Totodată, avocatul Irinei Jianu a cerut amînarea procesului, pentru că nu a găsit în dosar o ordonanţă din decembrie 2008 prin care i se comunica acesteia că i se respinge o cerere de efectuare a unei expertize. După terminarea procesului, Adrian Năstase le-a înmînat jurnaliştilor un raport de expertiză tehnică judiciară din dosarul “Flota”, din care, potrivit acestuia, rezultă că Traian Băsescu ar fi provocat statului un prejudiciu de peste 80 de milioane de dolari.

Deputaţii au amînat dezbaterea OUG privind paşapoartele biometrice

Deputaţii au decis, ieri, la propunerea PSD, să amîne pînă la sfîrşitul acestei sesiuni parlamentare dezbaterea ordonanţei de urgenţă privind paşapoartele biometrice. Ordonanţa era înscrisă pe ordinea de zi a Camerei Deputaţilor, însă viceliderul grupului parlamenatar al PSD, Aura Vasile, a cerut retrimiterea proiectului la Comisiile parlamentare de specialitate, invocînd motive procedurale. Vasile a spus că deputaţii din Comisiile parlamentare care au avizat ordonanţa nu au avut cvormul la întocmirea raportului. Plenul Camerei a decis cu majoritate de voturi ca ordonanţa să fie retrimisă la comisii, care în termen de trei săptămîni să se pronunţe.

Senatul a reuşit să dea vot asupra unei Ordonanţe după 12 ani de la depunere

Plenul Senatului a respins ieri una dintre cele mai vechi Ordonanţe de Urgenţă care se afla încă în prima Cameră sesizată după 12 ani de la înregistrare, anume OUG 59/1997 privind destinaţia sumelor încasate de FPS, situaţia trezind “mirarea” parlamentarilor. Ordonanţa de Urgenţă, care după 12 ani a reuşit să treacă abia de prima Cameră a Parlamentului, se referă la destinaţia sumelor încasate de Fondul Proprietăţii de Stat în cadrul procesului de privatizare a societăţilor comerciale la care statul este acţionar. Preşedintele Comisiei de privatizare din Senat, democrat-liberalul Valentin Calcan, le-a explicat colegilor senatori că proiectul de lege “este printre cele mai vechi proiecte din Parlament”. El a afirmat că, în urma solicitării făcute către Guvern, a primit din partea ministrului pentru relaţia cu Executivul, Victor Ponta, răspunsul că, practic, între timp, prevederile OUG “nu mai au interes legislativ fiind modificate de alte OUG emise anterior”. Pentru a-şi încheita traseul legislativ, OUG trebuie să treacă şi de Camera Deputaţilor.