Urarea “Să trăiţi bine!” a devenit o batjocură

Preşedintele PSD, Mircea Geoană, a declarat, ieri, că urarea “Să trăiţi bine!”, folosită şi în prezent de Traian Băsescu, a devenit o batjocură şi, în cel mai bun caz, o ironie: “Astăzi, într-un judeţ al ţării, actualul preşedinte i-a salutat pe cei care au venit acolo, aduşi probabil cu autocarele, şi le-a spus “Să trăiţi bine!”. Eu nu ştiu dacă i-a luat peste picior sau nu, dar am impresia că astăzi, în România, cînd spui cuiva “Să trăiţi bine!” reprezintă o vorbă de batjocură şi o vorbă, în cel mai bun caz, ironică. (...) Să spunem tuturor românilor că regimul Băsescu a reprezentat o paranteză şi un timp irosit în istoria naţiunii române şi trebuie să îi punem capăt la finalul acestui an. Nu mai avem timp de pierdut, trebuie să reconstruim România din temelii şi PSD-ul este speranţa acestei ţări”. Totodată, liderul PSD şi-a exprimat speranţa în şansele sale de la prezidenţialele din toamnă. “Alegerile din acest an nu sînt doar schimbarea unui preşedinte cu un alt preşedinte, ci este o schimbare mult mai profundă. Este vorba despre o altă viziune despre România pe care am visat s-o construim”.

Băsescu evită să spună dacă va candida pentru un nou mandat

Preşedintele Traian Băsescu a evitat, ieri, să spună dacă va candida pentru un nou mandat prezidenţial, precizînd doar că “deocamdată avem criză, avem alegeri europarlamentare. De asta vă arde acum?”. Potrivit presei on-line, prim-vicepreşedintele PD-L Theodor Stolojan a declarat, la sfîrşitul săptămînii trecute, că Băsescu este candidatul PD-L pentru prezidenţiale. Pe de altă parte, Băsescu a afirmat, în repetate rînduri, că nu s-a decis dacă va candida la alegerile prezidenţiale care vor avea loc la sfîrşitul acestui an. Potrivit unui raport intern al Ambasadei Austriei, Băsescu le-a spus ambasadorilor UE, în cadrul unei întîlniri, că va lua o decizie privind candidatura sa la prezidenţiale abia în septembrie, în funcţie de efectele crizei economice, iar Emil Boc este pregătit drept candidat de rezervă al PD-L.

Andrei Iucinu face apel la tineri să meargă la vot

Purtătorul de cuvînt al TSD, Andrei Iucinu, face un apel la români, “dar mai ales la tineri”, să participe la votul din 7 iunie, cînd vor fi aleşi cei 33 de reprezentanţi ai României în Parlamentul European. El consideră că, ieşind la vot, tinerii îi vor putea responsabiliza pe cei care “îi vor reprezenta timp de 5 ani în înaltul for european”: “Îmi manifest speranţa că tinerii României vor fi prezenţi la urne pentru a-i alege pe cei care vor contribui, prin prestaţia lor în PE, la creşterea calităţii vieţii tuturor cetăţenilor comunitari şi înlăturarea inechităţilor sociale dintre cei bogaţi şi cei săraci”. Iucinu a subliniat că prezenţa la vot a tuturor este “un drept, o datorie civică, o dovadă a responsabilităţii noastre cetăţeneşti”. Andrei Iucinu este candidat al Alianţei PSD+PC pentru PE.

Boc: “Există semne încurajatoare că lucrurile merg în direcţia bună”

Premierul Emil Boc a declarat, sîmbătă, că, începînd din luna aprilie, există “semne încurajatoare” că lucrurile merg în direcţia bună în România: “Cursul euro - leu a început să se stabilizeze, încasările la bugetul de stat încep să fie mai mari, România a primit statutul de ţară în care se poate investi, deci sînt semne că mergem în direcţia cea bună. Dar sîntem realişti, nu ne îmbătăm cu apă rece, însă nici nu lăsăm izvorul să sece. Ţinem piciorul pe acceleraţie, cel mai important lucru fiind păstrarea locurilor de muncă”. Premierul a precizat că statul are un program masiv de investiţii în infrastructură, “în tot ce se poate construi în această ţară”.

Ziua Europeană a Parcurilor, sărbătorită de PD-L Constanţa

PD-L Constanţa a sărbătorit, ieri, Ziua Europeană a Parcurilor. 24 mai a devenit zi de sărbătoare la nivel european printr-o iniţiativă lansată în 1999, de către Federaţia Europarc. În parcul din zona Capelei Militare din Constanţa s-a aflat şi deputatul Maria Stavrositu, care a vorbit despre importanţa acestei zile. „24 mai reprezintă ziua în care au fost înfiinţate primele nouă parcuri în Suedia. Scopul desemnării acestei zile a fost să se poată folosi această zi ca organizare de evenimente, pentru a solicita sprijinul public în această problematică a susţinerii rolulul şi activităţii parcurilor. Nu mă refer doar la parcurile urbane, ci şi la cele naţionale, geografice şi rezervaţiilor naţionale”, a declarat deputatul PD-L. La rîndul său, preşedintele organizaţiei municipale Constanţa a PD-L, Constantin Florian, a vorbit despre importanţa spaţiilor verzi.

Popa: “Apelăm la alianţe perdante pentru noi”

Lidera PC Daniela Popa a făcut, ieri, un apel la unitate şi organizare a liderilor partidului pentru alegerile din 2012, întrucît “este păcat că, din patru în patru ani, partidul trebuie să apeleze la formarea alianţelor prin negocieri care sînt, de cele mai multe ori, perdante pentru conservatori”. Popa a vorbit despre criza în care se află România, spunînd că este cauzată şi de “ambiguitatea şi disfuncţionalitatea coaliţiei aflate la guvernare”. Ea a criticat impunerea impozitului forfetar şi a spus că este sarcina Guvernului să elaboreze şi să pună în practică un program anticriză. Popa a stabilit că, în perioada următoare, conservatorii au ca obiective prioritare organizare eficientă în teritoriu şi îmbunătăţirea comunicării între centru şi teritoriu.

Udrea: “A susţine PD-L la PE sau pe Elena Băsescu este exact acelaşi lucru”

Întrebat, sîmbătă, dacă o va susţine pe Elena Băsescu la alegerile pentru Parlamentul European, secretarul executiv al PD-L, Elena Udrea, a răspuns că “a sprijini PD-L sau pe fiica preşedintelui este exact acelaşi lucru”. Ea a apreciat că mezina preşedintelui va fi sigur europarlamentar, iar PD-L speră să aibă să aibă cel mai mare număr de parlamentari în PE: “Mandatul pe care îl va obţine Elena Băsescu va fi un mandat în plus pentru democrat-liberali”. Astfel, Udrea a declarat că votul ministrului Turismului va fi “pentru cît mai mulţi parlamentari ai PD-L”. Întrebată şi dacă Elena Băsescu nu va lua din voturile PD-L, Udrea a spus că nu se pricepe la analize, dar fiica şefului statului va avea şi un electorat propriu, pe lîngă un electorat care vine din simpatizanţii lui Traian Băsescu.

Vînătă sub un ochi, Elena Băsescu susţine că are “cearcăne de oboseală”

Jurnaliştii arădeni au observat, sîmbătă, că Elena Băsescu avea o vînătaie sub ochiul drept şi au întrebat-o care este cauza. Elena Băsescu a răspuns că are vînătaia de la oboseala acumulată la ultimele acţiuni electorale. O ziaristă i-a replicat că de la oboseală nu se fac vînătăi, însă candidatul independent a rîs doar, fără să dea alt răspuns. Întrebată de jurnalişti şi ieri despre vînătaia cu pricina, candidatul independent la PE a susţinut că are “cearcăne de oboseală”, ea plîngîndu-se de microbuzul cu care se deplasează în campania electorală. Şi pentru că vînătaia nu mai era atît de vizibilă, Elena a recunoscut că “este un machiaj profesionist”. Schimbînd registrul, ea a susţinut că nu crede că PD-L va pierde procente la euroalegeri din cauza candidaturii sale, ci, dimpotrivă, “poate se mobilizează mai bine şi obţine mai mult”. În opinia mezinei preşedintelui, o candidatură independentă nu afectează neapărat un partid.

Băsescu se întîlneşte cu grupurile parlamentare reunite ale PD-L

Traian Băsescu se va întîlni, în această seară, cu grupurile parlamentare reunite ale PD-L, la invitaţia deputaţilor şi senatorilor acestui partid. Grupurile parlamentare PDL din Senat şi Camera Deputaţilor au trimis, săptămîna trecută, separat, cîte o invitaţie şefului statului pentru discuţii legate de relaţia Parlament-Preşedinţie, criza economică dar şi alegerile prezidenţiale din toamnă.