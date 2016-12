“În acest moment nu se pune problema ieşirii de la guvernare a vreunui partid“

Preşedintele Camerei Deputaţilor, Roberta Anastase, a afirmat că, în acest moment, “nu se pune problema ieşirii de la guvernare a vreunui partid”, opinînd că, dacă acest lucru se va întîmpla, “nu ar fi decît o dezertare şi un act de laşitate”. Ea a infirmat astfel zvonurile privind eventuala ieşire de la guvernare a vreunuia dintre partidele care formează în prezent Executivul. Anastase a declarat că, în această perioadă, România are nevoie de solidaritate atît între oameni, cît şi între partide: “Cînd am pornit la drumul semnării acestui parteneriat şi PD-L-ul şi PSD-ul am ştiut că sîntem două partide diferite, cu două ideologii diferite şi în schimb ne leagă o idee: ideea de a face un parteneriat capabil să dea României şi stabilitatea, dar în acelaşi timp şi capacitatea de a depăşi criza economică”.

Boc dă asigurări că Guvernul nu a pierdut bătălia cu criza economică

Prim-ministrul Emil Boc a susţinut, vineri, că Guvernul nu a pierdut bătălia cu criza economică, ci se aşteaptă ca problemele să fie depăşite, iar procesul de creditare să fie relansat în perioada imediat următoare. În discursul său, susţinut în faţa localnicilor din Piteşti, unde a avut loc “Simfonia lalelelor”, Boc a arătat că românii nu trebuie să îşi piardă speranţa “indiferent cît de grele sînt vremurile” şi a lansat din nou un apel la solidaritate. Premierul şi-a exprimat convingerea, în faţa piteştenilor, că, în perioada imediat următoare, economia românească se va afla din nou “pe drumul cel bun”.

“Hoţilor, bandiţilor, ce-aţi făcut cu ţara noastră? Puşcăria vă mănîncă!“

Preşedintele PRM Corneliu Vadim Tudor a declarat, vineri, că formaţiunea sa va avea o campanie “absolut civilizată” pentru euroalegeri, cu lozinca “Hoţilor, bandiţilor, ce-aţi făcut cu ţara noastră? Puşcăria vă mănîncă!”. Reamintim că PRM a depus, miercuri, la BEC, listele pentru PE, pe primul loc aflîndu-se CV Tudor, urmat de Gigi Becali.

Foştii prefecţi trebuie să accepte repartiţiile primite

“Inspectorii guvernamentali trebuie să accepte să lucreze în zonele în care este nevoie şi în care au fost trimişi”, a declarat, vineri, premierul Emil Boc, ca reacţie la nemulţumirea exprimată de foşti prefecţi şi subprefecţi, actuali inspectori, faţă de localităţile în care au fost repartizaţi. Asociaţia Prefecţilor şi Subprefecţilor din România, din care fac parte actualii inspectori guvernamentali, a anunţat că se va reuni pentru a analiza modalitatea în care premierul a făcut repartiţiile în ţară, în interes de serviciu, pentru foştii prefecţi şi subprefecţi.

Mircea Coşea va conduce INA

Premierul Emil Boc a anunţat, vineri, că democrat-liberalul Mircea Coşea va fi numit în funcţia de preşedinte al Institutului Naţional de Administraţie (INA), el arătînd că a primit din partea acestuia date din care rezultă că nu a fost colaborator al Securităţii. Un cotidian central a relatat, vineri, despre posibila numire a lui Coşea la INA, spunînd că acesta ar urma să primească pe mînă un buget de 11.856.000 de lei şi să coordoneze pregătirea înalţilor funcţionari publici. Mircea Coşea a apreciat că statutul său de ofiţer al Securităţii nu-l pune în “niciun fel de incompatibilitate” cu funcţia de secretar de stat. Coşea s-a înscris în PD-L în februarie anul trecut, după ce a trecut prin PDSR, APR, PNL.

PNG nu şi-a propus alegerea unui noi preşedinte al formaţiunii

Vicepreşedintele PNG Robert Constantin Ionescu, viceprimar general al capitalei, a declarat, vineri, că partidul nu şi-a propus alegerea unui noi preşedinte al formaţiunii: “Avem convingerea că George Becali va fi, după 29 de zile, pus în liberate, şi nu se impune alegerea unui nou preşedinte”. El a mai spus că Biroul central al PNG se va întruni, săptămîna viitoare, pentru a lua “deciziile politice ce se impun în acest moment de criză”.

Fostul senator PSD Şerban Nicolae, la conducerea Departamentului Schengen

Fostul senator şi ministru PSD Şerban Nicolae a fost numit de premierul Emil Boc la conducerea Departamentului Schengen, cu rang de secretar de stat în Ministerul Administraţiei şi Internelor, în locul comisarului-şef de poliţie Tiberiu Trifan, eliberat din funcţie. Departamentul Schengen este autoritatea naţională care coordonează procedurile pentru eliminarea treptată a controalelor la frontierele comune cu UE. Şerban Nicolae a candidat la alegerile generale într-un colegiu din Capitală, nereuşind să cîştige un nou mandat în Parlament. În perioada 2001-2004, Şerban Nicolae a fost consilier prezidenţial şi, ulterior, ministru delegat pentru Relaţia cu Parlamentul.