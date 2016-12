Europarlamentari români, în audienţă la Suveranul Pontif

Europarlamentarii Corina Creţu, Daciana Sîrbu, Sebastian Bodu şi Marian-Jean Marinescu vor fi primiţi în audienţă de Sanctitatea Sa Papa Benedict al XVI-lea, la Vatican, mîine, ocazie cu care vor prezenta un mesaj pentru convieţuire armonioasă între români şi italieni. Delegaţia europarlamentară română va participa la Audienţa Generală de la Vatican, după care va fi primită de Suveranul Pontif, căruia îi va transmite mesajul. Europarlamentarii români vor avea, de asemenea, întîlniri cu secretarul Consiliului Pontifical al Pastoralei pentru Migranţi şi Itineranţi, monseniorul Agostino Marchetto, şi cu secretarul pentru raporturile cu statele - echivalentul ministrului de Externe - monseniorul Dominique Mamberti.

Regele Abdulah al II-lea al Iordaniei, în România

Regele Abdulah al II-lea al Iordaniei a fost primit, ieri dimineaţă, la Palatul Cotroceni, de către preşedintele Traian Băsescu. Şeful statului a declarat că a discutat cu suveranul iordanian despre posibilitatea ca firme româneşti şi iordaniene să acţioneze pe piaţa irakiană. El a precizat că a discutat cu regele Abdullah al II-lea al Regatului Iordaniei perspectivele de cooperare în Irak “după ce trupele se vor retrage dar chiar şi înainte”. La rîndul său, regele Abdullah al II-lea a spus că România reprezintă pentru Iordania o poartă către Europa de sud-est şi către Comunitatea Europeană. Suveranul iordanian a spus că a discutat cu Băsescu despre nevoia urgentă de pace şi securitate în Orientul Mijlociu. El a adăugat că iniţiativa arabă de pace oferă o oportunitate fără precedent pentru rezolvarea conflictului şi demonstrează voinţa arabă pentru o pace stabilă şi îndelungată în zonă.

Ministrul Diaconescu, în vizită oficială la Baku

Ministrul de Externe, Cristian Diaconescu, efectuează, miercuri şi joi, o vizită oficială în Azerbaidjan, la invitaţia omologului său azer, Elmar Mammadyarov. Vizita are loc în contextul preluării de către România a rolului de ambasadă - punct de contact NATO la Baku. Potrivit MAE, pe lîngă convorbirile pe care Diaconescu le va avea cu omologul său azer, sînt preconizate şi întrevederi cu preşedintele ţării, Ilham Aliyev, preşedintele Parlamentului, Ogtay Asadov şi cu prim viceprim-ministrul, Yagub Eyubov. Vizita ministrului de Externe are loc în contextul preluării de către România, la 1 ianuarie 2009, a rolului de ambasadă - punct de contact NATO la Baku, ministrul român al afacerilor externe urmînd a susţine la 9 aprilie o alocuţiune în deschiderea conferinţei internaţionale “NATO - An Alliance of Full Political Maturity”, organizată cu sprijinul Ambasadei României la Baku. Reţeaua de Ambasade Punct de Contact NATO a fost creată în 1992, scopurile sale principale fiind legate de activităţi de informare şi diseminare a informaţiilor despre NATO într-o ţară parteneră.