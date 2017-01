PD-L Constanţa se pregăteşte de alegeri

Liderul organizaţiei municipale PD-L Constanţa, Constantin Florian şi deputatul Maria Stavrositu au organizat, sîmbătă, o întîlnire cu membrii şi simpatizanţii partidului, în scopul pregătirii campaniei electorale pentru alegerile europarlamentare din 7 iunie. La acţiune au participat europarlamentarul Adrian Manole şi Dorel Constantin Onaca, candidaţi din partea PD-L la alegeri. Au fost discutate teme precum „Cronologia construcţiei Uniunii Europene”, „România în Parlamentul European” şi „Unitate în diversitate: Reguli pentru alegerile europene”. Persoanele prezente au fost informate despre rolul instituţiilor Uniunii Europene (PE), atribuţiile PE şi relaţia dintre instituţiile naţionale şi cele de la nivel european. Europarlamentarul Adrian Manole a prezentat participanţilor ordinea de zi pentru o săptămînă de lucru în Parlamentul European, iar deputatul Maria Stavrositu a vorbit despre istoricul, structurile şi instituţiile UE.

Guşă: Geoană ar fi bun ca preşedinte al României

Fostul lider PIN Cozmin Guşă a declarat, pentru un post de televiziune, că “Mircea Geoană ar fi bun pentru funcţia de preşedinte al României. Sînt prietenul lui Mircea Geoană de mai mult timp, nu neapărat consilierul acestuia, nu am niciun contract cu acesta şi îl consiliez pentru ca eu consider că în România trebuie să reinstaurăm normalitatea”. El a spus că este “foarte supărat pe Traian Băsescu pentru felul în care a administrat România şi parte din raţionamentele pe care eu le am se subsumează acestora, le putem numi chiar dezamăgiri şi pot fi acuzat de subiectivism”. În opinia sa, “avem nevoie de premianţi ca să ieşim din criză, nu avem nevoie de scandaluri, avem nevoie de un preşedinte competent şi nu de un preşedinte jucător”.

PSD îşi stabileşte astăzi lista pentru euroalegeri

BPN al PSD stabileşte, astăzi, lista candidaţilor la PE, printre primii zece vor fi majoritatea deputaţilor din PE, începînd cu Adrian Severin, Rovana Plumb sau Adriana Ţicău, pe locuri eligibile plasîndu-se şi Aristide Roibu, trezorierul partidului, şi teoretic, reprezentantul PC şi cel al CNSLR Frăţia. Unii lideri ai PSD consideră că partidul poate obţine cu siguranţă 12 sau 13 locuri de europarlamentari, în timp ce ţinta oficială a fost stabilită la 15 locuri. În ultima săptămână dezbaterea legată de candidaţii PSD la europarlamentare a fost marcată de disputa provocată de posibilitatea ca Lavinia Şandru, preşedinte PIN, să candideze pe listele social-democrate.

Puşcaş anunţă că nu va candida pentru PE

Ministrul Vasile Puşcaş a declarat, ieri, că nu va candida la alegerile europarlamentare, declinînd oferta PSD Cluj, pentru că vrea să îşi continue proiectele începute în cadrul Departamentului de Afaceri Europene (DAE) pe care îl conduce. El a adăugat că, dacă a început un proiect, trebuie să dea maxim pentru acesta, întrucît “în politica europeană este nevoie de constanţă şi continuitate”. Puşcaş a explicat că nu s-a înscris pe lista pentru Parlamentul European (PE) “pentru a elimina întîrzierile semnalate de Comisia Europeană şi a pregăti cît mai bine instituţiile, partenerii sociali pentru procesul integrării europene, în aşa fel încît cetăţenii României să simtă că sînt beneficiari ai apartenenţei la UE”.

Voiculescu: PC nu va renunţa la identitatea sa ideologică

Preşedintele fondator al PC, Dan Voiculescu, a declarat, ieri, că formaţiunea sa “nu renunţă la indentitatea sa social-liberală”, rămîne fidel “promovării intereselor categoriilor sociale vulnerabile şi consolidării clasei de mijloc”. Voiculescu a precizat că în ceea ce priveşte candidatul PC pentru europarlamentare acesta este Codruţ Şereş, care va activa în PE în cadrul grupului socialiştilor europeni. În acest context, el a spus că nu vede “nicio incompatibilitate în relaţia cu PSD”, ci “mai degrabă o relaţie de complementaritate în ceea ce priveşte promovarea clasei mijlocii şi o poziţie comună în privinţa categoriilor vulnerabile social, aspecte care se regăsesc şi în oferta de guvernare a Alianţei”. El a ţinut să precizeze că PC nu este membru al ALDE din PE.

Andronescu: Liderul PSD cel mai bine clasat în sondaje trebuie să intre în bătălie

Vicepreşedintele Biroului Permanent Naţional social-democrat Ecaterina Andronescu a declarat, sîmbătă seara, că liderul PSD cel mai bine clasat în sondaje trebuie să intre în bătălia prezidenţială. Ea a spus că, “în mod natural”, în toate formaţiunile politice, preşedintele partidului îşi asumă această responsabilitate, iar lucrurile în PSD se vor tranşa în cadrul unui congres naţional: “Numirea lui Mircea Geoană va fi hotărîtă de Congres, în funcţie de rezultatele sondajelor la momentul hotărîrii”. Potrivit acesteia, în partid nu există tensiuni, ci doar opinii diferite, ceea ce este normal într-un partid democratic, unde fiecare are dreptul la opinie.

Liberalii stabilesc astăzi lista finală pentru europarlamentare

Liberalii se reunesc, în această dimineaţă, în prima şedinţă a Consiliului Naţional Executiv (CNE), în care vor stabili lista finală a candidaţilor PNL la europarlamentare şi vor valida propunerile de lideri interimari ai filialelor. De asemenea, se va stabili ordinea de zi a Delegaţiei Permamente (DP) premergătoare şedinţei CNE şi se vor aproba convocarea Congresului Tineretului Naţional Liberal, Adunării Generale a Ligii Aleşilor Locali şi convocarea Comisiei de Onoare şi Arbitraj şi a Comisie de Cenzori pentru alegerea preşedintelui. Noul preşedinte al PNL, Crin Antonescu, a declarat, săptămîna trecută, la finalul BPC, că liderii liberali au decis ca vicepreşedintele PNL Norica Nicolai să deschidă lista candidaţilor PNL la alegerile pentru PE.