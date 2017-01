Spania - Accident de telescaun

23 de persoane au fost rănite în urma unui accident de telescaun produs în staţiunea Sierra Nevada din apropiere de Granada, în sudul Spaniei. Majoritatea persoanelor au suferit răni uşoare şi au fost tratate la faţa locului, însă peste zece dintre ele, care au suferit fracturi sau traumatisme, au fost spitalizate. Dintre acestea, trei persoane aflate în stare gravă au fost transportate cu elicopterul, potrivit purtătoarei de cuvânt a companiei Cetursa. Potrivit unui purtător de cuvînt al Gărzii Civile, cablul unui telescaun folosit la pîrtia pentru începători s-a desprins la nivelul unui pilon, iar mai mulţi schiori au căzut la pămînt.

Turcia - Un fost poliţist a ameninţat că se sinucide în faţa biroului premierului

Un fost poliţist turc în vîrstă de 50 de ani, deprimat din cauza datoriilor sale şi a efectelor crizei financiare, a ameninţat luni că se va sinucide în faţa biroului premierului Recep Tayyip Erdogan, însă ulterior s-a predat poliţiei. Bărbatul, care era singur, şi-a îndreptat un pistol spre piept şi un altul spre cap şi a discutat pentru scurt timp cu poliţiştii care au vrut să îl convingă să renunţe la intenţia sa, potrivit imaginilor transmise de posturile de televiziune. El a declarat că vrea să îl întîlnească pe premier, care prezida în acel moment un consiliu de miniştri în clădire. Conform posturilor de televiziune, bărbatul s-a predat ulterior poliţiei şi a fost dus la secţie pentru a fi interogat. Potrivit agenţiei Anatolia, fostul poliţist ar fi acumulat datorii la o bancă. El protesta şi faţă de efectele recesiunii care afectează din plin Turcia, cu sute de mii de disponibilizări.

Danemarca - Poliţia, în stare de alertă

Poliţia din Copenhaga era în stare de alertă, luni, cerînd întăriri în suburbii, pentru a pune capăt violenţelor dintre bandele de imigranţi şi motociclişti, soldate, la sfîrşitul săptămînii, cu doi morţi şi patru răniţi în capitala daneză. Poliţia a decis mobilizarea trupelor, după ce a confirmat un nou schimb de focuri, cel de-al treilea la sfîrşitul acestei săptămîni, în noaptea de duminică spre luni la Copenhaga, incident considerat o reglare de conturi între bande de infractori. Acest conflict, care a izbucnit în august 2008, cu peste 60 de incidente armate, s-a soldat pînă în prezent cu moartea a trei persoane şi rănirea altora, provocînd îngrijorare în rîndul locuitorilor din capitală. Ultimul schimb de focuri a avut loc luni, în jurul orei locale 01.00 (03.00 ora României) într-un bar din Amager, la sud-est de Copenhaga, la un kilometru de clubul Nomads des Hell\'s Angels. Doi tineri imigranţi, cu faţa pe jumătate acoperită, au intrat într-un bar unde au ucis un bărbat de 30 de ani şi au rănit alte trei persoane, printre care şi o femeie, a declarat Henrik Svindt, comandantul unităţii speciale a poliţiei pentru combaterea criminalităţii organizate. Agresorii au crezut că aceştia erau membri ai Hell\'s Angels sau ai AK81, ceea ce nu era cazul, potrivit poliţistului. Membrii grupului Hell\'s Angels au precizat pe site-ul lor că victimele incidentului nu aveau legături cu clubul lor şi nici cu cel al susţinătorilor lor din AK81. Sîmbătă, un danez a fost rănit prin împuşcare, de trei imigranţi, în cartierul Noerrebro. Bărbatul, care nu are nicio legătură cu bandele de motociclişti, este în continuare internat în spital, în stare gravă. Acest atac a avut loc după executarea unui irakian în vîrstă de 25 de ani, la Mjoelnerparken, un cartier cu populaţie majoritar imigrantă din Noerrebro.

Italia - Circa 200 de deputaţi refuză amprentarea

Aproximativ 200 de deputaţi italieni dintr-un total de 630 încă nu şi-au oferit amprentele digitale, la o săptămînă de la adoptarea unui nou sistem de vot menit să împiedice votul multiplu, unii denunţînd “atingerea adusă demnităţii”. Noul sistem de vot are rolul combaterii voturilor în numele deputaţilor absenţi. Preşedintele Camerei Deputaţilor, Gianfranco Fini, a condamnat votul în numele deputaţilor absenţi, considerîndu-l imoral. Însă, unii deputaţi, între care Paolo Guzzanti, se opun deciziei de prelevare a amprentelor digitale. “Cu astfel de metode se încalcă demnitatea reprezentanţilor poporului. Este inacceptabil. Condamn votul multiplu, dar metoda este mai rea decât fenomenul în sine”, declară Guzzanti.

R. Moldova - Comemorarea victimelor conflictului moldo-transnistrean

Peste 2.000 de participanţi la conflictul armat dintre R. Moldova şi Transnistria au organizat, luni dimineaţă, la Chişinău, un marş al tăcerii, din Piaţa Marii Adunări Naţionale pînă la complexul memorial Eternitate, unde au depus coroane de flori. Evenimentul a fost organizat în memoria eroilor căzuţi la 2 martie, zi în care se împlinesc 17 ani de la declanşarea conflictului armat de pe Nistru. Vicepremierul Valentin Mejinschi a menţionat că statul va acorda o atenţie deosebită, în continuare, tuturor celor care au participat la luptele de pe Nistru. În dimineaţa zilei de luni, în majoritatea lăcaşelor sfinte din R. Moldova au fost oficiate slujbe în memoria eroilor căzuţi în această luptă. La decizia Guvernului, invalizii şi familiile celor decedaţi în conflictul armat de pe Nistru vor primi ajutoare materiale în valoare de 500 lei, prin intermediul Fondului republican de susţinere socială a populaţiei. De asemenea, aceste persoane vor mai beneficia suplimentar de 500 de lei, sume alocate din fondul de rezervă al Guvernului. Conflictul militar de pe Nistru s-a declanşat la 2 martie 1992 şi s-a soldat cu moartea a 287 de persoane, dintre care 198 militari ai armatei naţionale şi 89 din cadrul MAI şi rănirea altor 400.

Serbia - Tren bulgăresc radioactiv

Autorităţile sîrbe care se ocupă de protejarea mediului au interzis unui tren bulgăresc care transporta fier vechi cu un nivel ridicat de radiaţii să traverseze teritoriul ţării, către Macedonia. Inspectorii au măsurat nivelul de radiaţii al trenului de marfă care a sosit, duminică, în gara din Dimitrovgrad din estul Serbiei, la ora locală 17.45 (18.45, ora României). Trenul transporta fier vechi şi se deplasa din Bulgaria către Macedonia. Într-unul dintre cele 14 vagoane de marfă au fost găsite 54.300 de kilograme de materiale cu un nivel ridicat de radiaţii. Potrivit unui comunicat al Inspectoratului sîrb pentru Protecţia Mediului, trenul a fost trimis înapoi în Bulgaria.

Cehia - Vize pentru cetăţenii vietnamezi

Cehia a reluat eliberarea de vize pentru cetăţenii vietnamezi, la 17 februarie, după ce acest proces a fost întrerupt în noiembrie, de teama unor infracţiuni. Vietnamezii au apelat la serviciile ambasadei cehe, a căror capacitate a fost depăşită pentru următoarele două luni, potrivit purtătoarei de cuvînt a Ministerului Afacerilor Externe, Zuzana Opletalova. Praga suspendase, în noiembrie, eliberarea vizelor pentru cetăţenii vietnamezi, din cauza criminalităţii în rîndul acestei comunităţi în Cehia. Candidaţii vietnamezi la emigraţie au denunţat, la rîndul lor, un sistem în care vizele sînt acordate, în opinia lor, în schimbul unor sume sub formă de mită. Vietnamezii au plecat în număr mare la studii sau la lucru în state din fostul bloc sovietic, în timpul şi în special după încheierea războiului din Vietnam, în 1975, cînd ţara se afla încă sub embargo american.

China - Mănăstire tibetană, încercuită de poliţie

Forţele de ordine au încercuit o mănăstire tibetană din sud-vestul Chinei, după o manifestaţie a călugărilor faţă de represiunea chineză. Manifestaţia a avut loc duminică, în prefectura Aba, o regiune tibetană din Sichuan, unde un călugăr şi-a dat foc, săptămîna trecută, pe fondul tensiunilor puternice care precedă împlinirea a 50 de ani de la revolta împotriva Beijingului, de la 10 martie, şi a unui an de la revoltele din Lhassa, de la 14 martie. Cîteva sute de călugări de la mănăstirea Sey au protestat faţă de interdicţia rugăciunilor în timpul festivalului budist tradiţional, Monlam, care are loc imediat după Anul Nou tibetan, afirmă organizaţia Campanie Internaţională pentru Tibet, cu sediul la New York, care citează surse de pe teren. Ei au cerut, de asemenea, eliberarea tuturor prizonierilor tibetani, afirmă organizaţia, adăugînd că poliţia înarmată a încercuit mănăstirea unde au revenit călugării după manifestaţie. Asociaţia Studenţii pentru un Tibet Liber, cu sediul tot la New York, a menţionat, de asemenea, astfel de incidente. Dalai Lama, liderul spiritual tibetan, a avertizat, săptămîna trecută, împotriva unei represiuni chineze în Tibet. Această avertizare intervine în timp ce agenţiile de turism au anunţat că China va suspenda accesul turiştilor străini în Tibet, înainte de 10 martie şi că securitatea a fost consolidată în regiunea hamalayană.

SUA - Viscol şi ninsoare

Viscole puternice s-au abătut duminică asupra nord-estului SUA, afectînd în special statele Maryland şi Maine, după ce s-au resimţit în Alabama, Georgia şi Tenessee, în sudul ţării. Agenţia naţională de meteorologie a anunţat formarea pînă luni a unui strat de zăpădă de 10 pînă la 20 de centrimetri în statul New-England. În statele Massachusetts, Rhode Island şi în nord-estul statului Connecticut s-ar putea aşterne un strat de zăpadă de pînă la 38 de centimetri, acesta ar putea atinge 36 de centimetri în Philadelphia şi New York şi 25 de centimetri în Washington. Ninsorile i-au luat prin surprindere pe locuitorii din sud, obişnuiţi cu temperaturi mai ridicate şi a fost nevoie de utilaje de deszăpezire pentru a curăţa drumurile, după ce au fost anulate mai multe zboruri, fiind înregistrate, de asemenea, numeroase accidente de circulaţie.