Franţa - Român omorât în bătaie de un conaţional

Un român a fost omorît în bătaie de un conaţional, ambii membri ai comunităţii Emmaüs din Venissieux (Rhone), după ce s-au certat din cauza unei femei. Victima a murit în urma loviturilor de picioare şi de pumni primite de la conaţionalul său, în noaptea de miercuri spre joi, după ce amîndoi au băut foarte mult şi se certau din cauza unei femei. Presupusul autor al crimei, care are în jur de 40 de ani, a recunoscut agresiunea, precizînd că nu se gîndea că şi-a omorît colegul, ajuns în comunitatea Emmaüs la mijlocul anului trecut. El a fost prezentat, vineri, unui judecător, pentru a fi primi mandat de arestare pentru omucidere voluntară. Procurorii au cerut şi un mandat de expulzare. Presupusul autor se afla într-o stare psihică rea de la venirea sa la sfîrşitul lui 2008, în comunitate, potrivit unui reprezentant al celor 117 comunităţi Emmaüs din Franţa, Dominique Jeanningros, venit special la Venissieux (Rhône). “Este pentru prima dată cînd o astfel de tragedie se întîmplă în sînul comunităţii Emmaüs din Franţa”, a mai spus acesta.

Irlanda - Angajat al unei bănci, luat ostatic şi obligat să fure milioane de euro

Un angajat al Bank of Ireland a fost luat ostatic şi obligat să fure milioane de euro de la filiala centrală din Dublin a băncii, relatează Sky News. O bandă de persoane înarmate a intrat cu forţa în locuinţa bărbatului din Kilteel şi au ameninţat că îi vor ucide familia dacă nu cooperează. Angajatul a fost apoi forţat să meargă la filiala băncii din centrul oraşului Dublin, unde lucra, pentru a le preda cîteva milioane de euro. Membrii familiei lui au fost ulterior eliberaţi nevătămaţi, deşi poliţia irlandeză a declarat că erau traumatizaţi de acest incident. Poliţia a refuzat să confirme suma furată, însă presa irlandeză susţine că este vorba despre aproximativ şapte milioane de euro. Poliţiştii caută acum două autovehicule, o Toyota roşie şi un Volkswagen Golf negru. Raidurile care implică angajaţi ai băncilor şi familiile lor sînt obişnuite în Irlanda, dar de obicei sumele de bani furate sînt mult mai mici.

Bulgaria - Omorîţi de poliţist

Doi tineri au murit, joi seară, într-un accident rutier în apropiere de oraşul bulgar Pernik, cauzat de un angajat al Ministerului de Interne din Bulgaria. Accidentul s-a produs în jurul orei 21.00, la intrarea în oraşul Breznik. Un tînăr de 20 de ani şi o adolescentă de 17 ani din satul Noevtsi se aflau într-o maşină cînd au fost loviţi de un camion. Acesta era condus de Ivan K., un ofiţer de poliţie din Breznik. El ar fi pierdut controlul autovehiculului şi a intrat pe contrasens, tamponîndu-se frontal cu maşina în care se aflau victimele. Cei doi pasageri au murit pe loc. Poliţistul s-a rănit la cap, dar viaţa sa nu este în pericol. Autorităţile investighează accidentul.

Bosnia-Herţegovina - Un băiat de 12 ani şi-a împuşcat sora de opt luni

Un băiat de 12 ani dintr-o localitate de nord din Bosniei şi-a rănit grav sora, în vîrstă de opt luni, după ce s-a jucat cu o puşcă de vînătoare. Accidentul s-a petrecut joi seară, în localitatea Sicki Brod, în apropiere de Tuzla. Băiatul trebuia să aibă grijă de sora lui, cît părinţii lor erau plecaţi în oraş. Bebeluşul a fost spitalizat şi medicii au încercat, vineri dimineaţă, să îi salveze viaţa. Poliţia a găsit, în timpul percheziţiei la domiciliul familiei, mai multe puşti de vînătoare, printre care şi arma încărcată pe care a folosit-o băiatul. Potrivit primelor rezultate ale anchetei, tatăl, vînător, deţinea legal aceste arme. Acesta ar putea fi acuzat că nu a păstrat armele în condiţii de siguranţă.

SUA - Etiopian arestat după ce i-a trimis un plic cu sînge infectat cu HIV lui Obama

Un refugiat etiopian din Chicago a fost arestat deoarece ar fi trimis un plic conţinînd sînge infectat cu virusul HIV, destinat lui Barack Obama, la birourile administraţiei locale din Illinois, cu cîteva săptămîni înainte de ceremonia de învestitură a preşedintelui american. Plicul trimis de Saad Hussein, un refugiat de origine etiopiană, în vîrstă de aproape 30 de ani, conţinea o scrisoare cu pete roşii şi un bilet de intrare la festivitatea desfăşurată în Grant Park, Chicago, după alegerea lui Barack Obama. Potrivit documentelor Curţii, Hussein, care urmează un tratament cu medicamente împotriva unei boli psihice, a spus agenţilor FBI că este foarte bolnav din cauza HIV şi că şi-a tăiat degetele cu o lamă, astfel încît să sîngereze pe scrisoare. Echipe speciale de intervenţie au fost chemate după ce plicul a fost deschis, iar două departamente din Illinois au fost închise pentru aproape două ore, blocînd 300 de membri ai personalului în birourile lor. Aceasta este a doua oară cînd sînge infectat cu virusul HIV a fost trimis cu intenţie prin sistemul poştal al SUA. La cîteva zile după ce a trimis scrisoarea către Obama, Hussein ar mai fi trimis două scrisori, una adresată lui Emanuel, referindu-se posibil la actualul şef de personal al lui Barack Obama, Rahm Emanuel. Cele două scrisori conţineau ceea ce părea a fi sînge uscat, potrivit documentelor Curţii. Hussein, care nu a deţinut niciun loc de muncă în cei trei ani de cînd se află în SUA, a fost arestat luna trecută. El a mai fost reţinut de poliţie în 2006, după ce a aprins un foc în mijlocul unei intersecţii aglomerate din Chicago.

Canada - Bombardier rusesc, interceptat înaintea vizitei lui Obama la Ottawa

Un bombardier strategic rusesc s-a apropiat de spaţiul aerian canadian cu 24 de ore înainte de vizita la Ottawa a preşedintelui Barack Obama, de la 19 februarie şi două avioane de vînătoare au decolat pentru a-l intercepta, a dezvăluit, vineri, ministrul canadian al Apărării, Peter MacKay. Ministrul a precizat că avioanele canadiene F-18 i-au făcut semn bombardierului Bear să se întoarcă din drum, ceea ce a şi făcut. ”Nu voi acuza ruşii că au făcut acest lucru intenţionat în timpul unei vizite prezidenţiale, dar este o coincidenţă puternică”, a adăugat MacKay, apreciind că a existat, în ultimul timp, o creştere a activităţii aeriene ruse în Oceanul Arctic.

Bolivia - Epidemie de febră dengue

Aproape 31.000 de persoane s-au îmbolnăvit şi alte 19 au murit în Bolivia, de la jumătatea lui ianuarie, de febra Dengue, o boală tropicală cauzată de un virus transmis de ţînţari, aceasta fiind cea mai gravă epidemie din ţară, din ultimul deceniu. 12 persoane au murit în regiunea tropicală Santa Cruz (est), trei în centrul ţării şi două în vestul andin. De asemenea, un bolivian a murit după ce a ajuns în Peru, potrivit unui buletin al Direcţiei Naţionale de Epidemologie. Ministrul Sănătăţii, Ramiro Tapia, a anunţat, joi, că a mai decedat o persoană. Pînă în prezentm 19 persoane au murit din cauza bolii. În total, 30.870 de cazuri de febră Dengue au fost înregistrate, 71% dintre acestea fiind în regiunea Santa Cruz, cea mai afectată şi una dintre cele patru regiuni în care guvernul a decretat stare de urgenţă, mobilizînd peste 15.000 de militari pentru a ajuta echipele medicale. Febra Dengue, transmisă de tînţarul Aedes aegypti, este boala tropicală cea mai răspîndită după paludism. Boală infecţioasă acută, ea provoacă febră puternică, dureri de cap şi de articulaţii. În forma sa cea mai gravă, Dengue devine o boală hemoragică fatală. În prezent, 88 de persoane cu Dengue de tip hemoragic au fost înregistrate în Bolivia. Mai multe ţări precum Brazilia, Paraguay, Venezuela, Spania şi Japonia au trimis, în Bolivia, ajutoare autorităţilor din La Paz, sub formă de donaţii, experţi şi produse pentru a combate insectele. Potrivit Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, 50 de milioane de persoane sînt afectate în fiecare an, în lume, de Dengue, boală care a evoluat în ultimele decenii, în parte, din cauza încălzirii climatice. Ea s-a făcut simţită mai ales pe continentul american, unde aproape 900.000 de cazuri au fost înregistrate în 2007, 20.000 dintre ele fiind sub formă hemoragică.

Muntenegru - 25 de persoane arestate pentru că au traficat 2,5 tone de canabis

Poliţia din Muntenegru a arestat, joi, 25 de persoane suspectate că au trimis 2,5 tone de skunk (un sortiment de canabis) din Albania, în ţările din Europa Occidentală. 35 de kilograme de droguri au fost găsite la persoanele arestate şi sînt suspectate că au trimis în total 2,5 tone de skunk, de la începutul lui 2008, a spus poliţia din Muntenegru. Cele 25 de persoane arestate, între care şi un poliţist, făceau parte dint-un grup de crimă organizată care a trimis drogul din Albania spre Occident, trecînd prin Muntengru, Serbia, Bosnia-Herţegovina şi Croaţia. Poliţia din Muntenegru a spus că această operaţiune a fost organizată în cooperare cu poliţia albaneză care, la rîndul său, a arestat, joi, alte şase persoane suspectate că ar face parte din acelaşi grup de traficanţi.

Bulgaria - Complot de asasinare a preşedintelui unui partid de opoziţie, dejucat

Un presupus complot pentru asasinarea preşedintelui partidului de opoziţie Ordine, Lege, Justiţie (RZS) din Bulgaria, Iane Ianev, a fost dejucat de serviciile secrete, a anunţat, vineri, agenţia BGNES. Ianev, care a prezentat, marţi, informaţii despre ilegalităţile comise de directorul unui oficiu financiar din oraşul Burgas, Rumiana Duleva, a dezvăluit şi activităţile altor oficiali corupţi. El a declarat pentru postul bulgar de televiziune bTv că în ultimele trei-patru luni a primit la sediul partidului numeroase scrisori de ameninţare. El a precizat de asemenea că a fost ameninţat că i se va instala o bombă sub maşină. Totuşi, Ianev nu intenţionează să ceară să fie protejat de Serviciul Naţional de Securitate care i-a furnizat informaţiile despre complotul pentru asasinarea sa.

Georgia - Acord cu SUA pentru combaterea traficului de materiale nucleare

Georgia şi SUA au semnat, vineri, un acord care prevede livrarea de către Washington a unor echipamente moderne pe care autorităţile georgiene le vor utiliza pentru combaterea traficului de materiale nucleare, anunţă Ministerul georgian de Externe. Acordul se înscrie în cadrul eforturilor SUA pentru contracararea traficului cu materiale nucleare în Georgia, unde în ultimii şase ani au fost depistate două cazuri de contrabandă cu uraniu îmbogăţit. De teama riscului folosirii acestor materiale pentru fabricarea de bombe radioactive, SUA au oferit 50 de milioane de dolari, în ultimii ani, Georgiei, pentru combaterea traficului de materiale nucleare. Georgia este o potenţială sursă de materiale radioactive din armamentul şi instalaţiile nucleare rămase de pe vremea URSS.

SUA - Mandat în Camera Reprezentanţilor pentru locuitorii din Washington

Senatul american a aprobat un proiect de lege privind atribuirea unui mandat în Camera Reprezentanţilor locuitorilor capitalei federale Washington, care nu sînt reprezentanţi în Congres. Acest proiect de lege a fost votat în Camera Superioară a Congresului cu 61 de voturi pentru şi 37 împotrivă. Totodată, pentru a păstra echilibrul între cele două partide, proiectul acordă un nou mandat şi pentru statul Utah, care mai are deja trei. Partidul Democrat domină în mare măsură la Washington, în vreme ce în Utah sînt favoriţi membrii Partidului Republican. Camera Reprezentanţilor, unde există puţine îndoieli în privinţa adoptării textului, se va pronunţa săptămîna viitoare. Acest vot istoric are loc după 208 ani de la prima sesiune a Congresului la Capitoliu.

Australia - Mii de evacuări din cauza incendiilor

Mii de cetăţeni australieni au fost evacuaţi vineri, din locuinţele lor din sud-estul ţării, în urma reizbucnirii incendiilor care au mistuit, la începutul lunii, regiunea Melbourne şi care s-au soldat cu moarea a 200 de persoane. Aproximativ 3.000 de pompieri încearcă să ţină sub control patru focare, în timp ce mercurul termometrelor se ridică pînă la 40 de grade Celsius în regiunea Melbourne, afectată la începutul lui februarie de incendii soldate cu moartea a 210 persoane şi distrugerea a circa 2.000 de locuinţe. Este vorba despre cele mai grave incendii din istoria ţării-continent, de la Miercurea Cenuşii, din 1983, cînd au murit 75 de persoane. Mii de locuitori s-au refugiat în adăposturi, în timp ce autorităţile au avertizat că sînt întrunite toate condiţiile pentru a determina alte strămutări de persoane.

Italia - Manifestaţie pentru susţinerea muncitorilor de la fabrica Fiat

Cel puţin 20.000 de persoane au participat la o manifestaţie de susţinere a muncitorilor de la fabrica de automobile Fiat din oraşul Pomigliano d\'Arco, situat în apropiere de Neapole, aflaţi de o lună în şomaj tehnic. Toate magazinele au fost închise în semn de solidaritate cu salariaţii, a precizat Maurizio Mascoli, reprezentantul sindicatului Fiom-CGIL din regiunea Campania. Din septembrie, angajaţii nu au muncit decît patru săptămîni. Vrem ca Fiat să pună în aplicare un plan industrial pentru a garanta viitorul uzinei, a adăugat el. Fiat, care este primul angajator privat din ţară, cu 78.000 de salariaţi, are 5.000 de angajaţi la fabrica din Pomigliano d\'Arco. La 5 februarie, o manifestaţie a salariaţilor acestei uzine s-a terminat prin ciocniri cu poliţia, fapt ce a generat proteste din partea sindicatelor. Confruntîndu-se cu o scădere a vînzărilor, Fiat a recurs masiv, din toamnă, la şomajul tehnic, care permite reducerea salariilor angajaţilor. Pentru a relansa vînzarea de automobile, Guvernul Berlusconi a anunţat, la începutul lui februarie, adoptarea de măsuri pentru susţinerea acestui sector.