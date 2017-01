Alegerea conducerilor organizaţiilor judeţene ale PSD, amînată

Senatorul social-democrat Gavril Mîrza a declarat, sîmbătă, că alegerile de preşedinţi ai organizaţiilor judeţene şi pentru Consiliile judeţene ale PSD vor fi organizate după alegerile europarlamentare şi prezidenţiale din acest an, în judeţe urmînd să fie făcute alegeri doar în organizaţiile locale. Mîrza a precizat că o decizie în acest sens ar urma să fie luată astăzi, de conducerea partidului.

Adoptarea bugetului, prim test al maturităţii parteneriatului PD-L - PSD

Deputatul democrat-liberal Daniel Buda a apreciat, ieri, că, prin adoptarea bugetului de stat pe anul 2009, s-a dat un prim test al maturităţii parteneriatului dintre PD-L şi PSD: “Este şi un prim pas pentru ceea ce înseamnă depăşirea crizei economice din România”. El a spus că va urma o nouă mare provocare pentru Guvern, şi anume execuţia bugetară: “Avem de-a face cu un buget extrem de echilibrat, menit să răspundă provocărilor legate de criza economică. Sînt convins că acest buget ne va ajuta să depăşim momentele dificile. Va urma acum o nouă mare provocare pentru Guvern, şi anume execuţia bugetară”. Deputatul a fost de părere că, prin alcătuirea bugetului, guvernaţii au dorit să fie mai aproape de nevoile cetăţenilor cu dificultăţi financiare.

Legea unică a salariilor bugetarilor va elimina discriminările din sistem

Premierul Emil Boc a declarat, sîmbătă, că Legea unică a salariilor bugetarilor va avea rolul de a elimina discriminările din sistem Potrivit acestuia, fiecare angajat va primi salariul cuvenit, pe măsura muncii prestate: “Probabil că unii nu vor primi majorări salariale pe o anumită perioadă. Important este că nici nu va avea loc o diminuare a salariilor, dar pînă se aşează sistemul, cei care se află în vîrful piramidei vor avea de aşteptat pînă la o aşezare structurală”.

“Românii din Italia nu trebuie să sufere din cauza unor infractori”

Premierul Emil Boc a apreciat, sîmbătă, că cetăţenii români din Italia nu trebuie să sufere din cauza unor infractori şi nu trebuie blamată o întreagă comunitate din cauza “unor persoane certate cu legea”. Boc a spus că a mandatat miniştrii de Externe, Interne şi Justiţiei să aibă discuţii cu oficialităţile italiene pentru ca un infractor să nu atragă sancţiuni şi oprobriul public pentru toţi românii care se află în Italia. El a spus că Guvernul nu va încuraja nicăieri şi niciunde vina colectivă pentru faptul că unii săvîrşesc fapte penale. Potrivit acestuia, autorităţile române au sub control relaţia cu autorităţile italiene pentru ca „lucrurile să rămînă în normalitate, în cadru european”.

PSD ar trebui să renegocieze cu PD-L introducerea impozitării diferenţiate

Fostul deputat social-democrat, Dan Mihalache, a declarat, sîmbătă, la o dezbatere organizată de PSD şi PES, că PSD ar trebui să renegocieze cu PD-L introducerea cotelor diferenţiate de impozitare. El a apreciat că PSD a făcut prea uşor o concesie PD-L prin renunţarea la cotele diferenţiate de impozit şi a arătat că introducerea impozitării diferenţiate ar fi adus şi o axă ideologică de stînga în Guvern, dar ar fi şi ajutat la diminuarea efectelor crizei în rîndul celor cu venituri mici. Mihalache a spus că, pe lîngă menţinerea cotei de 16% pentru majoritatea veniturilor, s-ar putea introduce o cotă de 10% de impozit pentru veniturile sub salariul minim pe economie, dar şi o cotă de 25% pentru averea afişată şi consumul de lux.

Jurnalista Ioana Muntean, purtător de cuvînt al Guvernului?

Potrivit unor surse guvernamentale, Ioana Muntean, jurnalist al postului de televiziune PRO TV, va fi numită în funcţia de purtător de cuvînt al Guvernului. Numirea ei ar putea fi anunţată oficial astăzi. Premierul Emil Boc a renunţat astfel la a-l mai numi în funcţia de purtător de cuvînt pe Rareş Niculescu, după ce europarlamentarul PD-L a fost implicat, în urmă cu două săptămîni, într-un scandal dintr-un bar din Cluj. În guvernarea PNL, postul de purtător de cuvînt al Guvernului a fost deţinut de Camelia Spătaru, senior reporter la acelaşi post de televiziune.

Diaconescu se întîlneşte cu omologul său Franco Frattini, dar şi cu parlamentari

Ministrul Afacerilor Externe Cristian Diaconescu va efectua o vizită de lucru la Roma astăzi, la invitaţia omologului său italian, Franco Frattini, cu această ocazie el urmînd să aibă o cină de lucru cu parlamentarii italieni. “Obiectivele prioritare ale vizitei mele la Roma sînt comunitatea românească din Italia şi dezvoltarea relaţiei bilaterale excelente care leagă cele două ţări, conform parteneriatului strategic dintre Romania şi Italia. În ceea ce priveşte comunitatea, voi avea în vedere atît protejarea drepturilor şi a demnităţii celor peste un million de români care trăiesc în Italia, cît şi sprijinirea autorităţilor italiene pentru combaterea infracţiunilor cu autori români. Subliniez încă o dată că aceste infracţiuni reprezintă acte izolate şi individuale, pentru care sancţiunea legală trebuie aplicată celor care le comit şi nu întregii comunităţi”, a declarat Diaconescu, înaintea vizitei.

Clauza de loialitate faţă de premier - o întoarcere la sistemul de vasalitate feudal

Deputatul PNL Mureş Ciprian Minodor Dobre, fost prefect al judeţului, a declarat, ieri, că România asistă la o întoarcere la sistemul de vasalitate feudal prin introducerea clauzei de loialitate faţă de premier pentru angajaţii Corpului de Control al primului-ministru: “La Corpul de Control al primului-ministru, să introduci în contractul de muncă clauza de loialitate faţă de şef este unul din marile pericole ale României de astăzi”. El a adăugat că această clauză ar putea fi introdusă şi la alte instituţii. Deputatul a speră să nu se ajungă la impunerea unor astfel de declaraţii de loialitate pînă la nivelul de şef de serviciu sau şef de birou.

Tăriceanu crede că Băsescu a creat o nouă problemă cu comunitatea maghiară

Preşedintele PNL, Călin Popescu Tăriceanu, l-a criticat, sîmbătă, pe şeful statului, acuzîndu-l că generează conflicte în loc să găsească soluţii pentru tensiunile existente şi dînd exemplu conflictul pe care l-a creat între comunitatea maghiară şi UDMR: “Acesta a fost manierea definitorie în care a funcţionat România în ultimii patru ani la nivelul instituţiei Preşedinţiei şi consider că e un păcat, pentru că s-au irosit energii imense. În loc ca România să facă o imagine mai bună decît are în momentul de faţă, permanent acest lucru a fost torpilat prin declaraţii iresponsabile din partea instituţiei prezidenţiale la adresa României”. Pe de altă parte, liderul liberalilor şi-a reafirmat opţiunea pentru un sistem de Parlament bicameral şi pentru o republică parlamentară, menţionînd că formula de Parlament unicameral este destinată, în viziunea unora, cum ar fi preşedintele Băsescu, să diminueze rolul Parlamentului şi să-l transforme într-o anexă, decizia rămînînd în mîna preşedintelui României. El a conchis că deficienţa actualei Constituţii este faptul că “nimeni nu şi-a imaginat că va veni un personaj într-o bună zi care să creadă că funcţia prezidenţială îi dă dreptul la tot ceea ce-şi doreşte, şi iese din cadrul Constituţiei datorită faptului că nu are minima cultură politică să înţeleagă cum funcţionează un sistem democratic modern”.