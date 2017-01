Bogdan Georgescu, vicepreşedinte la AVAS

Premierul Emil Boc a semnat decizia prin care preşedintele TSD Bucureşti, Bogdan Georgescu, este numit în postul de vicepreşedinte al Autorităţii pentru Valorificarea Activelor Statului (AVAS). Georgescu va prelua luni funcţia de vicepreşedinte al AVAS. Ioan Nani (PSD), fost director al companiei Antibiotice Iaşi, şi Ion Mînzînă, candidat PSD-PC într-un colegiu din Argeş la alegerile parlamentare din 2008, sînt ceilalţi doi vicepreşedinţi ai AVAS, înlocuindu-i pe Emil Benţan şi Constantin Botez. Premierul a mai decis ca Silvia Mihalcea să ocupe un post de vicepreşedinte la Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor.

David îşi doreşte o funcţie de vicepreşedinte în PNL

Preşedintele PNL Sector 2, Cristian David, a declarat, joi seară, la Şcoala de iarnă a studenţilor liberali, că îşi doreşte să obţină o funcţie de vicepreşedinte la congresul extraodinar din martie, unde anunţă că îl va susţine pentru şefia formaţiunii pe Călin Popescu Tăriceanu, argumentînd că partidul are nevoie de consolidarea rezultatelor guvernării liberale. În plus, liderul PNL a spus că faptul că el îl susţine pe Tăriceanu “nu înseamnă că Antonescu nu poate fi un lider politic genial”. Întrebat dacă susţine reducerea numărului de vicepreşedinţi ai partidului, fostul ministru a răspuns că “pentru PNL o forma de reprezentare cît mai largă e benefică, pentru că, aflat în Opoziţie, partidul are nevoie de toate resursele umane valoroase care în timp şi-au demonstrat şi loailitatea faţă de PNL şi anumite competenţe politice sau profesionale”.

Renate Weber îl acuză pe ministrul de Interne al Italiei de justificare mincinoasă

Eurodeputata Renate Weber (PNL, Grupul ALDE) îl acuză pe ministrul de Interne al Italiei, Roberto Maroni, de justificare mincinoasă, cu privire la legea, adoptată recent de Senatul italian, prin intermediul căreia medicii care tratează imigranţi ilegali sînt obligaţi să raporteze poliţiei: “Cînd Guvernul italian a iniţiat această lege şi a trimis-o către Senat spre adoptare, ministrul de Interne, Roberto Maroni, a încercat să justifice acţiunea referindu-se la legislaţii similare existente în alte ţări, mai ales - spunea ministrul Maroni - Marea Britanie, Franţa, Spania. În realitate, lucrurile stau exact pe dos, ceea ce înseamnă că ministrul Maroni pur şi simplu a minţit atunci cînd s-a referit la acele ţări, pentru că, de fapt, legislaţiile din ţările respective pun accentul şi protejează confidenţialitatea dintre medic şi pacient”. Ea şi-a exprimat speranţa ca “măcar cea de-a doua Cameră a Parlamentului italian să îşi dea seama de ororile pe care este chemată să le legifereze şi să respingă acest proiect”.