Italia - Român surprins utilizînd cardul unui şeic arab, arestat la Milano

Un român de 19 ani a fost arestat la Milano, pentru că utiliza cardul unui şeic arab din Geneva, din care luase deja 60.000 de euro, relatează pagina online a agenţiei APcom. Românul a fost reţinut în parcarea unui centru comercial din Milano, avînd asupra sa cardul unui magnat arab din Elveţia. După examinarea contului, s-a stabilit că românul a extras aproximativ 60.000 de euro în ultimele trei zile. Marfa pe care tocmai o cumpărase din centrul comercial milanez a fost confiscată pentru a fi predată proprietarului de drept.

Ungaria - Cetăţean româno-german, arestat că a cauzat un accident

Poliţiştii maghiari au arestat un bărbat cu dublă cetăţenie, română şi germană, pentru că a cauzat un accident rutier în centrul Ungariei, în urma căruia o persoană a murit. O femeie de 63 de ani din oraşul Kiskunfelegyhaza a murit în ambulanţă, în drum spre spital, după ce maşina pe care o conducea s-a ciocnit cu un mărfar, la bariera Vamosfold. Autoturismul victimei a fost împins din spate de maşina cetăţeanului româno-german, potrivit purtătorului de cuvînt al poliţiei locale.

Spania - Anihilarea unei reţele de falsificare de carduri bancare, condusă de români

Poliţia spaniolă a anunţat că a anihilat o reţea internaţională condusă de români, care se ocupa de fabricarea de carduri de credit false, folosind date bancare furate pe Internet şi a arestat 15 persoane. Operaţiunea a presupus percheziţii la şapte locuinţe din Madrid şi a fost desfăşurată în cooperare cu poliţia din New York şi România, precum şi cu serviciile secrete americane, a anunţat poliţia într-un comunicat. Victimele locuiesc în afara Spaniei şi sînt clienţi ai unor bănci străine. Poliţia a anunţat că a lansat ancheta în septembrie, după ce a depistat o creştere importantă a cumpărăturilor efectuate cu carduri false în marile magazine din regiunea Madrid. Reţeaua era condusă de români care au angajat cetăţeni spanioli pentru a folosi carduri de credit false în magazine.

Franţa - Program de integrare socială pentru romi

O asociaţie franceză se ocupă de un proiect de integrare socială a romilor din Franţa, inclusiv a celor români, prin instalarea mai multor rulote în oraşele Lille, Halluin şi Faches-Thumesnil. ”Vrem să facem ceva exemplar”, a declarat Patrick Morvan, directorul asociaţiei care se ocupă de acest proiect. ”Criteriile nu sînt nici exhaustive, nici evaluate ştiinţific”, a declarat Morvan. Proiectul va viza acele familii care vor cu adevărat să se instaleze în Franţa, să învăţe limba franceză şi să îşi caute un loc de muncă. În aceste sate, romii vor beneficia de asistenţă socială cu personal specializat. Vor exista, de asemenea, aproape zilnic, mediatori, pentru a-i învăţa să-şi administreze deşeurile, pentru a verifica întreţinerea rulotelor şi pentru ca aceştia să interacţioneze cu vecinii în vederea unei acceptări mai bune.

SUA - Bărbat suspect, arestat la Capitoliu

Un bărbat care a afirmat că are de făcut o livrare preşedintelui american a fost arestat marţi, în regiunea Capitoliului, deoarece purta asupra sa o armă, potrivit unor surse din cadrul poliţiei. Bărbatul s-a prezentat într-un camion la barierele de la Capitoliu, în jurul orei locale 16.00 (23.00 ora României) şi a spus că are de făcut o livrare către preşedintele Obama, a declarat Kimberly Schneider, purtătoare de cuvînt a poliţiei. Întrebat, acesta a recunoscut că avea o puşcă în autovehicul, înainte de a fi arestat şi dus la sediul poliţiei, unde urmează să fie acuzat, a precizat Schneider. În timpul acestui incident, Barack Obama se afla la bordul aeronavei prezidenţiale Air Force One.

Bulgaria - Manifestaţie împotriva Guvernului

Aproximativ 100 de persoane s-au adunat în faţa sediului Parlamentului din Sofia, ieri, pentru a protesta faţă de Guvernul bulgar, cerînd demisia acestuia. La fel ca protestele din ianuarie, demonstraţia de miercuri a fost organizată de studenţi, pensionari şi organizaţii ecologice. Mitingul a avut loc sub sloganul ”Stop furtului”, o trimitere la banii care ar trebui acordaţi tinerilor bulgari. Protestatarii au cerut membrilor Parlamentului să iasă afară pentru a-i cunoaşte pe cei care i-au votat. Protestul a avut loc în mod paşnic, cu o prezenţă a poliţiei mai redusă şi fără incidente. O organizaţie a studenţilor alături de alte organizaţii civice au pregătit, pe baza experienţei internaţionale, o strategie pentru controlul social şi dezvoltarea Bulgariei, care a fost prezentată în cadrul mitingului.

Azerbaidjan - Comandantul forţelor aeriene, împuşcat mortal

Comandantul forţelor aeriene din fosta republică sovietică Azerbaidjan, Rail Rzayev, a fost împuşcat mortal în capitala Baku, miercuri. Agenţia azeră Trend anunţă, citînd procurorii, că Rzayev a fost împuşcat în apropierea locuinţei sale din centrul capitalei. Azeri Press Agency anunţă că acesta a fost împuşcat în cap şi a murit la spital. Oficialii din cadrul Ministerului azer al Apărării nu au putut fi contactaţi, iar un purtător de cuvînt al poliţiei a refuzat să comenteze incidentul.

Grecia - Sediile a două cotidiane din Salonic, vizate de atentate

Dispozitive incendiare artizanale au explodat simultan, miercuri, în faţa sediilor a două cotidiane elene din Salonic, provocînd pagube materiale. Dispozitivele au fost amplasate în faţa sediului local al ”Ta Nea”, cotidian naţional şi al ”Avriani”, cotidian populist, situate la o distanţă de circa 200 de metri, în centrul oraşului. Atentatele cu dispozitive incendiare sau explozibil artizanal, care provoacă adesea pagube materiale, sînt frecvente în Grecia. Ele sînt atribuite de poliţie mişcării anarhiste sau de extremă-stînga.

Marea Britanie - Un autocar cu militari care plecau în Afganistan a intrat într-un copac

Un autocar britanic care transporta militari ce urmau să ajungă în Afganistan a avut un accident, derapînd din cauza poleiului şi intrînd într-un copac, şase persoane fiind rănite şi transportate la spital. Potrivit unor surse oficiale, autocarul, în care se aflau 30 de militari, a ieşit de pe un drum secundar, miercuri dimineaţă, în regiunea Gloucestershire, şi a intrat într-un copac de pe marginea drumului. Şoferul a fost grav rănit în accident, fiind scos dintre fiarele contorsionate abia după două ore. În afară de şofer au mai fost rănite cinci persoane. Restul persoanelor din autocar au fost consultate de un medic şi au continuat drumul spre Baza Forţelor Aeriene din Oxfordshire, de unde vor ajunge în Afganistan.

Germania - Sute de vehicule blocate din cauza viscolului

Sute de şoferi, surprinşi de căderile masive de zăpadă pe o autostradă din sud-estul Germaniei, au petrecut noaptea de marţi spre miercuri blocaţi în maşini. Automobiliştii au rămas blocaţi pe autostrada A3, între Frankfurt şi Wurzburg, în condiţiile în care stratul de zăpadă atinge 20 de centimetri. Crucea Roşie le-a oferit ceai şi biscuiţi automobiliştilor, iar circulaţia a fost reluată normal, miercuri dimineaţă. Şi un drum naţional, B26, a fost închis din cauza căderilor de zăpadă.

Peru - Tragedie rutieră

Cel puţin 20 de persoane au murit şi alte 40 au fost rănite, marţi, după ce după autocare şi un camion s-au tamponat pe un drum din sudul statului Peru. Coliziunea violentă s-a înregistrat marţi dimineaţă, pe un pod de pe ruta Arequipa - Juliaca, la 1.100 de kilometri sud-est de Lima. Răniţii, între care şi trei italieni, au fost tranportaţi la mai multe spitale regionale. Accidentele rutiere sînt frecvente în Peru. În 2008, 875 de persoane şi-au pierdut viaţa şi alte 5.307 au fost rănite. Accidentele sînt deseori cauzate de starea proastă a vehiculelor şi a infrastructurii rutiere, precum şi de orarele prelungite de lucru ale şoferilor.

Indonezia - Seism şi avertizare de tsunami

Un cutremur cu magnitudinea de 7,5 grade s-a produs, miercuri, în largul insulei indoneziene Sulawesi (Celebes), fiind emisă alarmă de tsunami, a anunţat Institutul American de Geofizică. Deocamdată nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale. Centrul de avertizare pentru tsunami din Pacific a anunţat că seismul de 7,4 grade care s-a produs în Indonezia nu riscă să declanşeze un tsunami masiv şi distrugător, dar poate provoca un tsunami local. Cutremurul poate genera valuri seismice locale pe o rază de 100 de kilometri în jurul epicentrului. Indonezia a fost ţara cel mai dur încercată după producerea valului uriaş din decembrie 2004, format după un cutremur foarte puternic, de 9 grade. În tsunami au murit peste 200.000 de oameni în 11 ţări din Asia, dintre care peste 168.000 numai în provincia indoneziană Aceh. Aflat la intersecţia a trei plăci tectonice - Eurasiatică, Indo-Australiană şi Pacifică - în arhipelagul indonezian se produc aproape zilnic cutremure.

Franţa - Casa fratelui lui Sarkozy a fost spartă

Apartamentul fratelui preşedintelui francez a fost spart, la doar cîteva zile după un incident similar la locuinţa fostei soţii a şefului statului francez. Bijuterii şi alte bunuri de valoare au fost sustrase din casa lui Francois Sarkozy, situată în cartierul parizian Neuilly-sur-Seine. Apartamentul în valoare de peste două milioane de euro a fost spart în timp ce Francois Sarkozy era într-o călătorie de afaceri. Potrivit poliţiei, hoţii au intrat prin balconul locuinţei. Recent, hoţii au reuşit să pătrundă în apartamentul Ceciliei Attias, fosta soţie a lui Nicolas Sarkozy. Ea locuieşte împreună cu noul soţ la doar 500 de metri de fostul cumnat Francois Sarkozy.

Serbia - Oficiali arestaţi

Opt persoane, printre care şi doi oficiali din Ministerul sîrb al Economiei, au fost arestate sub suspiciunea de deturnare de fonduri. Cei opt suspecţi, printre care se află şi Dragan Kokunesoski, consilier la Ministerul Economiei şi Ljubomir Jovanovici, şeful departamentului pentru Turism din acelaşi minister, sînt bănuite că au deturnat, în perioada septembrie 2006 - mai 2007, aproape 25 de milioane de dinari (circa 266.000 de euro) din bugetul de stat. Alte 17 persoane, inclusiv şapte angajaţi ai Ministerului Apărării, au fost arestate marţi pentru corupţie, în cadrul unei alte operaţiuni a poliţiei. Într-o declaraţie difuzată de televiziunea sîrbă, ministrul de Interne Ivica Dacic a transmis un avertisment privind criminalitea şi corupţia din rîndurile funcţionarilor publici. Lupta împotriva corupţiei şi a criminalităţii organizate reprezintă una dintre condiţiile apropierii dintre UE şi Serbia. La Belgrad este aşteptat, astăzi, comisarul european pentru Extindere, Olli Rehn, pentru o evaluare a gradului de pregătire a Serbiei. Autorităţile de la Belgrad intenţionează să depună candidatura la UE pînă în luna iunie, în timpul preşedinţiei cehe a Uniunii, sperînd să poată începe negocierile de aderare în prima jumătate a anului viitor.

Liban - Dosarele anchetei privind asasinarea lui Rafic Hariri, la Haga

Documentele adunate pînă în prezent în ancheta internaţională cu privire la asasinarea liderului libanez Rafic Hariri au fost transferate la Haga, unde se va deschide, la 1 martie, Tribunalul Special pentru Liban, care se va ocupa de soluţionarea acestui caz. Potrivit premierului Fouad Siniora, ”toate documentele anchetei internaţionale au fost transferate, luni seară, la Haga”. Secretarul general al ONU, Ban Ki-moon, a hotărît la sfîrşitul lunii noiembrie să demareze, la 1 martie, lucrările Tribunalului Special pentru Liban (TLS), care va judeca viitorii inculpaţi pentru asasinarea fostului premier libanez, ucis într-un atentat cu maşină-capcană în Beirut, la 14 februarie 2005. Într-un interviu acordat pentru trei cotidiane libaneze, publicat miercuri, şeful comisiei de anchetă internaţională, Daniel Bellemare, care va deveni, la 1 martie, procurorul TLS, a confirmat că va cere transferarea celor şapte suspecţi deţinuţi în Liban, la Haga, în termen de două luni. Este vorba despre patru generali şi trei civili. Tribunalul cu caracter internaţional va avea şapte judecători, dintre care patru libanezi.

Kîrgîzstan - SUA au pierdut baza militară din cauza unei neînţelegeri privind chiria

Kîrgîzstanul a decis să închidă baza militară americană de pe teritoriul său deoarece SUA au refuzat să plătească o chirie mai mare, a afirmat, miercuri, preşedintele kîrgîz, Kurmanbek Bakiev. Preşedintele kîrgîz a sugerat că pentru o sumă de 116 milioane de euro, Washingtonul ar fi putut continua să folosească baza aeriană de la Manas, din apropiere de Bişkek. Kîrgîzstanul a anunţat, săptămîna trecută, închiderea acestei baze.

Malaezia - Turist francez arestat

Un turist francez a fost arestat în Kuala Lumpur, pentru că şi-a dezbrăcat prietena malaeziană şi a închis-o în camera lui de hotel, în urma unui conflict între cei doi. Femeia de 46 de ani a fost găsită de angajaţii hotelului, într-un colţ al unui coridor, fără haine pe ea şi ghemuită pe jos. Turistul francez, de 49 de ani, a fost arestat la scurt timp după incident. Bărbatul a fost acuzat de intimidare şi ”violarea modestiei unei femei”. Poliţiştii mai fuseseră chemaţi, în aceeaşi noapte, cînd cei doi au avut un prim conflict puternic în hotel. Femeia s-a dus apoi acasă, însă s-a întors la scurt timp şi cearta a reînceput. Cuplul s-ar fi întîlnit în Malaezia, în urmă cu trei luni, atunci cînd ar fi început o relaţie.

Italia - Medicii au respectat procedurile în cazul Eluana Englaro

Rezultatele iniţiale ale autopsiei efectuate în cazul italiencei Eluana Englaro arată că medicii au respectat protocolul judiciar privind deconectarea sa de la aparatele care o ţineau în viaţă. Eluana Englaro, care avea 38 de ani, a murit după 17 ani în comă, din cauza deshidratării care a condus la un atac cardiac, arată rezultatele preliminare ale autopsiei. Englaro, al cărei caz a stîrnit o polemică în Italia, a mai trăit doar trei zile după deconectarea de la aparate. Personalităţi de dreapta şi reprezentanţi ai Bisericii Catolice au pus sub semnul întrebării procedura de deconectare a femeii de la aparatele care o ţineau în viaţă. Cotidianul ”Avvenire”, al Conferinţei Episcopilor Italieni, a subliniat că autopsia îi va face dreptate lui Englaro. Multe personalităţi de dreapta, inclusiv premierul Silvio Berlusconi, au declarat că Englaro a fost ucisă.