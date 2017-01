Italia - 100.000 de amenzi rutiere nejustificate, 63 de poliţişti anchetaţi

Justiţia italiană anchetează 109 persoane, dintre care 63 poliţişti, în legătură cu semafoare trucate care au permis emiterea a 100.000 de amenzi nejustificate, a informat, vineri, “La Repubblica”. “Pentru municipalitate era găina cu ouăle de aur, pentru şoferi a fost \'vampirul roşu\'”, potrivit cotidianului. Potrivit acuzării, semafoarele respective, alături de care se afla un dispozitiv de supraveghere cuplat la o cameră, trecea de la galben la roşu în trei secunde în loc de cinci sau şase secunde prevăzute de lege, permiţînd astfel o creştere sensibilă a numărului de şoferi prinşi pe picior greşit. În unele zone, numărul infracţiunilor rutiere a crescut chiar şi cu 300% din 2005 pînă în 2007, potrivit ziarului. Prejudiciul suferit de şoferi este de circa 130 de milioane de euro. Poliţia l-a arestat pe inginerul care a pus la punct dispozitivele instalate în urmă cu cîţiva ani în nordul Italiei, lîngă semafoare. În total, alte 108 persoane, dintre care 63 poliţişti, 39 responsabili municipali şi şase angajaţi din societăţi private sînt anchetate în acest caz. Frauda a fost denunţată în 2007, de un comandant al poliţiei din Lerici, uimit de creşterea spectaculoasă a numărului infracţiunilor rutiere în urma introducerii noilor dispozitive.

Marea Britanie - Fond pentru compensarea victimelor atacurilor teroriste

Autorităţile de la Londra vor crea un fond special pentru a putea compensa victimele britanice ale atacurilor teroriste, relatează ”Daily Mirror”. Iniţiativa aparţine ministrului britanic al Afacerilor Externe, David Miliband şi vine ca urmare a faptului că cetăţeni ai Marii Britanii au devenit ţinte ale atacurilor teroriste care au avut loc anul trecut la Bombay, în India. Un număr redus de companii din domeniul asigurărilor oferă poliţe care să despăgubească victimele unor activităţi teroriste, situaţie în care acestea şi familiile lor sînt nevoite să suporte toate cheltuielile. ”Poţi primi 500.000 de lire sterline pentru un atac terorist pe teritoriul britanic, dar în afara graniţelor noastre eşti lăsat pe cont propriu”, a declarat parlamentarul Ian McCartney, care a desfăşurat o campanie în vederea creării unui asemenea fond.

SUA - Tînăr inculpat că l-a ameninţat cu moartea pe Obama

Un tînăr din statul american Colorado a fost inculpat pentru că l-a ameninţat cu moartea pe preşedintele Barack Obama, a anunţat Parchetul federal din Denver, capitala acestui stat. În jurul datei de 12 ianuarie, cu opt zile înainte de învestitura primului preşedinte de culoare al SUA, Timothy Ryan Gutierrez, în vîrstă de 20 de ani, a expediat un mesaj electronic Biroului Poliţiei Federale (FBI) din Washington. Acest mesaj, conform actului de acuzare, preciza: ”Îl voi asasina pe noul preşedinte al SUA. PS: aveţi la dispoziţie 48 de ore pentru a încerca să evitaţi ca acest lucru să se întîmple”. Inculpatul, care locuieşte la Cortez, în extrema de sud-vest a statului Colorado, nu a fost arestat, dar autorităţile ştiu unde se află, a precizat purtătorul de cuvînt al Parchetului federal din Denver, Jeff Dorschner.

Georgia - Demisia premierului

Premierul georgian, Grigol Mgaloblişvili, a anunţat oficial că demisionează din motive de sănătate, la doar trei luni de la preluarea funcţiei. Premierul a spus că l-a propus pe ministrul de Finanţe, Nika Gilauri, în vîrstă de 33 de ani, la conducerea Guvernului. Preşedintele Mihail Saakaşvili a acceptat propunerea şi a condus o reuniune a Guvernului, vineri seară. Presa georgiană şi rusă a scris luna trecută că preşedintele georgian, Mihail Saakaşvili, l-a lovit pe premierul Grigol Mgaloblişvili, în timpul unei dispute. Grigol Mgaloblişvili, în vîrstă de 35 de ani, era tratat în Germania pentru o problemă la rinichi. Educat la Oxford şi diplomat de carieră, el fusese numit premier la începutul lunii noiembrie, în locul lui Lado Gurghenidze, în cadrul unei remanieri prin care preşedintele Mihail Saakaşvili încerca să reducă la tăcere criticile de după războiul cu Rusia din vară. Anterior, Mgaloblişvili fusese ambasador al Georgiei în Turcia.

Grecia -Punctul de frontieră cu Bulgaria rămîne blocat

Agricultorii greci au continuat, vineri, pentru a 11-a zi consecutiv, să blocheze cu tractoarele principalul punct de frontieră dintre Grecia şi Bulgaria, în cadrul unei protest faţă de preţurile oferite pentru produsele lor, considerate prea mici. În timp ce agricultorii au ridicat, începînd de miercuri, barajele instituite în mai multe regiuni din ţară, înregistrîndu-se o diminuare a protestelor, punctul de frontieră de la Promahonas, dintre Grecia şi Bulgaria, este încă blocat. Camioanele au fost obligate să facă un ocol de 200 de kilometri pentru a ajunge la cel de-al doilea punct de frontieră greco-bulgar de la Exohi, situat mai la est. Agricultorii care au blocat postul de la Promahonas au permis, miercuri seară, trecerea a 200 de camioane care transportau bunuri sensibile. Potrivit unei surse din cadrul poliţiei din Creta, două blocade, în capitala Heraklion şi în Chania, au îngreunat, de asemenea, circulaţia pe insulă. Sindicaliştii cretani au menţionat că vor încerca luni să se obţină o întrevedere cu ministrul Agriculturii, Sotiris Hatzigakis, dar îşi vor continua protestele, cel puţin pînă marţi. Barajele din centrul Greciei, care au blocat, de la 19 ianuarie, autostrada care face legătura între Atena şi Salonic, au fost ridicate miercuri, după ce Guvernul conservator a promis să acorde agricultorilor ajutoare în valoare de aproximativ 500 de milioane de euro.

Pakistan - Nouă militanţi islamişti afiliaţi reţelei al-Qaida au fost arestaţi

Nouă militanţi islamişti de prim plan şi apropiaţi ai al-Qaida au fost arestaţi în Pakistan, fiind suspectaţi că au organizat mai multe atentate sinucigaşe, printre care şi cel împotriva ambasadei daneze din Islamabad, în iunie 2008. Este cea mai importantă acţiune împotriva teroriştilor din Pakistan, devenit noul reper al grupării extremiste al-Qaida, după ce Islamabadul a devenit, la sfîrşitul lui 2001, aliat-cheie al SUA în războiul împotriva terorismului. Cei nouă au legături cu al-Qaida şi talibanii pakistanezi şi afgani care şi-au regrupat forţele în regiunile tribale din nord-vestul Pakistanului. Peste 1.500 de persoane au fost ucise într-un an şi jumătate, în această ţară, în urma unui val de atentate fără precedent - majoritatea sinucigaşe - comise de militanţi islamişti cu legături cu al-Qaida, care a declarat, în vara lui 2007, jihadul, războiul sfînt, împotriva Islamabadului, căruia însuşi Osama bin Laden i-a reproşat faptul că s-a aliat cu SUA. Suspecţii arestaţi la Rawalpindi sînt bănuiţi în special că au organizat atentatul sinucigaş care a provocat, la 2 iunie, moartea a şase persoane (printre care un danez) în atentatul de la ambasada Danemarcei la Islamabad, iar la 15 martie au plasat o bombă într-un restaurant din capitala pakistaneză, provocînd moartea unui cetăţean turc şi rănirea unor diplomaţi americani şi britanici. Aceştia sînt suspectaţi totodată că ar fi organizatorii atentatelor sinucigaşe comise la 6 iulie, la Islamabad, soldate cu moartea a 19 persoane, în special poliţişti. Liderul acestora este Mohammed Illyas, cunoscut de asemenea sub numele de Qari Jamil, fost deţinut în închisoarea americană de la Guantanamo. Potrivit unui alt oficial al poliţiei, reţeaua celor nouă bărbaţi arestaţi săptămîna aceasta are legături cu Ussama al-Kini, membru al-Qaida ucis la începutul anului, în urma tirurilor americane cu rachetă în zonele tribale din nord-vestul ţării, regiune frontalieră cu Afganistanul. Şeful poliţiei din Rawalpindi a precizat că într-una dintre casele în care se ascundeau suspecţii au fost descoperite 100 de kilograme de clorat de potasiu, folosit în confecţionarea vestelor explozibile ale atacatorilor kamikaze şi 50 de detonatoare.

Marea Britanie - Condamnat la închisoare pe viaţă după un atentat eşuat

Un britanic convertit la Islam a fost condamnat la închisoare pe viaţă, cu posibilitatea eliberării după 18 ani, după ce a încercat să comită un atac sinucigaş într-un restaurant din Devon. Nicky Reilly, în vîrstă de 22 de ani, a fost singura persoană rănită în momentul în care a detonat accidental o bombă artizanală într-un restaurant, în mai 2008. Bărbatul a recunoscut acuzaţia de tentativă de crimă şi pregătirea unui atac terorist. Poliţia crede că bărbatul din Plymouth, care suferă de retardare, a fost îndoctrinat de alte persoane. Reilly a recunoscut acuzaţiile în octombrie 2008, dar sentinţa a fost amînată pentru evaluarea stării sale mentale. S-a stabilit că are dificultăţi de învăţare, Sindromul Asperger şi are o vîrstă mentală de 10 ani. Înainte de pronunţarea sentinţei, mama lui Reilly a declarat că fiului ei îi pare foarte rău şi are remuşcări.

SUA - Complot dejucat

Autorităţile americane au dejucat un complot organizat de un fost angajat al companiei ipotecare Fannie Mae care viza distrugerea datelor din cele 4.000 de servere pe care grupul le are în toată lumea, informează un comunicat postat pe site-ul Departamentului Justiţiei. Rajendrasinh Babubhai Makwana, un angajat al băncii ipotecare concediat de curînd, a fost pus sub acuzare pentru transmiterea unui virus informatic în sistemul computerizat al Fannie Mae. Bărbatul în vîrstă de 35 de ani locuieşte în oraşul Glen Allen (statul Virginia). El lucrase la Fannie Mae’s Urbana, filiala din Maryland a companiei şi a fost concediat la 24 octombrie 2008. Potrivit procurorului districtual Rod J. Rosenstein, suspectul lucrase ca programator şi în această calitate avusese acces la cele 4.000 de servere ale companiei. După ce a fost concediat, suspectului i s-a cerut să returneze toate echipamentele furnizate de Fannie Mae, inclusiv laptopul. Însă, la 29 octombrie 2008, un inginer de la Fannie Mae a descoperit în sistem un virus informatic pe care Makwana l-ar fi introdus în scopul distrugerii tuturor datelor informatice.

Italia - Posibil trafic de organe

Ministrul italian de Interne, Roberto Maroni, a vorbit, vineri, despre dispariţia mai multor imigranţi minori la scurt timp după sosirea lor în Italia, precizînd că ar putea fi vorba despre trafic de organe. ”Dintre cei 1.320 de minori sosiţi în 2008 pe insula Lampedusa însoţiţi de o persoană, aproximativ 400 au dispărut. Nu mai avem nicio ştire despre ei. Confruntînd această informaţie cu rapoartele despre traficul de organe, pe care le-am obţinut de la ţările de origine ale acestor minori, putem considera că acest fenomen afectează şi statul nostru”, a declarat ministrul. ”Instrumentele care sînt în prezent la dispoziţia noastră nu ne permit să stabilim cu certitudine dacă dispariţia acestor minori este legată de traficul de organe. Vom fi în măsură să facem acest lucru după ce Parlamentul va ratifica Tratatul de la Prum, care a fost deja adoptat de Senat”, a mai declarat Maroni. Semnat în mai 2005, de şapte state membre ale UE, cărora Italia li s-a alăturat ulterior, textul consolidează cooperarea transfrontalieră, în vederea combaterii terorismului, a fenomenului infracţional şi imigraţiei ilegale. El prevede, printre altele, schimbul de informaţii genetice, amprente digitale şi date personale.