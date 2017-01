Spania - Trei zile de doliu

Primăria din oraşul spaniol Sant Boi de Llobregat, din apropiere de Barcelona, a anunţat trei zile de doliu oficial, după accidentul produs sîmbătă, cînd o parte a unui centru sportiv s-a prăbuşit peste mai mulţi copii care făceau parte dintr-o echipă de baseball. Accidentul s-a soldat cu moartea a patru copii şi rănirea gravă a altor nouă. Duminică, primarul s-a întîlnit cu familiile pentru a afla dacă vor fi funeralii comune, poate luni cel mai tîrziu. Nordul Spaniei şi sud-vestul Franţei au fost vineri şi sîmbătă afectate de o furtună a provocat a moartea a 15 persoane în total, dintre care 11 în Spania.

Vietnam - Naufragiu

Cel puţin 40 de persoane au murit, după naufragiul unui feribot, duminică, în Vietnam. Peste 80 de persoane se aflau la bordul navei, autorizată să transporte doar 20. Feribotul s-a scufundat din cauza rafalelor puternice de vînt, la 30 de metri de mal, la sud de oraşul Vinh, pe fluviul Gianh, în provincia Quang Binh din centrul ţării. Cel puţin trei persoane sînt în continuare date dispărute, în timp ce 36 au fost salvate. Feribotul transporta pasageri spre o piaţă. Căpitanul, care era şi proprietarul navei, a fost arestat, deoarece a îmbarcat mai mulţi pasageri decît prevede regulamentul.

India - Incident la New Delhi

Poliţia indiană a ucis, duminică, doi bărbaţi înarmaţi prezentaţi ca militanţi pakistanezi, în suburbia capitalei New Delhi, în timp ce ţara este plasată în alertă înaintea zilei naţionale. Un echipaj al serviciilor antiteroriste a urmărit o maşină la bordul căreia se aflau doi bărbaţi, pe care a oprit-o la Noida, la 20 de kilometri de New Delhi. Echipajul le-a cerut celor doi suspecţi să oprească, însă au deschis focul în direcţia poliţiştilor, care au ripostat şi i-au ucis. Paşapoartele recuperate arată că ei sînt pakistanezi, dar niciun element nu permite stabilirea unei legături cu mişcarea Lashkar-e-Taiba, acuzată de New Delhi că a comis atentatele de la Bombay. Poliţia a precizat că a găsit în maşina respectivă cinci puşti de asalt AK-47, cinci grenade şi mai multe detonatoare. Incidentul a avut loc înaintea paradei militare anuale organizate cu ocazia Zilei Naţionale, la 26 ianuarie, pentru care 20.000 de militari înarmaţi vor fi desfăşuraţi, a anunţat poliţia din New Delhi.

Kosovo - Deflagraţii

Două explozii puternice, care nu au provocat victime, s-au produs sîmbătă la Kosovska Mitroviţa, oraş din nordul Kosovo, divizat în cartiere sîrbe şi albaneze, şi care este adesea scena unor tensiuni. Două explozii produse la un interval de o oră au fost înregistrate în cartierul din nordul oraşului, provocînd doar pagube materiale. Forţa Multinaţională de Pace din Kosovo s-a alăturat poliţiei pentru a conduce ancheta în cazul acestor explozii. Autorii nu au fost deocamdată identificaţi. Cartierul afectat este locuit atît de albanezi, cît şi de sîrbi, oraşul fiind divizat între două comunităţi. Populaţia albaneză de circa 80.000 de persoane locuieşte în sudul oraşului, în timp ce în nord majoritatea sînt sîrbi, circa 20.000.

Turcia - Avalanşă mortală

Opt alpinişti au murit şi alţi cîţiva sînt dispăruţi, după producerea unei avalanşe în nord-estul Turciei. Circa 16 oameni au fost prinşi de avalanşă pe muntele Zigana, din provincia Gumushane, unde se află o mică staţiune de ski. Muntele se află în apropierea coastei Mării Negre. Patru persoane au fost scoase de sub zăpadă vii, dar rănite şi sînt tratate la un spital local. Unul dintre răniţi este în stare gravă. Alpiniştii făceau parte dintr-un club din provincia vecină Trabzon, care făcea des drumeţii în masivul Zigana. Aceştia mergeau de-a lungul unei văi cînd au fost surprinşi de avalanşă.

Bulgaria - Ameninţări sistematice

Căile ferate bulgare au fost sistematic ţinta unor ameninţări teroriste la începutul lui 2009. În perioada 10 - 16 ianuarie, gările din Sliven şi Dimitrovgrad, precum şi un tren care asigura legătura între Sofia şi Varna au fost evacuate în urma unor ameninţări cu bombă. Cîteva zile mai tîrziu, gara din Plovdiv, al doilea oraş ca mărime din Bulgaria, a fost închisă timp de cîteva ore din cauza unei ameninţări cu bombă. Toate aceste cazuri au fost investigate, dar autorităţile nu au descoperit explozibil. În 2008, şase apeluri anonime au avertizat asupra riscului unui atentat cu bombă împotriva unor trenuri şi gări din Bulgaria. Trei au fost primite în luna august.

Italia - Suplimentarea numărului de militari

Creşterea de zece ori a numărului de militari în oraşele italiene pentru consolidarea siguranţei, aşa cum a cerut premierul Silvio Berlusconi, ar dura circa şase luni, a apreciat duminică ministrul Apărării, Ignazio La Russa. „Desfăşurarea în prezent a 30.000 de militari ar crea probleme mari. Dar dacă se recurge la toate corpurile disponibile şi, în timpul necesar, adică şase luni, forţele din teritoriu pot fi suplimentate”, a declarat oficialul italian într-un interviu pentru cotidianul „Il Giornale”. Circa 3.000 de militari sînt deja desfăşuraţi în oraşele italiene din august, la cîteva luni de la revenirea la putere a lui Silvio Berlusconi, în luna mai, o măsură controversată denunţată de opoziţia de stînga. Anunţul premierului Berlusconi a intervenit după două violuri comise la Roma şi în împrejurimi, după ce lipsa siguranţei în Italia a fost una dintre principalele teme ale campaniei sale electorale.

India - Premier operat pe cord

Prim-ministrul indian a fost operat cu succes pe cord deschis, cu trei luni înainte de alegeri. Manmohan Singh, în vîrstă de 76 de ani, a suferit un cvintuplu bypass, intervenţie complexă care a durat nu mai puţin de 11 ore. Potrivit medicilor, pacientul este conştient, iar starea sa este stabilă. Premierul Singh va trece printr-o perioadă de recuperare, care va dura aproximativ şase săptămîni, după care se va putea întoarce la muncă. Manmohan Singh, care suferă şi de diabet, a mai fost operat de două ori pe cord iar recent a fost supus unor intervenţii minore la prostată şi la ochi. Analiştii politici se întreabă dacă va rămîne pe scena politică sau va fi înlocuit, eventual, de fiul fostului premier asasinat, Rajiv Gandhi.

Croaţia - Gest reprobabil

Două persoane au fost arestate, fiind bănuite că au ars drapelul sîrb în piaţa centrală din Zagreb, în timpul unei întîlniri a suporterilor de la Campionatul Mondial de handbal masculin din Croaţia. Incidentul a survenit, sîmbătă seară. Potrivit cotidianului „Jutarnji List”, suspecţii au luat drapelul arborat în piaţa centrală din Zagreb, alături de cele ale celorlalte 23 de naţiuni participante la Campionatul Mondial de hanbal masculin, între şi România. Manifestaţii au scandat şi sloganuri naţionaliste anti-sîrbeşti. În noaptea de vineri spre sîmbătă, un suporter macedonean a fost bătut violent de huligani la Zadar în sudul ţării, un alt oraş gazdă al Campionatului Mondial de handabal masculin. Vineri, drapelele ţărilor participante la Campionat, arborate într-o piaţă din Zadar, au fost scoase la cererea primarului local, din cauza steagului sîrb. Această decizie a fost condamnată de presa locală, de oficiali croaţi şi de forul de handbal din Croaţia.

Arabia Saudită - Tensiuni diplomatice

Relaţia strînsă dintre Arabia Saudită şi SUA este ameninţată după susţinerea de către fosta administraţie de la Washington, a ofensivei israeliene din Fîşia Gaza, a avertizat sîmbătă un fost ambasador saudit. Prinţul Turki al-Faycal, fost diplomat şi fost şef al serviciilor secrete saudite, a precizat că SUA trebuie să îşi schimbe strategia în Orientul Mijlociu şi să exercite mai multă presiune asupra Israelului, în caz contrar se vor confrunta cu o deteriorare a relaţiilor lor în regiune. Calificînd drept „barbară şi catastrofală” ofensiva israeliană soldată cu peste 1.300 de morţi în Fîşia Gaza, acesta a precizat că administraţia noului preşedinte Barack Obama trebuie să îndemne Israelul să accepte un plan de pace arab. Această iniţiativă prevede o normalizare a relaţiilor dintre ţările arabe şi Israel, în schimbul retragerii israeliene din teritoriile arabe ocupate din iunie 1967. Pentru Turki al-Faycal, fostul preşedinte George W. Bush „a dat Israelului, în mod cinic şi de neiertat, aprobare pentru a face tot ce vrea în Fîşia Gaza, fără reţineri”.