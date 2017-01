Ungaria - Doi morţi şi opt răniţi, între care şi români, într-un accident

Două persoane au murit şi alte opt, între care patru copii, au fost rănite grav într-un accident în care au fost implicate două maşini înmatriculate în străinătate şi care s-a produs în estul Ungariei, la Kisvarda, a anunţat poliţia, afirmînd că una dintre maşini transporta români. O maşină în care se aflau ucraineni s-a ciocnit cu un autovehicul înmatriculat în Spania, dar la bordul căruia se aflau români. O anchetă este în desfăşurare pentru a se stabili cauzele accidentului.

Italia - Românca şi fiul ei decedaţi în urmă cu 11 zile încă nu au fost înmormîntaţi

Românca şi fiul ei decedaţi la 26 decembrie, în incendiul care a avut loc la periferia Romei, încă nu au fost înmormîntaţi, corpurile neînsufleţite fiind în continuare la Institutul de Medicină Legală din capitala Italiei. Dorina Preda, de 32 de ani şi fiul ei de 3 ani, Daniel, au murit într-un incendiu izbucnit pe 26 decembrie, într-o baracă din suburbia Castelfusano, la sud-vest de Roma. Se pare că familia de români aprinsese focul în baracă pentru a se încălzi. Potrivit pompierilor, femeia a vărsat din greşeală o sticlă de lichid inflamabil în focul care s-a extins cu repeziciune. Tatăl copilului, Cristinel Verbuncu, părăsise baraca cu puţin timp în urmă. Asociaţiile pentru integrarea imigranţilor au reuşit să îl ajute pe Cristinel Verbuncu să îşi găsească un loc de muncă legal, în fabrica unui om de afaceri care cunoaşte bine comunitatea românilor. Însă, prioritatea românului o reprezintă acum înmormîntarea soţiei şi a fiului.

Portugalia - Tînăr de 14 ani, ucis într-o operaţiune a poliţiei

Un tînăr în vîrstă de 14 ani, înarmat şi circulînd la bordul unui autovehicul furat, a fost rănit mortal într-o operaţiune a poliţiei, duminică seară, la Amadora, o periferiei a Lisabonei, a anunţat, luni, poliţia portugheză. Lovit la cap de un glonţ tras de un poliţist, adolescentul a decedat luni dimineaţă. Într-un comunicat, comandamentul poliţiei din Lisabona a precizat că duminică, în jurul orei locale 21.00 (23.00 ora României), poliţiştii au urmărit un vehicul furat, cu cinci tineri la bord. Dîndu-şi seama că este urmărit, grupul a oprit vehiculul şi a fugit. Trei suspecţi au reuşit să fugă, un al patrulea a fost reţinut, în timp ce ultimul încerca să scape agitînd un pistol. După mai multe somaţii, un poliţist a tras, precizează comunicatul. Suspectul arestat, care este major, precum şi victima erau cunoscuţi de serviciile de poliţie pentru participarea lor la infracţiuni violente.

Grecia - Poliţist rănit grav la Atena

Un poliţist grec a fost grav rănit în noaptea de duminică spre luni, la Atena, de un grup de necunoscuţi care a deschis focul asupra lui cu mitraliera. Rănit în zona pieptului şi la un picior, poliţistul a fost spitalizat în stare gravă şi a fost operat. Atacul s-a produs în jurul orei 4.00, ora locală şi a României. Victima şi un coleg al acestuia păzeau o anexă a Ministerului Culturii din centrul Atenei. Agresorii au fugit după atac. La locul atacului au fost găsite dovezi că agresorii au tras circa 20 de gloanţe, probabil cu o armă Kalaşnikov. Forţele de ordine au lansat o vastă operaţiune în tot centrul capitalei, pentru a-i găsi pe agresori şi au reţinut 40 de persoane în cartierul Exarchia. În 23 decembrie, persoane necunoscute au deschis focul asupra unui vehicul al forţelor de ordine, într-un cartier al Atenei, dar incidentul nu s-a soldat cu răniţi. Atacul a fost revendicat a doua zi, de o grupare necunoscută, Acţiunea Populară, într-un apel telefonic anonim către un portal de ştiri. Ancheta a stabilit că gloanţele de care a fost vizat vehiculul forţelor de ordine proveneau de la două arme Kalaşnikov. Atacul intervenea după o mobilizare fără precedent în Grecia, declanşată de moartea unui adolescent într-un incident cu poliţia.

Kosovo - Incidente la Kosovska Mitrovica

Un grup format din circa 20 de albanezi a atacat, duminică seară, doi sîrbi, în partea de nord a oraşului etnic divizat Kosovska Mitrovica, incident confirmat de poliţie. Sîrbii kosovari Bato Dordevic, în vîrstă de 32 de ani şi Petar Gusinic, de 33 de ani, au ajuns la spitalul din localitate, cu răni uşoare, în urma acestui incident. Potrivit declaraţiei pe care au dat-o poliţiei, ei au fost atacaţi de un grup de 20 de albanezi, după ce li s-a stricat maşina şi au fost nevoiţi să oprească în această parte a Kosovska Mitrovica. Maşina a fost avariată, iar cei doi au fost uşor răniţi.Incidentul de duminică seară vine după un şir de incidente care au avut loc în ultimele săptămîni, în cursul cărora au avut loc înjunghieri şi atacuri cu grenade de mînă şi după un apel la calm lansat de ministrul pentru Kosovo, Goran Bogdanovic.

Tadjikistan - Fără curent şi gaze

Tadjikistanul, ţară săracă din Asia Centrală, a anunţat că nu mai primeşte electricitate din Turkmenistan, furnizată prin intermediul Uzbekistanului, din cauza unui diferend cu acesta din urmă, situaţie asemănătoare crizei gazului dintre Rusia şi Ucraina. Livrările din Turkmenistan via Uzbekistan au încetat pentru că Tadjikistanul nu a semnat încă un nou contract pentru tranzitul pe teritoriul uzbek, a anunţat un purtător de cuvînt al companiei naţionale de electricitate din Tadjikistan. Satele din munţi din Tadjikistan, cea mai săracă ţară din fosta URSS, au curent electric doar şase ore pe zi, în timp ce temperaturile coboară sub zero grade în această perioadă. Autorităţile din Tadjikistan aveau un contract ce prevedea ca Turkmenistanul să le furnizeze, din toamna lui 2007, 1,2 miliarde de kilowaţi-oră pe an, via Uzbekistan. Problemele au început în decembrie, cînd Uzbekistanul a redus cu jumătate livrările de gaz către Tadjikistan, din cauza unei datorii de 10 milioane de dolari (7,18 milioane de euro). Din cauza acestei datorii care nu a fost încă achitată, Uzbekistanul continuă să livreze doar jumătate din cantitatea de gaze furnizată în mod normal. Uzbekistanul a anunţat în 22 decembrie că va dubla, începînd din 2009, preţul gazului livrat ţării vecine, de la 145 la 300 de dolari mia de metri cubi, un preţ considerat exorbitant de Duşanbe, mai ales în contextul crizei financiare. Tadjikistanul, ţară cu 7,5 milioane de locuitori, depinde în proporţie de 95% de gazul din Uzbekistan şi se află deja în criză energetică.

Turcia - Escadron de nave de război ruseşti, în vizită neoficială

Un escadron de nave de război ruseşti a staţionat, luni, la baza navală turcă Akzas Karagac, într-o vizită informală, prevăzută să dureze pînă la 8 ianuarie, după care navele îşi vor continua misiunile în zona Mării Mediterane. Escadronul de nave de război ale Flotei Navale Nordice Ruse cuprinde portavionul Amiralul N.G. Kuzneţov şi antisubmarinul Amiralul Levcenko, a precizat adjunctul comandantului şef al flotei navale, căpitanul Igor Digalo. În prima zi a vizitei, au avut loc întrevederi de protocol între comandamentul escadronului de nave de război ale Flotei Nordice şi cel al flotei turce. În cursul următoarelor zile, delegaţii militare ale flotei navale turce vor vizita navele de luptă ruseşti. Sînt prevăzute programe culturale şi sportive. Echipajele de pe Amiralul Kuzneţov şi Amiralul Levcenko vor vizita oraşul Marmaris. În încheierea acestei vizite neoficiale ale navelor de război ruseşti la Akzas Karagac va avea loc un exerciţiu comun cu nave ale flotei turceşti.

Bulgaria - Spălare de bani în valoare de un miliard de euro de origine rusă

Parchetul din Sofia anchetează o filieră internaţională de spălare de bani, a anunţat, luni, un purtător de cuvînt al Parchetului, Steliana Kojuharova, în timp ce un ziar a scris despre o sumă de un miliard de euro, de origine rusă, care a trecut prin Bulgaria şi Estonia. Purtătorul de cuvînt a confirmat astfel o informaţie din cotidianul ”24 tchassa”. Un responsabil al justiţiei a spus că ”obiectul anchetei este fără precedent în întreaga UE”. Suma de un miliard de euro, de origine rusă, a fost transferată în Bulgaria, spre o societate imobiliară şi de servicii financiare, Optima Ca, fondată în mai, de o rusoaică ce are şi cetăţenie finlandeză, potrivit cotidianului. Proprietara, Elisabeth Elena von Messing, a spus pentru cotidian că miliardul de euro constituie cifra de afaceri a societăţii şi că nu înţelege de ce este inculpată. Von Messing şi directorul executiv al Optima Ca, Dmitri Abramkin, au fost arestaţi la cererea Parchetului, pentru spălare de bani. La 23 decembrie, Curtea de Apel a eliberat-o pe cauţiune pe von Messing, consemnată la reşedinţă sub supraveghere şi a confirmat arestarea lui Abramkin. Circa 500 milioane de euro au fost transferaţi de Optima Ca spre o societate financiară estonă, AS Tavid, de unde banii au fost retraşi, în bani lichizi, penmtru a ajunge din nou în Rusia. Restul a fost transferat spre Cipru, Dubai, Hong Kong şi alte ţări, potrivit cotidianului. Elena von Messing a fost condamnată pentru fraudă fiscală în Finlanda, acum peste zece ani. Potrivit cotidianului, ea a fost căsătorită cu un membru al mafiei din Sankt Petersburg. În interviu, ea a spus că fostul soţ a lucrat într-un serviciu rus de informaţii.

SUA - Violenţe... domestice

Un american de 22 de ani şi-a ucis fiul de 2 ani pentru că nu voia să plătească pensie alimentară după divorţul de mama copilului. Danny Plat, din New Orleans, şi-a mărturisit crima şi a spus poliţiştilor unde a ascuns cadavrul, după ce iniţial a raportat că fiul său a fost răpit de ucigaşi plătiţi. Platt a fost acuzat de omor deosebit de grav. Platt avea dreptul de a-şi vizita copilul, însă nu a trecut niciodată să-l vadă pînă vineri, cînd l-a luat la el acasă. Poliţiştii au lansat un apel către populaţie, sîmbătă, să sune la secţie dacă îl văd pe fiul lui Platt, după ce bărbatul a raportat presupusa răpire a copilului. Într-un alt caz incredibil, un băiat de 12 ani din SUA a fost găsit vinovat pentru uciderea cu premeditare a mamei sale, pe care a împuşcat-o de opt ori, în luna august, din cauza certurilor pe tema împărţirii treburilor casnice. Un judecător din statul Arizona a decis că procurorii au dovedit faptul că băiatul a acţionat cu intenţie atunci cînd şi-a ucis mama, pe nume Sara Madrid, în august. Numele băiatului nu a fost divulgat, dată fiind vîrsta sa. Apărarea a susţinut că acesta nu şi-a ucis mama cu intenţie, ci a reacţionat la abuzul la care a fost supus de aceasta. Poliţiştii au spus că băiatul li s-a plîns că mama lui ţipă la el şi, uneori, îl pălmuieşte. Procurorii au arătat instanţei cum Sara Madrid a părăsit, pentru scurt timp, casa familiei, după o ceartă cu fiul său. Acesta a luat pistolul mamei sale din dormitor, a aşteptat-o să se întoarcă acasă şi a împuşcat-o de opt ori. Concubinul lui Madrid, de 34 de ani, care a fost de faţă la scena crimei, a recunoscut că l-a învăţat pe băiat să folosească un pistol, în caz de urgenţă. Sentinţa împotriva copilului va fi pronunţată pe 23 ianuarie.

Belgia - Trafic perturbat

Ninsorile înregistrate luni dimineaţă în Belgia au determinat formarea unui strat de zăpadă de patru pînă la zece centimetri şi perturbarea traficului rutier şi aerian, dar fără a se produce incidente majore. La Bruxelles, transporturile în comun au funcţionat aproape normal, în pofida deraierii unui tramvai, în timp ce maşinile erau mai puţin numeroase decît de obicei. În împrejurimile capitalei, circulaţia a fost încetinită, în special pe autostrăzi. Unele drumuri secundare, în special din sudul ţării, în Ardennes (Valonia), erau impracticabile. Aeroporturile din ţară au fost, de asemenea, afectate de căderile de zăpadă. La Bruxelles, pistele au fost disponibile dar avioanele trebuiau deszăpezite înainte de plecare, ceea ce durează 10 pînă la 20 de minute. Întîrzieri mai importante, de una pînă la trei ore, au fost înregistrate în cazul zborurilor transatlantice, unele avioane aterizînd la Bruxelles cu întîrzieri mai mari decît era prevăzut, din cauza condiţiilor meteorologice din America de Nord. Patru zboruri care urmau să aterizeze pe aeroportul Charleroi, situat la 40 de kilometri sud de Bruxelles, au fost deviate către Lille şi Beauvais, în Franţa, iar două curse programate să decoleze de pe aeroportul regional au fost anulate. Pe de altă parte, o pană de electricitate a privat de curent electric, timp de o oră, mai multe mii de gospodării din regiunea Malines din centrul ţării şi a perturbat traficul feroviar între Bruxelles şi Anvers.

China - Cadavrul din frigider

Corpul dezmembrat al unei fete de 4 ani a fost găsit în frigiderul unui bărbat din sudul Chinei, acesta fiind arestat. Muncitorul imigrant, despre care se crede că este bolnav mintal, a fost reţinut după ce poliţia a descoperit sînge în faţa apartamentului său din oraşul Guangzhou. Presa scrie că poliţia a găsit în frigiderul bărbatului, A He, rămăşiţele unui copil, Li Lingli, care a fost dat dispărut de vineri dimineaţă. După ce adispărut fetiţa, poliţia a verificat 50 de apartamente din imobil. Bunica lui Li ar fi fost prima care a văzut urmele de sînge din faţa uşii apartamentului bărbatului. Vecinii lui A He l-au descris pe bărbat drept o persoană retrasă, care cîteodată poartă în public haine de femeie. ”A He a spus că, de fapt, carnea de om este delicioasă”, a spus un vecin care nu a vrut să îşi dea numele, amintindu-şi de comentariile pe care criminalul le-ar fi făcut în timp ce se uita la un film în care oamenii era ucişi într-o luptă.

Pakistan - Camion încărcat cu o tonă de explozivi

Un camion încărcat cu o tonă de explozibil a fost confiscat duminică, în Pakistan, pe una dintre principalele rute de aprovizionare a trupelor NATO din Afganistan. Şapte persoane suspectate că sînt talibani au fost arestate în cursul operaţiunii care s-a desfăşurat în nord-vestul ţării, la Jamrud. Acest oraş controlează accesul către trecătoarea Khyber, care leagă Pakistanul de Afganistan. Încărcat pînă la refuz, camionul ar fi putut fi folosit în timpul sărbătorii Muharram şi ar fi provocat importante pierderi dacă această enormă cantitate de explozivi ar fi explodat. Confiscarea camionului a fost realizată în cadrul unei operaţiuni lansate săptămîna trecută în zona Jamrud, de forţele de securitate pakistaneze, după o serie de atacuri împotriva depozitelor de camioane din Peshawar şi din regiune, în cursul cărora numeroase vehicule ale NATO au fost incendiate.

Indonezia - Mii de persoane şi-au prărăsit locuinţele

Mii de locuitori din regiunea indoneziană Papua, care a fost afectată, duminică, de cutremure puternice, au fost primiţi, luni, în adăposturi temporare, de teama unor replici noi. După cele două cutremure cu magnitudine de 7,6 şi 7,5 grade care s-au înregistrat duminică, replicile au continuat să se producă în regiune Manokwari, capitala provinciei Papua Occidentală. Agenţia indoneziană de Meteorologie şi Geofizică a declarat că s-au înregistrat 842 de replici în 29 de ore de la primul cutremur, dintre care 54 cu magnitudine mai mare de 5 grade pe Scara Richter. Cutremurul a provocat moartea unei fetiţe de 10 ani şi rănirea a 40 de persoane. Teama de tsunami este foarte mare în Indonezia, de la cel care s-a produs în 2004, soldat cu peste 200.000 de morţi în Asia. Patru miniştri au sosit, luni, la Manokwari cu ajutoare în valoare de 1,5 miliarde de rupii (140.000 de dolari) şi medicamente. Aceştia vor evalua necesarul în vederea reconstrucţiei, în urma avarierii mai multor clădiri publice şi poduri.

SUA - Incendiu devastator

Opt oameni, printre care şi un copil, au murit într-un incendiu în oraşul Richland din statul New York. Incendiul a izbucnit într-o locuinţă şi doar un locatar a scăpat cu viaţă. Autorităţile au recuperat cadavrele după ce pompierii au reuşit să stingă flăcările. Casa a fost distrusă în totalitate. Cauza declanşării incendiului nu este cunoscută deocamdată. Autorităţile au declanşat o anchetă.

Cuba - Liber la construcţia de case

Preşedintele cubanez, Raul Castro, le-a permis cetăţenilor săi să îşi construiască singuri case, un domeniu rezervat pînă în prezent statului, pentru a face faţă crizei din acest sector, agravată de pagubele provocate de trecerea a trei uragane în vara anului 2008. Castro, în vîrstă de 77 de ani, a anunţat în timpul vizitei într-un cartier nou din Santiago de Cuba (oraş situat la o distanţă de 900 de kilometri la sud-est de Havana), format din petrocase fabricate din derivate pe bază de petrol, furnizate de Venezuela. Şeful statului a declarat că populaţia îşi poate construi locuinţele proprii cu ceea ce are. Cuba se confruntă cu o gravă criză a locuinţelor, intensificată de trecerea a trei uragane pe teritoriul insulei, anul trecut, care au provocat pagube estimate la zece miliarde de dolari şi care au distrus sau afectat 500.000 de case. Raul Castro a declarat că va fi nevoie de trei pînă la şase ani pentru a repara daunele produse. Un program guvernamental de contruire a 100.000 de locuinţe pe an, aprobat în urmă cu trei ani şi jumătate, a fost realizat numai pe jumătate pînă în prezent. În opinia preşedintelui cubanez, insula comunistă are nevoie de sute de mii de case şi de construirea unei veritabile baze industriale pentru dezvoltarea sectorului locuinţelor.