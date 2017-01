Italia - Muncitor român în greva foamei de 10 zile

Adrian Cedrechi, un român de 38 de ani, a intrat în greva foamei la data de 27 noiembrie, pentru a protesta faţă de faptul că de mai bine de patru luni nu şi-a primit salariul, iar între timp, firma angajatoare a fost declarată falimentară, semnalează Asociaţia Românilor din Italia. În situaţia românului se găsesc şi alţi trei colegi italieni dar care nu au avut curajul să-i urmeze calea de protest, se arată într-un comunicat al Asociaţiei Românilor din Italia (ARI), care solicită intervenţia autorităţilor statului român pentru salvarea vieţii muncitorului român. Adrian Cedrechi, de meserie instalator, este originar din Bucureşti şi locuieşte împreună cu soţia şi cei trei copii în localitatea Vigevano din provincia Pavia, în apropiere de Milano. El se află în Italia de 14 ani, dar din luna mai a acestui an a început să aibă probleme la firma la care lucra de un an. Firma angajatoare, care îi datorează bani, a fost declarată falimentară, iar recuperarea datoriilor poate dura ani. Cedrechi spune însă că are nevoie urgentă de bani întrucît întreţine singur familia. “Situaţia în care mă găsesc e disperată. Am trei copii în întreţinere, unul din ei e foarte mic şi soţia mea nu poate încă să lucreze. De trei luni nu am mai plătit chiria şi risc să fiu scos în stradă, iar datoriile la curent, gaz şi apă au atins cifre uriaşe”, spune românul. Un medic din Vigevano i-a garantat supravegherea zilnică. De asemenea, a fost anunţată şi presa şi televiziunea locală, consulatul, ambasada şi parlamentarii aleşi pentru românii din spaţiul UE. “Toată lumea ridică din umeri, consulatul spune că nu se poate face nimic, avînd în vedere că firma e în faliment. Asociaţia Românilor din Italia cere găsirea unei soluţii pentru acest om care va muri sub ochii noştri. Guvernul României, care a cheltuit milioane de euro în campanii de imagine fără efect, i-ar putea acorda un sprijin material, eventual sub formă de împrumut, pentru ca acest om să-şi poată hrăni copiii şi să nu ajungă cu familia în stradă”, atrage atenţia ARI. Adrian Cedrechi susţine că vrea să se întoarcă acasă.

Franţa - Jaful secolului

Un magazin de bijuterii de lux, Harry Winston, a fost vizat, joi, de spargerea secolului în Franţa, valoarea furtului ridicîndu-se la suma de 80 de milioane de euro. Acesta este cel mai important furt comis vreodată în Franţa într-un magazin de bijuterii, recordul mondial datînd din 2003, cînd au fost sustrase diamante în valoare de 100 de milioane de euro la Anvers, în Belgia. Joi după-amiază, la numărul 29 de pe bulevardul Montaigne, într-un cartier din Paris unde se află numeroase magazine de lux, patru bărbaţi înarmaţi, dintre care doi deghizaţi în femei, au pătruns în bijuteria frecventată de numeroşi clienţi bogaţi din întreaga lume. Infractorii aveau în mod evident informaţii precise, deoarece cunoşteau numele unora dintre angajaţi şi cutiile discrete unde erau depuse bijuteriile neexpuse. 15 persoane - angajaţi şi clienţi - se aflau în magazinul, teoretic, foarte securizat. Hoţii au forţat persoanele aflate în magazin să se adune într-un colţ al acestuia şi au sustras, în cîteva clipe şi fără a trage nici un foc de armă, inele, coliere şi alte bijuterii, apoi au fugit. Creată în 1920, marca Harry Winston reprezintă unul dintre numele mari în domeniul bijuteriilor, printre clieţii săi numărîndu-se familii princiare, nababi şi vedete de cinema, magazinele sale situîndu-se în cele mai selecte zone ale lumii. Ancheta, încredinţată Brigăzii de combatere a banditismului, a început audierea a circa zece martori, analiza filmelor înregistrate de camerele de supraveghere şi dispozitivul de alarmă, legat la o centrală din Elveţia. Poliţiştii cred că au de-a face cu profesionişti desăvârşiţi şi nu exclud nicio pistă: cea naţională sau implicarea unor cetăţeni din ţările din Est, devenite, potrivit surselor din cadrul poliţiei, un nou Eldorado pentru traficanţi. Justiţia franceză a condamnat la închisoare, în această săptămînă, trei sîrbi suspectaţi că ar aparţine grupării Pink Panthers (Panterele Roz), o vastă organizaţie criminală formată din cetăţeni din fosta Iugoslavie, care au vizat mai multe bijuterii de lux europene, în ultimii ani. Ancheta poliţiştilor promite totuşi să fie lungă şi dificilă, ca şi cea desfăşurată în cazul unei spargeri în acelaşi loc, în urmă cu 14 luni, cînd magazinul de bijuterii a fost ţinta unui furt îndrăzneţ estimat la 20 de milioane de euro de asiguratori. Aceştia au oferit, fără succes pînă în prezent, o recompensă de 500.000 de dolari americani (circa 400.000 de euro) persoanei care facilitează găsirea bijuteriilor. Furtul cel mai spectaculos din Franţa data din septembrie 2004, cînd au fost sustrase două diamante în valoare de 11,5 milioane de euro, la bienala anticarilor de la Louvre, la Paris. Nici acestea nu au fost găsite. Potrivit unui specialist, infractorii vor demonta bijuteriile, care în starea actuală sînt nevandabile pe piaţa oficială sau la licitaţie, iar pietrele vor fi revîndute pentru o sumă considerabil mai mică.

Rusia - Mig prăbuşit în Siberia

Un avion MiG-29 s-a prăbuşit vineri, în Siberia Orientală, provocînd moartea pilotului, incident care a generat suspendarea temporară a zborurilor tuturor avioanelor de acest tip în Rusia, a anunţat Ministerul rus pentru Situaţii de Urgenţă. Aparatul de zbor s-a prăbuşit în regiunea Cita, la circa 5.000 de kilometri est de Moscova. Cadavrul pilotului şi cutiile negre ale avionului au fost descoperite. Astfel de incidente sînt frecvente în Rusia.

Tot ieri, nave de război ruseşti, conduse de portavionul Amiral Kuzneţov, au început o misiune în Oceanul Atlantic şi Marea Mediterană. În cadrul acestui eveniment care va dura cîteva luni, navele ruseşti de război vor îndeplini mai multe misiuni, printre care şi exerciţii comune cu Flota rusă a Mării Negre şi vizite în mai multe porturi din Marea Mediterană. O unitate similară a Flotei Nordului, formată din nava Amiral Kuzneţov, distrugătoarele Levcenko şi Ciabanenko şi ale nave auxiliare, au desfăşurat o misiune similară din decembrie 2007 pînă în februarie 2008, în Marea Mediterană şi Atlanticul de Nord. Rusia anunţase încă de anul trecut că flota sa îşi va consolida prezenţa în oceanele internaţionale.

Olanda - Risc ridicat de atentate

Riscul înregistrării de atentate teroriste în Olanda este considerat ridicat, în pofida calmului aparent, după lansarea filmului antiislamic “Fitna”, de către parlamentarul Geert Wilders. Directorul Centrului Naţional de Combatere a Terorismului, Tjibbe Joustra, a declarat că o reacţie violentă la “Fitna” ar putea apărea. Pe baza informaţiilor publice şi secrete, centrul a avertizat că nivelul de pericol este foarte ridicat, fiind cu doar un nivel sub cel maxim. Lansarea filmului “Fitna”, în martie 2008, nu a generat însă proteste în Olanda. Parlamentarul va prezenta filmul, în această lună, la Ierusalim. Scurtmetrajul este un colaj de imagini ale unor atacuri teroriste, care alternează cu simboluri islamice.

Marea Britanie - Armata, în ajutorul şoferilor blocaţi din cauza ninsorilor

Armata britanică a fost mobilizată pentru a veni în ajutorul şoferilor blocaţi pe autostrăzi, în urma ninsorilor abundente care au provocat pene de curent electric în 15.000 de locuinţe şi închiderea a circa 300 de şcoli din nordul Angliei şi Scoţia. Militarii au venit în sprijnul a circa 70 de şoferi blocaţi în apropiere de Blackburn, în urma căderilor masive de zăpadă. Circa 15.000 de locuinţe din nord-est şi Yorkshire au rămas fără curent electric, iar rafalele puternice de vînt au generat formarea de nămeţi pe şoselele şi căile ferate din Pennines. În Durham Dales, stratul de zăpadă a atins circa 20 de centimetri. Peste 100 de şcoli au fost închise în Greater Manchester, urmate de alte 70 în Lancashire, 34 în Cumbria, 70 în Durham şi 33 în comitatul Northumberland. În alte zone, inclusiv la Londra, nu au fost înregistrate ninsori, ci ploi.

Serbia - 38 de convoaie bulgare atacate pe Dunăre în ultimii doi ani

38 de convoaie bulgare au fost atacate pe Dunăre în ultimii doi ani, în zona portului sîrb Smederevo, a anunţat, vineri, cotidianul bulgar “Sega”, citînd un responsabil al companiei de navigaţie fluvială. Piraţii au furat cabluri şi o parte din materialele transportate, inclusiv metale, cărbune şi carburant, din convoaiele aflate în apele acestui port de pe Dunăre, situat la circa 200 de kilometri în amonte de Bulgaria, a declarat pentru cotidian directorul adjunct al companiei, Ivan Ivanov. În luna octombrie, un convoi bulgar care a ancorat la Smederevo a fost atacat noaptea, de piraţi înarmaţi veniţi cu o ambarcaţiune. Un membru al echipajului, care a încercat să respingă atacul, a fost aruncat în apă şi s-a rănit la cap, a adăugat directorul adjunct. Nave ucrainene au fost de asemenea atacate în zona Smederevo.

Georgia - Ministrul Apărării şi cel de Externe au fost demişi din funcţie

Ministrul georgian al Apărării şi cel de Externe au fost demişi din funcţie, vineri, la patru luni de la încheirea războiului ruso-georgian. Georgia a lansat, în noaptea de 7 spre 8 august, o ofensivă militară împotriva Osetiei de Sud, la care Rusia a ripostat prin trimiterea de trupe pe teritoriul georgian.

Yemen - O navă daneză a salvat un grup de piraţi

O navă a marinei daneze, Absalon, a ajutat, joi, şapte presupuşi piraţi a căror ambarcaţiune avea probleme tehnice, în apropiere de Yemen, în Golful Aden, a informat televiziunea daneză TV2 News. Danezii au descoperit în ambarcaţiune mai multe rachete antitanc şi arme automate AK47, confirmînd că este vorba despre piraţi. Presupuşii piraţi, a căror ambarcaţiune plutise în derivă opt zile, potrivit spuselor lor, au fost hrăniţi şi apoi puşi într-o barcă însoţiţi de marinari danezi, care navighează alături de Absalon. Ei urmau să fie predaţi autorităţilor yemenite. Danemarca a preluat la 15 septembrie comanda forţei navale multinaţionale Task Force 150, al cărei obiectiv este alungarea piraţilor şi contrabandiştilor cu arme din partea nordică a Oceanului Indian.

India - Acorduri de cooperare în domeniul nuclear şi spaţial cu Rusia

India şi Rusia au semnat, vineri, la New Delhi, un acord pentru construirea a patru reactoare nucleare în sudul Indiei şi a unui acord de cooperare în vederea unei misiuni spaţiale cu echipaj uman. Semnarea acordurilor a avut loc cu ocazia vizitei pe care preşedintele Rusiei, Dmitri Medvedev, a efectuat-o la New Delhi. După acordurile semnate cu Franţa şi SUA, Rusia este a treia ţară cu care India încheie un pact de cooperare în domeniul nuclear civil. Moscova va asuma construirea a patru reactoare suplimentare la centrala de la Kudankulam, în statul Tamil Nadu. De altfel, cei doi foşti aliaţi ai Războiului Rece au încheiat un acord care prevede că Rusia va trimite un astronaut indian în spaţiu în 2013, iar apoi va lansa în 2015 o misiune spaţială cu echipaj uman.

SUA - Tineri americano-somalezi ar fi recrutaţi de islamişti

FBI bănuieşte că tineri americano-somalezi sînt recrutaţi de islamişti pentru a fi antrenaţi în Somalia, în vederea comiterii de atentate sinucigaşe. ”Există rapoarte despre tineri care au dispărut, provenind din mai multe regiuni din SUA”, a anunţat agentul special al FBI, E. K. Wilson. ”Ceea ce ne îngrijorează este că ei se pot întoarce să lupte şi să fie instruiţi pentru a comite activităţi teroriste”, a adăugat el. Wilson a precizat că politica Departamentului american al Justiţiei îi interzice să confirme dacă FBI anchetează rolul unei celule de recrutare teroriste în comunitatea americano-somaleză. Între 20 şi 40 de tineri somalezi au fost daţi dispăruţi la Minneapolis (Minnesota), unde se află jumătate din comunitatea somaleză din SUA, estimată la circa 200.000 de persoane. FBI-ul susţine ancheta autorităţilor somaleze privind atentatele comise în această ţară la 29 octombrie, însă Wilson nu a putut confirma informaţiile conform cărora un tînăr americano-somalez înmormîntat miercuri în SUA ar fi autorul unuia dintre aceste atentate. Cinci atentate cu maşină-capcană au vizat, la sfîrşitul lui octombrie, clădiri strategice şi sediul ONU din Somalia, provocînd moartea a 19 persoane şi a cinci atacatori sinucigaşi.

Argentina - Navă de croazieră, eşuată în zona Antarcticii

O navă de croazieră argentiniană a eşuat în golful Guillermina, situat în nord-vestul peninsulei antarctice, însă cei 89 de pasageri şi 33 de membri ai echipajului nu se află în pericol, a anunţat, joi, Mariano Memolli, directorul Direcţiei Naţionale pentru Antarctica. Nu există riscul să se scufunde. Autorităţile au declanşat o operaţiune navală de salvare, la care participă şi nave chiliene, a adăugat Memolli, precizînd că la bordul vasului se află şi cetăţeni străini, dar nu poate oferi încă informaţii despre naţionalitatea acestora. Armatorul vasului Ciudad de Ushuaia este o companie argentiniană, care organizează croaziere în Antarctica, punctul de plecare fiind oraşul Ushuaia, situat la 3.500 de kilometri de Buenos Aires. Astfel de incidente sînt relativ frecvente în zonă, în perioada primăverii şi verii australe. În decembrie 2007, nava norvegiană Fram, cu 256 de pasageri şi 70 de membri ai echipajului la bord, a plutit în derivă două ore, din cauza unei defecţiuni a sistemului de propulsie, intervenită în timp ce se afla în zona de nord a peninsulei. Cu o lună înainte, nava Explorer a lovit un iceberg, la aproximativ 96 de kilometri de peninsulă, iar cele 154 de persoane aflate la bord au fost evacuate. În urma naufragiului, nava a deversat 185.000 de litri de combustibil.

Rusia - CEDO cere despăgubiri pentru rudele cecenilor ucişi sau răpiţi

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a ordonat Rusiei să plătească rudelor cecenilor ucişi sau răpiţi în regiune în perioada 2001-2003, despăgubiri în valoare de 320.000 de euro. Cele opt persoane din Cecenia au sesizat CEDO, cu sediul la Strasbourg, afirmînd că rudele lor au dispărut după ce au fost reţinute de trupele ruse. La începutul acestui an, Consiliul Europei a criticat dur Rusia referitor la gravele încălcări ale drepturilor omului în Cecenia şi în alte regiuni din Caucazul de Nord. În total, CEDO a primit 46.700 de plîngeri împotriva Rusiei în ultimii zece ani, reprezentînd 20% din totalul plîngerilor înregistrate.

Israel - Acces restricţionat la Esplanada Moscheilor

Poliţia israeliană a limitat, vineri, accesul la Esplanada Moscheilor din Ierusalim, de teama unor manifestaţii palestiniene, ca reacţie la violenţele în care au fost implicaţi colonişti. Accesul la Esplanada Moscheilor din sectorul oriental ocupat al oraşului sfînt a fost limitat pentru musulmanii deţinători ai unei cărţi de identitate israeliene, cu vîrsta peste 45 de ani, potrivit unor surse din cadrul poliţiei. Poliţia a mobilizat întăriri în zonă. În urma evacuării unei case din Hebron (Cisiordania), joi, cu ajutorul militarilor, coloniştii au recurs la acte de violenţă împotriva palestinienilor, provocînd rănirea prin împuşcare a trei persoane, distrugînd şi incendiind două locuinţe şi circa 15 de maşini. Esplanada Moscheilor este al treilea loc sfînt al Islamului.

Bosnia - Herţegovina - Un general italian, la conducerea forţei europene

Un ofiţer italian, general-maiorul Stefano Castagnotto, a preluat, joi, comanda Forţei UE din Bosnia (EUFOR). El îl înlocuieşte în funcţie pe generalul spaniol Ignacio Martin Villalain. EUFOR a asigurat misiuni de menţinere a păcii în această ţară în care a avut loc un război interetnic în perioada 1992-1995. Iniţial, EUFOR avea 7.000 de militari, dar numărul lor a scăzut, în prezent fiind de 2.125. Militarii provin din 26 de ţări. Contingentul spaniol este cel mai numeros, cu 376 de militari, urmat de cel italian, cu 248. Consiliul de Securitate ONU a aprobat, la 20 noiembrie, prelungirea cu un an a mandatului EUFOR. Joi seară, televiziunea bosniacă privată Hayat a anunţat că persoane necunoscute au lansat două dispozitive explozive asupra sediului său din Sarajevo, provocînd pagube materiale, dar nu şi victime.