Olanda - Român care fusese ţinut ostatic, eliberat de poliţie

Poliţia din Amsterdam l-a eliberat pe un român care a fost ţinut ostatic şi torturat o săptămînă, pe fondul unui conflict între traficanţi de droguri, şapte persoane, inclusiv românul, fiind reţinute, a relatat Radio Netherlands. Răpitorii ceruseră o răscumpărare de la familia românului şi furnizaseră imagini în care victima era torturată. Poliţia olandeză suspectează că răpirea a fost rezultatul conflictului între două reţele de traficanţi de droguri. În cursul raidului au fost arestaţi cinci bărbaţi şi o femeie. Şi victima răpirii a fost reţinută, sub acuzaţia de trafic de stupefiante.

Italia - Magazinul unui român, incendiat

Magazinul unui imigrant român din Ostia, o suburbie de la periferia sud-vestică a Romei, a fost atacat cu sticle incendiare, în urma accidentului rutier provocat de un croat dar atribuit iniţial de presa italiană, în mod eronat, unui român, relatează ”Il Giornale”. Presa italiană a relatat miercuri că un rom de origine română, aflat în stare de ebrietate şi sub influenţa stupefiantelor, la volanul unui autoturism, a provocat un grav accident de circulaţie la periferia Romei. Bărbatul se afla la volanul unui autoturism marca BMW şi din cauza vitezei a pierdut controlul asupra maşinii. Vehiculul a intrat pe contrasens şi s-a oprit într-o staţie de autobuz, rănind 13 persoane. Ulterior s-a aflat că şoferul - Bruno Radosavljevici - nu era român, ci un croat în vîrstă de 26 de ani, care locuieşte într-o tabără de romi din Roma. În plus, trei românce au fost rănite în accidentul provocat de croat. Însă, atribuirea greşită a accidentului unui cetăţean român a provocat tensiuni în zona Ostia - Acilia. Pe clădirile din apropiere au apărut mesaje xenofobe şi un magazin al unor imigranţi români a fost atacat cu sticle incendiare. ”Sîntem în Italia de zece ani. Am reuşit cu multe eforturi să deschidem acest mic magazin. Ce legătură avem noi cu acel slav care a provocat accidentul?! Nicio legătură. Dar ceilalţi nu sînt de aceeaşi părere. Dorim să vorbim cu ambasadorul nostru şi cu autorităţile italiene. Ne este teamă şi nu ne protejează nimeni”, a declarat Petre Enache, proprietarul magazinului incendiat.

Spania - Români arestaţi pentru sechestrarea conaţionalilor

Poliţia spaniolă a arestat cinci români care îşi sechestraseră 21 de compatrioţi, în oraşul spaniol L\'Olleria (Valencia), relatează cotidianul ”El Pais”, în ediţia electronică. Cei 21 de români erau ţinuţi în condiţii inumane. Poliţia a fost anunţată de una dintre victime, care a reuşit să scape. Conform primelor date de care dispune poliţia, cei cinci români i-au sechestrat pe cei 21 de compatrioţi ai lor pentru că aceştia le datorau bani. Răpitorii îi ţineau închişi, le urmăreau mişcările şi îi ameninţau cu moartea.

Ucraina - Manifestaţie comunistă la Kiev

Aproape 5.000 de simpatizanţi ai Partidului Comunist au participat, vineri, la un miting organizat la Kiev cu prilejul comemorării Revoluţiei din octombrie, în timp ce la Liov au fost înregistrate ciocniri cu ocazia aceluiaşi eveniment. Manifestaţia a început după ce principala coloană de demonstranţi, condusă de liderul Partidului Comunist din Ucraina, Petro Simonenko, a marşăluit spre zona Maidan. De cealaltă parte a străzii Hreşciatik, formaţiunea Svoboda organiza propriul marş împotriva comuniştilor. Reprezentanţii mai multor organizaţii regionale ale Partidului Comunist au început să rostească discursuri. Pe de altă parte, la Liov au fost înregistrate ciocniri între reprezentanţii diferitelor forţe politice, cu ocazia aceluiaşi eveniment. În pofida prezenţei a circa 1.000 de poliţişti, participanţii la manifestaţie au reuşit să rupă cordoanele stabilite de forţele de ordine. Reprezentanţii formaţiunii Svoboda au distrus mai multe postere ale comuniştilor şi au incendiat drapelele acestora, în prezenţa poliţiei.

Rusia - Condamnare la CEDO

Curtea Europeană a Drepturilor Omului (CEDO) a condamnat Rusia pentru patru cazuri de dispariţie din Cecenia, în urma unor arestări efectuate de persoane înarmate, în 2002 şi 2003. Apropiaţii avocatului Ibragim Ţurov, înscris în baroul republicii cecene, au precizat că nu l-au mai văzut pe acesta din aprilie 2003, data la care maşina lui a fost oprită, în plină zi, în oraşul Groznîi, de persoane înarmate care l-au băgat în portbagajul unei maşini. CEDO a declarat că este vorba, în acest caz, de o încălcare a dreptului la viaţă şi de lipsa unei anchete efective privind circumstanţele dispariţiei, ca şi în cazul răpirii, în noiembrie 2002, de la domiciliul lor, a lui Hasan Mejiev şi Vishadji Magamadov, dar şi, în decembrie 2002, a lui Ramzan şi Rizvan Hadjialiev. Corpurile ultimilor doi au fost găsite în apropierea satului lor, patru zile mai tîrziu, decapitate şi mutilate. În privinţa ultimului caz privind ridicarea lui Ahmed Şaipov de la domiciu, în aprilie 2003, Curtea a precizat că nu a acumulat destule informaţii pentru a dovedi implicarea agenţilor ruşi. Instanţa a hotărît că nu a avut loc o anchetă concretă asupra cauzelor dramei, astfel că a condamnat statul rus. CEDO a decis să acorde apropiaţilor victimelor sume pornind de la 5.000 pînă la 50.000 de euro, cu titlu de despăgubiri morale. Potrivit purtătorului de cuvînt al CEDO, peste 280 de cazuri de încălcare a drepturilor omului din timpul conflictului cecen sînt în prezent studiate de CEDO.

Franţa - Zeci de mii de persoane, fără apă potabilă

Creşterea debitului fluviului Loara din Franţa, care a ieşit din matcă în urma intemperiilor, a atins, joi, punctul culminant, zeci de mii de locuitori din centrul ţării rămînînd fără apă potabilă. Cel mai mare nivel al debitului a fost atins în oraşele Nevers şi Fourchambault. Autorităţile au declarat cod portocaliu în mai multe departamente traversate de fluviul Loara, din cauza riscului de inundaţii. Aproximativ 40.000 de locuitori din oraşul Nevers şi cîteva mii din alte localităţi vecine au fost privaţi de apă potabilă, începînd de miercuri, din cauza inundării mai multor zone de captare. Circa 10.000 de locuitori din apropierea masivului Pilat au rămas de asemenea fără apă potabilă, apa de la robinet devenind improprie consumului, la fel ca alte 9.700 de persoane care locuiau în apropierea localităţilor Rimo şi Thiers din departamentul Puy-de-Dome, din cauza creşterii debitului rîului Allier, unul dintre afluenţii fluviului. În oraşul Nevers a fost distribuită apa potabilă populaţiei, pentru a face faţă penuriei.

Haiti - Tragedie la şcoală

O şcoală s-a prăbuşit vineri, în Petion-ville, suburbia de est a capitalei haitiene Port-au-Prince, provocînd moartea a cel puţin trei persoane, a anunţat un poliţist care a menţionat de asemenea că numeroase persoane au fost rănite. Primul etaj al clădirii cu trei nivele s-a prăbuşit vineri, în jurul orei locale 10.00 (17.00 ora României) şi a antrenat şi restul imobilului, în timp ce elevii se aflau în clase, a declarat o femeie vizibil afectată. Persoanele grav rănite au fost transportate la spitalele din apropiere.

Taiwan - Peste 60 de poliţişti răniţi

Mai mult de 60 de membri ai forţelor de ordine au fost răniţi în noaptea de joi spre vineri, la Taipei, în cursul unor confruntări cu manifestanţi pro-independenţă care erau împotriva vizitei unui oficial chinez de rang înalt. Aproximativ 64 de poliţişti au fost răniţi în urma ciocnirilor legate de sosirea în insulă a preşedintelui asociaţiei pentru relaţii dintre cele două maluri ale strîmtorii Taiwanului (ARATS), Chen Yunlin. Potrivit presei locale, circa 20 de manifestanţi şi jurnalişti au fost de asemenea răniţi, în condiţiile în care mulţimea a fost dispersată cu ajutorul tunurilor de apă. Protestatarii au aruncat cu pietre şi cocteiluri Molotov. Poliţia a arestat mai multe persoane, dar nu a precizat numărul exact al acestora. Zeci de mii de persoane, majoritatea din cadrul Partidului Democrat Progresist (de opoziţie), au manifestat împotriva unei reuniuni extraordinare dintre emisarul chinez şi preşedintele taiwanez, Ma Ying-jeou. Militanţii pentru independenţă l-au acuzat pe preşedinte de partizanat cu Beijingul şi de trădare a suveranităţii naţionale. Taiwan şi China au semnat, marţi, o serie de acorduri economice, constînd în reînnoirea relaţiilor, după şase decenii de ostilităţi, între cei doi vecini. Beijingul consideră în continuare Taiwanul ca o parte din teritoriul său, încercînd să-l reintegreze, în pofida independenţei de facto a regiunii de peste 60 de ani. China a ameninţat în trecut, poziţionînd sute de rachete în direcţia insulei, susţinută militar de SUA, că va riposta printr-o invazie, în cazul în care şi-ar declara oficial independenţa.

Italia - Mii de elevi şi studenţi au protestat la Roma

Mii de studenţi şi elevi au protestat vineri, la Roma, faţă de planul reducerii bugetului pentru educaţie decis de Cabinetul Berlusconi, cu o săptămînă înaintea grevei generale prevăzute în universităţi. Numeroşi agenţi de securitate au fost mobilizaţi pentru a-i împiedica pe protestatari să ajungă la sediile Guvernului şi Parlamentului. ”Silvio nu uita că datorezi părul tău cercetării ştiinţifice”, se putea citi pe pancarta unui student, o aluzie la implanturile de care a beneficiat şeful Executivului. Bugetul educaţiei ar urma să fie redus cu nouă miliarde de euro în următorii cinci ani. Manifestaţii similare au fost organizate la Milano, Pisa şi Cagliari.

Olanda - Noutăţi de la Haga

Radovan Karadzic, fostul lider politic al sîrbilor din Bosnia, a cerut acces la toate documentele care ar dovedi, susţine el, că acordul cu negociatorul american Richard Holbrooke i-ar oferi imunitate legală, anunţă Tribunalul Penal Internaţional (TPI). La prima audiere din 31 iulie, Radovan Karadzic a declarat că a reuşit să fugă 13 ani de justiţia internaţională, graţie acordului secret cu negociatorul american. Holbrooke, arhitectul Acordului de la Dayton, care a pus capăt conflictului din Bosnia (1992-1995), neagă existenţa unui document de acest fel. În solicitare, Radovan Karadzic doreşte ca procurorul să îi transmită o copie a acordului scris. Karadzic argumentează că aceste documente sînt necesare pentru pregătirea apărării. Potrivit fostului lider al sîrbilor din Bosnia, Holbrooke i-ar fi promis că nu va face obiectul acuzaţiilor la Haga, dacă se va retrage complet din viaţa publică. ”Promisiunea este atribuibilă şi TPI pentru că a fost făcută în consultare cu membrii Consiliului de Securitate ONU”, adaugă Karadzic.

Etiopia - Îndemn la vigilenţă

Ambasadele Franţei şi SUA din Etiopia le-au cerut cetăţenilor lor să fie vigilenţi, în urma unor ameninţări de atacuri teroriste, au anunţat, vineri, reprezentanţele diplomatice. Amintind că Etiopia a fost, în ultimele luni, scena unor atentate soldate cu zeci de victime, ambasada Franţei îşi reînnoieşte recomandările pentru cetăţenii francezi care locuiesc sau care sînt în tranzit în Etiopia, cerîndu-le să fie vigilenţi în locuri publice. La rîndul său, ambasada americană îşi reiterează recomandarea adresată cetăţenilor americani, cărora le cere să evite locurile publice, inclusiv hoteluri şi mijloacele de transport în comun. În mesajul său, ambasada aminteşte că au existat atentate cu bombă în diferite locuri din Addis Abeba, anul trecut.

Indonezia - Seism de 6 grade

Un cutremur cu magnitudinea de 6 grade s-a produs, vineri, în largul provinciei Maluku din estul Indoneziei, au anunţat seismologii. Autorităţile nu au emis alertă de tsunami. Seismul a avut loc în mare, la o adîncime de zece kilometri, sîmbătă, la ora locală 01.04 (vineri, 18.04 ora României), a precizat Institutul american de Geofizică (USGS). El s-a produs la 293 de kilometri de Saumlaki, în insulele Tanimbar, conform USGS.