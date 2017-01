Irlanda - Român condamnat pentru sechestru

Un român a fost condamnat, în Irlanda, la trei ani de detenţie cu suspendarea executării pedepsei pentru un an, după ce a sechestrat o femeie pe care a luat-o cu maşina, prezentîndu-se drept taximetrist. Cezar Croitoru, de 35 de ani, s-a dat drept taximetrist şi a sechestrat-o pe femeia care a urcat în maşina lui, apoi a dus-o la 56 de kilometri de Dublin. Bărbatul a ajuns în Irlanda în 2004, după ce executase o condamnare în România, pentru o infracţiune asemănătoare, în care a folosit o armă de foc. Croitoru a pledat vinovat pentru sechestrarea femeii de 23 de ani. Judecătoarea care a dat sentinţa a spus că a avut în vedere şi faptul că acţiunea românului a avut consecinţe profunde şi de durată asupra tinerei, care după incident s-a întors în Polonia, ţara sa natală. Potrivit inspectorilor de poliţie, victima a ieşit în stradă să caute un taxi, după ce plecase de la petrecerea unui prieten. Românul a oprit maşina în dreptul ei şi a întrebat-o unde merge, precizîndu-i că este taximetrist, dar că nu are placă de taxi pentru că este proaspăt angajat. Tînăra i-a spus acestuia adresa la care trebuia să ajungă şi s-a urcat în maşină, avînd impresia că vede un aparat de taxat în interiorul autoturismului. Croitoru nu a respectat indicaţiile acesteia, moment în care femeia a intrat în panică şi i-a cerut să oprească maşina pentru a se da jos, însă acesta a devenit agresiv şi a insultat-o. El ar fi încercat şi să o violeze, potrivit declaraţiilor victimei, însă aceasta l-a convins să oprească maşina pentru a căuta o toaletă, apoi a fugit spre o casă din apropierea şoselei, unde a primit ajutor. Românul a fugit, însă tînăra i-a reţinut numărul de înmatriculare al maşinii şi a sunat la poliţie. Agresorul a fost prins de ofiţeri la aproximativ două ore de la incident şi a fost arestat. El a negat că ar fi oprit-o pe victimă pentru relaţii sexuale sau că ar fi intenţionat s-o violeze.

Italia - Imigranţii români deţin 1.500 de firme în Milano

Imigranţii români deţin peste 1.500 de firme în Milano, ocupînd primul loc între cetăţenii UE la acest capitol, deşi dintre străini sînt devansaţi de egipteni şi chinezi, potrivit unui raport al Camerei Regionale de Comerţ. Cele 17.160 de firme ale străinilor din oraşul şi provincia Milano (14,1% din totalul companiilor din regiune) au creat peste 20.000 de locuri de muncă. Imigranţii egipteni deţin 4.344 de companii, chinezii 2.729, iar românii 1.514. De altfel, numărul firmelor înregistrate de români a cunoscut cea mai mare amploare, crescînd cu 40% în ultimul an. Peste 30% dintre firmele străine din Milano desfăşoară activităţi comerciale, iar 28,6% sînt implicate în construcţii.

Osetia de Nord - Atentat sinucigaş

Cel puţin opt persoane au fost ucise şi alte 30 rănite, joi, în explozia unui microbuz plin cu pasageri, la Vladikavkaz, capitala Osetiei de Nord, a anunţat un jurnalist AFP. Agenţiile de presă rusă vorbesc de opt, pînă la 11 morţi. Explozia a fost un atentat sinucigaş, a anunţat Guvernul acestei republici din Caucazul rus, într-un comunicat. ”Potrivit datelor preliminare, dispozitivul explozibil a fost acţionat de o femeie kamikaze, într-o staţie de autobuz din centrul Vladikavkazului”, a anunţat Guvernul Osetiei de Nord, bazîndu-se pe primele rapoarte ale forţelor de ordine. Osetia de Nord se învecinează cu Cecenia şi Iunguşetia, două republici din Caucazul rus unde au loc, regulat, violenţe imputate rebelilor. O luare de ostatici care s-a soldat cu moartea a 334 de persoane, dintre care 186 de copii, a avut loc la o şcoală din Beslan, în apropiere de Vladikavkaz, în septembrie 2004.

Spania - Sute de persoane au inhalat gaze toxice

Sute de persoane s-au îmbolnăvit după ce au inhalat gaze toxice la Universitatea din Navarra, în cursul lucrărilor de renovare demarate după atacul cu maşină-capcană comis săptămîna trecută, relatează Sky News. Aproximativ 250 de persoane au fost tratate pentru probleme respiratorii după ce au inhalat un gaz toxic. 94 de persoane au fost spitalizate după inhalarea gazelor emise în cursul lucrărilor de reparare a unei clădiri administrative avariate de atentatul revendicat de ETA. Lucrările de evacuare a mobilierului ars şi de reparare a pereţilor au început imediat după atacul terorist. Majoritatea persoanelor afectate sînt studenţi sau angajaţi ai universităţii. Atentatul, în urma căruia au fost rănite 21 de persoane, a avut loc joia trecută. Clădirea a fost închisă pînă cînd anchetatorii vor stabili sursa de provenienţă a gazelor toxice.

Congo - Jurnalist belgian răpit

Un jurnalist belgian care lucra pentru cotidianul german ”Frankfurter Allgemeine Zeitung” a fost răpit marţi, în estul Republicii Democratice Congo, de miliţieni proguvernamentali Mai-Mai, au anunţat, joi, mai multe surse. Jurnalistul, Thomas Scheen, lucra de mult timp în Africa, pentru această publicaţie, a precizat cotidianul german, dînd asigurări că ”toate autorităţile competente depun eforturi pentru a obţine eliberarea acestuia”, fără a furniza însă detalii despre răpire sau o eventuală revendicare. ”El a fost răpit de un grup al mişcării Mai-Mai\", în împrejurimile Rutshuru, unde se confruntă, de marţi, rebelii lui Laurent Nkunda şi miliţieni proguvernamentali”, a precizat, la Bruxelles, un purtător de cuvînt al Ministerului de Externe, Francois Delhaye, confirmînd informaţiile apărute în cotidianul belgian ”Le Soir”. ”Au fost stabilite legături cu persoanele implicate sau cele care i-ar putea favoriza eliberarea. Se pare că revendicările nu sînt numai de ordin politic, însă acest lucru nu este în totalitate clar”, a precizat el. Potrivit ”Le Soir”, miliţienii Mai-Mai ar cere, în schimbul eliberării jurnalistului, retragerea din Rutshuru a forţelor Congresului Naţional pentru Apărarea Poporului al lui Laurent Nkunda, împotriva cărora luptă.

Franţa - Conductorii de tren, în grevă de avertisment

Grevă de avertisment pe calea ferată în Franţa. Mai multe trenuri regionale şi curse de mare viteză au fost anulate ieri, din cauza protestului iniţiat de conductori. Aceştia sînt nemulţumiţi de creşterea programului de lucru pentru conductorii trenurilor de marfă. În regiunile din jurul Parisului şi în cele din estul Franţei, mai puţin de jumătate din trenuri au circulat. Greva a provocat probleme şi în Belgia, din cauza anulării a trei curse care fac legătura între cele două ţări. În plus, mai multe trenuri au trebuit să îşi scurteze traseul. Greva a perturbat şi orarul trenurilor de mare viteză Eurostar, care fac legătura între Franţa şi Marea Britanie. Protestul se încheie în această dimineaţă.

Kosovo - Trei persoane arestate pentru transplant ilegal de organe

Trei persoane, dintre care doi medici, suspectate de transplant ilegal de organe, au fost arestate săptămîna aceasta, la Pristina, a anunţat, joi, poliţia. Doi urologi şi directorul unei clinici private au fost arestaţi, fiind suspectaţi că au efectuat, în acea clinică, un transplant ilegal de rinichi, a spus purtătorul de cuvînt al poliţiei kosovare. Doi cetăţeni străini, un istraelin şi un turc, sînt implicaţi în această afacere. Turcul a fost cel care a donat rinichiul, potrivit poliţiei. Alte şapte persoane sînt interogate de poliţie pe această temă. Cei doi străini au fost reţinuţi în Pristina, sub supraveghere medicală şi a poliţiei.

Slovacia - Reactor învechit oprit

Premierul slovac, Robert Fico, a declarat joi, la Bratislava, că un reactor al centralei nucleare V1 de la Jaslovske Bohunice va fi oprit la sfîrşitul lui 2008, aşa cum fusese prevăzut, însă ar putea fi pornit dacă va fi necesar. Reactorul de fabricaţie sovietică VVER 440 de tip V-230 a fost oprit la sfîrşitul lui 2006, în cadrul unor angajamente ale Slovaciei din tratatul său de aderare la UE. Acordul prevedea, de asemenea, oprirea la sfîrşitul lui 2008 a celui de-al doilea reactor.

Polonia - Varşovia va achiziţiona 12 avioane fără pilot

Militarii polonezi din Afganistan vor beneficia, în curînd, de asistenţa a 12 avioane fără pilot care urmează să fie achiziţionate de Ministerul Apărării. Avioanele vor fi folosite pentru patrulări în zona dintre Kabul şi Kandahar, un fief al talibanilor de a cărei securitate sînt responsabile trupele poloneze. Patrularea pe această rută strategică folosită de convoaie pentru aprovizionarea trupelor internaţionale este riscantă, întrucît insurgenţii amplasează dispozitive explozive pe care le detonează de la distanţă. Armata poloneză vrea să achiziţioneze avioane fără pilot ce pot zbura între 10 şi 12 ore. Aparatele vor fi relativ mici şi pot fi prevăzute cu bombe sau rachete.

Rusia - Vagabond... ameninţător

Poliţiştii din Ekaterinburg au prins un vagabond care a ameninţat că aruncă în aer gara din oraş, dacă nu e arestat şi trimis la închisoare, pe motiv că ”mîncarea de acolo e bună”, transmite RIA Novosti. Anunţul făcut de vagabondul rus, miercuri, a provocat evacuarea oamenilor şi anagajaţilor din gară, acţiune coordonată de poliţie. Dispozitivul explozibil nu a fost găsit, iar cordonul poliţiei a fost îndepărtat, a spus un purtător de cuvînt al poliţiei. În urma investigaţiei, ofiţerii au reţinut un bărbat fără adăpost, care fusese eliberat din închisoare cu mai puţin de o săptămînă înainte de incident. Suspectul a mărturisit că a dat anunţul privind bomba pentru că vroia să se întoarcă în închisoare, unde primea mîncare bună. Bărbatul este închis, momentan, într-un centru de detenţie pre-audiere şi ar putea fi condamnat la trei ani de închisoare.

SUA - Mii de californieni au protestat faţă de interzicerea mariajelor gay

Mii de homosexuali şi susţinători ai minorităţilor sexuale au protestat, la San Francisco şi Los Angeles, faţă de interzicerea căsătoriilor între persoane de acelaşi sex. California a introdus această lege în urma referendumului de marţi, în paralel cu alegerile prezidenţiale. Protestatarii au demonstrat paşnic. Au aprins lumînări şi au purtat pancarde pe care era scris ”Şi noi merităm să fim fericiţi”. Iniţiativa legislativă care defineşte căsătoria ca fiind uniunea dintre un bărbat şi o femeie a fost votată de peste jumătate dintre electorii californieni. Asta după ce în luna mai fusese aprobată uniunea între persoane de acelaşi sex. Acum, cele 18.000 de cupluri gay care s-au căsătorit în California, în ultimele luni, nu mai ştiu ce statut juridic au. Conservatorismul a triumfat şi în Florida şi în Arizona. Şi aici a fost votată interzicerea căsătoriei între homosexuali.

Taiwan - Proteste violente

În cursul zilei de ieri, străzile din Taipei, capitala Taiwanului, au fost scena unor proteste violente. Localnicii au protestat în faţa clădirii unde preşedintele taiwanez se întîlnea cu un oficial chinez. Furioşi că oaspetele de la Beijing a refuzat să se adreseze gazdei cu apelativul preşedinte, oamenii au încercat să dărîme baricadele cu sîrmă ghimpată ale poliţiei. Protestatarii au aruncat cu sticle şi pietre în poliţişti, iar aceştia s-au apărat cu bastoanele. Demonstranţii au înconjurat autospeciala forţelor de ordine, împiedicînd poliţiştii să folosească furtunul de apă împotriva lor. Pentru localnici, modul în care s-a comportat oficialul chinez a fost o nouă confirmare a politicii Beijingului, care nu recunoaşte independenţa Taiwanului.