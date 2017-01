Cupa României la volei

Primul tur al Cupei României la volei, ediţia 2008-2009, programează astăzi două partide - la feminin: CSU Gaz Tg. Mureş - CSM Sibiu (data de disputare a meciului retur nu a fost stabilită); la masculin: Explorări Baia Mare - Constam Buzău (returul pe 7 decembrie). Miercuri sînt programate următoarele jocuri - la feminin: Dacia Mioveni - CS Volei 2004 Tomis Constanţa (returul pe 12 noiembrie) şi Rapid Bucureşti - CSM U. Craiova (returul pe 19 noiembrie); la masculin: Remat Zalău - Torpi Tg. Mureş (returul pe 12 noiembrie). Două jocuri s-au disputat în devans - la feminin: CSM Lugoj - Penicilina Iaşi 1-3 (returul pe 12 noiembrie); la masculin: Unirea Dej - Ştiinţa Bacău 3-0 (returul pe 23 noiembrie). Duelurile dintre U. Cluj şi Rapid Bucureşti, la masculin, se vor desfăşura la Cluj-Napoca, pe 12 şi 13 noiembrie. Astăzi, de la ora 19.00, în Cipru, echipa feminină de volei Unic Piatra Neamţ va susţine manşa tur a confruntării cu AEK Larnaca, din turul secund al Cupei Challenge.

Bianca Prunişoară, bronz la CN de gimnastică artistică

În weekend-ul precedent au avut loc, la Deva, Campionatele Naţionale individuale de gimnastică artistică, competiţie rezervată junioarelor şi juniorilor. La aceste întreceri, CSS 1 Farul Constanţa şi-a trecut în cont o singură medalie, obţinută de Bianca Prunişoară. Sportiva pregătită de Olga Didilescu şi Petruţa Caraivan s-a clasat a treia la paralele, junioare - categoria a III-a, intrînd în posesia medaliei de bronz. Foarte aproape de podium au mai fost Ana Maria Crişan (antrenori Camelia Voinea şi Florin Uzum) şi Ştefania Barbu (antrenori Olga Didilescu şi Petruţa Caraivan). Ambele au ocupat locul patru la sărituri şi au ratat de puţin o medalie. Sportivele de la CSS 1 Farul Constanţa au mai obţinut şi două clasări pe locul 5 prin Ştefania Barbu (individual compus) şi Berna Abdula (bîrnă, antrenori Olga Didilescu şi Petruţa Caraivan).

Hănescu, pe locul 51 în clasamentul ATP Entry

Tenismenul român Victor Hănescu a coborît un loc în ierarhia ATP Entry, pînă pe locul 51, el fiind cu o poziţie mai jos în clasamentul Race, conform topului dat publicităţii luni de ATP. Hănescu se află pe locul 51 în clasamentul ATP Entry, cu 739 de puncte, în timp ce în ierarhia Race românul a coborît două poziţii şi se află pe locul 52. Cea mai bună clasare a lui Hănescu din carieră a fost pe 26 decembrie 2005, cînd a ajuns pe locul 35. Pe primul loc în clasamentul ATP Entry se află în continuare spaniolul Rafael Nadal, cu 6.675 p, urmat de elveţianul Roger Federer (5.205 p) şi de sîrbul Novak Djokovic (4.645 p). Cea mai mare urcare în partea superioară a clasamentului a avut-o francezul Jo-Wilfried Tsonga, care a reuşit să intre în Top 10 direct pe locul 7, după ce a reuşit să cîştige Mastersul de la Paris, turneu dotat cu premii în valoare de 2.270.000 de euro.

Local Kombat împlineşte cinci ani!

Gala Local Kombat de la Buzău, care se va desfăşura joi, de la ora 23.00, reprezintă aniversarea a cinci ani de existenţă a evenimentului. Promotorul Eduard Irimia a explicat că a vrut să aniverseze cinci ani de competiţie prin organizarea unei gale în care să existe trei lupte principale. „Am vrut să avem nu unul, ci trei main-eventuri. Cătălin Moroşanu - Freddy Kemayo, Daniel Ghiţă - Dzevad Poturak şi Sebastian Ciobanu - Petr Vondracek vor fi meciuri foarte dure, cu sportivi cîştigători în finale din Europa. România a ajuns, din punct de vedere al fenomenului, să se asemene cu Olanda”, a spus Eduard Irimia. Kemayo, adversarul lui Moroşanu în gala de la Buzău, l-a mai învins pe român prin knock-out, după treizeci de secunde, la Gala K1 de la Amsterdam. Irimia a precizat că Moroşanu şi-a dorit foarte mult un meci revanşă cu francezul şi a refuzat alte oferte de a lupta în această perioadă. Bosniacul Dzevad Poturak, cîştigător al turneului K1 de la Praga în 2007, a mai învins un luptător din România, pe Raul Cătinaş. La rîndul său, cehul Petr Vondracek are în palmares două victorii împotriva românului Ciprian Sora, ambele prin KO. La Buzău va avea loc şi o reeditare a primei finale de Local Kombat, care s-a desfăşurat la Ploieşti. Florin Ghiţă, cîştigător în 2003, îl va întîlni pe finalistul de atunci, timişoreanul Ilie Florin. O altă luptă, de această dată sub regulile K1 Max, îi aduce în ring pe românul Ionuţ Atodiresei şi francezul David Douge, participant în galele K1 Max.

Un brazilian a murit după ce a participat la Maratonul de la New York

Brazilianul Carlos Jose Gomes, în vîrstă de 58 de ani, a decedat, duminică, după ce înainte să încheie Maratonul de la New York a cerut ajutorul medicilor pentru că nu se simţea bine, informează cotidianul Marca. Gomes a fost transportat de urgenţă la spitalul Lennox Hill din Manhattan, unde a murit la cîteva ore după internare. Cauzele decesului nu au fost încă făcute publice. În urmă cu exact un an, tot la New York, atletul american Ryan Shay a murit pe străzile din New York, în timpul unui maraton organizat pentru selecţia lotului la Jocurile Olimpice de la Beijing. Shay avea 28 de ani şi a leşinat după ce parcursese nouă kilometri. A primit imediat îngrijiri medicale şi a fost transportat la acelaşi spital ca şi brazilanul, unde a decedat la cîteva ore. Shay fusese campion naţional la maraton al SUA în 2003 şi în 2004.

Maratonistul Alberico di Cecco, depistat pozitiv cu EPO

Atletul italian Alberico di Cecco a fost testat pozitiv cu EPO la un control realizat pe 12 octombrie, în timpul Campionatului Italian de Maraton, care a avut loc în localitatea Capri, a anunţat Comitetul Olimpic Italian (CONI). Di Cecco are 34 de ani şi deţine în palmares o victorie în Maratonul de la Roma (2005), iar acum patru ani a ocupat locul 9 la Jocurile Olimpice de la Atena. În următoarele zile este aşteptat rezultatul probei B a lui Di Cecco.