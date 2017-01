Italia - Mesaje rasiste pe o clădire din Milano

Mai multe mesaje rasiste au apărut pe zidurile unei clădiri din Milano unde săptămîna trecută a fost găsit cadavrul carbonizat al unui copil român, informează pagina online a agenţiei Adnkronos. Primarul suburbiei milaneze Sesto San Giovanni, Giorgio Oldrini, a trimis imediat angajaţi ai administraţiei locale pentru a şterge mesajele rasiste. Oldrini şi-a exprimat indignarea şi durerea în legătură cu mesajele împotriva comunităţii române, explicînd că acestea intră în contradicţie cu tradiţia suburbiei Sesto San Giovanni. ”Rasismul trebuie să fie străin de un oraş unde se munceşte şi se trăieşte împreună, unde căsătoriile mixte sînt în creştere, unde toţii copiii frecventează aceleaşi şcoli şi se joacă împreună. Dificultăţile şi problemele între culturi, tradiţii şi religii diferite trebuie depăşite. Diversitatea trebuie să fie o bogăţie pentru toţi, nu un motiv de disensiuni, rasism şi violenţe”, a conchis primarul.

Slovacia - Accident rutier

Cel puţin patru persoane au murit şi alte 18 au fost rănite în urma unui accident în care a fost implicat autobuzul în care se aflau, vineri dimineaţă, în estul Slovaciei. Accidentul s-a produs în apropiere Chocholna-Velcice, oraş situat în apropiere de frontiera cehă. Trei pasageri au murit pe loc, iar un al patrulea la spital, potrivit echipelor de salvare.

Marea Britanie - Actualizarea strategiei împotriva terorismului

Guvernul britanic actualizează strategia împotriva terorismului, axîndu-se mai mult pe prevenirea radicalizării musulmanilor, relatează BBC News Online. Oficialii sînt tot mai îngrijoraţi de pericolul radicalizării militanţilor care acţionează independent de reţeaua al-Qaida. O prioritate importantă pentru strategia Guvernului, denumită Contest, implică reducerea numărului de recruţi pentru atentate teroriste. Alerta privind ameninţările teroriste se menţine de vara trecută. Oficiali din cadrul Ministerului Apărării precizează că nivelul de alertă nu va scădea foarte curînd. Corespondentul BBC Gordon Corera a declarat că strategia Guvernului se bazează pe prevenire, avertizare, protejare şi pregătire.

SUA - Spionaj în favoarea Chinei

Soţia unui inginer american de origine chineză condamnat pentru spionaj în favoarea Chinei a primit o pedeapsă de trei ani de închisoare pentru implicarea sa în acest complot. Rebecca Chiu Lai-wah, cetăţean american de origine chineză, a pledat vinovat pentru colaborare cu serviciile străine fără să avertizeze autorităţile americane. Femeia, în vîrstă de 65 de ani, a trebuit să renunţe la cetăţenia americană pentru a fi expulzată după ispăşirea pedepsei. Soţul ei, Chi Mak, fusese condamnat în martie la 24 de ani de închisoare pentru furnizare de informaţii militare sensibile Chinei. Procurorul Greg Staples a precizat în documentele judiciare că expulzarea lui Rebecca Chiu Lai-wah după executarea pedepsei va duce la separarea celor doi soţi, pentru mai mulţi ani, dacă nu pentru restul vieţii. În acest caz în care a fost implicată soţia sa dar şi alţi trei membri ai familiei sale, Chi Mak, inginer în cadrul unei companii americane care avea mai multe contracte cu marina, a recunoscut că este vinovat de tentative de furnizare a unor informaţii despre submarine Chinei. Fratele său, Tai Mak, a fost condamnat în aprilie la 10 ani de închisoare. Soţia lui, Fuk Li, împreună cu fiul lor, Billy Mak, au pledat de asemenea vinovat. Judecătorul care a instrumentat acest caz, Cormac Carney, a explicat că pedeapsa severă impusă ar avea un puternic efect disuasiv asupra armatei populare chineze, pentru ca aceasta să înceteze să îşi mai trimită agenţii în vederea obţinerii de secrete militare americane.

Polonia - Protestele navaliştilor

Circa 3.000 de muncitori de pe şantierele navale poloneze ameninţate cu falimentul au manifestat vineri, pe străzile din Szczecin, în nord-vestul Poloniei, pentru a-şi apăra locurile de muncă. Muncitorii, îmbrăcaţi în uniforme de lucru albastre şi cu căşti pe cap, au defilat sub drapelul sindicatului Solidaritatea, pînă la sediul prefecturii. Ei cer Guvernului să intervină la Bruxelles pentru a obţine acceptarea de către Comisia Europeană a planurilor de restructurare a şantierelor poloneze. Comisarul european pentru Concurenţă, Neelie Kroes, l-a anunţat, marţi, la Bruxelles, pe ministrul polonez al Trezoreriei, Aleksandr Grad, că va propune Comisiei Europene o decizie negativă în privinţa planului de salvare a şantierelor poloneze. Bruxelles-ul a primit, la 12 septembrie, data limită acordată Poloniei, un plan de restructurare revizuit pentru şantierul naval de la Szczecin şi altul pentru şantierele Gdansk şi Gdynia. În cazul refuzării de către Bruxelles a acestor planuri, şantierele Gdynia şi Szczecin vor trebui să returneze ajutoarele publice atribuite de Guvernul polonez în trecut. Cazul celui de-al treilea şantier polonez, cu valoare simbolică, Gdansk, leagănul sindicatului anticomunist Solidaritatea la începutul anilor ’80, este tratat separat, deoarece acesta a fost deja preluat anul trecut de grupul ucrainean Donbass, care vrea să preia şi şantierul Gdynia.

Kîrgîzstan - Un deputat din opoziţie, dat dispărut

Un deputat din cadrul Partidului Social-Democrat (SDPK, aflat în opoziţia kîrgîză), Ruslan Ceabatoiev, a fost dat dispărut, a anunţat, vineri, un purtător de cuvînt al Parlamentului din Kîrgîzstan, citat de RIA Novosti în pagina electronică. ”Astăzi, în cadrul sesiunii parlamentare, liderul SDPK a citit un apel al soţiei lui Ruslan Ceabatoiev, adresat deputaţilor, cărora le cere ajutorul pentru a-l găsi pe soţul ei”, potrivit agenţiei. În opinia ei, Ceabatoiev ar fi dispărut în seara de 30 septembrie. Acesta ar fi ieşit să se întîlnească cu o persoană neidentificată, iar 20 de minute mai tîrziu, telefonul său mobil era închis. De atunci, femeia nu mai are nicio veste de la soţul său. Operaţiuni de căutare au fost lansate şi o anchetă încearcă să stabilească dispariţia politicianului în vîrstă de 34 de ani.

Afganistan - Danezul Kaj Vittrup, noul şef al misiunii de poliţie a UE

Comisarul de poliţie danez Kaj Vittrup va fi noul şef al misiunii de poliţiei a UE în Afganistan, EUPOL, începînd din 15 octombrie, a anunţat, vineri, Ministerul danez de Externe. Vittrup îl va înlocui pe generalul de brigadă german Juergen Scholz, care ocupă acest post din 16 octombrie 2007, potrivit unui comunicat al ministerului. Vittrup, în vîrstă de 65 de ani, are o mare experienţă internaţională, participînd la misiuni în Irak, Timorul Oriental şi în Bosnia - Herţegovina. El a fost comisar de poliţie pe lîngă misiunea ONU în Kosovo (2004 - 2006) şi în Sudanul de Sud (2006 - 2008). ”Scopul în Afganistan este de a crea rezultate vizibile. Oamenii trebuie să vadă poliţia pe străzi, o poliţie în care să aibă încredere”, a declarat el pentru site-ul cotidianului danez ”Politiken”. Creată în 2007, de UE, EUPOL Afganistan are ca misiune să ajute punerea în funcţiune a structurilor unei poliţii eficiente. Aceasta numără în prezent circa 200 de experţi originari din 21 de ţări şi activi în 14 provincii afgane. Această cifră ar trebui să ajungă la 400 în decembrie 2008, după o decizie a UE din mai anul trecut, a subliniat ministerul.

SUA - Poliţist sinucigaş

Un locotenent de poliţie american s-ar fi sinucis la cîteva zile după ce i-a ordonat unui subordonat să atace cu un pistol cu şocuri electrice un suspect care a murit la scurt timp după incident, relatează cotidianul ”The Daily Mail” în ediţia electronică. Un oficial din cadrul poliţiei americane a declarat că trupul locotenentului a fost descoperit în cartierul Brooklyn din New York şi că acesta s-ar fi sinucis prin împuşcare. Ofiţerul american îi ordonase cu cîteva zile înainte unui coleg să îl atace cu un pistol cu şocuri electrice pe Inman Morales, care a căzut apoi de la o înălţime de trei metri, pierzîndu-şi viaţa. În urma incidentului, locotenentului i-au fost retrase insigna de poliţist şi pistolul iar comandantul poliţiei din New York, Raymond Kelly, a cerut reluarea cursurilor în care poliţiştii din metropola americană sînt instruiţi cum să relaţioneze cu persoanele instabile psihic. Morales, în vîrstă de 35 de ani, a murit în urma căzăturii, potrivit medicilor legişti. Moartea lui Morales, pe care vecinii şi martorii l-au descris drept o persoană cu probleme psihice şi care ameninţase că se sinucide înainte de producerea incidentului, i-a determinat pe comandanţii poliţiei din New York să se întrebe de ce a fost nevoie de utilizarea pistolului tip Taser în condiţiile în care căzătura acestuia nu a fost amortizată de o saltea. O înregistrare video postată pe site-ul poliţiei din New York, unde cetăţenii pot încărca astfel de materiale care conţin eventuale probe într-un anumit caz, îl prezintă pe Morales urcîndu-se pe scara de incendiu a unei clădiri, pînă cînd ajunge pe o balustradă de la marginea imobilului. Acesta este lovit apoi de impulsurile electrice lansate de un agent de poliţie, după care se prăbuşeşte în gol peste balustradă.

Italia - Armata contra mafiei

Ministrul italian de Interne, Roberto Maroni, a anunţat vineri că va detaşa, începând de sâmbătă, aproximativ 500 de militari în regiunea Caserta, din sud, controlată de un clan al Mafiei napoletane, acuzat că ar fi ucis în urmă cu două săptămâni şase africani, relatează AFP. \"Vrem ca vocea statului să fie auzită de aceşti criminali, de către cei care, din contră, vor să fie auzite rafalele (puştilor, n. red.) Kalaşnikov\", a comentat ministrul de Interne, în cadrul unei conferinţe de presă susţinută la prefectura din Caserta. Maroni, care a anunţat că a semnat vineri împreună cu ministrul Apărării, Ignazio La Russa, decretul care permite această detaşare, a reamintit că prezenţa soldaţilor a fost programată până la 31 decembrie dar \"că ar putea fi prelungită\". Membrii clanului Casalesi, cel mai influent clan din mafia napoletană, sunt acuzaţi de anchetatori că ar fi autorii masacrului, cel mai sângeros din ultimii ani. Trei suspecţi au fost arestaţi.

Mexic - Violenţe în capitală

O serie de violenţe s-au înregistrat în capitala Mexicului, la comemorarea a 40 de ani de la înăbuşirea unei revolte studenţeşti de către forţele de securitate. Mii de oameni au mărşăluit pe străzi, iar ceea ce se dorea a fi o demonstraţie paşnică s-a transformat într-o încăierare în toată regula între manifestanţi şi jandarmi. Violenţele s-au declanşat după ce mai multe grupuri s-au desprins de mulţime şi au vandalizat totul în cale. Protestatarii au spart vitrine şi au aruncat cu pietre, bîte şi sticle în forţele de ordine. Marşul de ieri a fost organizat în memoria masacrului din 1968 cînd trupele de securitate au luat cu asalt o adunare studenţească din Ciudad de Mexico. Bilanţul oficial indică 30 de morţi, dar activiştii susţin că cel puţin 300 de tineri au fost ucişi atunci.

Pakistan - Cel puţin 20 de militanţi extremişti ucişi

Cel puţin 20 de militanţi extremişti care aveau legături cu al-Qaida, majoritatea străini, au fost ucişi vineri, într-un atac cu rachetă, probabil american, în zona tribală pakistaneză. ”Informaţiile noastre arată că circa 20 de extremişti au fost ucişi după ce o rachetă a lovit o casă în satul lui Mohammad Khel, în Waziristanul de Nord. Majoritatea erau străini”, a declarat un oficial din cadrul serviciului de securitate pakistanez, sub acoperirea anonimatului. Un oficial local a declarat că racheta a provocat moartea a 21 persoane, dintre care 16 străini şi a precizat că majoritatea străinilor erau arabi. Autorităţile pakistaneze folosesc în mod constant cuvintele ”arab” şi ”străin” pentru a desemna extremiştii care au legături cu al-Qaida.