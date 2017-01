Senatorii jurişti au respins amînarea uninominalului

Comisia juridică a Senatului a respins, ieri, un proiect de lege iniţiat de PRM, care propunea prorogarea votului uninominal pînă la alegerile generale din 2012, cu 4 voturi “pentru” (aparţinînd liberalilor), un vot “împotrivă” (al PRM) şi o abţinere (din partea PC). Deşi s-a abţinut, senatorul PC Gavrilă Vasilescu a admis faptul că legea votului uninominal este imperfectă dar, odată ce actualul proces electoral a fost declanşat, “nu poţi schimba regulile în timpul jocului”. Senatorul PRM Gheorghe Funar a obiectat însă că, prin legea votului uninominal, cei care sînt aleşi nu vor fi senatori sau deputaţi ai României, ci ai unui “ţarc electoral, colegiul respectiv în care candidează”. Proiectul de lege iniţiat de PRM urmează să fie dezbătut în plenul Senatului, forul decizional în acest caz fiind Camera Deputaţilor.

Cazul Danielei Buruiană va ajunge la Parchet

Agenţia Naţională de Integritate (ANI) a sesizat, ieri, Parchetului Înaltei Curţi de Casaţie şi Justiţie cu privire la faptul că deputatul independent Daniela Buruiană Aprodu a completat şi depus spre înregistrare declaraţii de avere ce nu corespund adevărului. Daniela Buruiană consideră că sesizarea care o vizează este “o imbecilitate” şi “o răfuială politică” a liderului PRM, Corneliu Vadim Tudor. “Legea ANI nu exista acum trei ani, cînd am făcut cele trei declaraţii. Legea nu are caracter retroactiv”, a afirmat ea. Deputatul a mai spus că este unul dintre cei mai modeşti parlamentari români şi că nu a acumulat averi, pentru că are alte obiective. Buruiană a adăugat că ANI şi CNSAS sînt nişte “instituţii parazitare”, care mănîncă banii publici.

Şedinţă de comemorare a Holocaustului

Conducerea Camerei Deputaţilor a stabilit, ieri, ca deputaţii să aibă programată pentru săptămîna viitoare o şedinţă extraordinară pentru comemorarea Holocaustului, în care va susţine o alocuţiune şi preşedintele Camerei Deputaţilor din Cehia, Miloslav Vlcek. Şedinţa de plen va dura jumătate de oră, timp în care reprezentanţii grupurilor parlamentare din Cameră vor vorbi pe tema Holocaustului.