Bulgaria - Preţul gazului va creşte cu 50% în trei luni

Autoritatea bulgară de reglementare energetică a anunţat marţi că a autorizat o creştere de 50% în trei luni a preţului legal al gazului, după renegocierea contractelor sale de aprovizionare cu Rusia. O primă creştere de 23,89% va intra în vigoare astăzi, 1 octombrie. Ea va fi urmată de o nouă creştere de 21,4% la 1 inuarie, creşterea totală urmînd astfel să fie de 50,4%, a spus şeful acestui organism, Konstantin Şuşulov. Societatea publică Bulgargaz, care deţine monopolul pe importurile şi distribuţia de gaz în Bulgaria, ceruse o creştere imediată cu 36,5%, fără prejudiciul unei creşteri ulterioare. Această creştere a preţului la gaze a fost ferm criticată de industrie şi de sindicate, care au ameninţat cu organizarea unei mişcări de protest, dacă ea va intra în vigoare. Sofia a acceptat, la cererea Moscovei, să renunţe la cumpărarea a 40% din gazul său la un tarif preferenţial, de care beneficia în schimbul tranzitului gratuit al gazului rusesc pe teritoriul său. Moscova a propus, în schimb, plătirea drepturilor de tranzit. Bulgaria are unul dintre cele mai ridicate nivele de inflaţie din UE, la care a aderat în 2007, cu o creştere a preţurilor de 11,8% într-un an.

Rusia - FSB a supravegheat activităţile a 120 de grupări teroriste în 2008

Serviciul Federal de Securitate din Rusia (FSB) a dejucat activităţile a 120 de grupuri teroriste şi extremiste în cursul anului 2008, a anunţat, marţi, preşedintele rus, Dmitri Medvedev. ”Structurile de securitate se concentrează pe combaterea grupurilor criminale care încearcă să destabilizeze situaţia din Rusia, mai ales în Caucazul de Nord. Reţelele infracţionale internaţionale, traficul cu arme şi droguri sînt surse de finanţare a grupurilor din Rusia”, subliniază Medvedev, cerînd sporirea securităţii în zonele de frontieră.

Spania - Autobuz incendiat în Ţara Bascilor

Mai multe persoane mascate au incendiat, luni seară, un autobuz, în oraşul San Sebastian din Ţara Bascilor, după ce au evacuat pasagerii, a anunţat, marţi, poliţia regională bască. Violenţele stradale sau kale borroka, în limba bască, sînt frecvente în Ţara Bascilor sau în Navara. Justiţia spaniolă atribuie aceste acţiuni unor tineri separatişti radicali, apropiaţi organizaţiei armate basce ETA. În acest gen de acţiuni se folosesc cel mai des cocteiluri Molotov.

Italia - O ţară mediteraneană doreşte să facă parte din Consiliul Arcticii

Italia, ţară mediteraneană, doreşte să adere la Consiliul Arcticii, din cauza importanţei geopolitice şi strategice a acestei regiuni, a declarat, marţi, ministrul italian de Externe, Franco Frattini. ”Italia a cerut aderarea la Consiliul Arcticii, pentru că dorim să participăm, chiar şi numai ca observatori, la discuţiile despre perspectivele geopolitice şi strategice privitoare la Oceanul Arctic, în domeniile importante, cum ar fi protejarea mediului, transporturile sau exploatarea resurselor naturale”, a explicat Frattini, după o întîlnire la Roma cu omologul lui norvegian, Jonas Gahr Stoere. Consiliul Arcticii grupează Canada, Danemarca, SUA, Finlanda, Norvegia, Islanda, Rusia şi Suedia. Potrivit lui Frattini, Norvegia a susţinut această cerere a Italiei.

Afganistan - Trei soldaţi ai coaliţiei au murit

Trei soldaţi ai coaliţiei au murit în Afganistan, în urma exploziei unei bombe. Naţionalitatea lor nu a fost încă făcută publică. Militarii au fost ucişi în sudul ţării. Vehiculul în care se aflau a explodat din cauza unei bombe artizanale. Potrivit comunicatelor militare, cel puţin 221 de soldaţi străini, majoritatea americani, au murit în Afganistan, de la începutul anului. 2008 este deja cel mai sîngeros an de la căderea regimului taliban, la sfîrşitul anului 2001, cu cei mai mulţi morţi în rîndul soldaţilor din cadul Forţei Internaţionale din Afganistan. Majoritatea soldaţilor şi-au pierdut viaţa în urma exploziilor produse în timpul patrulării. De la începutul anului, s-au înregistrat mai multe victime decît în 2007 (219 morţi), iar iunie şi august au fost cele mai sîngeroase luni. În ianuarie 2007, ISAF număra 37.000 de soldaţi, în timp ce un an mai tîrziu, aproape 50.000 de soldaţi se aflau în Afganistan, în aceeaşi perioadă. Din luna mai pînă în prezent, au murit mai mulţi soldaţi străini în Afganistan decît în Irak. În total, aproximativ 70.000 de soldaţi străini se află în Afganistan, dintre care 48.000 în cadrul ISAF, iar ceilalţi fac parte dintr-o coaliţie sub comandament american, Operation Enduring Freedom (OEF).

Franţa - Poluare voluntară

O navă egipteană de transport, suspectată de poluare voluntară în largul insulei Ouessant, a fost redirecţionată spre portul Brest din vestul Franţei, unde a sosit, marţi dimineaţă, a anunţat Prefectura Maritimă a Atlanticului. Nava El Esraa, care a părăsit portul belgian Anvers cu destinaţia Barcelona, a fost reperată, luni seară, de către un avion al marinei militare franceze, după ce lăsase în urma sa o dîră de hidrocarburi lungă de 300 de metri. Autorităţile franceze au ordonat echipajului să acosteze în portul Brest, nava egipteană fiind escortată de un vas al marinei militare. Jandarmeria naţională l-a audiat, marţi dimineaţă, pe comandantul navei, privind împrejurările în care s-a produs poluarea. Parchetul din Brest, care dispune de competenţe în astfel de cazuri de poluare voluntară, urmează să stabilească valoarea cauţiunii pe care armatorul trebuie să o plătească pentru ca autorităţile franceze să autorizeze ieşirea navei în larg, dacă starea sa tehnică îi permite.

Inguşetia - Ministrul de Interne, vizat de un atentat

Ministrul de Interne al regiunii Inguşetia din Rusia ar fi fost vizat de un atac sinucigaş cu maşină-capcană. Trei trecători şi un şofer au fost răniţi în oraşul Nazran, unde atacatorul a detonat o maşină în momentul în care vehiculul în care se aflau ministrul Mussa Medov şi gărzile sale de corp a ajuns în dreptul său. Medov şi însoţitorii săi nu au fost răniţi, deşi vehiculul lor a fost avariat. ”Acum este dificil să stabilim forţa exploziei, însă sînt sigur că nu au fost mai puţin de două kilograme de material exploziv”, a declarat un anchetator aflat la faţa locului. Inguşetia este o republică musulmană din Caucazul de Nord, unde Moscova încearcă să combată o insurgenţă a militanţilor islamişti care asasinează adesea oficiali, în ambuscade şi atacuri cu bombă. Luna trecută, proprietarul unui site Internet al opoziţiei a fost împuşcat mortal.

Somalia - Trei piraţi ucişi la bordul navei sechestrate

Trei dintre piraţii somalezi care au capturat o navă ucraineană de transport cu 33 de tancuri la bord au murit în urma unui schimb de focuri provocat de o altercaţie legată de soarta vasului interceptat, a anunţat, marţi, a autoritate maritimă. Piraţii au interceptat nava MV Faina, săptămîna trecută, în largul coastelor somaleze, cerînd o răscumpărare de 20 de milioane de dolari. Andrew Mwangura, oficial din cadrul Programului de Asistenţă a Marinarilor din Africa de Est, a declarat că cei aproximativ 50 de piraţi aparţinînd diferitelor facţiuni rivale care păzesc nava ucraineană au fost implicaţi într-o dispută violentă privind soarta vasului capturat, o parte dintre ei pledînd pentru eliberarea celor 20 de membri ai echipajului. Americanii sînt aproape de navă, aşa că toată lumea e agitată. A avut loc un schimb de focuri iar trei dintre piraţi au fost împuşcaţi mortal. Marina militară americană a anunţat că vasul ucrainean, care se îndrepta spre portul Mombasa din Kenya, în momentul capturării, transporta tancuri ruseşti de tip T-72, lansatoare de grenade şi muniţie pentru armata sudaneză. Kenya a anunţat însă că armamentul este destinat armatei sale.

India - Baie de sînge la templu

Cel puţin 113 persoane au murit în urma unei busculade petrecute într-un templu hindus din vestul Indiei. Busculada a avut loc în oraşul Jodhpur, după prăbuşirea unui zid care ducea la templul Chamunda, unde peste 25.000 de pelerini s-au adunat cu ocazia unei importante sărbători hinduse. Alte 150 de persoane au fost rănite, dintre care unele grav. Cel puţin patru persoane au murit şi alte 25 au fost rănite, luni, în două atentate comise în statele indiene Gujarat şi Maharashtra.

Pakistan - O companie poloneză îşi evacuează angajaţii

Geofizyka Krakow, angajatorul inginerului polonez răpit duminică în Pakistan, îi va evacua pe toţi cei 18 angajaţi ai săi din această ţară, informează Radio Polonia. Data repatrierii rămîne secretă, din motive de securitate. Geofizyka Krakow a trimis ajutoare financiare rudelor celor trei pakistanezi care îl însoţeau pe inginerul polonez şi care au fost împuşcaţi mortal în momentul răpirii. Polonezul a fost răpit duminică dimineaţă, în apropiere de satul Pind Sultani din districtul Attock al provinciei Punjab, la circa 110 kilometri nord-est de Islamabad. Soarta polonezului răpit rămîne necunoscută, dat fiind că nicio cerere de răscumpărare nu a fost formulată şi nimeni nu a contactat ambasada Poloniei.

Marea Britanie - Nouă structură internaţională de combatere a traficului nuclear

Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică (AIEA) a creat o structură internaţională pentru prevenirea furtului de materiale nucleare. Institutul Mondial pentru Securitatea Nucleară (WINS), care va avea sediul la Viena, va avea ca sarcină combaterea traficului cu substanţe nucleare. Noua structură va coopera cu AIEA pentru îmbunătăţirea securităţii la depozitele nucleare. ”Ne-am dat seama că trebuie să fim mai inteligenţi şi să acţionăm preventiv împotriva grupurilor teroriste care încearcă să fure materiale nucleare”, a declarat Mohamed ElBaradei, directorul AIEA. La nivel internaţional există anual peste 200 de reclamaţii privind furtul de materiale nucleare.

Columbia - Răniţi la coridă

25 de oameni au fost răniţi în timpul unui festival al coridelor, desfăşurat într-un oraş columbian. Sute de oameni şi-au riscat vieţile şi au intrat în arenă cu taurii. Mulţi dintre temerarii care au întărîtat animalele s-au ales cu vînătăi sau zgîrieturi. Festivalul coridelor a început duminică şi se încheie astăzi. A fost organizat pentru prima oară în urmă cu 150 de ani. În fiecare an, în timpul coridelor mor în medie 20 de oameni.