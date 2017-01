Olanda - 12 ani de închisoare pentru că a ucis o prostituată româncă

Un cetăţean francez a fost condamnat, vineri, la 12 ani de închisoare, pentru uciderea unei prostituate românce, în ianuarie, într-un hotel din Amsterdam. Procurorii ceruseră o pedeapsă de 14 ani de închisoare pentru Jean-Michel Renaud, găsit vinovat de crimă, incendiere voluntară şi degradarea cadavrului. Francezul, care a recunoscut faptele, a ştrangulat-o pe prostituata româncă, în vîrstă de 20 de ani, la 15 ianuarie, într-o cameră de hotel, unde ulterior a provocat un incendiu. Victima fusese ştrangulată cu o cravată, la puţin timp după sosirea la hotel. ”Nu a avut un motiv anume să o omoare. A declarat că trecea printr-o perioadă grea”, a spus judecătorul. Jean-Michel Renaud, de 26 de ani, a intrat în panică văzînd că românca murise. A încercat să se sinucidă, dar a optat pentru declanşarea unui incendiu. Poliţia l-a arestat la jumătatea lunii ianuarie, în timp ce se afla, rănit uşor, într-o cameră a hotelului incendiat, după ce pompierii stinseseră focul. În cameră, a cărei uşă era blocată pe dinăuntru, zăcea corpul neînsufleţit al tinerei românce care lucra ca prostituată.

Rusia - Cameră de tortură în pivniţa unui imobil din Moscova

O cameră de tortură prevăzută cu aparate cu electroşocuri şi cuşti a fost descoperită de poliţia rusă în pivniţa unui imobil din Moscova. Poliţiştii au observat, pe o stradă dintr-un cartier elegant al capitalei, un bărbat în lenjerie de corp, cu cătuşe la mîini. Magomed Hamhoiev a povestit că tocmai scăpase de agresorii săi. Bărbatul, de origine inguşă, a declarat că a fost victima unui atac rasist comis de oseţi, o comunitate rivală din aceeaşi regiune. Agresorii acestuia i-ar fi arătat un cadavru, spunînd că va avea aceeaşi soartă. Poliţia a demarat o anchetă pentru răpire, a indicat un responsabil al poliţiei, Vladimir Markin, citat de agenţia Interfax. Liderii comunităţii inguşe de la Moscova şi membrii Parlamentului Republicii Inguşetia monitorizează această anchetă, după dispariţia mai multor inguşi în capitala rusă.

SUA - Plîngere împotriva preşedintelui

O plîngere împotriva Agenţiei pentru Securitate Naţională (NSA), a preşedintelui american, George W. Bush şi a vicepreşedintelui Dick Cheney a fost depusă la Curtea Federală din California, ”pentru suspendarea interceptării convorbirilor mai multor cetăţeni americani”. Organizaţia neguvernamentală pentru apărarea drepturilor cetăţenilor pe Internet, Electronic Frontier Foundation (EFF), a anunţat joi că a depus această plîngere în numele a cinci cetăţeni americani, clienţi ai unuia dintre principalii operatori din SUA care a participat la programul interceptărilor secrete autorizate de Bush în urma atacurilor de la 11 septembrie 2001. ”Este vorba, despre încetarea supravegherii ilegale, neconstituţionale şi continue a convorbirilor şi a înregistrării acestora”, explică EFF într-un comunicat. De la dezvăluirea acestor operaţiuni, în 2005, ascultările telefonice şi interceptările electronice fac obiectul unei dezbateri puternice. Serviciile de informaţii puteau spiona, fără mandat din partea unui judecător, conversaţiile telefonice şi electronice între SUA şi străinătate şi, implicit, cetăţeni americani. O lege promulgată la 10 iulie, de Bush, legalizează procedura, autorizînd o amînare a solicitării unui mandat de la o săptămînă la un an de la demararea ascultării. Americanii pot fi astfel urmăriţi în permanenţă, dacă au legături cu persoane din străinătate.

Italia - Mafiot arestat de poliţişti deghizaţi

Poliţişti italieni au intrat, miercuri, într-o clinică, deghizaţi în medici, pentru a-l aresta pe presupusul cap al clanului mafiot care ar fi în spatele uciderii a şase bărbaţi în Germania. Francesco Pelle este suspectat că ar fi capul clanului Pelle-Vottari din \'Ndrangheta, mafia din San Luca, Calabria, cel mai puternic sindicat al crimei din Italia, care a monopolizat traficul de droguri din Europa. El a fost arestat miercuri, după ce a fost operat într-o clinică privată din Pavia, pentru paralizia de la picioare, în urma unui atac care l-a lăsat invalid. Pelle este suspectat că ar fi ordonat uciderea soţiei unui rival din alt clan, în 2006, de Crăciun, drept răzbunare pentru atacul asupra sa. Conflictul dintre clanuri a început în 1991, după ce un incident în care membrii acestora au aruncat cu ouă, unii în alţii, la un carnaval, a degenerat într-o rivalitate sîngeroasă. Uciderea soţiei liderului celuilalt clan a dus la apogeul conflictului, în 2007, cînd şase italieni au fost ucişi în faţa unei pizzerii din Germania. Cei şase erau membri ai clanului Pelle-Vottari şi aproximativ 30 de persoane au fost arestate, de atunci, în legătură cu aceste crime.

Danemarca - Condamnaţi pentru sponsorizarea terorismului din vînzarea de tricouri

Înalta Curte Daneză a condamnat, joi, şase persoane, pentru vînzarea de tricouri, sumele de bani strînse fiind destinate finanţării unor grupări columbiene şi palestiniene considerate de UE organizaţii teroriste. Cinci persoane, care au legături cu compania Fighters + Lovers, au fost condamnate la închisoare între 60 de zile şi şase luni, după ce au recunoscut că au produs, au vîndut şi distribuit tricourile. Cea de-a şasea persoană a fost trimisă la închisoare pentru 60 de zile după ce a permis companiei să-i folosească serverul pentru a administra un site, în timp ce un al şaptelea acuzat a fost achitat. Curtea a ordonat confiscarea stocurilor de tricouri ale companiei, iar site-ul acesteia să fie oprit. ”Am fost foarte surprinşi de acest verdict”, a declarat avocatul apărării, Thorkild Hoeyer. El a menţionat că ”verdictul este în totalitate nebunesc”, precizînd că îl va ataca în faţa celei mai înalte curţi şi, dacă nu va reuşi, va duce cazul la Curtea Europeană a Drepturilor Omului de la Strasbourg. ”Se pare că vînzarea de tricouri a devenit terorism. Sentinţa demonstrează că legislaţia antiterorism nu funcţionează”, a declarat Bobby Schultz, responsabilul pentru comunicare al companiei Fighters+Lovers. Compania producea tricouri, şepci şi alte materiale promoţionale în sprijinul Forţelor Armate Revoluţionare din Columbia (FARC) şi Frontului Popular pentru Eliberarea Palestinei (FPEP). Ambele grupări sînt considerate organziaţii teroriste de către UE şi SUA.

Suedia - Protest pacifist

Circa 100 de activişti pacifişti au manifestat pentru scurt timp, vineri după-amiază, în faţa sediului producătorului suedez de armament Aimpoint, în Malmo, denunţînd contractele grupului cu armata americană. Protestatarii, prezenţi la Malmo cu ocazia unui forum social european, au purtat un steag pe care se putea citi ”Fabricat la Malmo, ucide în Irak”, în timp ce alţii erau întinşi pe jos, prefăcîndu-se morţi. Grupul suedez Aimpoint, al cărui sediu este situat la cîţiva kilometri de centrul oraşului Malmo, produce echipamente vîndute în special armatei americane, pentru trupele sale desfăşurate în Irak. Manifestaţia a fost organizată de reţeaua de activişti European Peace Action. Militanţii, printre care se numără mulţi suedezi şi germani, au escaladat grilajele fabricii. Un purtător de cuvînt al poliţiei a declarat că şase persoane au reuşit să pătrundă în interiorul fabricii, precizînd că acestea au fost evacuate imediat de forţele de ordine prezente la locul manifestaţiei.

Irak - Opt civili ucişi

Opt civili irakieni, între care trei femei, au fost ucişi vineri, într-un bombardament aerian al trupelor americane asupra unui sat situat în apropiere de Tikrit, la nord de capitala irakiană Bagdad. Comandamentul armatei americane din Bagdad a precizat că efectuează verificări în legătură cu aceste informaţii.

Afganistan - Poliţişti ucişi accidental

Militarii australieni au ucis accidental mai mulţi poliţişti afgani şi, probabil, pe guvernatorul unei provincii, în timpul operaţiunilor forţelor speciale într-un fost fief al talibanilor din sudul ţării, a recunoscut, vineri, armata australiană. Poliţiştii ar putea să fi fost ucişi într-un schimb de focuri între militari şi rebeli după ce o patrulă a militarilor de elită a fost atacată de insurgenţi, în provincia Uruzgan, potrivit forţelor armate australiene (ADF). Potrivit autorităţilor afgane, guvernatorul regiunii Chora, Rozi Khan şi doi dintre subordonaţii său au fost, de asemenea, ucişi. Aceştia au fost confundaţi de militarii australieni cu insugenţii, miercuri nopaptea, cînd a avut loc acest incident. Rozi Khan a murit în timp ce a intervenit în forţă după ce un amic îi ceruse ajutorul crezînd că locuinţa sa a fost încercuită de talibani. Trupele internaţionale care sînt staţionate în jurul acestei localităţi, au crezut la rîndul lor că guvernatorul şi subordonaţii săi erau insurgenţi. Armata australiană a precizat joi seară, într-un comunicat, că militarii de elită au fost ţinta tirurilor venind din mai multe direcţii şi au replicat. Premierul australian, Kevin Rudd, a apreciat la rîndul său că este prematur să comenteze acest caz. El a declarat că ISAF (Forţa Internaţională de Asistenţă pentru Securitate) şi Guvernul afgan au deschis o anchetă în acest sens.

Japonia - Demisia ministrului Agriculturii

Ministrul Agriculturii din Japonia, Seiichi Ota, şi-a anunţat, vineri, demisia, în urma unui scandal legat de distribuirea de către o firmă japoneză a unor cantităţi de orez contaminat cu pesticide. Demisia intervine cu cîteva zile înainte de numirea unui nou guvern în Japonia, după desemnarea unui nou premier de către partidul aflat la putere, la 22 septembrie. Scandalul a izbucnit la începutul lunii septembrie. O întreprindere cu sediul la Osaka, Mikasa Foods, a recunoscut că ar fi vîndut orez contaminat cu pesticide sau ciuperci în timp ce a fost stocat la mai mulţi fabricanţi de produse alimentare. Orezul, importat din China, Vietnam şi din alte ţări, a fost distribuit şi în şcoli şi spitale. Totuşi, nu a fost semnalat niciun caz de intoxicare. Guvernul nipon a importat orez în virtutea obligaţiilor de deschidere a pieţei impuse de Organizaţia mondială a Comerţului (OMC). Autorităţile, care au ştiut că orezul nu era bun pentru consum, l-au revîndut altor societăţi private, cu condiţia să nu fie utilizat în scopuri nealimentare.

Marea Britanie - Incident feroviar

Vagonul unui tren care transporta petrol a deraiat şi s-a răsturnat în apropierea unui hotel, în localitatea britanică Haresfield din provincia Gloucestershire. Accidentul a avut loc chiar lîngă hotelul Beacon din Haresfield. Petrolul s-a scurs din vagoanele răsturnate, iar trei drumuri au fost închise. Vagonul, parte a unui tren cu 28 de vagoane pline cu combustibil, a deraiat şi s-a răsturnat, a declarat purtătorul de cuvînt al poliţiei. La faţa locului au sosit pompierii şi reprezentanţi ai Agenţiei britanice a Mediului. Traficul feroviar a fost afectat pe ruta Cheltenham Spa - Bristol Temple Meads.

SUA - Nereguli la aparatele de vot

Comisia de Asistenţă Electorală din SUA nu a înştiinţat autorităţile în legătură cu defecţiuni ale aparatelor electronice de votare, arată un raport al Oficiului Guvernamental de Audit, citat de CNN. Noul studiu, realizat de Common Cause & Century Foundation, arată că zece state se confruntă cu defecţiuni ale aparatelor de vot care nu au fost remediate de la ultimul scrutin. Este vorba de Colorado, Florida, Georgia, Michigan, Missouri, New Mexico, Ohio, Pennsylvania, Virginia şi Wisconsin. În Colorado, 20.000 de persoane nu au reuşit să voteze în 2006, din cauza aparatelor defecte şi a aglomeraţiei. ”Colorado este cu doi ani în urmă faţă de alte state în implementarea unui sistem de vot naţional. Este vorba de un nou sistem şi încă nu se ştie dacă alegătorii vor putea vota sau nu”, afirmă Jenny Flanagan, reprezentantul organizaţiei care a realizat studiul. Organizaţia Common Cause precizează că încă nu este prea tîrziu ca problemele să fie remediate.

Venezuela - Director al HRW, expulzat

Guvernul de la Caracas l-a expulzat, joi seară, pe directorul pentru regiunea americană al organizaţiei pentru apărarea drepturilor omului Human Rights Watch, la scurt timp după publicarea unui raport foarte critic la adresa celor zece ani de guvernare a lui Hugo Chavez. ”Jose Miguel Vivanco a încălcat legea şi Constituţia Venezuelei, agresînd instituţiile democraţiei venezuelane şi amestecîndu-se ilegal în afacerile interne ale ţării”, potrivit unui comunicat al Ministerului Afacerilor Externe care justifică expulzarea lui Vivanco, de naţionalitate chiliană şi a americanului Damiel Wilkinson, membru al HRW. ”Venezuela trebuie să garanteze respectarea suveranităţii naţionale în faţa atacurilor, răspunzînd intereselor legate şi finanţate de agenţiile guvernamentale americane care, sub pretextul apărării drepturilor omului, folosesc o strategie de agresiune inacceptabilă pentru ţara noastră”, a declarat ministrul de Externe venezuelean. Ministrul Nicolas Maduro a declarat că Vivanco a venit la Caracas special pentru a prezenta raportul HRW şi a fost anunţat cu privire la expulzare şi însoţit pentru a lua primul zbor disponibil. ”Expulzarea sa se doreşte a fi un mesaj clar pentru cei care vin pentru a conspira şi a interveni în problemele interne”, a apreciat Maduro. HRW a prezentat un raport în care apreciază că în zece ani de guvernare, ”Chavez a destabilizat instituţiile democratice şi de apărare a drepturilor omului”. Chavez se consideră lider al stîngii latino-americane şi a devenit inamicul administraţiei americane în regiune, ameninţînd în mod repetat cu suspendarea exporturilor de petrol către SUA.

SUA - Coliziune între un tren şi un autocar

12 persoane au fost uşor rănite în coliziunea dintre un tren şi un autocar, vineri dimineaţă, la Los Angeles, la o săptămînă după un accident feroviar soldat cu 25 de morţi şi 135 de răniţi. Accidentul s-a produs din motive încă necunoscute, la o trecere la nivel din Los Angeles. Un tren al companiei municipale Metro a lovit un autocar fără călători, la ora locală 6.17 (16.17 ora României), a anunţat Brian Humphrey, purtătorul de cuvînt al pompierilor. Trenul a deraiat, dar victimele nu au suferit răni grave.