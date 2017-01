Decizia lui Iliescu de a nu mai candida pentru Parlament, irevocabilă

Preşedintele de onoare al PSD, Ion Iliescu, s-a hotărît să nu mai candideze pentru Parlament. El a atras, vineri, atenţia jurnaliştilor că decizia este irevocabilă, pe motiv că viaţa politică ar fi prea solicitantă pentru vîrsta pe care o are: “Nu mă voi răzgîndi în privinţa acestei decizii. Îi las pe cei mai tineri să candideze. Am activat în toate domeniile vieţii politice - şi la putere, şi în opoziţie, nu mai are rost să continuu”. Iliescu a precizat, pe de altă parte, că renunţarea la candidatura pentru Parlament nu înseamnă şi ieşirea definitivă din politică: “Voi rămâne activ în partid”. Preşedintele de onoare al PSD are la activ două mandate de senator şi două de şef al statului.

“Guvernul se pregăteşte să politizeze măsurile sociale”

Vicepreşedintele PSD Marian Sîrbu a declarat, vineri, că social-democraţii au informaţii că Guvernul se pregăteşte să folosească în scopuri electorale măsurile de ajutor social care se vor acorda în conformitate cu HG 410/2008, adică 6 kilograme de zahăr şi 16 kilograme de făină. Sîrbu a spus că Executivul ar intenţiona să pună sigla Guvernului pe pungile în care vor fi distribuite aceste alimente şi chiar să folosească pungi galbene, culoarea PNL. El a mai argumentat că Guvernul a decis ca aceste ajutoare să fie distribuite în perioada 10 august - 1 noiembrie 2008, apreciind că, în condiţiile în care se preconizează începerea campaniei electorale la începutul lunii noiembrie, decizia Guvernului constituie “o iniţiativă brutală” de campanie electorală.

“Liderii UE au ezitări în privinţa abordării faţă de România”

Comisia Europeană a prezentat la 23 iulie rapoartele de evaluare a situaţiei din România şi Bulgaria, însă tonul folosit a fost mai puţin dur decît în proiectele de raport de pînă atunci. “Liderii UE nu sînt siguri de atitudinea pe care să o adopte faţă de România şi Bulgaria, în contextul în care criticile şi sancţiunile dure i-ar putea demoraliza pe cei care doresc continuarea reformelor, afectînd şi speranţele de aderare ale altor ţări”, comentează “The Economist”. Publicaţia apreciază că “în România politicienii răsuflă uşuraţi pentru că au scăpat de sancţiuni după prezentarea raportului redactat pe un ton temperat. (...) Comisia a criticat lipsa rezultatelor concrete, salutînd însă eforturile “în direcţia corectă”. Din păcate, în Bulgaria, analiştii nu observă nicio mişcare”.

Tăriceanu s-a dus la Guvern cu o maşină decapotabilă de colecţie

Premierul Călin Popescu Tăriceanu a ajuns, vineri, la Guvern, la volanul unui autoturism decapotabil marca Triumph, model 1968, cu două locuri şi două uşi, el declarînd că a cumpărat maşina din Franţa şi că tocmai s-a întors din concediul de odihnă petrecut în staţiunea Bodrum, din Turcia. Tăriceanu a arătat că a fost mulţumit de serviciile din Turcia şi a precizat că nu a petrecut concediul de odihnă în România deoarece a dorit să aibă o vacanţă liniştită, departe de mass-media. În urmă cu un an, Tăriceanu a sosit la biroul de la Guvern cu un Porsche decapotabil, surse oficiale declarînd atunci că autoturismul este înregistrat pe numele firmei Automotive Trading Services, importator al mărcii Citroen în România, deţinută de şeful Executivului. În declaraţia de avere a premierului figurează trei autoturisme Citroen, fabricate în 1955, 1967 şi 1986, precum şi un automobil Fiat, produs în 1966.

PRM nu face nicio alianţă pentru alegerile parlamentare

Preşedintele PRM, Coneliu Vadim Tudor, a declarat, vineri, că partidul pe care îl conduce va merge singur în alegeri, urmînd să intre într-o alianţă doar dacă va cădea actualul Guvern şi se va constitui un guvern de uniune naţională. Liderul PRM a spus că alianţele s-au format pentru a se desface şi că la alegeri fiecare partid trebuie “să meargă singur, pe picioarele sale”. El a declarat că, dacă va cădea Guvernul, va fi nevoie de un guvern de uniune naţională, în care PRM va colabora “vrînd-nevrînd” cu celelalte partide. Totodată, el a infirmat zvonurile privind pregătirea “unui puci” în cadrul partidului pe care îl conduce, Vadim arătînd că acestea “au darul de a-i speria pe cei slabi de înger, să plece din PRM”.

Vadim va ataca în contencios administrativ HG privind colegiile uninominale

PRM va ataca în contencios administrativ Hotărîrea de Guvern privind trasarea colegiilor uninominale, a anunţat, vineri, preşedintele acestei formaţiuni politice, Corneliu Vadim Tudor, care a precizat că demersul partidului este motivat de “neregulile grave” comise de Executiv. El a întrebat cum poate Guvernul să evalueze populaţia cu drept de vot din colegiile “pe care le trasează din capul lui, fără acordul comisiei electorale”, dacă nu s-a mai făcut un referendum al populaţiei din 2002. Vadim a apreciat din nou că votul uninominal este “o aberaţie care va băga în Parlament manelişti, bişniţari, mafioţi şi criminali încă nepedepsiţi”.