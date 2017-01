Franţa - Circa 100 de persoane contaminate radioactiv

Aproximativ 100 de anagajaţi ai centrale nucleare din Tricastin, situată în sud-estul Franţei, au fost “contaminaţi uşor”, miercuri, cu praf radioactiv, a anunţat conducerea centralei, la 15 zile de la un alt incident produs la această instalaţie. Incidentul s-a produs în clădirea care găzduia un reactor oprit pentru lucrări de mentenanţă. O conductă din interiorul imobilului a fost deschisă în timpul lucrărilor, permiţînd eliberarea de praf radioactiv, explică Alain Peckre, directorul centralei nucleare EDF, care a calificat incidul “lipsit de gravitate”. Incidentul este cel de-al doilea înregistrat la Tricastin, după recentele emanaţii radioactive de la uzina Socatri, filiala din Areva, din noaptea de 7 spre 8 iulie. Acesta este al patrulea incident produs la o instalaţie nucleară în Franţa, în mai puţin de 15 zile. Evenimentul de miercuri a fost clasat provizoriu la nivel zero (pe o scară de la zero la şapte) de către Autoritatea pentru Siguranţă Nucleară din Franţa. Potrivit declaraţiilor lui Peckre, 129 de angajaţi au fost evacuaţi şi transportaţi la infirmerie pentru examene medicale. În total, 100 de persoane au fost contaminate uşor cu radioelemente de 40 de ori inferioare limitei regulamentare anuale, a declarat Stephanie Biabaut, reprezentantul de presă al companiei. Investigaţiile vor continua pentru a determina cauzele evenimentului, care nu a avut consecinţe nici asupra sănătăţii oamenilor, nici asupra mediului. Energia nucleară asigură 80% din necesarul de energie electrică în Franţa.

Belgia - Român condamnat

Un tînăr român care, în martie, a provocat un accident de maşină în care au murit patru persoane, în Heverlee, a fost condamnat, joi dimineaţă, de o instanţă din Louvain, la cinci ani de închisoare, interdicţie pe viaţă de a mai conduce şi la plata unei amenzi de 11.000 de euro, relatează rtlinfo.be. Tribunalul a stabilit că şoferul a condus sub influenţa drogurilor şi că a avut un comportament criminal. Şoferul, în vîrstă de 21 de ani, circula cu o maşină foarte puternică, avînd 90 de kilometri pe oră într-o zonă în care limita de viteză era de 30 de kilometri pe oră. El a ignorat semnul de “stop” şi a lovit din lateral o maşină care avea prioritate. Cei patru pasageri ai maşinii, o femeie de 40 de ani, fiica ei de 10 ani şi alţi doi copii de 11 ani, au murit. Potrivit persoanelor care se aflau în maşina condusă de român, acesta a văzut autoturismul victimelor, însă a accelerat, sperînd să îl poată evita. Avocatul apărării a refuzat acuzaţiile potrivit cărora clientul său s-a comportat iresponsabil, însă a recunoscut că acesta a condus sub influenţa drogurilor. Judecătorul a estimat că o pedeapsă mai aspră este justificată, aceasta putînd fi un semnal pentru tinerii şoferi care conduc iresponsabil. Inculpatul nu a arătat în niciun moment sentimente de regret. Familiile victimelor s-au declarat mulţumite de proces. Avocatul victimelor le-a explicat acestora că pedeapsa cu cinci ani de închisoare nu înseamnă că românul va sta închis cinci ani, el putînd cere eliberarea înainte de termen. În plus, părţile civile se plîng că interdicţia de a mai conduce este valabilă doar în Belgia, românul putînd cere, după doi ani, reobţinerea permisului.

Italia - Patru alpinişti au murit pe Mont Blanc

Patru alpinişti au murit după ce au căzut, joi dimineaţă, cînd încercau să coboare cu coarda de pe vîrful Mont Dolent, înalt de 3.800 de metri, aflat în masivul Mont Blanc, la graniţa dintre Franţa, Italia şi Elveţia. Potrivit Ansa, cei de la salvamont nu cunosc încă naţionalitatea victimelor. Ei încearcă în continuare să recupereze corpurile celor patru alpinişti.

Germania - Alertă cu bombă

Un pachet suspect a fost descoperit, ieri, în hotelul din Berlin în care este cazat Barack Obama, candidatul democrat la preşedinţia SUA, autorităţile germane evacuînd clădirea, informează Sky News. Hotelul Adlon din Berlin a fost evacuat joi dimineaţă, pentru ca echipa pirotehnică să verifice imobilul. Nu se ştie dacă politicianul american se afla în clădire în momentul alertei cu bombă. Barack Obama a sosit, joi, la Berlin, pentru un discurs de importanţă centrală pentru turneul în Europa şi Orientul Mijlociu.

Franţa - 100 de romi de origine română, evacuaţi după un incendiu

Aproximativ 100 de romi din România au fost evacuaţi, joi dimineaţă, după un incendiu izbucnit într-o tabără de nomazi din apropiere de Paris. Autorităţile din Montreuil au organizat o reuniune de urgenţă pentru a le găsi un alt spaţiu temporar de cazare celor aproximativ 100 de romi, dintre care 40 sînt copii. Nicio persoană nu a fost rănită în incendiul care se pare că a izbucnit accidental.

China - Replici seismice

Cel puţin trei puternice replici seismice s-au produs, joi, în sud-vestul Chinei, puternic afectat de seismul din luna mai şi au provocat moartea unei persoane în vîrstă şi rănirea cîtorva zeci de persoane, potrivit agenţiei China Nouă. O replică avînd magnitudinea de 5,6 a afectat districtul Qingchuan din nord-estul provinciei Sichuan, în primele ore ale zilei de joi. Seismul a provocat moartea unui bărbat de 60 de ani. Cel puţin patru persoane au fost rănite şi în districtul vecin, Ningqiang, din provincia Shaanxi. Aceasta a fost una dintre cele două replici seismice înregistrate dimineaţă, care au provocat alunecări de teren şi blocarea unor drumuri. Ambele replici s-au resimţit foarte puternic şi au durat destul de mult. Munţii şi casele s-au zguduit, potrivit agenţiei China Nouă. O altă replică, de 6 pe Scara Richter, a fost înregistrată la ora locală 15.09. Tot ieri, poliţia din Shanghai a anunţat că a anihilat o celulă teroristă care planifica un atentat în timpul unui meci de fotbal din cadrul Jocurilor Olimpice. Şeful Biroului pentru Securitate din Shanghai a anunţat că a obţinut informaţii potrivit cărora organizaţii teroriste internaţionale urmau să lanseze un atac în timpul unui eveniment sportiv din cadrul Jocurilor Olimpice, care se vor desfaşura în perioada 8 august -24 august, la Beijing. Poliţia din Shanghai a declarat că a efectuat raiduri şi a arestat un grup de terorişti, însă nu a oferit informaţii despre desfăşurarea operaţiunii sau numărul suspecţilor arestaţi.

Slovacia - Evacuaţi din cauza inundaţiilor

Aproximativ 400 de persoane, majoritatea romi, au fost evacuate din cauza inundaţiilor înregistrate în estul Slovaciei, a anunţat, joi, Ministerul slovac de Interne. În cazul creşterii nivelului apelor în continuare, autorităţile intenţionează să evacueze aproximativ 300 de persoane din regiune Kosice. Ploile au provocat inundaţii începînd de miercuri, cea mai gravă situaţie fiind în regiunea Bardejov. Două persoane au murit înecate miercuri şi 36 de localităţi au fost inundate, dintre care trei sînt total izolate. În mai multe localităţi s-au întrerupt livrările de electricitate şi gaz. Joi, un elicopter al armatei a livrat apă şi alimente în localităţile afectate. Premierul slovac, Roberto Fico, care a vizitat regiunea inundată, miercuri, a promis ajutoare financiare pentru regiunile afectate de intemperii. Nivelul rîurilor a început să scadă, însă riscurile se menţin, pentru că ploile continuă să cadă în estul Slovaciei, potrivit Institutului slovac de Hidrometeorologie, care nu exclude creşterea nivelului rîurilor Hornad şi Hnilec.

SUA - Poluare pe Mississippi

Tone de petrol au ajuns în apele fluviului Mississippi, în zona oraşului New Orleans, după ce un vas-cisternă şi o barjă s-au ciocnit. Sute de oameni încearcă acum să cureţe pata de petrol care se întinde pe mai multe sute de metri. O porţiune a fluviului ar putea fi închisă în următoarele zile, pînă la încheierea operaţiunilor de curăţare. Se pare că barja era dotată cu trei rezervoare. Potrivit celui mai rău scenariu pus la punct de Paza de Coastă, care investighează accidentul, în apă au ajuns aproape 10.000 de barili de petrol. Anchetatorii au declarat că vina ar aparţine personalului de pe remorcherul care manevra barja, necalificat pentru operaţiuni de acest fel. Din fericire, vasul cisternă nu a fost afectat de coliziune. Compania care deţine barja a adus la locul accidentului 200 de angajaţi ai unor firme de curăţare, care vor încerca în zilele următoare să amelioreze efectele deversării.

Bulgaria - Criza gunoaielor la Sofia

Patru cartiere din capitala bulgară Sofia se confruntă de miercuri cu o criză a deşeurilor, întrucît firma concesionară nu a mai strîns gunoiul începînd de sîmbătă, din cauza lipsei de muncitori. Compania Novera a anunţat miercuri că nu poate face faţă situaţiei din cartierele Oborişte, Vazrajdane, Sreddetz şi Triaditsa. Acest lucru a determinat autorităţile din Sofia să ceară altor patru firme de salubrizare să intervină, ca măsură de urgenţă. Directorul Inspectoratului din Sofia, Veska Gheorghieva, a anunţat că Novera va fi amendată cu cel puţin 50.000 de leva (circa 25.000 de euro) pentru eşecul de a-şi îndeplini datoria. Ulterior, reprezentanţii firmei au explicat că întotdeauna, în lunile de vară se confruntă cu un deficit de forţă de muncă, întrucît mulţi angajaţi demisionează pentru a lucra în construcţii, unde salariile sînt mai mari.

Turcia - Obiective kurde distruse

Armata turcă a anunţat joi că avioanele de luptă au lovit 13 obiective ale separatiştilor kurzi din nordul Irakului, dar nu a stabilit, pînă în prezent, cuantumul pagubelor suferite de tabăra rebelilor. Operaţiunile împotriva Partidului Muncitoresc din Kurdistan (PKK) vor continua, se arată în comunicatul postat de armata turcă pe site-ul oficial. PKK utilizează nordul Irakului ca bază pentru a lansa atacuri împotriva militarilor turci.

Afganistan - Vizita secretarului general al NATO

Secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, ajuns miercuri în Afganistan, pentru o vizită-surpriză, a avut o întrevedere cu preşedintele Hamid Karzai. Jaap de Hoop Scheffer a ajuns miercuri seară în Afganistan, unde sînt staţionaţi circa 70.000 de militari străini, în cadrul a două forţe internaţionale, una a NATO, formată din 53.000 de persoane şi alta aflată sub comandament american, Operation Enduring Freedom. În cadrul unei vizite precedente în această ţară, în februarie, Jaap de Hoop Scheffer a făcut apel la un angajament internaţional mai important pentru combaterea talibanilor, afirmînd că aceştia intenţionează să destabilizeze atît Occidentul, cît şi Afganistanul.

Mexic - Descoperire incredibilă

Peste două milioane de dolari au fost confiscate pe aeroportul din Ciudad de Mexico, în timpul unei revizii de rutină în care trebuiau schimbate radiatoarele unui avion cu destinaţia Cali, Columbia, potrivit Ministerului mexican al Securităţii PubliceFP. Cîţiva agenţi au inspectat 80 de cutii cu radiatoare în interiorul cărora fiind descoperiţi banii care urmau să fie trimişi în Cali, Columbia, adică un total de 2.080.000 de dolari, a informat Ministerul Public. Banii care provin din vînzarea drogurilor în SUA sînt trimişi către principala ţară producătoare de stupefiante, Columbia.