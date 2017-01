Vadim vrea să candideze din nou la Preşedinţie

Preşedintele PRM, Corneliu Vadim Tudor, a declarat, vineri, că va candida la Preşedinţia României. Întrebat dacă va candida pentru un nou mandat de senator, liderul PRM a răspuns negativ, arătînd că el se pregăteşte pentru \"cel puţin un mandat de preşedinte al României”. Mai mult, el a afirmat că, în momentul în care se va duce la întîlnirea cu Băsescu, la consultări, îi va spune din nou “am venit la viitorul meu loc loc de muncă”.

Funar vrea alegeri generale simultane cu europarlamentarele

Secretarul general al PRM, senatorul Gheorghe Funar, se pronunţă pentru organizarea simultană a alegerilor generale şi a celor pentru Parlamentul European, în primăvara anului 2009. El a precizat că a discutat cu parlamentari de la alte partide şi că cei mai mulţi înclină pentru suprapunerea alegerilor, susţinînd că românii au avut parte de prea multe scrutine în acest an şi anul trecut: “Am avut două referendumuri, plus alegeri cu patru buletine de vot, iar dacă se intră cu balamucul cu alegerile uninominale în noiembrie, este posibil ca puţini cetăţeni să meargă la vot. Apoi, în februarie-martie 2009, vin cele europarlamentare şi în noiembrie, cele prezidenţiale. Ar apărea, în plus, şi o cheltuială dublă”. Potrivit senatorului, această poziţie va fi discutată şi în cadrul forurilor de conducere a PRM.

Băsescu îşi petrece weekend-ul la mare

Preşedintele Traian Băsescu petrece sfîrşitul acestei săptămîni pe litoralul românesc, el sosind, împreună cu soţia sa, încă de joi, la vila de protocol “Nufărul” de la Neptun. Şeful statului va sta la mare pe toată perioada weekend-ului, urmînd, probabil, să se plimbe prin staţiuni şi să se întîlnească cu turiştii aflaţi în aceste zile în vacanţă. De asemenea, este posibil ca el să-şi viziteze mama, care locuieşte în Constanţa.