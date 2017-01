Cazul “valiza cu bani” de la Cluj, amînat pentru 23 iunie

Membrii Comisiei de Apel a Federaţiei Române de Fotbal (FRF) au amînat, ieri, luarea unei decizii în cazul “valiza cu bani” de la Cluj pentru ziua de luni, 23 iunie, după ce i-au audiat pe jucătorii Dorin Goga, Petre Marin şi pe preşedintele clubului Universitatea Cluj, Anton Doboş. “S-a amînat. Decizia se va da pe data de 23 iunie. M-au întrebat de declaraţiile pe care le-am dat la Comisia de Disciplină, mi-am menţinut declaraţiile. Nu am nimic de ascuns, am spus adevărul. Eu sper şi am încredere pentru că nu am greşit cu nimic şi sper să se rezolve favorabil”, a spus Petre Marin. Echipa Steaua a fost penalizată cu şapte puncte de Comisia de Disciplină a FRF, în urma scandalului “valiza cu bani”, de la meciul cu U. Cluj, din ultima etapă a Ligii I, ediţia 2007-2008. De asemenea, finanţatorul Gigi Becali şi preşedintele clubului U. Cluj, Anton Doboş, au fost suspendaţi timp de doi ani şi li s-a interzis accesul pe orice stadion pe aceeaşi perioadă, precum şi o amendă de 200.000 de lei. Totodată, jucătorii Petre Marin şi Gigel Coman au fost suspendaţi cîte şase luni.

CFR Cluj, în cantonament în Austria

Lotul campioanei României, CFR Cluj, a plecat, ieri, într-un stagiu de pregătire la Kossen, în Austria, unde are programate şi două partide de verificare în compania formaţiilor Dyskobolia Grodzisk (locul 3 în Polonia) şi Dinamo Kiev (locul 2 în Ucraina). Antrenorul Ioan Andone a declarat că a ales aceeaşi locaţie ca în vara trecută datorită condiţiilor foarte bune de pregătire şi că al doilea cantonament nu va mai avea loc la Kaprun, ci lîngă Salzburg. Andone a recunoscut că printre jucătorii pe care îi aşteaptă sînt şi Alvaro Perreira (Argentinos Juniors) şi Youssouf Kone (Rosenborg). Cei doi jucători ai campioanei care au participat la EURO 2008, Eduard Stăncioiu şi Mikael Dorsin, vor primi o vacanţă de o săptămînă sau zece zile şi abia apoi se vor alătura lotului “feroviarilor”.

400.000 de euro pentru Contra

Patronul echipei Poli Timişoara, Marian Iancu, a declarat că este pregătit să îi ofere internaţionalului român Cosmin Contra un salariu stagional de 400.000 de euro, dar avînd în vedere că fotbalistul are oferte din străinătate, nu crede că va semna cu formaţia de pe Bega. Contra (32 de ani) evoluează pentru formaţia spaniolă Getafe, dar se află la sfîrşit de contract cu gruparea la care activează de trei sezoane. Spaniolii i-au propus românului un nou contract, dar acesta evită să semneze o nouă înţelegere şi de aceea pe fir au intrat atît echipe din străinătate, cît şi româneşti, cum ar fi Poli Timişoara şi Dinamo.

Rapid aduce concurent pentru Coman

Publicaţia portugheză “A Bola” a anunţat că portarul echipei Belenenses, Costinha, este dorit la Rapid de noul antrenor al giuleştenilor, Jose Peseiro. “Singurul meu obiectiv este să fiu apt de joc. Este logic să cred că cea mai bună formă de a pleca în străinătate este să fiu antrenat de un portughez”, a spus Costinha, care ar putea fi al treilea jucător transferat la Rapid în această vară, după fundaşul portughez Fernandes şi mijlocaşul brazilian Spadacio.

Sorana Cârstea, în sferturi la Hertogenbosch

Jucătoarea Sorana Cârstea, beneficiară a unui wild-card, s-a calificat în sferturile de finală al turneului de la Hertogenbosch (Olanda), dotat cu premii în valoare totală de 175.000 de dolari. Cârstea a învins-o, în turul secund, cu scorul de 7-6 (7/3), 6-4, pe Maria Koriţeva (Ucraina). În sferturi, Sorana o va întîlni pe rusoaica Elena Dementieva, cap de serie nr. 1, care a trecut de italianca Sara Errani, cu 6-3, 7-5.

În Liga Campionilor, handbaliştii Stelei vor juca la Buzău

Conducerea Clubului Sportiv al Armatei Steaua a decis să dispute meciul de pe teren propriu din cadrul preliminariilor Ligii Campionilor la handbal masculin în Sala Sporturilor “Romeo Iamandi” din Buzău. Oficialii clubului din Bd-ul Ghencea au ajuns la o înţelegere cu directorul DSJ Buzău, Dan Răspopa, urmînd ca în cazul în care va obţine calificarea, campioana României să dispute meciurile din grupele Ligii Campionilor tot la Buzău. Dan Răspopa a declarat că Buzăul a fost ales pentru că este un oraş cunoscut ca fiind pro-Steaua. Steaua nu ar fi prima echipă din Capitală care dispută meciurile din cadrul cupelor europene la Buzău. În urmă cu trei ani, formaţia Dinamo Bucureşti a evoluat în Sala Sporturilor “Romeo Iamandi” contra formaţiilor Ciudad Real, Veszprem şi Tatran Presov. Steaua îşi va afla adversarul din turul preliminar al Ligii Campionilor în urma tragerii la sorţi, care va avea loc pe 1 iulie, la Viena.

FIBA a acordat României şapte locuri de cupe europene

Secretarul general al Federaţiei Române de Baschet, Radu Drăgănescu, a declarat că forul european de profil a acordat României şapte locuri de cupe europene, din care trei la masculin şi patru la feminin. “Echipele de băieţi vor juca din tururile preliminare, în timp ce la feminin este posibil ca echipa campioană, ICIM Arad, să joace direct în faza grupelor, în funcţie de numărul formaţiilor ce se vor înscrie. Termenul limită pentru confirmarea înscrierilor la federaţia noastră este 19 iunie. Se pot înscrie orice echipe pe locurile de cupe europene. Vor juca, însă, cele care au ocupat cele mai bune locuri la finalul sezonului 2007-2008”, a explicat Drăgănescu. Oficialul FR Baschet a anunţat că primele echipe care au confirmat participarea sînt CSU Sibiu, la masculin, respectiv ICIM Arad, CST Alexandria (locul 4) şi BCM Tîrgovişte (locul 11). Drăgănescu a mai afirmat că wild-cardul a fost cerut de federaţie special pentru echipa CSU Sibiu (locul 3 la finalul sezonului), dar fără a motiva demersul federal. Echipa sibiană anunţase în urmă cu o săptămînă că nu va participa în cupele europene, dar s-a răzgîndit marţi, cînd a trimis confirmarea pentru înscriere. Campioana CSU Ploieşti este interesată de participarea în ULEB Cup, dar încă nu a primit veşti din partea conducătorilor competiţiei private, care din viitorul sezon ar urma să revină sub tutela FIBA. Conducerea formaţiei vicecampioane, U. Mobitelco Cluj, ezită în a anunţa o decizie clară în privinţa participării în Eurocup. După confirmarea participărilor, în scris, la FR Baschet, cluburile care vor juca în cupele europene trebuie să se înscrie la FIBA Europe şi să depună garanţia de 20.000 de euro. Termenul limită anunţat este de 30 iunie. Alte trei echipe masculine vor evolua în două competiţii nou-înfiinţate: Elba Timişoara (locul cinci) în Cupa Europei Centrale, respectiv Rapid Bucureşti (locul patru) şi Dinamo Bucureşti (locul şapte) în Liga Balcanică.