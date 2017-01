Japonia – Canibal executat

Un japonez care a asasinat patru fetiţe şi a băut sîngele a două dintre ele, la sfîrşitul anilor \'80, a fost executat marţi, alături de alţi doi condamnaţi. Spînzurarea lui Tsutomu Miyazaki vine la cîteva zile după ce un alt masacru a şocat Japonia, şapte persoane fiind omorîte de un tînăr cu probleme psihice în celebrul ”cartier electronic” din Tokyo, în 8 iunie. Tsutomu Miyazaki, care avea 25 de ani la momentul comiterii crimelor, a fost arestat în iulie 1989, cînd a fost surprins în flagrant, încercînd să pozeze o fetiţă, nud, într-un parc. Interogat de poliţie, el a mărturisit că a ucis patru fetiţe cu vîrste cuprinse între 4 şi 7 ani, în Tokyo şi în Saitama, între 1988 şi 1989. Asasinul a mutilat corpurile victimelor, le-a fiert şi mîncat mîinile şi picioarele, le-a băut sîngele şi a dormit noaptea alături de cadavre, pentru a-şi safisface fanteziile sexuale. Bărbatul a trimis apoi mai multe scrisori presei japoneze, prin care revendica asasinatele sub un nume de femeie. Asasinul a trimis chiar şi rămăşiţele uneia dintre fete familiei acesteia. Avocaţii lui Miyazaki au susţinut că acesta ar fi fost dezechilibrat mental, fiind influenţat de prea multe ”filme nesănătoase”. Aproximativ 5.700 de casete video cu filme de groază sau foarte violente, conţinînd anumite scene din care ucigaşul s-a inspirat în crimele sale, au fost găsite în locuinţa acestuia, în nordul oraşului Tokyo. Criminalul a fost spînzurat marţi, la vîrsta de 45 de ani. Japonia şi SUA sînt singurele ţări industrializate în care se mai aplică pedeapsa capitală. ”În Japonia, părerea majorităţii este că pedeapsa capitală ar trebui menţinută. În concluzie, nu văd de ce aş modifica ceea ce noi am aplicat astăzi”, a declarat prim-ministrul Japoniei, Yasuo Fukuda, admiţînd totuşi că Japonia trebuie să ţină cont şi de tendiţele la nivel mondial. Organizaţia Amnesty International, pe de altă parte, s-a declarat realmente îngrijorată că politica japoneză privind pedeapsa capitală ar putea deschide calea către execuţii în masă.

R. Moldova – Condamnare la CEDO

Curtea Europeană pentru Drepturile Omului (CEDO) a condamnat, marţi, R. Moldova să achite daune morale de 6.000 de euro unui fost agent de poliţie, arestat brutal, pentru acte de corupţie, într-un restaurant din Chişinău. Poliţia filmase arestarea brutală a lui Victor Savitchi, suspectat că primise mită 4.000 de dolari. Înregistrarea surprinde modul în care cinci poliţişti agresează suspectul. În imagini se observă cum din buzunarul suspectului este scoasă suma de 4.000 de dolari, dar acesta susţine că banii i-au fost introduşi chiar de poliţişti, în timpul agresiunii. Iniţial, instanţa l-a achitat pe Savitchi de acuzaţia de corupţie, în condiţiile în care i se organizase un flagrant, prin încălcarea Codului de Procedură Penală moldovean. Cu toate acestea, în apel, fostul poliţist a fost găsit vinovat şi condamnat la zece ani de închisoare. Judecătorii CEDO au stabilit că poliţia s-a comportat brutal, Savitchi fiind supus unor tratamente inumane şi degradante. De asemenea, CEDO a cerut Curţii de Apel din R. Moldova să accepte vizionarea înregistrării video înainte de luarea deciziei.

Serbia – Ameninţare cu moartea

Procurorul sîrb pentru crime de război, Vladimir Vukcevici, a fost ameninţat cu moartea pentru că permite transferul suspecţilor la Tribunalul Penal Internaţional, cu sediul la Haga. După arestarea săptămîna trecută a sîrbului-bosniac Stojan Zupljanin, la biroul lui Vukcevici au fost primite numeroase avertismente telefonice, existînd inclusiv o ameninţare cu bombă în momentul transferării suspectului la închisoare. Vocea de la telefon a declarat că arestarea lui Zupljanin este ultima care va fi tolerată, iar Vukcevici a fost îndemnat să nu mai extrădeze pe nimeni. Poliţia a stabilit că telefonul a fost dat din Olanda. În aprilie, autorităţile sîrbe au descoperit un complot care viza asasinarea lui Vukcevici, pus la cale de foşti ofiţeri sîrbi-bosniaci. Numeroşi magistraţi care se ocupă de combaterea activităţilor mafiote au primit ameninţări cu moartea, iar un judecător din sud-estul Serbiei a fost ucis în martie, într-un atac cu bombă. Zupljanin este într-o închisoare din Belgrad, în aşteptarea extrădării spre Tribunalul Penal Internaţional.

Cehia – Judecaţi pentru torturarea unor copii

Justiţia cehă a început, marţi, să judece o mamă şi alţi cinci adulţi acuzaţi că au sechestrat şi torturat doi băieţei, aparent în numele unei secte apărute din Mişcarea Graal, ”pentru a scoate răul din ei”. Klara Mauerova, în vîrstă de 31 de ani, riscă pînă la 12 ani de închisoare. Fiii săi - Ondrej, de 8 ani şi Jakub, de 10 ani - au fost plasaţi într-un centru din Brno şi vor avea nevoie de asistenţă psihiatrică tot restul vieţii, a spus procurorul Zuzana Zamoravcova. Chinurile prin care au trecut cei doi fraţi au fost descoperite în mai 2007, în urma unei alerte date de un vecin, care, din întîmplare, surprinsese imagini de la camerele video instalate în casa în care ei locuiau cu mama lor, în Kurim. Ancheta a stabilit că, sub influenţa unei alte membre a sectei care locuia acolo, mama a început să-şi tortureze copiii, crezînd că astfel alungă răul din ei. Potrivit actului de acuzare, ea îi închidea, dezbrăcaţi şi legaţi, în cuşti pentru cîini, îi bătea frecvent, ore în şir, îi ardea cu ţigara şi îi rănea cu obiecte ascuţite, de exemplu cu furculiţe. Totuşi, mama a cedat cînd secta, care cerea supunere totală prin intermediul unor probe teribile, i-a cerut să taie o bucată de ţesut de la micul Ondrej şi apoi să-l oblige să o mănînce, potrivit unei mărturii. Printre adepţii aduşi în faţa justiţiei figurează Barbora Skrlova, de 33 de ani, o femeie cu trăsături de copil, care urma să devină ”zeiţa” sectei. Potrivit poliţiei, ea este cea care a reuşit să o subjuge pe Klara, pînă la a obţine ”deformarea patologică a instinctului matern”. Barbora Skrlova locuia pe atunci în casa din Kurim unde a fost descoperit Ondrej, gol, legat la mîini şi la picioare. În momentul arestării, ea a reuşit să înşele autorităţile cehe, dîndu-se drept o adolescentă de 13 ani, spunînd că a fost abandonată de un cuplu de dependenţi de droguri. Ea a fugit de la centrul în care fusese plasată înainte de autorităţile să-şi dea seama că fuseseră păcălite. I s-a dat de urmă în Danemarca, apoi a fost arestată în ianuarie, în Norvegia, unde trăia sub un nume fals. Secta a apărut din Mişcarea Graal, care are mai mult de 9.000 de adepţi în circa 20 de ţări şi se inspiră din tezele ezoterice ale germanului Oskar Ernst Bernhart, alias Abd Ru Shin.

Rusia – Fără scurgeri radioactive

Agenţia nucleară rusă Rosatom a dezminţit zvonurile potrivit cărora au fost înregistrate scurgeri radioactive la două centrale din nord-vestul şi sudul Rusiei. Mai multe mesaje electronice false, trimise la 15 iunie, arătau că au fost înregistrate scurgeri radioactive la o centrală nucleară din apropierea oraşului Sankt-Petersburg, în nord-vestul Rusiei şi la cea din Volgodonsk, în sudul ţării, a anunţat un purtător de cuvînt al companiei. ”De fapt, toate centralele nucleare din Rusia funcţionează în regim complet normal. Radiaţiile se menţin la un nivel normal pentru mediul înconjurător”, a precizat purtătorul de cuvînt. El a precizat că mesajele sînt o provocare menită să răspîndească zvonuri despre un presupus accident. Complexul situat la 80 de kilometri vest de Sankt Petersburg are patru unităţi cu capacitate de 1.000 de megawaţi. Prima unitate se află în reparaţii de la 23 mai. Centrala nucleară de la Volgodonsk, situată la 1.000 de kilometri sud de Moscova, a început să funcţioneze în 2001.

Marea Britanie – Avion militar prăbuşit

Un avion militar de tip Harrier, aparţinînd Forţelor Aeriene Regale britanice, s-a prăbuşit în centrul Angliei, la puţin timp după decolare. Responsabili militari de la Londra au anunţat că pilotul a reuşit să se catapulteze cu puţin timp înainte de impactul aeronavei cu solul. El a fost internat imediat pentru un control general. Nu au fost victime nici la sol. Accidentul s-a petrecut la puţin timp după decolarea avionului de la baza aeriană din Cottesmore, situată la circa 160 de kilometri nord de Londra. Avion multi-rol, Harrier este renumit pentru capacitatea sa de a decola de pe piste scurte şi de a ateriza pe verticală, asemenea unui elicopter.

Israel – Raid aerian în Gaza

Armata israeliană a efectuat, în noaptea de luni spre marţi, două raiduri în Fîşia Gaza. Unul dintre atacuri a vizat tabăra de refugiaţi de la Jabaliya, unde un militant palestinian a fost ucis. În al doilea raid, lansat la Khan Younis, a fost distrus un atelier metalurgic unde erau fabricate rachete artizanale. Pe de altă parte, un israelian din oraşul Aşkelon a fost rănit de o rachetă lansată de militanţii Hamas, care au ripostat atacurilor. În pofida acestor violenţe, liderul Hamas din Fîşia Gaza, Ismail Haniyeh, crede că discuţiile de pace cu Israelul, mediate de Egipt, vor avea succes. Statul evreu doreşte ca atacurile cu rachete lansate din Gaza să înceteze şi ca soldatul Gilad Shalit, răpit cu doi ani în urmă, să fie eliberat. Hamas insistă ca Israelul să ridice blocada economică instituită asupra Fîşiei Gaza, anul trecut şi să stopeze operaţiunile militare în zonă.

SUA - Export de materiale sensibile

Un cetăţean american de origine indiană a fost condamnat la 35 de luni de închisoare, sub acuzaţia de export ilegal de componente electronice unor companii indiene implicate în procesul de dezvoltare de rachete balistice, sisteme de lansare şi avioane de luptă. Parthasarathy Sudanshan, directorul companiei Cirrus Electronics, care dispune de fililale în SUA, Singapore şi India, a fost condamnat după ce a pledat vinovat de comiterea acestor delicte comise în perioada 2002-2006, a anunţat Departamentul Justiţiei. Sancţiunile americane, adoptate în urma testelor nucleare efectuate de India, în urmă cu aproape zece ani, interzic firmelor din SUA să exporte Indiei anumite bunuri şi servicii. Sudarhsan a obţinut, în SUA, o serie de componente electrice care pot fi utilizate în ghidajul rachetelor şi în sistemul de lansare în contul Centrului Spaţial Vikram Sarabhai, afiliat Ministerului indian al Spaţiului şi companiei Bharat Dynamics, o societate din cadrul Ministerului indian al Apărării, potrivit rechizitoriului. Omul de afaceri de 47 de ani din Carolina de Sud s-a folosit de birourile firmei sale din Singapore pentru a exporta componentele în India, fără aprobarea autorităţilor americane.

Franţa – Apel la grevă

Sindicatele din Franţa au cerut, marţi, celor cîteva sute de mii de angajaţi să organizeze manifestaţii, în semn de protest faţă de reformele din sistemul de pensii şi săptămîna de lucru de 35 de ore. Sindicatele CGT şi CFDT au planificat demonstraţii de amploare, împotriva planurilor Guvernului de a extinde perioada de activitate în cîmpul muncii de la 40 la 41 de ani. Ele mai protestează şi faţă de săptămîna de lucru de 35 de ore. Traficul feroviar a fost întrerupt, marţi dimineaţă, pe reţelele regionale din sud, însă trenurile de mare viteză pe distanţă lungă au circulat conform orarului normal, la fel şi reţeaua pariziană de transporturi.

Afganistan – Vizită-surpriză

Prinţul moştenitor al Spaniei, Felipe de Bourbon, a efectuat, marţi, o vizită-supriză în Afganistan, unde s-a întîlnit cu militarii spanioli mobilizaţi în cadrul ISAF. Prinţul moştenitor a sosit la bordul unui avion şi s-a deplasat la Herat, în vestul ţării, unde sînt staţionaţi cei 750 de militari spanioli din cadrul NATO.

Ucraina – Referendum pentru aderare

Premierul ucrainean, Iulia Timoşenko, a anunţat, după o întîlnire cu secretarul general al NATO, Jaap de Hoop Scheffer, că Ucraina va adera la Alianţa Nord-Atlantică după un referendum la nivel naţional. Premierul a apreciat drept contraproductivă organizarea referendumului înainte ca Ucraina să se alăture Planului de Acţiuni în vederea aderării (Membership Action Plan, MAP) al NATO. Potrivit unor sondaje realizate în aprilie, peste jumătate din populaţia Ucrainei se opune aderării la NATO şi