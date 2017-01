Franţa - Alertă cu bombă la Ministerul Economiei

Aproximativ 4.000 de persoane au fost evacuate, marţi dimineaţă, din sediul Ministerului francez al Economiei şi Bugetului, situat în centrul Parisului, din cauza unei alerte cu bombă. Un apel telefonic anonim a anunţat că va avea loc o explozie la ora 10.00 (11.00 ora României). Imediat, s-a decis evacuarea clădirilor, unde lucrează aproximativ 4.000 de persoane, precizează o sursă din cadrul poliţiei. Echipele de pirotehnicieni au percheziţionat clădirea, dar nu au găsit substanţe explozive. Angajaţii au putut reveni în clădire în jurul orei 11.20 (12.20 ora României).

Rusia - Un sfert din armele chimice, distruse

Rusia a distrus 10.500 din cele 40.000 de tone de arme chimice pe care le deţine, în cadrul angajamentelor sale internaţionale, a anunţat, marţi, directorul agenţiei federale pentru distrugerea armelor chimice, Valeri Kapaşin, citat de agenţiile ruse. ”Pînă în prezent am distrus 10.500 de tone de substanţe toxice. Nu există nicio îndoială că vom putea să ne îndeplinim toate angajamentele în baza unor finanţări constante”, a declarat Kapaşin. Rusia şi SUA deţin stocuri enorme de arme chimice pe care trebuie să le distrugă pînă în aprilie 2012, în baza Convenţiei din 1997 asupra armelor chimice. În cadrul celei de-a treia etape, Rusia trebuie să distrugă 45% din arsenalul său, adică 18.000 de tone de arme chimice, pînă în decembrie 2009. Moscova trebuia să distrugă 20% din armele chimice pînă în 2007. Tot ieri, preşedintele Dmitri Medvedev l-a numit pe Nikolai Makarov la conducerea Statului Major al armatei ruse, înlocuindu-l în funcţie pe Iuri Baluievski. Medevedv a făcut anunţul în cursul unei întîlniri televizate cu ministrul Apărării, Anatoli Serdiukov.

Israel - Confirmare de identitate

Israelul a confirmat că rămăşiţele pe care le-a primit, săptămîna trecută, de la gruparea militantă libaneză Hezbollah, aparţin unui număr de cinci soldaţi ai săi ucişi în războiul din Liban din 2006. Israelul a eliberat, duminică, un libanez care a executat o pedeapsă de şase ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Hezbollah, expulzîndu-l în Liban. În aceeaşi zi, gruparea sprijinită de Iran şi Siria a anunţat că a transferat rămăşiţe ale soldaţilor israelieni, despre care Israelul precizase că le va analiza. Schimbul de duminică a stîrnit speculaţii în privinţa progresului negocierilor indirecte dintre Israel şi Hezbollah referitoare la un schimb mai amplu de prizonieri. O sursă politică libaneză a precizat săptămîna trecută că negocierile au înregistrat un progres semnificativ. Patru din cei cinci soldaţi erau membri ai unui echipaj de zbor, ucişi în momentul în care elicopterul în care se aflau a fost doborît de Hezbollah, cu două zile înainte de sfîrşitul conflictului de 34 de zile. Cel de-al cincilea a fost ucis de o rachetă antitanc, într-un incident separat.

China - Piaţa Tiananmen, sub supraveghere

Piaţa Tiananmen a fost pusă sub supraveghere, marţi, cu o zi înainte de împlinirea a 19 ani de la reprimarea mişcării democratice în această esplanadă din centrul Beijingului şi în împrejurimi. Maşini de poliţie au circulat prin piaţa ocupată ca de obicei de numeroşi turişti atraşi de mausoleul fostului preşedinte Mao Zedong, sediul Parlementului sau intrarea sudică în Oraşul Interzis. Trecută sub tăcere timp de 19 ani de presa chineză, comemorarea reprimării sîngeroase capătă, în acest an, o dimensiune suplimentară, avînd loc cu 66 de zile înaintea Jocurilor Olimpice de la Beijing. Pentru acest eveniment, China s-a angajat să amelioreze situaţia drepturilor omului. Organizaţia Human Rights Watch, cu sediul la New York, a cerut din nou Chinei să îşi consolideze acest angajament, eliberînd cei 130 de prizonieri din Tiananmen, arestaţi şi judecaţi în mod inadecvat. ”Utilizarea macabră a pieţei de către autorităţile de la Beijing pentru sărbătoarea olimpică înrăutăţeşte situaţia”, a apreciat Sophie Richardson, responsabilul HRW în Asia. Evocînd securitatea Jocurilor Olimpice, autorităţile au sporit, în acest an, securitatea în Tiananmen. Sute, poate chiar mii de manifestanţi neînarmaţi au fost ucişi în urmă cu 19 ani, cînd armata a intervenit pentru a stopa o mişcare pro-democratică.

Emiratele Arabe Unite - Doliu la preşedinţie

Fratele preşedintelui Emiratelor Arabe Unite a murit, după ce elicopterul său s-a prăbuşit în Golful Persic, în noaptea de luni spre marţi, a anunţat agenţia de presă WAM. Şeicul Nasser bin Zayed al-Nayahan a fost înmormîntat în cursul zilei de marţi. Oficialii au refuzat să ofere informaţii despre cauza accidentului sau numărul persoanelor aflate la bordul elicopterului. Instituţiile din sectorul public şi cel privat nu vor fi închise în timpul celor trei zile de doliu oficial, a precizat un oficial. Şeicul Nasser a fost fratele şeicului Khalifa bin Zayed al-Nayahan, preşedintele Emiratelor Arabe Unite şi liderul emiratului Abu Dhabi. El a fost şi fiul şeicului Zayed, primul preşedinte al ţării şi considerat fondatorul acesteia.

Norvegia - Grevă extinsă

Greva declanşată la 26 mai de personalul din sectorul educaţiei şi cel medical s-a extins, marţi, în Norvegia, antrenînd închiderea şcolilor şi grădiniţelor, a anunţat sindicatul Unio. În urma apelului lansat de Unio, alte 2.875 de persoane, în special angajaţi din sistemul de educaţie, au încetat activitatea, ridicînd numărul total al greviştilor la circa 11.200 de persoane. Mişcarea de protest a debutat la 26 mai, în urma eşecului înregistrat în cadrul negocierilor salariale, extinzîndu-se progresiv de atunci. Greva a perturbat desfăşurarea examenelor în anumite licee şi a dus la închiderea mai multor instituţii de învăţămînt şi creşe. Dacă pînă mîine, sindicaliştii nu ajung la un acord cu organizaţia care reprezintă autorităţile locale norvegiene, KS, greva se va extinde şi va implica 13.700 de persoane. Siuaţia se află momentan în impas, cele două părţi rupînd practic orice legătură. La grevă mai participă şi infirmierele, cercetătorii şi fizioterapeuţii.

Germania - Inundaţii mortale

Trei femei au murit înecate în urma unor ploi puternice înregistrate în noaptea de luni spre marţi, în regiunea Bade-Wurtemberg din sud-vestul Germaniei. Două dintre victime au murit înecate în localitatea Jungingen, după ce vehiculul în care se aflau a fost luat de şuvoaie. O altă femeie s-a înecat în pivniţa locuinţei sale din oraşul Hechingen. Intemperiile au provocat pagube imense şi rănirea a zece persoane, a declarat, marţi, un oficial local, citat de postul public de televiziune ZDF. Sute de membri ai echipelor de salvare, printre care şi circa 550 de pompieri, au fost mobilizaţi în regiune, acolo unde numeroase locuinţe au fost inundate, iar drumurile au rămas aproape impracticabile. Numeroşi locuitori au fost obligaţi să se refugieze la etajele locuinţelor sau la rude şi prieteni.

Belgia - Furtuni puternice şi alunecări de teren

Furtunile putenice întregistrate luni, în Belgia, au provocat inundaţii şi alunecări de teren, iar traficul a fost serios perturbat. În urma furtunilor, numeroase drumuri au fost blocate, parcări şi linii de căi ferate inundate, traficul de mărfuri afectat, iar pompierii şi serviciile feroviare au anunţat că au fost asaltaţi de telefoane. Furtuna a început luni după-amiază, în sudul Belgiei, în Charleroi, Namur şi Mons. Oraşul Liege, unde străzile au fost acoperite de noroi în urma unei furtuni violente, săptămîna trecută, a fost din nou afectat, însă fără ca pagubele înregistrate să fie deosebit de mari. Fulgerele au provocat perturbări ale traficului feroviar în Flandra. Linia Gand-Burges a fost lovită de un fulger, ceea ce a provocat o defecţiune la sistemul de macaz şi întîrzieri în circulaţia trenurilor. În Braine l\'Alleud, la sud de Bruxelles, un fulger a lovit sediul pompierilor, iar liniile de telecomunicaţii au fost avariate, obligînd pompierii să folosească telefoanele mobile personale pentru a comunica.

Mexic - Tragedie pe şosea

Un şofer beat a intrat în plin într-un grup de ciclişti, pe o autostradă mexicană de la graniţa cu SUA. Un sportiv a murit, iar alţi 10 au fost răniţi. Potrivit poliţiştilor, şoferul, în stare de ebrietate, a adormit la volan. Bărbatul susţine că este cetăţean american şi că locuieşte în Brownsville, în Texas. Consulatul american din Mexic nu a confirmat deocamdată această informaţie. Accidentul a avut loc la numai 15 minute după ce s-a dat startul în cursă. La spital a ajuns şi o fată de 16 ani, care se afla în maşină.

Somalia - Cerere de răscumpărare

Piraţii care au capturat o navă olandeză în nordul Somaliei au cerut, marţi, o răscumpărare de 1,1 milioane de dolari pentru vas, la o zi după ce Consiliul de Securitate ONU a dat dreptul statelor de a combate pirateria în largul coastelor somaleze. Nava Amiya Scan, operată de o companie olandeză şi capturată de piraţii somalezi la 27 mai, se îndrepta spre România, avînd ca punct de plecare portul kenyan Mombasa. ”Piraţii care au capturat nava olandeză cer o răscumpărare de 1,1 milioane de dolari, în timp ce proprietarii spun că sînt dispuşi să plătească 700.000 de dolari”, a afirmat un apropiat al piraţilor, care şi-a dat doar numele de Abdullahi. Compania nu a făcut vreun comentariu. ”Negocierile sînt în curs iar membrii echipajului sînt în condiţii bune de sănătate”, a declarat Abdullahi. El a adăugat că le duce alimente şi alte bunuri piraţilor, care se ascund în Eyl, un oraş pescăresc. Consiliul de Securitate a adoptat, în unanimitate, o rezoluţie care permite anumitor ţări să desfăşoare acţiuni de combatere a pirateriei în apele somaleze. Pirateria este o activitate prosperă în Somalia, care nu are un guvern central efectiv din 1991.

China - Număr record de replici

Un total de 10.068 de replici au fost înregistrate în urma cutremurului produs la 12 mai în provincia chineză Sichuan, care a avut o magnitudine de 8 grade pe Scara Richter, a anunţat agenţia China Nouă. Doar una dintre replici a avut magnitudinea de 4 grade pe Scara Richter, în timp ce restul au fost inferioare valorii de 3,9 grade pe Scara Richter, potrivit Biroului Seismologic din China. Bilanţul morţilor se ridică la 69.107 de persoane. Alte 373.577 de persoane au fost rănite, în timp ce 18.230 sînt date dispărute, potrivit Biroului de Informaţii al Consiliului de Stat. Conform aceleeaşi surse, circa 46 de milioane de persoane au fost afectate în urma cutremurului. În spitale, circa 94.565 de răniţi au primit îngrijiri medicale.