SUA – Macara prăbuşită la New York

O macara amplasată pe un şantier de construcţii din cartierul Manhattan din New York s-a prăbuşit, vineri, incidentul soldîndu-se, potrivit unor informaţii neconfirmate, cu doi morţi, relatează postul de televiziune WNBC în pagina electronică. Postul de televiziune a prezentat imagini cu macaraua prăbuşită peste o clădire şi membrii serviciilor de urgenţă intervenind la locul incidentului. Serviciul de pompieri a anunţat că a scos mai multe persoane de sub dărîmături, fără a oferi informaţii despre starea lor de sănătate. O serie de oficiali locali au declarat că operatorul macaralei a fost rănit. Pompierii şi poliţia caută sub dărîmături, pentru că sub ruine ar putea fi prinse mai mulţi oameni. Poliţiştii au închis mai multe străzi din zonă pentru a facilita intervenţia echipelor de salvare. Accidentul s-a produs la intersecţia 91st Street cu First Avenue, o importantă zonă rezidenţială din Upper East Side. În martie, o altă macara s-a prăbuşit în Manhattan, provocînd moartea a şapte persoane.

Grecia – Atentate

Mai multe atentate de mică amploare cu dispozitive incendiare artizanale au fost comise în cursul dimineţii de vineri, la Salonic şi Atena, provocînd pagube materiale, în special asupra unei maşini diplomatice ruse, au anunţat surse din poliţie. La Salonic au fost utilizate cartuşe cu gaz pentru incendierea unui vehicul diplomatic rus, dar şi a două bancomate aparţinînd unor bănci greceşti. La Atena, două agenţii bancare, doi concesionari de automobile, unul dintre sediile partidului conservator aflat la putere, Noua Democraţie şi două maşini care aparţin unor companii de stat au fost ţinta unor atacuri cu dispozitive incendiare. Atacurile nu au fost revendicate. Poliţia atribuie acest tip de atentate, foarte frecvente în această ţară, grupurilor anarhiste sau de extremă-dreapta.

Rusia - Nouă maşini incendiate la Moscova

Poliţia rusă a anunţat vineri că a reţinut doi adolescenţi suspectaţi că au incendiat, în noaptea de joi spre vineri, nouă maşini, într-o suburbie a Moscovei, acest tip de incidente fiind foarte rare în Rusia. Cinci maşini au fost în întregime calcinate şi alte patru au fost parţial arse. Tinerii au fost interogaţi vineri de poliţie, care a încercat să clarifice circumstanţele şi motivele acestui delict. Maşinile incendiate se aflau în cartierul Butovo Nord, în sud-vestul Moscovei, a anunţat poliţia. Agenţia Interfax, care a citat surse din poliţie, a scris despre incendierea a 14 vehicule. Cei doi suspecţi, în vîrstă de 17 şi 19 ani, nu locuiau în acel carteier şi sînt din Kaliningrad, teritoriu rus situat între Polonia şi Lituania.

Italia – Stare de urgenţă

Italia a proclamat, vineri, stare de urgenţă în două regiuni din nordul ţării, Piemonte şi Valle d\'Aosta, afectate de ploi abundente, pentru a permite furnizarea mai rapidă de ajutoare în zonele sinistrate. Decizia a fost luată la o şedinţă a Guvernului, vineri. Intemperiile au provocat, joi, moartea a trei persoane, dintre care un român, iar una este dată dispărută în Piemonte. Situaţia din această regiune a ţării s-a stabilizat vineri şi răul pare să fi trecut, a declarat Giuseppe Vernero, un membru al conducerii Crucii Roşii italiene. Şcolile au fost totuşi închise în localitatea Saviglano (Piemonte), unde o viitură a inundat unele cartiere. La Demonte, în aceeaşi regiune, 30 de persoane au fost evacuate din casele lor, în noaptea de joi spre vineri, din cauza unei alte viituri care le ameninţa casele. Situaţia revenea la normal şi în Valle d\'Aosta, unde soarele a ieşit din nou vineri, după mai multe zile de ploi torenţiale. Începînd de joi noapte, toate restricţiile de circulaţie din zonă au fost ridicate.

Marea Britanie – Inundaţii

Sute de case din comitatele Devon şi Somerset din sud-estul Marii Britanii au fost avariate după căderile masive de precipitaţii de joi. Zeci de persoane au fost evacuate din propriile locuinţe într-una dintre cele mai afectate zone, din sudul comitatului Somerset, iar alte cîteva au fost salvate, după ce au fost surprinse de inundaţii în maşini. Festivalul muzical Sunrise Celebration a fost amînat din cauza inundaţiilor. Pompierii din Devon şi Somerset au primit peste 350 de apeluri de urgenţă în doar două ore şi jumătate. Deşi apele au început să se retragă rapid, sînt aşteptate noi averse, potrivit meteorologilor. Nu au existat victime, serviciile de intervenţii salvînd patru persoane dintr-o maşină prinsă de inundaţii, la Langford Bridge, în apropiere de oraşul Honiton, iar alte şapte vehicule au fost surprinse de inundaţii în timp ce plecau de la complexul Royal Bath & West Showground din Shepton Mallett. Poliţiştii au înregistrat şi o serie de accidente rutiere minore. Pagubele au fost neînsemnate faţă de inundaţiile de vara trecută, care au distrus părţi din sudul şi centrul Marii Britanii, inclusiv în comitatele Gloucestershire şi Oxfordshire.

Lituania - Stimulator cardiac pentru preşedinte

Preşedintelui lituanian, Valdas Adamkus, în vîrstă de 81 de ani, internat miercuri, pentru probleme cardiace, i s-a implantat preventiv un stimulator cardiac. Valdas Adamkus trebuia iniţial să fie doar examinat în spital şi să se externeze vineri. Medicii au decis totuşi să-i implanteze un stimulator cardiac. Preşedintele lituanian se simte bine după operaţie şi a putut să-şi reia activităţile zilnice. Preşedintele Adamkus a mai fost supus, în martie, unor examene medicale anuale, în urma cărora a fost declarat sănătos.

Bulgaria - Grup cecen de crimă organizată, anihilat

Un grup cecen suspectat că a finanţat formaţiuni teroriste cu bani proveniţi din activităţi criminale în Bulgaria a fost dezmembrat, a anunţat agenţia bulgară de securitate naţională DANS, vineri. Grupul, din care fac parte şi cetăţeni ruşi, ucraineni, moldoveni şi armeni, era condus de rusul de origine cecenă Ruslan Gapaev, potrivit comunicatului, care nu precizează numărul arestărilor efectuate. Grupul se instalase în Bulgaria încă de la sfîrşitul anilor \'90 şi funcţiona în cooperare strînsă cu grupuri locale de crimă organizată. Membrii săi practicau şantajul şi extorsiunea şi erau implicaţi în comerţul ilegal cu arme şi materiale cu dublă utilizare, trafic de ţigări, fraude fiscale, spălare de bani şi fabricarea de documente false în vederea obţinerii cetăţeniei bulgare. Grupul îşi investea cîştigurile în proprietăţi imobiliare şi exploata, de asemenea, hoteluri de pe litoralul bulgar al Mării Negre şi mai multe vase cargo.

Italia - Primele măsuri de siguranţă, aplicate la Milano

Primele măsuri din cadrul pachetului pe tema siguranţei, adoptat de noul Guvern italian condus de Silvio Berlusconi, au fost puse în aplicare la Milano, în cazul a patru persoane arestate joi, între care un cetăţean moldovean. Măsurile prevăd circumstanţe agravante dacă delictul este comis de un subiect care se află în condiţii de ilegalitate pe teritoriul italian. Noile prevederi, care sînt valabile în cazul imigranţilor clandestini acuzaţi de comiterea unui delict, au fost aplicate în cazul a patru persoane arestate joi. Este vorba de un cetăţean chilian în vîrstă de 18 ani, acuzat de distrugere şi opunere de rezistenţă, un marocan de 27 de ani, acuzat de trafic de cocaină şi heroină, un ucrainean de 32 de ani şi un moldovean de 25 de ani, acuzaţi de furt. Cele patru persoane vor fi judecate astăzi.

Honduras – Dramă pe aeroport

Un avion a ieşit de pe pistă la aterizare, pe aeroportul din Tegucigalpa, în Honduras. Accidentul s-a produs în cursul zilei de ieri şi s-a soldat cu doi morţi şi mai mulţi răniţi. Avionul s-a rupt în trei bucăţi, a anunţat un oficial al companiei aeriene TACA.

Israel – Violenţe la graniţă

Trupele israeliene au utilizat, vineri, arme de foc şi gaze lacrimogene pentru a-i împiedica pe cei peste 3.000 de susţinători Hamas să se apropie de una dintre principalele frontiere ale Fîşiei Gaza cu Israelul şi rănind cel puţin şase palestinieni, potrivit martorilor. Angajaţii serviciilor medicale palestiniene au precizat că doi dintre răniţi se află într-o stare foarte gravă. Armata israeliană a amplasat semne de avertisment pe care scria “Pericol de moarte”, vizîndu-i pe palestinienii care încercau să treacă punctul de frontieră de la Sufa, utilizat pentru furnizarea ajutorului umanitar în teritoriile de coastă. În cursul zilei de vineri, demonstranţii au incendiat cauciucuri, au fluturat steaguri verzi ale grupării Hamas şi au scandat “Încetaţi asediul!”. Angajaţii serviciilor medicale palestiniene au declarat că o femeie în vîrstă de 65 de ani a murit vineri, în urma rănilor suferite în ziua anterioară, în timpul unui raid al armatei israeliene, în apropiere de casa ei, în sudul Fîşiei Gaza.

Panama – Elicopter prăbuşit

Un elicopter s-a prăbuşit, joi, peste o clădire dintr-un cartier central aglomerat al Panama City, provocînd moartea a cel puţin 11 persoane, printre care şi comandantul poliţiei federale a statului Chile. Cinci cetăţeni ai statului Panama şi şase din Chile au fost ucişi după ce un elicopter vechi a lovit un magazin şi a explodat, a declarat ministrul panamez al Justiţiei, Daniel Delgado, într-o conferinţă de presă. O singură persoană care se afla în elicopter a supravieţuit şi se află la spital, într-o stare stabilă. Cauza accidentului nu a fost stabilită imediat, dar un poliţist a identificat aparatul ca fiind un model vechi, de la sfîrşitul anilor \'60. Chilienii se aflau în Panama pentru o conferinţă împotriva terorismului. Preşedintele statului Chile, Michelle Bachelet, a declarat că a discutat cu omologul său panamez, Martin Torrijos, referitor la accident şi a anunţat trei zile de doliu naţional.

Myanmar – Ajutor internaţional insuficient

Junta militară birmană şi-a exprimat, vineri, dezamăgirea faţă de slabele angajamente financiare asumate de comunitatea internaţională în urma ciclonului Nargis, precizînd că sinistraţii nu au nevoie de tablete de ciocolată şi că aceştia ar putea supravieţui mîncînd broaşte. Cotidianul oficial al guvernului militar, ”New Light of Myanmar”, s-a arătat surprins că statele donatoare au promis numai 150 de milioane de dolari, în timp ce Myanmar a evaluat costurile pentru reconstrucţie la 11 miliarde de dolari. ”Populaţia birmană este capabilă să îşi revină din asemenea catastrofe naturale, chiar şi fără ajutor internaţional”, scrie cotidianul, precizînd că „locuitorii din regiunile devastate îşi pot procura foarte uşor peşte şi la începutul musonului, se pot găsi din abundenţă broaşte comestibile mari”. Ciclonul Nargis, care a devastat regiuni întinse din sudul Myanmarului la 2 şi 3 mai, a provocat moartea şi dispariţia a cel puţin 133.600 de persoane, dar şi 2,4 milioane de sinistraţi, potrivit unui bilanţ oficial. ONU apreciază că, la patru săptămîni de la trecerea ciclonului, circa un milion de sinistraţi au nevoie de ajutor urgent în delta Irrawaddy, regiune rămasă închisă pînă în acest moment echipelor străine de ajutor.