telegrafic

România se menţine pe locul 13 în clasamentul FIFA

Naţionala de fotbal a României se menţine pe locul 13 în clasamentul FIFA publicat miercuri, în ciuda înfrîngerii din Israel, primele nouă poziţii rămînînd neschimbate, cu Argentina pe primul loc. În ierarhia lunii februarie, România are 1.060 de puncte, cu 36 mai puţine decît naţionala Croaţiei, ocupanta locului 12. Lider se menţine Argentina, cu 1.518p, urmată de Brazilia şi Italia. Celelalte două adversare ale României în Grupa C de la EURO 2008, Franţa şi Olanda, se află pe locurile 7, respectiv 9. Adversarele “tricolorilor” în preliminariile CM din 2010 ocupă următoarele locuri: Franţa - 7, Serbia - 31 (818p), Lituania - 55 (575p), Austria - 84 (377p) şi Insulele Feroe - 195 (12p). Iată cum se prezintă clasamentul primelor 15 echipe din clasamentul FIFA: 1. Argentina 1.518p; 2. Brazilia 1.502p; 3. Italia 1.484p; 4. Spania 1.352p; 5. Germania 1.281p; 5. Cehia 1.244p; 7. Franţa 1.223p; 8. Portugalia 1.191p; 9. Olanda 1.179p; 10. Grecia 1.142p; 11. Anglia 1.133p; 12. Croaţia 1.096p; 13. ROMÂNIA 1.060p; 14-15. Ghana şi Scoţia 990p.

Codrea, locul 13 în topul celor mai buni „stranieri” ai etapei a 22-a din Serie A

Mijlocaşul echipei AC Siena, Paul Codrea, ocupă locul 13 în topul celor mai buni “stranieri” ai etapei a 22-a din Serie A, în urma notelor primite în principalele publicaţii din Italia, avînd o medie de 6,38, a anunţat, miercuri, site-ul postului de televiziune Rai Uno. Atacantul formaţiei AC Fiorentina, Adrian Mutu, se menţine pe locul al doilea în acest top şi pe patru în clasamentul celor mai buni jucători din campionatul Italiei, cu o medie de 6,54. Fundaşul echipei Internazionale Milano, Cristian Chivu, ocupă locul şapte în clasamentul celor mai buni “stranieri” din Serie A, cu o medie a notelor de 6,33, şi a fost inclus în echipa campionatului.

Probe de sînge la controlul antidoping la EURO 2008

Forul european de fotbal a anunţat procedurile care vor fi folosite în timpul controalelor antidoping la turneul final al Campionatului European din vară, care va avea loc în Austria şi Elveţia. Fotbaliştii vor fi supuşi la teste de urină şi sînge la fiecare din cele 31 de meciuri de la EURO 2008, competiţie care va avea loc între 7 şi 29 iunie. Fiecare echipă va fi testată, urmând ca pînă la zece jucători să fie analizaţi. Este pentru prima dată cînd UEFA introduce analizarea sîngelui pentru toţi jucătorii aleşi pentru controlul antidoping, pe lîngă analizele care se efectua pînă în prezent. Cîte doi fotbalişti de la fiecare echipă vor da probe de sînge pentru a depista substanţele interzise care nu se pot descoperi în urma analizei urinei, printre care tranfuzii sangvine, hemoglobină sintetică sau hormoni de creştere. Comitetul Executiv al UEFA a luat decizia în urma recomandării venite de la comisia antidoping şi a Comitetului Medical al forului european de fotbal. Preşedintele UEFA, Michel Platini, a comentat noile proceduri care se vor aplica la EURO 2008: “Fotbalul are o reputaţie foarte bună în lupta împotriva dopajului, iar decizia de a introduce şi testarea sîngelui este un pas înainte. Trebuie să fim siguri că dopajul nu o să fie prezent, iar aceste teste reprezintă principala noastră armă”. Echipelor le va fi prezentat noul program antidoping în cadrul întîlnirii programate la Viena, pe 12 şi 13 martie, iar medicii echipelor vor fi invitaţi să asiste la implementarea sistemului.

Real Madrid rămîne cel mai bogat club de fotbal din lume

Formaţia spaniolă Real Madrid îşi menţine prima poziţie în clasamentul celor mai bogate cluburi de fotbal, în timp ce trei grupări engleze se află în primele cinci, se arată în raportul anual al firmei de consultanţă Deloitte. Manchester United a urcat două locuri, pînă pe poziţia secundă în clasament, echipele londoneze Chelsea şi Arsenal ocupă locurile 4, respectiv 5, în timp ce FC Barcelona a căzut o poziţie, pînă pe locul 3. “Este pentru prima dată cînd o ţară are trei cluburi în primele cinci. Mutarea lui Arsenal pe Emirates a îmbunătăţit veniturile, iar profit a fost obţinut şi de Chelsea”, a afirmat unul dintre reprezentanţii Sports Business Group de la Deloitte, Dan Jones. Real Madrid a avut un venit mai mare cu 20 de procente, pînă la 351 de milioane de euro în sezonul 2006-2007, în timp ce campioana Angliei, Manchester United, s-a „oprit” la 315 milioane de euro. Veniturile cumulate ale celor mai bogate 20 de cluburi au crescut cu 11 procente, pînă la 3,7 miliarde de euro, reuşind cea mai mare creştere din sezonul 2002-2003. În primele 20 de locuri se află şase cluburi din Anglia, cîte patru din Germania şi Italia, trei din Spania, două din Franţa şi unul din Scoţia.

Amical special pentru Beckham

Publicaţia “News of the World” a anunţat că Federaţia Engleză de Fotbal (FA) încearcă să perfecteze un meci amical cu echipa naţională a Statelor Unite ale Americii, la 28 mai, prin care să sărbătorească selecţia cu numărul 100 a mijlocaşului David Beckham în reprezentativa Angliei. În cazul în care partida va fi perfectată, oficialii FA îl vor “obliga” pe selecţionerul Fabio Capello să-l convoace pe Bechkam, care evoluează la formaţia nord-americană Los Angeles Galaxy. Beckham ar putea juca meciul 100 în selecţionata Angliei la amicalul cu Franţa, de pe 26 martie, dar şansele de convocare sînt destul de mici, deoarece Capello nu-l cheamă la lot dacă nu are meciuri în picioare la club. Campionatul nord-american (MLS) este în pauză competiţională, noul sezon urmînd să debuteze pe 29 martie. Beckahm nu a fost convocat pentru partida amicală pe care echipa naţională a Angliei a cîştigat-o, pe 6 februarie, pe teren propriu, cu scorul de 2-1, în faţa reprezentativei Elveţiei.

Barcelona, interesată de serviciile lui Wenger

FC Barcelona vrea să îl înlocuiască în vară pe Frank Rijkaard cu antrenorul lui Arsenal Londra, Arsene Wenger, informează „El Mundo Deportivo”. Wenger este dorit pe „Camp Nou”, pe lîngă vasta experienţă, rezultatele obţinute şi capacitatea de a promova tineri jucători, şi pentru relaţia foarte bună pe care o are cu francezul Thierry Henry. El ar putea veni în capitala Catalunyei împreună cu Francesc Fabregas, jucător curtat asiduu de formaţia blaugrana. În vîrstă de 58 de ani, Arsene Wenger se află la Arsenal din 1996 şi a reuşit să cîştige trei titluri de campion al Angliei, patru Cupe ale Angliei, a ajuns în finala Cupei UEFA (2000) şi în finala Ligii Campionilor (2006). Pe lîngă francez, pe lista posibililor succesori ai lui Frank Rijkaard se mai află Carlo Ancelotti, Jose Mourinho, Rafa Benitez şi Marco van Basten.

Sir Alex Ferguson l-a amendat drastic pe Cristiano Ronaldo!

În ciuda statutului de vedetă pe care îl are la Manchester United, portughezul Cristiano Ronaldo nu scapă nepedepsit dacă nu respectă regulamentul de ordine interioară. El a fost drastic amendat, cu suma de circa 11.000 de euro, pentru că a fost surprins folosind telefonul mobil în timpul unui antrenament! Se pare că fotbalistul lusitan nu este la prima astfel de abatere, fiind prins în „ofsaid” pentru a treia oară în ultimele luni.

Patru fotbalişti japonezi au distrus o maşină

Patru jucători profesionişti de fotbal din Japonia au distrus o maşină parcată lîngă cantonamentul echipei, după ce au consumat alcool o noapte întreagă, a anunţat presa locală de miercuri. Fotbaliştii echipei Vegalta Sendai au sărit pe capota autotutismului şi au cauzat pagube de aproximativ 3.000 de dolari. Ei se aflau într-un stagiu de pregătire în sudul Japoniei, în oraşul Miyazaki. “Ne cerem scuze pentru că am provocat aceste stricăciuni”, a declarat antrenorul formaţiei, Makoto Taguramori, după a aflat de incidentul în care au fost implicaţi jucătorii săi. Clubul s-a oferit să repare maşina avariată, după ce proprietarul nu a depus plîngere la poliţie.