telegrafic

Mauresmo şi Roddick au părăsit Australian Open

Singurele surprize din turul al III-lea la Australian Open le-au furnizat localnica Casey Dellacqua, care a izbutit să o elimine pe campioana din urmă cu două ediţii, Amelie Mauresmo şi de germanul Philipp Kohlschreiber, care l-a învins pe Andy Roddick, cap de serie nr. 6 şi triplu semifinalist la Aussie-Open (2003, 2005 şi 2007)! După ce se impusese în turul precedent în faţa unei alte favorite, Patty Schnyder, Dellacqua a eliminat-o şi pe Amelie Mauresmo la capătul unui joc întins pe durata a trei seturi, scor 3-6, 6-4, 6-4. Roddick a pierdut în faţa lui Kohlschreiber, cap de serie nr. 29, la capătul unui joc care a durat 3 ore şi 53 de minute, scor 4-6, 6-3, 6-7 (9), 7-6 (3), 6-8. Kohlschreiber îl va întîlni în optimile de finală pe finlandezul Jarkko Nieminen, cap de serie nr. 24. În rest favoriţii s-au impus pe linie, Richard Gasquet, Nicolai Davidenko, Rafael Nadal, Justine Henin, Maria Şarapova, Jelena Jankovic sau Serena Williams obţinînd succese facile. În zorii zilei de sîmbătă, Andrei Pavel şi suedezul Thomas Johansson au susţinut jocul din turul secund de la dublu în compania polonezilor Mariusz Fyrstenberg / Marcin Matkowski.

Baghdatis, acuzat de rasism

Comunitatea turco-cipriotă pledează pentru descalificarea de la Melbourne a greco-cipriotului Marcos Baghdatis, după ce tenismenul a fost surprins în timp ce scanda sloganuri anti-turceşti. Un filmuleţ cu jucătorul surprins la o petrecere în urmă cu zece luni strigînd “Afară cu turcii” a declanşat nemulţumirea lui Hakki Suleyman, care s-a adresat guvernului australian şi organizatorilor. “Apărăm interesul ţării mele, protestînd împotriva unei situaţii nerecunoscute de ONU”, a explicat Baghdatis. În 1974, Turcia a ocupat o treime din Cipru.

Blatter vrea Cupa Africii vara

Preşedintele FIFA, Sepp Blatter, doreşte să schimbe o tradiţie care datează din 1957 pentru a le face pe plac marilor cluburi ale Europei. Elveţianul vrea să oblige Confederaţia Africană de Fotbal (CAF) să organizeze Cupa Africii în timpul verii, în perioada iunie-iulie, după 2016. În prezent, competiţia este organizată la fiecare doi ani, în perioada ianuarie-februarie, dar numeroasele plecări ale jucătorilor africani în plin campionat devin tot mai deranjante pentru marile puteri ale continentului. Cel puţin pînă în 2016 organizarea competiţiei va rămîne nemodificată. Cupa Africii pe Naţiuni din acest an, programată în Ghana, va debuta duminică, 20 ianuarie, de la ora 18.00, în singurul meci al zilei urmînd să se întîlnească Ghana şi Guineea, în Grupa A.

Inter şi Lazio, în sferturile Cupei Italiei

Echipele Internazionale Milano şi Lazio Roma s-au calificat, joi seară, în sferturile de finală ale Cupei Italiei la fotbal. Inter, fără Cristian Chivu, menajat, a învins cu 3-0 (H. Crespo 33, E. Cascione 43-autogol, R. Cesar 90), pe teren propriu, formaţia Reggina. Inter cîştigase şi meciul tur, cu 4-1. Lazio a terminat la egalitate, scor 1-1, în deplasare, cu Napoli, după ce în tur cîştigase cu 2-1. Tragerea la sorţi a sferturilor de finală a stabilit drept cap de afiş al acestei faze a competiţiei întîlnirea Internazionale Milano - Juventus Torino. Tot în sferturi, Lazio va întîlni Fiorentina lui Mutu, Sampdoria va înfrunta Roma lui Piţ, iar Udinese pe Catania. Prima manşă se va desfăşura pe 23 ianuarie, iar returul va avea loc o săptămîna mai tîrziu. În semifinale, învingătoarea meciului dintre Inter şi Juventus va întîlni cîştigătoarea partidei Sampdoria - AS Roma, în timp ce învingătoarea din meciul Udinese - Catania va da piept cu cîştigătoarea dintre Fiorentina şi Lazio. Semifinalele se vor juca pe 16 aprilie, turul, respectiv 7 mai, returul, iar finala se va disputa într-o singură manşă, pe 24 mai, la Roma.

Adriano a debutat cu o “dublă” la FC Sao Paulo

Atacantul lui Inter Milano, Adriano, şi-a făcut debutul cu o “dublă” la FC Sao Paulo, unde este împrumutat pentru şase luni, în victoria cu 2-1 asupra echipei Guaratingueta, într-un meci contînd pentru campionatul statului Sao Paulo. “Evident că mai am mult pînă să îmi revin la forma de vîrf, dar mă bucur că am un astfel de debut. A trecut mult timp de cînd am zîmbit ultima dată, însă acum încep să mă bucur de viaţă din nou”, a declarat Adriano. Brazilianul a fost împrumutat pînă în vară la FC Sao Paulo, atacantul lui Internazionale Milano avînd nevoie să se recupereze după o depresie şi probleme cu alcoolul.

UEFA a anunţat cea mai bună echipă a anului 2007

AC Milan este formaţia cea mai bine reprezentată în echipa anului 2007, cu trei fotbalişti, în urma unui sondaj realizat de UEFA. 277.985 de suporteri au votat pe site-ul UEFA cel mai bun 11 din Europa în sezonut trecut. Doar doi jucători au supravieţuit din echipa de anul trecut, Gerrard şi Kaka, cinci jucători fiind aleşi în premieră. Cele mai multe voturi le-a obţinut brazilianul Kaka: 220.333 de voturi. Cel mai bun antrenor a fost ales Sir Alex Ferguson, iar 11-le ideal al anului 2007 arată astfel: Casillas - Daniel Alves, Nesta, Terry, Abidal - Cristiano Ronaldo, Gerrard, Kaka, Seedorf - Drogba, Ibrahimovici.

Riquelme, Mascherano şi Demichelis vor evolua la Jocurile Olimpice

Selecţionerul Sergio Batista a anunţat vineri numele celor trei jucători avînd vîrsta peste 23 de ani care vor fi chemaţi să întărească echipa naţională de tineret a Argentinei, participantă la turneul olimpic de la Beijing. Aceştia sînt Juan Roman Riquelme (Boca Juniors), Javier Mascherano (FC Liverpool) şi Martin Demichelis (Bayern Munchen). Ei se vor alătura tinerelor vedete Messi, Aguero, Higuain şi Gago, ceea ce face din Argentina, campioana de acum patru ani, de la Atena, principala candidată la aurul olimpic!

A murit Bobby Fischer

Fostul campion mondial de şah, Bobby Fischer, a murit vineri, la vîrsta de 64 de ani, într-un spital din Reykjavik. Critic fervent al SUA, Bobby Fischer a renunţat la cetăţenia americană în 2005 şi s-a mutat în Islanda. El a cîştigat Campionatul Mondial în 1972, cînd l-a învins pe Boris Spassky. În 1992, Bobby Fischer a primit o condamnare din partea SUA pentru că a încălcat embargoul impus Iugoslaviei şi a mers să rejoace finala cu Spassky.