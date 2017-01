telegrafic

Play-off în NFL

Cea de-a doua rundă a play-off-ului din NFL a adus eliminarea campioanei en titre, Indianapolis Colts! Sîmbătă noaptea s-au înregistrat rezultate scontate, marea favorită la titlu, Patriots, trecînd fără probleme de revelaţia Jaguars. Într-un meci care a început pe soare şi s-a terminat pe o ninsoare mai deasă decît la... Polul Nord (!), Packers a cîştigat net disputa cu Seahawks şi liderul echipei din Green Bay, quarterback-ul Brett Favre, cunoaşte o a doua tinereţe la... 38 de ani! Duminică noaptea, camioana en titre a suferit un neaşteptat eşec în faţa celor din San Diego, în condiţiile în care oaspeţii şi-au pierdit cei mai buni jucători - Tomlinson şi Rivers - accidentaţi încă din prima repriză! În sfîrşit, mare surpriză şi în ultima partidă a zilei, în care Dallas a găzduit pe NY Giants. Cu 8 victorii consecutive în deplasare, Giants şi-au trecut-o în cont şi pe cea de-a 9-a, eliminînd cea nai titrată echipă din NFL (5 victorii în SuperBowl), care, însă, n-a mai cîştigat un meci în play-off din anul 2000! Rezultate: Green Bay Packers - Seattle Seahawks 42-20 (NFC); New England Patriots - Jacksonville Jaguars 31-20 (AFC); Indianapolis Colts - San Diego Chargers 24-28 (AFC); Dallas Cowboys - New York Giants 17-21 (NFC). În week-end se vor disputa finalele de conferinţe, ultimul act înaintea SuperBowl: New England Patriots - San Diego Chargers (AFC); Green Bay Packers - New York Giants (NFC).

Surorile Williams vor evolua la dublu la JO de la Beijing

Surorile Williams intenţionează să joace împreună la dublu la Jocurile Olimpice de la Beijing, în luna august, a anunţat, miercuri, Serena Williams, la Openul Australiei. Venus şi Serena, care au zece titluri la dublu în palmaresul comun, din care cinci de Grand Slam, au cîştigat medalia de aur la JO de la Sydney, în anul 2000. Ele nu şi-au putut apăra titlul la Atena, în 2004, deoarece Serena era accidentată. “Am avut rezultate bune la JO şi ne-ar plăcea să se repete la Beijing. Însă, dacă vom evolua, este în mod special pentru că ne place să jucăm”, a afirmat Serena.

Carl Lewis, cel mai renumit atlet

În anul “Regalului celor Cinci Cercuri”, publicaţia britanică “The Times” a prezentat un top inedit al celor mai renumiţi atleţi care au marcat istoria Jocurilor Olimpice. Ierarhia a fost realizată de renumitul specialist de atletism, David Powell, jurnalist prezent la ultimele cinci ediţii ale JO şi la zece campionate mondiale. Powell a precizat pentru sursa citată că a luat în considerare doar campionii, pe singurii posesori de argint sau bronz, Frankie Frederiks sau Marlene Ottey, aşezîndu-i în coada plutonului datorită “simpatiei” pe care le-o poartă. Nu au fost incluse personaje controversate precum Ben Johnson, Marion Jones, Florence Grifith Joyner, Heike Drechsler sau Renate Stecher, în timp ce campioanele olimpice din România nu au reuşit să-l convingă pe David Powell. Cu opt medalii de aur în palmares (sprint şi lungime), obţinute între 1984 şi 1992, americanul “The King” Carl Lewis e primul în clasament, urmat de Paavo Nurmi (Finlanda), Jackie Joyner Kersee (SUA) şi Emil Zatopek (Cehoslovacia).

Amicale tari pentru naţionala de fotbal a Franţei

Franţa, viitoarea adversară a naţionalei României la EURO 2008 şi în Grupa a 7-a preliminară pentru calificarea la Campionatul Mondial din 2010, va juca o partidă amicală în compania naţionalei Uruguayului pe data de 19 noiembrie, la Paris, pe “Stade de France”. Echipa lui Raymond Domenech mai are programate în acest an meciuri amicale cu Spania (6 februarie, la Malaga), Anglia (26 martie, pe “Stade de France”) şi Suedia (20 august).

Kaka a fost ales cel mai bun conducător de joc din 2007

Mijlocaşul brazilian al lui AC Milan, Kaka, a fost desemnat cel mai bun conducător de joc din 2007, într-un clasament dat publicităţii miercuri de către Federaţia Internaţională de Istorie şi Statistică a Fotbalului (IFFHS). Ricardo dos Santos Kaka (AC Milan) ocupă primul loc în clasamentul pe 2007, cu 241 de puncte, fiind urmat de un coleg de la formaţia italiană, Andrea Pirlo (90). Locul 3 este ocupat de Messi (FC Barcelona, 79p), iar pe locul 4 se află Riquelme (Boca Juniors) şi Ronaldinho (FC Barcelona), ambii cu cîte 59p. Următoarele locuri sînt ocupate de Gerrard (Liverpool, 52p), Fabregas (Arsenal, 44p), Cristiano Ronaldo (Manchester United, 43p), Diego (Werder Bremen, 21p), Robinho (Real Madrid, 19p), Juninho (Olympique Lyon, 14p), Totti (AS Roma, 14p), Deco (FC Barcelona, 13p), Lampard (Chelsea, 13p). Locul 15 este ocupat Ribery (Bayern, 11p), urmat de Rosicky (Arsenal) şi Modric (Dinamo Zagreb), fiecare cu 10p. Seedorf, de la AC Milan, ocupă locul 18, cu 9p, urmat de Xavi (FC Barcelona, 8p), Aleksandr Hleb (Arsenal, 7p), Scholes (Manchester United, 7p), Van der Vaart (Hamburg, 6p) şi Cuauhtemoc Blanco (Chicago Bravo, 5p).

Capello, acuzat de evaziune fiscală

Selecţionerul echipei naţionale a Angliei, Fabio Capello, este anchetat de procuratura din Torino pe motiv de evaziune fiscală, după ce nu a declarat mai multe sume de bani din contracte de sponsorizare, informează ediţia online de miercuri a cotidianului „Il Giornale”. Procuratura din Torino anchetează mai multe persoane implicate în sport care sînt acuzate de fraudă fiscală, printre care şi Fabio Capello, care nu a declarat bani obţinuţi din contracte de sponsorizare. Antrenorul italian este cercetat şi pentru sumele obţinute între anii 2004-2006, cînd a pregătit pe Juventus. Acestă perioadă este anchetată de magistraţi din cauza scandalului în care Luciano Moggi era acuzat că oferă mită pentru ca formaţia din Torino să cîştige anumite partide din campionat. Ancheta ar putea să fie extinsă şi în perioadele în care Capello a antrenat la AS Roma şi AC Milan. Presa italiană scrie că investigaţia îi poate crea necazuri lui Capello în Anglia, unde a preluat postul de selecţioner. El a mai avut în trecut probleme cu justiţia italiană, după ce a indus în eroare autorităţile că are o rezidenţă în oraşul elveţian Campione d’Italia, pentru a nu achita anumite taxe. Federaţia Engleză de Fotbal a anunţat miercuri că selecţionerul nu are nicio problemă în Anglia în legătură cu plata taxelor.

Stadionul „Maracana” va avea un Panteon dedicat suporterilor

Suporterii celor mai importante patru cluburi din Brazilia vor avea din această lună un Panteon la celebrul Stadion „Maracana”, a anunţat un oficial din Rio de Janeiro, Eduardo Paes. Cîte un suporter al celor mai valoroase patru cluburi braziliene, Botafogo, Flamengo, Fluminense şi Vasco da Gama, va avea cîte un spaţiu dedicat în cadrul stadionului inaugurat în 1950, a explicat Eduardo Paes. A fost realizată şi o anchetă în rîndul grupurilor de suporteri ai echipelor, pentru a desemna cel mai bun fan. Botafogo l-a ales pe suporterul cunoscut cu numele de Tarzan, în timp ce Vasco da Gama a desemnat o femeie, Dulce Rosalina. Numai un fan dintre cei aleşi mai este în viaţă, un suporter al lui Fluminense pe nume Armando, care a însoţit echipa în toate meciurile. Pentru a evita distrugerile de către suporterii adverşi, toţi cei patru vor fi imortalizaţi la înălţime, pe una dintre tribune, unde vor fi amplasate şi obiecte pentru a arăta relaţia lor constantă cu echipa. Proiectul va completa Panteonul Gloriei dedicat foştilor jucători brazilieni precum Pele, Nilton Santos, Zico sau Romario.

Darcheville, suspendat trei partide pentru un fault intenţionat

UEFA a anunţat ieri că a decis suspendarea pentru trei meciuri a atacantului Jean-Claude Darcheville, de la Glasgow Rangers, după ce a călcat intenţionat un adversar pe gleznă în timpul unui meci cu Olympique Lyon, din Grupa E a Ligii Campionilor. Gestul jucătorului a fost făcut pe 12 decembrie, în min. 90+1 al meciului cîştigat cu 3-0 de Lyon, la Glasgow. Verdictul Comisiei Disciplinare de Control a UEFA face ca Darcheville să rateze meciurile din Cupa UEFA cu Panathinaikos Atena, de pe 13 şi 21 februarie, dar şi următorul joc din cupele europene al echipei scoţiene.

Campionul Marii Britanii la contratimp a decedat după ce a fost lovit de o furgonetă

Ciclistul britanic Jason MacIntyre, campion naţional la contratimp, a decedat ieri după ce bicicleta pe care se afla a fost lovită de o furgonetă în timpul unui antrenament. MacIntyre a fost transportat de la locul accidentului, în Nordul Scoţiei, cu ajutorul unui elicopter, dar a decedat în drum spre spitalul din Glasgow. Jason MacIntyre era campion naţional la contratimp, iar în 2007 a bătut recordul deţinut de Graeme Obree, în cadrul cursei de 10 mile.