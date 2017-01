telegrafic

Real Madrid a perfectat un turneu în SUA în vara anului 2008

Gruparea spaniolă Real Madrid va întîlni formaţiile Real Salt Lake City şi New York RedBull în cadrul turneului pe care îl va efectua în Statele Unite în vara anului viitor. Spaniolii vor particpa în Salt Lake City la inaugurarea stadionului echipei locale, Real. În 2006, în frunte cu preşedintele Ramon Sanchez Calderon şi cu antrenorul Fabio Capello, jucătorii lui Real Madrid au participat la punerea pietrei de temelie a noii arene şi, aşa cum au promis atunci, campionii Spaniei vor particpa şi la inaugurarea primului stadion din statul american Utah dedicat în exclusivitate fotbalului. Cea de-a doua partidă pe care o va juca Real Madrid în turneul american se va disputa la New York. Real mai are în plan şi o a treia partidă în SUA, cel mai probabil la Chicago, dar această întîlnire nu este încă stabilită. Formaţia spaniolă nu va renunţa în vara următoare nici la tradiţionalele turnee Teresa Herrera şi Ramón de Carranza. Pentru 2009, Real Madrid se va reîntoarce în Asia, acolo unde gruparea madrilenă suferă un recul în ceea ce priveşte marketingul, fiind detronată la capitolul vânzări de tricouri de AC Milan, Barcelona şi Manchester United.

Emerson Leao este noul antrenor al lui FC Santos

Emerson Leao este noul antrenor al vicecampioanei Braziliei, FC Santos, după ce fostul campion mondial l-a înlocuit pe Wanderley Luxemburgo. Acesta din urmă a anunţat, săptămîna trecută, că nu îşi va mai prelungi contractul cu FC Santos, scadent în această lună, din cauza neînţelegerilor privind viitorul fostei echipe a lui Pele. Emerson Leao a fost ultima dată la Atletico Mineiro, pe care a reuşit să o salveze de la retrogradare. El a renunţat la banca tehnică a acestei echipe după ce i s-a cerut să accepte o micşorare de salariu. Considerat unul dintre cei mai buni portari din istoria fotbalului brazilian, Emerson Leao a mai antrenat pe FC Santos în două rînduri, în 1998, şi între 2001 şi 2004.

Ashley Cole ar putea fi amendat

Fundaşul lui Chelsea Londra, Ashley Cole, ar putea fi amendat şi suspendat de către Federaţia Engleză de Fotbal pentru că a făcut semne obscene la adresa spectatorilor de pe Fly Emirates în timpul partidei cîştigate duminică de Arsenal, cu 1-0. Fostul jucător al lui Arsenal a fost ţinta predilectă a fanilor echipei gazdă, înfuriaţi de faptul că fostul lor idol a trecut la marea rivală în urmă cu un an şi jumătate. Ashley Cole a avut noroc că a scăpat fără eliminare, când i-a pus mîna în gît lui Cesc Fabregas după un fault din spate al mijlocaşului spaniol. Jucătorul lui Arsenal a fost avertizat, însă Cole, care mai avea un cartonaş galben în acel moment, a fost iertat. Singurul gol al partidei fost reuşit de William Gallas, jucător venit la Arsenal de la Chelsea, la schimb cu Ashley Cole.

Schumacher învins în finala Cursei Campionilor

Septuplul campion mondial de Formula 1, Michael Schumacher, a fost învins duminică, pe Stadionul Wembley, în finala Cursei Campionilor, de suedezul Mattias Ekstrom, care astfel şi-a păstrat titlul obţinut anul trecut. În 2006, pe Stade de France, Ekstrom l-a învins pe francezul Sebastien Loeb în finală. Pilotul suedez a devenit în acest an, pe un Audi, campion DTM în Germania, la fel ca în 2004. În semifinale, Ekstrom a trecut de britanicul Andy Priaulx, dublu campion mondial în WTCC, campionatul mondial de turisme, iar Schumacher l-a eliminat pe francezul Sebastien Bourdais, cvadruplu campion în Indycar. Totuşi, pilotul german a cîştigat un titlu, Cupa Naţiunilor, alături de coechipierul său Sebastian Vettel. Perechea germană i-a învins în finală pe deţinătorii titlului, finlandezii Heikki Kovalainen şi Marcus Gronholm.

Schumacher şi Jean Todt în filmul Asterix la Jocurile Olimpice

Michael Schumacher, fost campion mondial de Formula 1 în şapte rînduri, şi Jean Todt, administrator delegat la Ferrari, vor juca în filmul Asterix la Jocurile Olimpice, în care mai apar David Beckham, Amelie Mauresmo, Zinedine Zidane sau Tony Parker. Conform Gazzetta dello Sport, Schumacher şi Todt se află, în film, pe o arenă în care este un concurs de care trase de cai. Îmbrăcaţi în roşu, Todt este la boxe, iar Schumacher conduce un bolid pe două roţi, cu hăţuri. Scena durează şapte minute, dar a necesitat o lună de lucru. Gazzetta notează că Todt şi Schumacher au fost convinşi de producătorul Thomas Langmann să joace în acest film şi să doneze onorariul în beneficiul Institutului ICM, înfiinţat de Todt la Paris, alături de profesorul Saillant, un chirurg cunoscut care a operat cu succes mai mulţi sportivi, între care şi Ronaldo. Noul film a costat 78 de milioane de euro şi va apărea pe ecrane începînd cu 30 ianuarie 2008. Actorul francez Gerard Depardieu va juca, la fel ca şi în celelalte filme din serie, rolul lui Obelix. Rolul lui Iulius Cezar va fi jucat de Alain Delon, iar Asterix va fi Clovis Cornillac.

Roger Federer a fost desemnat sportivul elveţian al anului

Tenismanul Roger Federer a fost ales sportivul elveţian al anului, primind acest titlu pentru a patra oară după 2003, 2004 şi 2006. Lider mondial de mai bine de 200 de săptămîni, Federer i-a devansat pe ciclistul Fabian Cancellara şi pe maratonistul Viktor Roethlin.