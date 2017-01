telegrafic

Teatrul Naţional “Constanţa” va găzdui Gala Sportului Constănţean

Pentru al şalea an consecutiv, cele mai bune performanţe din 2007 vor fi premiate în cadrul unui spectacol devenit tradiţie pentru sportul constănţean. Cei mai valoroşi sportivi ai Constanţei din acest an vor urca miercuri, de la ora 17.00, pe scena Teatrului Naţional “Constanţa” la evenimentul organizat de Consiliul Judeţean Constanţa şi Direcţia pentru Sport. Printre cei mai buni sportivi din acest an se numără Mircea Zamfir, Răzvan Florea, Elisabeta Samara, în cadrul galei urmînd a fi premiate şi cele mai bune echipe constănţene – CVM, HCM şi CS Tomis Constanţa. Bugetul total al evenimentului este de trei miliarde de lei.

Nouă medalii pentru înotătorii constănţeni la CN de juniori I

La sfîrşitul săptămînii trecute, la Piteşti s-au desfăşurat Campionatele Naţionale de juniori I în bazin acoperit, întrecere ce a încheiat acest an competiţional pentru micii înotători constănţeni. Ioana Popa (CS Farul - LPS Piteşti; antrenor – Covic Angelica), Adela Ruşa (CS Farul - Palatul Copiilor; antrenor – Buzuchi Anca), şi Anda Georgescu (CS Farul - Palatul Copiilor; antrenor – Buzuchi Anca şi Macovei Veronica) au înregistrat rezultate de excepţie în cadrul ultimei competiţii din 2007. Junioarele au revenit acasă cu nouă medalii, dintre care şapte dintre ele au fost de aur, toate fiind cîştigate de Ioana Popa, cea care a dovedit şi în acest an că este cea mai bună junioară din ţară. Ioana s-a impus în probele de 50 m bras, 100 m liber, 200 m bras, 50 m spate, 50 m liber, 200 m mixt şi 100 m bras. Alte două medalii de bronz au revenit Adelei Ruşa la 200 m bras şi Andei Georgescu la 200 m liber.

Universitatea Craiova a pus cinci jucători pe lista de transferuri

Mădălin Ciucă, Michael Baird, Constantin Gărgălie, Ovidiu Stoianof şi Gabriel Velcovici au fost anunţati ieri, în urma şedinţei Consiliului Director a Universităţii Craiova, că au fost puşi pe lista de transferuri şi îşi pot căuta alte echipe din această iarnă. Mădălin Ciucă (25 de ani) a purtat în tur şi banderola de căpitan al echipei, ieşind din calcule cu venirea la echipă a antrenorului italian Nicolo Napoli, care l-a pus pe lista de transferuri. Acesta a evoluat în 13 partide şi a marcat un gol. Australianul Baird a jucat în 11 meciuri şi a punctat o dată, Gărgălie (28 de ani) a disputat 13 jocuri, Velcovici (24 de ani) a fost folosit în 12 meciuri, iar Stoianof (22 de ani) a intrat în calculele antrenorilor de 9 ori. Conducerea clubului din Bănie a anunţat că intenţionează să efectueze două sau trei transferuri în această iarnă.

Chivu a fost cel mai bun jucător al meciului Cagliari - Inter

Fundaşul Cristian Chivu a fost desemnat de cotidianul Il Giornale şi de agenţia Datasport drept cel mai bun jucător de pe teren în meciul pe care echipa sa, Internazionale Milano, l-a cîştigat duminică în deplasare cu scorul de 2-0 la Cagliari. Internaţionalul român a fost notat cu 7. \"A ordonat jocul cu forţa unui lider, chiar şi din postura de fundaş. Magicul picior al românului a trimis un şut extraordinar, dar transversala s-a opus golului\", a scris Il Giornale. \"Evoluţie de mare jucător. În prima repriză Chivu a apărut ca fundaş stînga, dar în partea a doua Mancini l-a trimis la mijloc şi evoluţia românului a crescut simţitor, în acelaşi timp cu a întregii echipe\", a notat Datasport. Antrenorul milanezilor, Roberto Mancini, a fost şi el încîntat de Chivu. \"Sînt fericit de venirea lui Chivu, deoarece este un mare jucător care poate evolua în diverse roluri\".

Anghel Iordănescu ar putea deveni senator PSD din 2008

Fostul selecţioner al echipei naţionale de fotbal, Anghel Iordănescu, va deveni senator PSD începînd din 2008, în locul lui Teodor Filipescu, care va demisiona din Legislativ pe caz de boală. Iordănescu, vicepreşedinte al PSD Ilfov, a declarat că regretă circumstanţele în care va ocupa această funcţie. \"Regret sincer situaţia domnului Filipescu, e vorba de o boală şi îmi pare rău pentru domnia sa. Pe de altă parte, mă onorează că voi ocupa această funcţie. Sînt membru PSD din 2004, acum sunt vicepreşedinte la Ilfov, îmi doresc să ocup această funcţie\", a spus fostul antrenor al României. Iordănescu a mai spus că şi-ar dori să performeze în politică, la fel cum a făcut şi în sport.

Voleibalistul Valentin Pereu s-a transferat în Italia, la Prisma Taranto

Internaţionalul român Valentin Pereu a fost transferat de la echipa Lokomotiv Kiev, pentru care a evoluat un an, la formaţia din prima ligă italiană Prisma Taranto. Voleibalistul originar din Republica Moldova a fost remarcat de unul din scouterii lui Taranto încă din vremea cînd evolua pentru Petrom Ploieşti. Prisma a terminat turul campionatului pe locul 14, iar acest lucru i-a determinat pe oficialii italieni să îl transfere pe Vali Pereu. Extrema naţionalei României a debutat deja în campionatul din Italia, în meciul pe care echipa sa l-a pierdut cu scorul de 2-3 în faţa mult mai experimentatei Lube Macerata. Cu toate acestea, Pereu a fost desemnat MVP-ul partidei.