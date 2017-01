telegrafic

SUA - Luare de ostatici cu final fericit

Un bărbat de circa 40 de ani, care afirma că are asupra sa o bombă şi care a fost identificat drept Lee Eisenberg, a luat, vineri, mai mulţi ostatici în sediul de campanie al lui Hillary Clinton din Rochester. Autorul luării de ostatici are antecedente psihiatrice şi a fost surprins conducînd în stare de ebrietate. Luarea de ostatici s-a încheiat paşnic, vineri seară, iar autorul a fost arestat. Incidentul a avut loc cu cinci săptămîni înaintea primelor alegeri primare. În data de 3 ianuarie urmează să aibă loc primele adunări electorale democrate din Iowa, care vor fi urmate, la 8 ianuarie, de primele alegeri primare în New Hampshire. Candidată la învestitura democrată pentru alegerile prezidenţiale din 2008, Hillary Clinton s-a aflat la Washington pe parcursul celor cinci ore ale crizei, dar a plecat la Rochester în cursul serii, dînd asigurări că incidentul nu va modifica în niciun fel desfăşurarea campaniei sale.

Ucraina - Explozie într-o mină

Cel puţin 52 de persoane au fost rănite sîmbătă, în urma unei explozii produse la mina Zasiadko. Serviciile de intervenţie au precizat că, în momentul producerii exploziei, în subteran se aflau 385 de mineri, toţi fiind evacuaţi pînă sîmbătă la prînz. Explozia de sîmbătă este cea de-a doua produsă în decurs de numai două săptămîni. O deflagraţie care a avut loc în data de 18 noiembrie a declanşat un incendiu de proporţii şi a provocat moartea a 101 mineri. Autorităţile au anunţat că este posibil ca explozia să fi fost provocată de echipamentele defecte şi condiţiile de securitate necorespunzătoare.

Franţa - Poliţist spaniol ucis

Un poliţist din Garda Civilă spaniolă a fost împuşcat mortal în cursul unei operaţiuni împotriva militanţilor din gruparea separatistă ETA, au declarat, sîmbătă, surse din cadrul poliţiei franceze. Un al doilea poliţist a fost rănit grav într-un schimb de focuri produs în staţiunea franceză Capbreton, la 20 de kilometri de oraşul Biarritz, au adăugat sursele citate, precizînd că suspecţii au reuşit să fugă. Asasinatul este primul comis de ETA după denunţarea la 5 iunie a unui armistiţiu în vigoare timp de 15 luni, înclăcat în urma atacului cu bombă de la aeroportul din Madrid, din luna decembrie a anului trecut. Separatişii basci au provocat moartea a peste 800 de persoane în decursul celor circa 40 de ani de la declanşarea luptei pentru independenţa teritoriilor basce din nordul Spaniei şi sudul Franţei. Sondajele indică faptul că majoritatea locuitorilor Ţării Basce spaniole, care beneficiază deja de o largă autonomie, nu vor separarea completă de Spania.

Israel - Prizonieri eliberaţi

Sute de prizonieri palestinieni vor fi eliberaţi din închisorile israeliene. Decizia a fost luată de responsabilii statului evreu, în urma conferinţei de la Annapolis, SUA. Eliberarea unui anumit număr de prizonieri face parte din obligaţiile asumate de Israel la debutul negocierilor de la Annapolis. Printre acestea se mai numără şi desfiinţarea punctelor de control şi redeschiderea instituţiilor palestiniene de pe teritoriul israelian. Potrivit statisticilor, în centrele de detenţie din Israel se mai află cel puţin 10.000 de palestinieni deţinuţi ilegal. În plus, de cînd Fîşia Gaza a fost declarată zonă ostilă, în septembrie anul acesta, Israelul a impus numeroase măsuri restrictive care au afectat populaţia şi aşa săracă.

SUA - Evacuări în California

Autorităţile din California au emis un ordin de evacuare pentru locuitorii zonelor afectate de incendii în luna octombrie, din cauza riscului de alunecări de teren provocate de ploile abundente. Pentru moment, măsurile au în vedere 200 de locuitori din comitatul Orange, între Los Angeles şi San Diego. Poliţia şi pompierii se tem de producerea unor alunecări de teren pe versanţii dealurilor unde vegetaţia a ars şi nu mai fixează solul. Serviciul naţional de meteorologie a lansat o alertă de inundaţii, vineri, mai ales în regiunea San Diego, locul celor mai devastatoare incendii din urmă cu numai cîteva săptămîni. Incendiile din sudul Californiei de la sfîrşitul lunii octombrie au provocat moartea a opt persoane şi au devastat peste 2.100 de kilometri pătraţi de păduri. 640.000 de persoane au fost obligate să îşi părăsească locuinţele, 2.000 de case fiind complet distruse. Pagubele au fost evaluate la peste un miliard de dolari doar în zona San Diego.