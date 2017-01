telegrafic

Se va amîna derby-ul Steaua - RC Judeţean Farul ?

Etapa a zecea a Diviziei naţionale la rugby, ultima a sezonului regulat, a fost programată de federaţie sîmbătă 1 decembrie, adică în ziua în care echipa naţională a României are meci cu Portugalia în Cupa Europeană a Naţiunilor! Cum Steaua, adversara de sîmbătă a echipei constănţene Rugby Club Judeţean Farul, are 12 jucători convocaţi la lotul naţional şi cinci accidentaţi, bucureştenii au solicitat Federaţiei Române de Rugby amînarea partidei cu Farul, programată în Capitală de la ora 10.00. Date libere însă nu prea ar mai fi, pentru că pe 8 şi 15 decembrie mai mulţi rugbyşti de la Steaua vor fi implicaţi în jocurile Selecţionatei Bucureştiului cu Montauban, iar pe 20 decembrie ar trebui să înceapă play-off-ul! Pe de altă parte, pentru amînarea meciului este nevoie şi de acordul Farului. „Pentru a amîna meciul, Steaua are nevoie de aprobarea noastră, iar noi nu sîntem de acord cu modificarea datei. Dacă totuşi se va admite cererea de amînare, ar fi încă o dovadă că federaţia are jumătăţi de măsură diferite cînd judecă astfel de cereri, avantajînd Steaua şi Dinamo. De exemplu, chiar la meciul nostru din tur cu Steaua, am solicitat mutarea orei de disputare a partidei de la 10.00 la 15.00, dar federaţia a refuzat, motivînd că este nevoie de acordul ambelor cluburi”, a declarat Aurelian Arghir, director executiv la RC Farul.

Jucătoarele de la LPS-CSS Farul Constanţa au ratat calificarea în sferturile Cupei ETTU la tenis de masă

Campioana en titre a României la tenis de masă, echipa LPS „Nicolae Rotaru“ CSS-Farul Constanţa nu s-a calificat în sferturile de finală ale Cupei ETTU, după ce duminică seară a fost învinsă la Mondeville (Franţa), de echipa locală USO Mondeville, cu scorul de 3-1. Formaţia constănţeană compusă din junioarele Eliza Samara, Irina Hoza, Cristina Hârâci şi Ioana Ghemeş nu au putut opune rezistenţă mult mai experimentatei grupării franceze. Alcătuită din trei jucătoare de origine asiatică şi o slovenă, Biljana Todorovic, USO Mondeville s-a impus cu uşurinţă în faţa sportivelor antrenate de Viorel Filimon, singura partidă cîştigată de constănţence fiind cea dintre Hoza şi Todorovic, cu 3-0. Celelalte rezultate: Eliza Samara - Jie Schopp 1-3; Cristina Hârâci - Jing Zhang 0-3; Irina Hoza - Jie Schopp 0-3.

Rezultate slabe pentru înotătoarele constănţene la Concursul Ţărilor Central Europene

Bazinul Olimpic din Piteşti a găzduit în perioada 23-25 noiembrie unul dintre cele mai importante evenimente de nataţie din Europa, Concursul Ţărilor Central Europene. În cadrul competiţiei rezervate înotătorilor de 13-14 ani la fete şi 15-16 ani la băieţi, Constanţa a fost reprezentată de două sportive de la CS Farul-Palatul Copiilor, Anamaria Vartan şi Anda Georgescu. Cele două medaliatele cu aur la Campionatul Naţional în bazin scurt nu au avut însă o evoluţie foarte bună în cadrul concursului, cea mai bună clasare a acestora fiind cu ştafeta de 4x200 m liber şi 4x100m liber, unde au ocupat locul 6. În restul probelor, Anamaria Vartan a ocupat locul 12 la 800 m liber şi 100 m liber, şi locul 11 la 200 m liber, în ultima probă fiind devansată de colega ei de club, care a terminat pe locul 10.

Derby-ul DN de rugby U19 s-a încheiat nedecis

Duminică, la Bucureşti, în derby-ul etapei a 10-a a Diviziei Naţionale de rugby Under 19, Metrorex şi Cleopatra Mamaia au încheiat la egalitate, scor 24-24. În urma acestui rezultat, Cleopatra a rămas pe prima poziţie a clasamentului, cu 42 de puncte, secondată de Metrorex, cu 41p. Într-un alt meci al etapei: LPS Constanţa (locul 12, 0p) - CSS 3 Steaua Bucureşti (locul 5, 28p) 0-93. În etapa viitoare, pe 2 decembrie, echipele constănţene vor evolua după următorul program: CS Cleopatra Mamaia - CSS Unirea Iaşi (Stadion “Constructorul Cleopatra”, ora 10.00) şi LPS Focşani - LPS Constanţa (Stadion “Tineretului”, ora 13.00).

LPS Constanţa, neînvinsă în DN de rugby U18

După disputarea partidelor din etapa a 10-a a Diviziei Naţionale de rugby Under 18, formaţia LPS Constanţa şi-a consolidat prima poziţie în clasament, fiind singura echipă neînvinsă. În etapa de duminică, Metrorex (loc 3, 41p) a dispus cu 47-0 de Cleopatra Mamaia (loc 10, 5p), iar LPS Constanţa (loc 1, 48p) a învins la scor pe Steaua (loc 7, 20p), cu 66-0. În etapa a 11-a, pe 2 decembrie, formaţiile constănţene vor juca astfel: CS Cleopatra Mamaia - CSS Unirea Iaşi (Stadion “Constructorul Cleopatra”, ora 12.00) şi LPS Focşani - LPS Constanţa (Stadion “Tineretului”, ora 15.00).

Aihan Omer şi-a prelungit contractul cu UCM Reşiţa

Antrenorul principal al formaţiei masculine de handbal UCM Reşiţa, Aihan Omer, şi-a prelungit contractul cu deţinătoarea Challenge Cup pînă în 2011. Totodată, primarul Municipiului Reşiţa i-a acordat lui Aihan Omer titlul de Cetăţean de Onoare al Municipiului Reşiţa, pentru performanţa cîştigării Challenge Cup în sezonul 2006-2007. Astăyi, la Viena, va avea loc tragerea la sorţi a partidelor din optimile de finală ale Cupelor Europene la handbal masculin. Steaua MFA îşi va afla adversarul din Cupa Cupelor, în timp ce Poli Izometal Timişoara şi UCM Reşiţa vor afla pe cine vor înfrunta în Challenge Cup.

Jojic, înlocuit de Arnautovic la Asesoft Ploieşti

Conducerea echipei de baschet masculin CSU Asesoft Ploieşti s-a despărţit luni pe cale amiabilă de tehnicianul Mladen Jojic, iar locul acestuia va fi luat de fostul jucător al formaţiei ploieştene, Vladimir Aranutovic, informează site-ul oficial al clubului prahovean. Numirea lui Vladimir Arnautovic în funcţia de antrenor principal al campioanei României a fost anunţată luni, în cadrul unei conferinţe de presă. Arnautovic, care a fost secundul lui Jojic, dar a şi jucat pentru CSU Asesoft în urmă cu cîteva sezoane, va debuta în funcţia de principal în meciul de miercuri, cu Galatasaray Istanbul, din ULEB Cup.

Coman s-a accidentat şi va reveni pe teren la primăvară

Portarul Rapidului, Dani Coman, a declarat ieri că accidentarea suferită la umărul drept în meciul cu UTA îl va ţine departe de teren minim trei săptămîni, jocul de la Arad fiind ultima apariţie a sa din acest an în tricoul giuleştenilor. Rezonanţa magnetică a relevat o distensie la capsulă, care va necesita o pauză de trei săptămîni, apoi o perioadă de recuperare.

Suporterii lui Dinamo au devastat peluza din Ghencea

La două zile după derby-ul cu Dinamo, conducerea Stelei a făcut evaluarea distrugerilor cauzate de confruntările dintre fanii celor două echipe în timpul meciului disputat sîmbătă. Conform oficialilor clubului din Ghencea, dinamoviştii au lăsat în urmă aproximativ 600 de scaune rupte, pagubele ridicîndu-se la cîteva zeci de mii de euro!