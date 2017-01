Bulgaria - Foarte aproape de statutul de stat stabil

Bulgaria este foarte aproape de a fi catalogată drept un stat stabil în anuarul statelor deficitare (Failed States Index) publicat de revista “Foreign Policy” şi de organizaţia Fund for Peace, cu sediul în Washington. Studiul clasifică 177 de state, pe baza punctajului obţinut din analizarea a 12 indicatori economici, sociali şi politici, măsurînd gradul lor de vulnerabilitate la colaps sau conflicte. Scorul obţinut de Bulgaria în acest clasament, 60,3 puncte din 120, în care apropierea de limita superioară indică un risc crescut, plasează ţara imediat sub linia care demarchează categoria statelor stabile. Printre cele mai grave probleme statale pe care le are Bulgaria se numără exodul continuu de creiere şi creşterea numărului de emigranţi, prăpastia crescîndă dintre zonele rurale şi cele urbane, sistemul juridic slab dezvoltat şi corupţia larg răspîndită din administraţia publică.

Marea Britanie - Protest extrem

Mai mulţi manifestanţi şi-au lipt mîinile cu superglue de porţile clădirii Ministerului Transporturilor din Londra, vineri dimineaţă, pentru a protesta faţă de proiectele de extindere a aeroportului Heathrow, factor de încălzire globală. Şapte manifestanţi şi-au lipit mîinile cu superglue de porţile ministerului, în centrul Londrei, iar alţi doi s-au căţărat pe clădire cu un banner în care se explica opoziţia faţă de extinderea principalului aeroport britanic. Poliţia a sosit la faţa locului şi i-a îndepărtat pe manifestanţi, o oră mai tîrziu. Sute de persoane care nu doresc extinderea aeroportului şi-au instalat, săptămîna aceasta, corturi aproape de aeroport, în locul în care ar urma să fie construită o a treia pistă de aterizare. Principala lor zi de proteste, duminică, va perturba probabil traficul aerian.

Finlanda - Infirmieră ucigaşă

O infirmieră finlandeză de 26 de ani este bănuită de uciderea a doi pacienţi ai clinicii unde lucra şi de faptul că ar mai fi încercat să omoare alţi doi bolnavi. Poliţia a precizat că anchetează circa zece decese suspecte înregistrate în respectiva clinică. Infirmiera este bănuită de uciderea unui bărbat şi a unei femei, la sfîrşitul lunii iulie, începutul lunii august, prin injectarea unei doze letale de medicamente.

Afganistan - Atentat sinucigaş

Un atentat sinucigaş a vizat, vineri, locuinţa unui guvernator din districtul Kandahar, în sudul Afganistanului, acesta şi cei trei copii ai săi fiind ucişi. Teroristul a acţionat dispozitivul explozibil pe care îl avea asupra sa chiar în momentul în care guvernatorul şi cei trei copii ai săi ieşeau din casă. Provincia Kandahar este deosebit de instabilă.

SUA - Nou accident la mina din Utah

Trei membri ai echipei de salvatori de la mina din Utah au murit, iar alţi şase au fost grav răniţi în urma unui accident provocat de o alunecare de piatră şi cărbune. Accidentul a fost provocat de creşterea presiunii în pereţii minei, în urma forărilor agresive. Potrivit experţilor, activitatea seismică intensificată din regiune a destabilizat şi ea abatajul. Cel puţin şase ambulanţe şi două elicoptere s-au deplasat în zonă pentru a-i transporta pe cei răniţi la spital. Oficialii spun că există riscul ca în urma incidentului mina să fi fost afectată serios de prăbuşirea unor galerii. Salvatorii făceau parte din echipele de intervenţie care încearcă să scoată la suprafaţă şase mineri prinşi în subteran în urmă cu aproape două săptămîni.

Turcia - Mehmet Ali Agca, transferat în altă închisoare

Turcul Mehmet Ali Agca, autorul tentativei de asasinat împotriva papei Ioan Paul al II-lea, în 1981, a fost transferat vineri de la închisoarea din Istanbul la una de înaltă securitate din Ankara. Mehmet Ali Agca, de 49 de ani, era încarcerat la Istanbul de la extrădarea sa din Italia, în anul 2000. El are de ispăşit, pînă în 2010, pedeapsa pentru asasinarea unui jurnalist în 1979 şi două atacuri armate în anii 1970, toate comise înainte de tentativa de asasinat asupra papei Ioan Paul al II-lea, la 13 mai 1981, în Piaţa Sfîntul Petru din Roma. Agca a cerut să fie transferat în închisoarea de la Malatya (estul ţării), unde trăieşte familia sa, dar nu a obţinut decît să fie mutat la Ankara, la 700 km de oraşul său natal.

Japonia - Căldura a ucis 33 de oameni

Extraordinarul val de căldură care s-a abătut asupra Japoniei a curmat viaţa a cel puţin 33 de persoane de la începutul lunii august şi pînă acum, în majoritate persoane în vîrstă. Cinci persoane au decedat vineri, din cauza căldurii foarte mari, au precizat autorităţile. Japonia înregistrase, joi, cea mai ridicată temperatură a sa (40,9 de grade) din ultimii 75 de ani, în regiunea Gifu din centrul ţării. Precedentul record (40,8 grade Celsius) data din iulie 1933, fiind înregistrat în provincia Yamagata. Vineri, termometrele au depăşit din nou 40 de grade în mai multe localităţi din ţară. Sute de victime ale căldurii, în majoritate bătrîni, au primit îngrijiri medicale în ultimele zile.

Franţa - Coliziune navală

Un marinar a murit şi alţi şase au fost răniţi în noaptea de joi spre vineri, după ce ambarcaţiunea de pescuit la bordul căreia se aflau a intrat în coliziune cel mai probabil cu o altă navă, în largul insulei Ouessant (Finistere), a anunţat prefectura maritimă a Atlanticului. Nava de pescuit Sokalique, aflată sub pavilion francez, cu şapte persoane la bord, a lansat un semnal de alarmă, în timp ce se afla la circa 100 km de insula Ouessant, la ora 01.30 GMT. Echipele de salvare au descoperit o primă barcă de salvare la bordul căreia se aflau şase persoane, ce au fost transportate la spitalul din Brest. O a doua barcă de salvare a fost descoperită însă fără nicio persoană la bord iar la scurt timp, forţele de salvare au recuperat cadavrul celui de-al şaptelea marinar.

SUA - Furtuna Erin a omorît patru persoane

Cel puţin patru persoane au murit joi, în Texas, în urma dezlănţuirii furtunii tropicale Erin, care a provocat inundaţii, blocaje în trafic şi prăbuşirea unui acoperiş. Pînă la 200 de litri pe metrul pătrat de ploaie au căzut la Houston, unde drumurile inundate au provocat blocaje de trafic pe cîteva autostrăzi importante. Furtuna a atins ţărmul joi dimineaţa, în apropiere de oraşul Corpus Christi. Houston este un mare centru al industriei petrochimice şi de rafinare, dar companiile din domeniu au spus că operaţiunile lor nu au fost afectate de furtună.