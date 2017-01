MAREA BRITANIE

Români salvați

Poliţia nord-irlandeză a anunţat ieri că a salvat 20 de potenţiale victime ale traficului de fiinţe umane, în cursul unei anchete legate de impunerea muncii forţate în sectorul agroalimentar. În total, 20 de români - 14 bărbaţi şi şase femei cu vârste cuprinse între 20 şi 48 de ani - au fost salvaţi de poliţie în cursul ultimelor cinci zile, în două locuri din comitatul Armagh. Trei suspecţi cu vârste de 23, 27 şi 31 de ani au fost arestaţi. Ei sunt suspectaţi de trafic de fiinţe umane, impunerea muncii forţate, ţinere în sclavie şi spălare de bani, a anunţat Poliţia nord-irlandeză.

NEPAL

Inundaţii şi alunecări de teren

Aproape 200 de persoane au murit în inundaţiile şi alunecările de teren care au avut loc în Nepal şi în nordul Indiei, în timp ce un număr mare de persoane sunt date dispărute. Nepalul este ţara cea mai afectată, înregistrând 105 decese, după ce ploile torenţiale au antrenat alunecări de teren şi inundaţii. Sute de sate au fost distruse în întregime, o adevărată tragedie naţională, a deplâns premierul nepalez, Sushil Koirala. În timp ce 136 de persoane sunt date dispărute, autorităţile încearcă să evite o epidemie de holeră, după apariţia în rândul unor supravieţuitori a unor simptome ale acestei boli extrem de periculoase. Guvernul a mobilizat peste 3.400 de persoane şi patru elicoptere pentru a salva persoanele care încă sunt blocate şi a distribui echipamente de urgenţă. Această catastrofă intervine la două săptămâni după o alunecare de teren în nord-estul Nepalului, provocată de ploile musonului, care s-a soldat cu 156 de morţi. În statul indian vecin Uttar Pradesh, inundaţiile au provocat moartea a 48 de persoane, în timp ce alte 500.000 au fost nevoite să-şi părăsească locuinţele. Ploile musonului şi alunecările de teren se soldează cu sute de morţi în fiecare an, în Asia de Sud.

SUA

Masacru evitat

Doi adolescenţi care plănuiau să comită un masacru la un colegiu din Los Angeles, în statul american California, au fost arestaţi, a anunţat, luni seara, Poliţia din cartierul South Pasadena, cu câteva zile înainte de începerea şcolii. Cei doi adolescenţi intenţionau să ucidă trei angajaţi ai şcolii şi cât mai mulţi elevi, cu arme de foc. Comunicatul subliniază că au fost strânse suficiente probe, iar adolescenţii au fost arestaţi. Una dintre arestări s-a efectuat fără incidente. Celălalt suspect a opus rezistenţă forţelor de poliţie şi a încercat să fugă înainte ca poliţiştii să forţeze intrarea în locuinţa sa şi să-l aresteze, potrivit comunicatului.

GRECIA

Turiști polonezi suspecți de crimă

Trei turişti polonezi au fost puşi sub acuzare, după ce recepţionerul unui hotel a decedat în urma unei altercaţii, pe insula greacă Zakynthos, relatează postul Radio Polonia în pagina electronică. Potrivit presei elene, recepţionerul, în vârstă de 51 de ani, a cerut unui grup de turişti polonezi, care se întorcea, noaptea, de pe insulă, să nu mai facă gălăgie. Polonezii, care păreau că se află sub influenţa alcoolului, s-ar fi implicat într-o altercaţie cu bărbatul. Unul dintre ei l-a împins pe recepţioner, iar acesta a căzut pe scări şi s-a rănit grav la nivelul capului. Bărbatul a murit la spital, duminică seara. Doi dintre polonezi au părăsit deja insula, potrivit Ministerului polonez de Externe, în pofida faptului că au fost acuzaţi ca fiind complici în altercaţie. Al treilea bărbat, cel care l-ar fi împins pe recepţioner, se află în arest, în Grecia. El riscă cinci ani de închisoare.

TURCIA

Omorât de... statuie

Un manifestant kurd a murit şi alţi doi au fost răniţi de gloanţe, ieri, în timpul demontării, în urma deciziei justiţiei, de către forţele de securitate turce, a statuii unui lider rebel, ridicată în sud-estul ţării. Incidentele violente au avut loc în oraşul Lice, unde inaugurarea, duminică, a statuii lui Mahsum Korkmaz, fost lider al Partidului Muncitorilor din Kurdistan (PKK), a generat furia naţionaliştilor turci. Victima este un manifestant în vârstă de aproximativ 20 de ani, lovit la cap şi decedat în urma rănilor, potrivit unor surse din cadrul serviciilor de securitate şi martorilor oculari. Tensiunile erau în continuare puternice, ieri, la faţa locului, unde ciocnirile sporadice continuau între forţele de ordine şi un grup de manifestanţi. Ucis de forţele turce în 1986, Mahsum Korkmaz a fost un comandant al PKK ce a planificat primele atacuri ale insurecţiei armate kurde împotriva autorităţilor turce, în august 1984. De atunci, el este considerat un martir de către kurzi. Statuia sa a fost inaugurată duminică, de autorităţile locale, în cimitirul rezervat combatanţilor PKK din satul Yolacti. Evenimentul i-a înfuriat pe naţionaliştii turci, care l-au făcut responsabil pe premierul Recep Tayyip Erdogan, aflat la originea unei serii de măsuri în favoarea minorităţii kurde în cadrul negocierilor de pace demarate cu PKK în toamna lui 2012. În urma plângerii guvernatorului regiunii Diyarbakir, capitala sud-estului turc populat în majoritate de kurzi, un judecător din Lice a ordonat duminică demontarea statuii.

SUA

Violențe la Ferguson

Două persoane au fost rănite prin împuşcare şi 31 au fost arestate, în noaptea de luni spre marţi, la Ferguson, în statul american Missouri, afectat de revolte după ce un poliţist a împuşcat mortal un tânăr de culoare. Victimele au fost rănite de tiruri de armă provenind din rândul manifestanţilor, a precizat Ron Johnson, responsabil cu operaţiunile de menţinere a ordinii. El a dat asigurări că Poliţia nu a deschis focul şi nu a folosit gaze lacrimogene decât în ultimă instanţă, în condiţiile în care Ferguson s-a confruntat cu o nouă noapte de revolte cu caracter rasial. Patru poliţişti au fost răniţi de proiectile aruncate de protestatari, iar unii dintre cei 200 de manifestanţi care aruncau cu pietre şi cocteiluri molotov asupra forţelor de ordine veneau din New York şi California, a adăugat căpitanul Johnson. Agenţii de poliţie în ehipament antirevoltă, încadraţi de un vehicul blindat al SWAT şi un elicopter, le-au ordonat de mai multe ori persoanelor reunite să se disperseze. Ei au tras apoi grenade cu gaze lacrimogene la scurt timp după ora locală 23.00, provocând dispersarea mulţimii, mai puţin numeroasă decât cea de duminică. Anterior, în cursul zilei de luni, Garda Naţională a fost mobilizată pentru a sprijini Poliţia locală, însă membrii săi au avut o prezenţă discretă. Graţie acestor întăriri, luni nu au fost instituite restricţii de circulaţie, spre deosebire de sâmbătă şi duminică, a explicat guvernatorul Jay Nixon. Moartea lui Michael Brown la 9 august, în circumstanţe controversate, în timp ce nu era înarmat, a generat revolte în acest oraş cu 21.000 de locuitori.

SLOVENIA

Premier nou

Preşedintele sloven, Borut Pahor, l-a propus oficial, ieri, pe juristul Miro Cerar, câştigător al alegerilor legislative din 13 iulie cu partidul său de centru-stânga SMC, în funcţia de premier. Parlamentul se va pronunţa asupra propunerii până la 26 august, iar dacă desemnarea va fi validată, Miro Cerar are la dispoziţie 15 zile pentru a-şi prezenta Guvernul, a cărui învestire trebuie de asemenea aprobată de Legislativ. Miro Cerar, care are imaginea unui politician integru, a obţinut aproape 35% din voturi la alegerile legislative anticipate din 13 iulie. Partidul SMC are 36 de deputaţi în noul Parlament şi, de mai multe săptămâni, negociază cu celelalte formaţiuni care au obţinut mandate, în afara partidului conservator SDS, al cărui lider, Janez Jansa, a fost condamnat la doi ani de închisoare pentru corupţie. Trei partide de centru-stânga - partidul pensionarilor Desus, formaţiunea social-democrată SD şi partidul ZaB al fostului premier Alenka Bratusek - ar urma să voteze în favoarea lui Miro Cerar. Cel mai probabil, Cerar are asigurate 56 dintre cele 90 de voturi, la care se vor adăuga cei doi deputaţi din partea minorităţii italiene şi maghiare, care se pronunţă tradiţional în favoarea candidatului propus. În paralel, Miro Cerar a început discuţiile în vederea formării unei coaliţii de guvernare.

FRANȚA

Polemici

O eurodeputată apropiată de fostul preşedinte de centru-dreapta Nicolas Sarkozy a stârnit polemici în Franţa, după ce a denunţat portul vălului islamic de către o femeie, pe o plajă, considerând că este vorba de un afront adus culturii franceze. Nadine Morano, eurodeputată de centru-dreapta şi fost ministru al Muncii, a postat pe Twitter fotografia unei femei purtând văl islamic pe o plajă din Franţa. ”Asistând la această scenă, nu pot să nu simt o atingere adusă culturii noastre şi o problemă în privinţa egalităţii între bărbaţi şi femei”, a scris Nadine Morano, publicând ca reacţie o fotografie din anii 1960 cu fosta actriţă Brigitte Bardot. ”Când vin în Franţa, un stat de drept, laic, trebuie să respecte cultura noastră şi libertatea femeilor. Dacă nu, să plece!!”, a adăugat Morano. Abdallah Zekri, preşedintele observatorului naţional pentru combaterea islamofobiei, declarat că ”libertatea de conştiinţă şi cea de credinţă sunt drepturi constituţionale”. La rândul său, deputatul socialist Jean-Marc Germain a declarat că ”Nadine Morano reprezintă partea rea a dreptei”. Florian Philippot, vicepreşedintele formaţiunii xenofobe Frontul Naţional, a reamintit că partidul său a cerut de mult timp interzicerea simbolurilor religioase ostentative în spaţiul public.

ISLANDA

Pericol de erupție

Industria aviatică din Europa a fost avertizată cu privire la posibilitatea perturbării traficului aerian din cauza activităţii înregistrate la cel mai mare sistem vulcanic din Islanda, Bardarbunga. Mişcări seismice intense au fost înregistrate la vulcanul Bardarbunga, în ultimele trei zile, dar deocamdată nu există indicii clare privind o eventuală erupţie. Biroul Meteorologic din Islanda a ridicat nivelul de risc pentru aviaţie la portocaliu, nivelul 4 pe o scară cu cinci trepte. Biroul a precizat că luni dimineaţă s-a înregistrat cel mai puternic seism din regiune, din 1996 până în prezent. Vulcanul Bardarbunga, cel mai mare din Islanda, este localizat sub gheţarul Vatnajokull, în sud-vestul ţării. Potrivit seismologului Martin Hensch, în cazul unei erupţii, cel mai mare risc ar fi valurile de inundaţii provocate de izbucnirea lavei sub gheţar. În 2010, un nor de cenuşă provocat de erupţia vulcanului islandez Eyjafjallajokull a determinat închiderea în mare parte a spaţiului aerian european, timp de şase zile. Peste zece milioane de persoane au fost afectate de acest eveniment.