FRANȚA

Din spital în stradă

Tânărul român de etnie rromă, în vârstă de 17 ani, bătut cu bestialitate la jumătatea lui iunie, la Pierrefitte-sur-Seine, se află în continuare la spital, de când a ieşit din comă, dar ar putea să ajungă în stradă, a declarat avocata acestuia pentru ziarul ”Libération”. Gheorghe C., alias Darius, va deveni major în câteva zile, iar ambasada României, care suportă în prezent cheltuielile de spitalizare, ar putea să înceteze finanţarea, a declarat avocata Julie Launois-Flacelière. După o lună de la ieşirea din comă, medicii nu se pot pronunţa, în continuare, asupra amplorii sechelelor. Potrivit avocatei, tânărul nu poate să meargă, din cauza unei calcificări la nivelul genunchilor provocate de complicaţii neurologice. În plus, mama tânărului afirmă că acesta pare ameţit în permanenţă. Starea sănătăţii lui Gheorge C. justifică şederea sa la spital. Însă problema este ce se va întâmpla cu el peste câteva zile. ”În pofida discursurilor sforăitoare, Franţa nu a dat un cent. Dacă nu se găseşte o soluţie până la 25 august, Gheorghe ar putea să se trezească cu handicap în stradă”, a declarat Julie Launois-Flacelière. Familia tânărului nu are mijloacele necesare să finanţeze medicamentele şi recuperarea. După două luni de la agresiune, ancheta încă nu a stabilit ce s-a întâmplat. Tânărul poate depune mărturie cu dificultate. El a fost lăsat inconştient în urma agresiunii, iar potrivit avocatei, memoria îi este destul de alterată de şocul neurologic. Gheorge C. urmează să fie audiat în septembrie. Cu toate acestea, anchetatorii au înregistrat unele progrese în legătură cu ceea ce s-a petrecut înaintea atacului. Aproximativ 12 oameni ar fi descins în tabăra rromilor, pentru a-i cere tânărului socoteală pentru un furt prin efracţie, după ce acesta a fost denunţat de locuitori din tabără.

BULGARIA

60 de refugiaţi se îndreptau spre România

Poliţia de frontieră din Varna a confiscat un iaht bulgar de la Capul Şabla, furat, care se afla în drum spre România, reţinând totodată 60 de imigranţi din Irak şi Siria - bărbaţi, femei, dar şi copii - aflaţi la bord, relatează publicaţia ”Standart News”. Este un mister că ambarcaţiunea nu s-a scufundat, având în vedere că este concepută doar pentru şase persoane. Nava este un iaht bulgăresc care a fost furat în urmă cu trei zile din Istanbul. Furtul acestei ambarcaţiuni de lux, „Bavaria 33 Cruiser“, probabil că are legătură cu traficul de persoane. Două familii din Turcia au închiriat iahtul drept cursă charter pentru firma de turism Evergreen. Făptuitorii au trimis refugiaţii către România, deoarece ambarcaţiunea era deja dată în căutare în Bulgaria.

INDONEZIA

Accident maritim

Zece turişti străini şi cinci indonezieni au fost daţi dispăruţi ieri, după ce vaporul la bordul căruia se aflau s-a răsturnat în estul arhipelagului indonezian, în apropiere de insula Bali, a anunţat un reprezentant al serviciilor de salvare. Un vapor cu turişti, la bordul căruia se aflau 25 de persoane, s-a răsturnat pe când naviga între insulele Lombok şi Komodo, a declarat oficialul. Turiştii salvaţi sunt originari din Noua Zeelandă, Marea Britanie, Spania, Olanda, Germania şi Franţa. Oficialul indonezian nu a precizat naţionalitatea turiştilor daţi dispăruţi. Accidentul a avut loc în apropierea oraşului din zona de coastă Bima, de pe insula Sumbawa, a mai declarat el. Alt reprezentant al serviciilor de salvare de la Bima a declarat că naufragiul a avut loc sâmbătă dimineaţă, dar că turiştii au fost salvaţi abia sâmbătă seara.

SUA

Stare de urgenţă şi asediu

Guvernatorul statului Missouri din centrul SUA, Jay Nixon, a anunţat, sâmbătă, instaurarea stării de urgenţă şi asediu, de la ora locală 5.00, într-un cartier din Ferguson, teatrul unor revolte după ce un tânăr de culoare a fost ucis de către un poliţist. ”Nu am instaurat stare de urgenţă şi asediu pentru a-i determina pe oamenii din Ferguson, din această parte sau din altele să tacă, ci pentru a-i opri pe cei care îneacă vocea poporului prin acţiunile lor”, a declarat Jay Nixon.

MAREA BRITANIE

Imigranți prinși

35 de persoane originare de pe subcontinentul indian, inclusiv copii, dar şi un bărbat mort, au fost descoperite într-un container, la bordul unui vapor care a sosit în portul Tilbury din estul Angliei, venind din Belgia, au anunţat, sâmbătă, oficiali britanici. Poliţia a anunţat că personalul portului a fost alertat de ţipete şi lovituri şi că o anchetă pentru omucidere a fost deschisă în legătură cu persoana decedată. La bordul navei respective se aflau 50 de containere, iar căutările continuau pentru a stabili dacă se aflau şi alte persoane în ele. Poliţia a fost apelată după găsirea acestui grup de persoane într-un container de la bordul „Norstream“, o navă aparţinând companiei P&O, care a fost descărcată sâmbătă dimineaţă. Autorităţile britanice colaborează cu cele belgiene în cadrul anchetei.

GERMANIA

Salarii mai mari

Bruxelles-ul consideră indispensabilă o creştere a salariilor în Germania, pentru ca această ţară să poată să-şi ajute vecinii europeni rămaşi în urmă, a declarat, sâmbătă, comisarul european însărcinat cu Afacerile Sociale, Laszlo Andor. Preşedintele Bundesbank, Jens Weidmann, a apreciat că salariile au o marjă de creştere de 3% în această ţară unde în unele locuri există o situaţie de ocupare completă a locurilor de muncă. Germania a aplicat o politică de scădere a salariilor timp de mai mulţi ani, un factor determinant în competitivitatea companiilor sale. Într-o zonă euro care se află în continuare într-un marasm economic, unor europeni le-a venit ideea că o mică stimulare a salariilor germane ar fi benfică tuturor, corectând astfel diferenţa de competitivitate şi stimulând, totodată, puterea de cumpărare a gospodăriilor din cea mai mare piaţă a zonei. Franţa este obişnuita unor îndemnuri în acest sens, ultimul fiind lansat de preşedintele François Hollande. Această retorică are susţinători şi în Germania, mai ales în rândul social-democraţilor, care sunt iniţiatorii legii cu privire la acordarea salariului minim, ce urmează să intre în vigoare la 1 ianuarie 2015. Însă încetinirea înregistrată de economia germană în trimestrul al doilea domoleşte aceste pretenţii privind acordarea unor creşteri salariale. Creşterea economică a ţării a înregistrat un recul de 0,2% în perioada aprilie-iunie. În acest context, patronatul german a avertizat deja că negocierile salariale la nivel sectorial prevăzute în lunile următoare vor fi dificile.

MEXIC

Proteste anti-SUA

Mexicul a protestat, vineri seara, faţă de mobilizarea la frontiera sa de nord cu SUA a unor militari din cadrul Gărzii Naţionale din Texas, pentru a opri venirea în masă, pe teritoriul american, a unor imigranţi minori clandestini. Guvernatorul statului Texas, Rick Perry, a mobilizat, joi, 1.000 de militari din cadrul Gărzii Naţionale la frontiera cu Mexicul, ca răspuns la solicitările Guvernului federal de securizare a frontierei. Trupele din Garda Naţională sunt alcătuite din militari plasaţi sub autoritatea guvernatorului statului. Ei nu au dreptul să aresteze imigranţi fără documente, aceasta fiind sarcina statului federal, dar pot primi anumite sarcini de susţinere a grănicerilor. Perry, un republican şi, probabil, un candidat în cursa prezidenţială din 2016, a adoptat poziţii deosebit de dure în problema imigraţiei minorilor care provin din ţări din America Centrală. Cel puţin 57.000 de copii, fără documente şi neînsoţiţi, au pătruns în mod ilegal pe teritoriul SUA începând din octombrie, majoritatea provenind din Honduras, Guatemala şi El Salvador, trei ţări din America Centrală afectate dur de sărăcie şi violenţe între bande infracţionale.