ALGERIA

Tragedie aviatică

Cel puţin 103 oameni au murit după ce un avion militar de transport s-a prăbuşit ieri în estul Algeriei, anunţă presa algeriană. Avionul de tip Hercules C130 s-a prăbuşit în zona Um El Buaghi, la 500 de kilometri est de capitala Alger. La bord se aflau militari algerieni şi rude ale acestora. Potrivit informaţiilor preliminare, accidentul s-a produs din cauza condiţiilor meteo nefavorabile - rafale foarte puternice de vânt. Nu există supravieţuitori, a declarat un oficial din cadrul serviciilor de securitate, precizând că la bord se aflau 99 de pasageri - militari şi rude ale acestora - şi patru membri ai echipajului. Avionul militar decolase din Tamanrasset, oraş situat la 2.000 de kilometri sud de Alger, şi se îndrepta spre Constantine, în nordul ţării.

SUA

Fost militar, spion

Un fost militar american în vârstă de 40 de ani a fost condamnat, luni, la 30 de ani de închisoare pentru spionaj în favoarea Rusiei, a anunţat secretarul american al Justiţiei. Robert Hoffman, un fost specialist în informaţii criptate din cadrul Marinei SUA, a furnizat informaţii secrete din domeniul apărării unor agenţi FBI sub acoperire, pe care îi considera agenţi ruşi, potrivit unui comunicat al Parchetului din statul Virginia, unde Hoffman a fost condamnat. Acest tehnician a lucrat 20 de ani în forţele militare americane, ocupându-se în special de colectarea informaţiilor, la bordul submarinelor, despre potenţiali adversari. Hoffman şi-a încălcat angajamentele de a nu divulga informaţii şi date protejate obţinute la locul său de muncă. O anchetă a FBI sub acoperire a dezvăluit că fostul militar cerea pentru informaţiile sale compensaţii sub formă de bani sau asistenţă în activitatea sa. Hoffman a fost arestat în decembrie 2012, a compărut în faţa justiţiei în primăvara lui 2013 şi a fost găsit vinovat pentru tentativă de spionaj la sfârşitul anului trecut, însă pedeapsa lui a fost făcută publică abia luni.

R. MOLDOVA

Chirie majorată

Autorităţile separatiste de la Tiraspol au dispus majorarea chiriei pentru spaţiul unde îşi desfăşoară activitatea liceul cu predare în limba română ”Lucian Blaga” din Tiraspol, a anunţat directorul instituţiei, Ion Iovcev, după o întrevedere cu ministrul Educaţiei de la Chişinău, Maia Sandu, referitoare la incidentul de săptămâna trecută, când miliţienii transnistreni au confiscat banii şi alte bunuri ale liceului, inclusiv ştampila, iar directorul instituţiei a fost reţinut pe motiv de ”contrabandă cu valută”. Şcolile cu predare în limba română din regiunea transnistreană şi în special Liceul ”Lucian Blaga” sunt vizate, în ultima perioadă, de presiunile autorităţilor separatiste de la Tiraspol. Astfel, Tiraspolul a blocat conturile instituţiei, iar ulterior l-a reţinut pe directorul liceului. Incidentele au fost condamnate atât de Guvernul de la Chişinău, cât şi de organizaţiile internaţionale. Parlamentul European a condamnat, săptămâna trecută, presiunile Tiraspolului asupra şcolilor cu predare în limba română din regiunea transnistreană. Autorităţile separatiste transnistrene au interzis în 1994 şcolilor din regiune să predea în grafia latină, însă opt instituţii nu au dat curs acestei decizii şi, în consecinţă, au fost supuse mai multor presiuni, care au vizat fie confiscarea sediilor, fie creşterea taxelor pentru chirie.

MAREA BRITANIE

Mobilizare în faţa inundaţiilor

Guvernul britanic s-a mobilizat ieri pentru a calma nemulţumirea victimelor inundaţiilor care au afectat regiunile din nord-vestul ţării, în condiţiile în care noi precipitaţii sunt aşteptate pentru următoarele zile. Reuniunea Consiliului de Miniştri a fost amânată, ieri, pentru ca premierul David Cameron să-şi continue deplasarea în regiunile cele mai afectate. După vizita la Dorset, în sud-vestul ţării, premierul David Cameron, care a deblocat 155 de milioane de euro pentru consecinţele intemperiilor, s-a deplasat ieri la Devon, unde nemulţumirea este în creştere faţă de modul în care autorităţile gestionează situaţia. Locuitorii din regiunile afectate critică în special absenţa autorităţilor de la faţa locului şi lipsa unor acţiuni în vederea evacuării persoanelor sinistrate. Nord-vestul Angliei este afectat de mai bine de o lună de inundaţii fără precedent, 1.000 de persoane fiind evacuate de la sfârşitul lunii ianuarie. Autorităţile se aşteaptă ca nivelul apelor să crească, în condiţiile în care serviciile meteorologice au anunţat ploi, începând de ieri până vineri, în mai multe regiuni din sudul şi vestul ţării. Transporturile publice erau, de asemenea, perturbate ieri, în sudul ţării, în special liniile feroviare care asigură legătura cu Londra.

GRECIA

Anarhist dispărut

Poliţia greacă se afla ieri în căutarea anarhistului Kostas Sakkas, care urma să fie judecat pentru apartenenţa la gruparea Conspiraţia Celulelor de Foc, responsabilă pentru numeroase atentate. Sakkas a fost eliberat în iulie 2013, după ce s-a aflat timp de o lună în greva foamei, în semn de protest faţă de detenţia provizorie de aproape trei ani decisă de autorităţile de la Atena. El urma să se prezinte săptămânal la comisariatul local din Atena, dar luni nu a respectat această decizie, iar autorităţile l-au declarat dispărut. Sakkas, care a negat acuzaţiile vizând apartenenţa la organizaţia Conspiraţia Celulelor de Foc, se afla în detenţie provizorie din decembrie 2010, împreună cu alţi membri ai grupării, care ulterior au fost condamnaţi pentru comiterea unor atentate. Considerată organizaţie teroristă de către SUA, gruparea Conspiraţia Celulelor de Foc este responsabilă pentru trimiterea unor colete-capcană mai multor lideri europeni şi unor ambasade de la Atena, precum şi pentru comiterea unor atentate. După arestarea mai multor militanţi ai grupării, în 2011, Poliţia greacă a anunţat că organizaţia a fost desfiinţată, dar, ulterior, mai multe incendii au vizat instituţiile guvernamentale de la Atena, în semn de susţinere faţă de cei arestaţi.

ISRAEL

Raiduri în Gaza

Armata israeliană a efectuat, în noaptea de luni spre marţi, două raiduri aeriene în Fâşia Gaza, fără a fi înregistrate victime, au anunţat surse palestiniene din domeniul securităţii. Primul atac a avut loc în apropierea unei tabere de refugiaţi din Nuseirat, în centrul Fâşiei Gaza, şi a vizat o bază a Brigăzilor Ezzedine al-Qassam, ramura armată a Hamas. Al doilea raid s-a produs în nordul Fâşiei Gaza, în apropierea localităţii Lahia, au precizat sursele citate. În ultima perioadă, incidentele armate la frontiera dintre Israel şi Fâşia Gaza s-au multiplicat.

SUA

Strategie modificată

Armata SUA şi-a revizuit planurile de retragere a trupelor din Afganistan, după ce preşedintele afgan, Hamid Karzai, a refuzat să semneze un pact de securitate, relatează presa americană. Noul plan îi va permite Casei Albe să aştepte până când Hamid Karzai îşi va încheia mandatul, înainte de a semna acordul bilateral de securitate (BSA). Revizuirea planurilor de retragere a trupelor reflectă o creştere a îngrijorărilor la Washington potrivit cărora există puţine şanse de îmbunătăţire a relaţiilor cu Hamid Karzai şi privind o posibilă semnare de către acesta a BSA înainte de alegerile din Afganistan, programate pentru primăvara acestui anrnal. Pentagonul i-a propus Casei Albe, în ianuarie, menţinerea a 10.000 de militari în Afganistan, după 2014, într-un număr limitat de baze.

SIRIA

Ameninţarea opoziţiei

Delegaţia opoziţiei siriene la a doua rundă de negocieri de la Geneva a avertizat, luni, că nu va participa la o a treia întâlnire dacă nu se va realiza niciun progres real. Negocierile s-au reluat luni, la Geneva, între regim şi opoziţie, în timp ce aproximativ 460 de civili au fost evacuaţi luni de ONU din cartierele asediate din oraşul sirian Homs, ridicând la 1.200 numărul locuitorilor evacuaţi în patru zile. La Homs, operaţiunea umanitară a fost posibilă graţie unui armistiţiu negociat de ONU între regimul lui Bashar al-Assad şi rebeli. Încălcat de mai multe ori, armistiţiul umanitar în vigoare de vineri a fost prelungit până în această seară, au anunţat luni Naţiunile Unite.