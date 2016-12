CIPRU

Români răzbunaţi postum

Doi cetăţeni greci au fost condamnaţi, în Republica Cipru, la câte cinci pedepse cu închisoarea pe viaţă pentru uciderea a cinci persoane, inclusiv doi români, în anul 2012, în staţiunea Agia Napa, relatează AFP, notând că aceasta este cea mai aspră sancţiune aplicată vreodată în Cipru. Patru dintre cele cinci victime erau agenţi de securitate ai unui om de afaceri local, Fanos Kalopsidiotis, care era vizat de cei doi criminali, dar care nu se afla în vehiculul atacat în iunie 2012. Cei cinci bărbaţi aflaţi în maşină - trei ciprioţi şi doi români - au fost împuşcaţi mortal. Tribunalul din Larnaca i-a găsit vinovaţi de crime pe Demetris Mamalikopoulos, în vârstă de 30 de ani, şi pe Anastasios Tsechilides, în vârstă de 42 de ani, condamnându-i la câte cinci pedepse cu închisoarea pe viaţă. ”Este un caz oribil, fără precedent în Cipru”, a declarat preşedintele instanţei, Charis Poyiatzis.

ITALIA

Români arestaţi

Autorităţile italiene au destructurat o grupare infracţională specializată în furturi de autoturisme de lux din Italia şi Spania, arestând şapte cetăţeni români, informează site-ul agenţiei ANSA. Românii au fost arestaţi în regiunile italiene Basilicata şi Campania. Alţi patru români sunt daţi în urmărire, iar autorităţile italiene suspectează că aceştia sunt în Spania. Românii au furat zeci de autoturisme de lux în Italia şi Spania, valoarea prejudiciului ridicându-se la sute de mii de euro.

BOSNIA-HERŢEGOVINA

Violenţe

Manifestanţi furioşi din cauza situaţiei economice a Bosniei au pătruns cu forţa în sediul Guvernului cantonal de la Sarajevo, au început să îl devasteze şi l-au incendiat, a anunţat, vineri, televiziunea oficială locală. De asemenea, manifestanţii au devastat şi incendiat sediul Guvernului cantonal de la Tuzla, în nord-estul Bosniei. Peste 130 de persoane, majoritatea poliţişti, au fost rănite joi în manifestaţiile violente care au avut loc la Tuzla şi în mai multe oraşe din Bosnia, unde mii de oameni au protestat faţă de degradarea situaţiei economice.

MAREA BRITANIE

Evacuări

Zeci de locuitori din satele situate în comitatul Somerset au fost evacuaţi în urma inundaţiilor puternice care au avut loc în sud-vestul Marii Britanii, în timp ce noi precipitaţii sunt aşteptate în regiune la sfârşitul acestei săptămâni. În regiunea Somerset Levels, unde au loc inundaţii de peste o lună, din cauza ploilor puternice, nemulţumirea este în creştere faţă de modul în care autorităţile au admnistrat criza. În satele din Moorland, unde digurile ridicate pentru a opri apele nu mai fac faţă, aproape 140 de locuitori au fost evacuaţi cu ajutorul maşinilor armatei britanice. De asemenea, militarii şi-au petrecut noaptea instalând saci de nisip în satul învecinat Athelney. Locuitorii din Northmoor, Fordgate şi Saltmoor au primit, de asemenea, ordin de evacuare. În perioada următoare nu este aşteptată o îmbunătăţire a condiţiilor meteorologice, fiind emisă alertă de ploi puternice şi vânturi violente până sâmbătă seara. Aproape 5.000 de locuinţe au fost, în total, afectate în urma inundaţiilor din sud-vestul ţării.

FRANŢA

Poluare în Atlantic

Circa 20 de tone de carburant aflate la bordul navei-cargo spaniole care a eşuat miercuri la Anglet, în sud-vestul Franţei, şi apoi s-a rupt în două au fost probabil deversate în apele Atlanticului. Potrivit unui expert al Marinei, combustibilul, care este mai uşor decât apa, pluteşte la suprafaţa oceanului sub forma a mii de picături mici care se diluează în apă, astfel că, în opinia sa, nu ar trebui să existe riscul unei contaminări directe a plajelor. La bordul navei „Lugo“ s-ar mai afla încă 60-70 de tone de motorină. Autorităţile sunt îngrijorate de prognoza meteo pentru weekend, ce anunţă o înrăutăţire a vremii. Cargobotul a suferit o avarie la motor atunci când părăsea portul Bayonne din sudul Franţei, în timpul unei furtuni puternice. Nava s-a lovit de un dig, apoi s-a rupt la câţiva zeci de metri distanţă de o plajă. Echipajul era format din 11 marinari, unul dintre ei fiind rănit.

ITALIA

Anchetă... spaţială

O anchetă a fost deschisă, joi, împotriva Agenţiei Spaţiale Italiene (ASI) şi a preşedintelui său, pentru corupţie şi abuz de bunuri sociale. Poliţia financiară şi jandarmii au efectuat percheziţii la sediul ASI din Roma şi la birourile a şase companii ce au legături cu agenţia. Anchetatorii suspectează că a fost dată mită pentru atribuirea anumitor contracte. Ancheta vizează în total şapte persoane, între care preşedintele ASI, Enrico Saggese, şi doi dintre colaboratorii săi, salariaţi ai constructorului aeronautic italian Finmeccanica, detaşaţi la ASI ca purtători de cuvânt. Printre companiile vizate de percheziţii figurează Sistina Travel, care organizează călătorii în străinătate pentru salariaţii ASI, şi Centrul italian de cercetare aerospaţială (Cira). Potrivit presei, anchetatorii se apleacă în special asupra raporturilor de rudenie între proprietarii companiilor vizate şi colaboratorii apropiaţi ai lui Saggese. ASI este unul dintre cei mai importanţi actori din lumea ştiinţei spaţiale şi tehnologiilor prin satelit. Prin intermediul ei, Italia este al treilea contribuabil al Agenţiei Spaţiale Europene.

SIRIA

Civili evacuaţi

Cel puţin două autobuze au evacuat, vineri, primii civili blocaţi de peste un an şi jumătate în cartiere asediate din oraşul Homs, din centrul Siriei, potrivit televiziunii siriene de stat. Aceşti civili fac parte dintre cele aproximativ 3.000 de persoane care trăiesc în condiţii îngrozitoare, în cartiere aflate sub controlul rebelilor şi asediate de trupe ale regimului Bashar al-Assad, de peste 600 de zile. Ei au fost evacuaţi în baza unui acord şi unui armistiţiu între beligeranţi, încheiate sub egida ONU. Televiziunea de stat a anunţat că 35 de civili, majoritatea femei, copii şi bătrâni, au fost evacuaţi la bordul a două autobuze. Postul a afirmat că aceşti civili erau folosiţi ca scuturi umane de către grupări teroriste - rebelii, în terminologia regimului -, în contextul în care armata asediază, de la jumătatea lui 2012, aproximativ zece cartiere din Vechiul Homs. Angajaţi ai Programului Alimentar Mondial (PAM), purtând veste albastre, se aflau, de asemenea, la faţa locului, dar şi un vehicul aparţinând Înaltului Comisariat ONU pentru Refugiaţi (UNHCR). Acest proces de evacuare va continua în zilele următoare. Acordul prevede, totodată, introducerea în oraş a unor ajutoare destinate persoanelor care au ales să rămână în cartierele asediate, însă această operaţiune începe sâmbătă. Potrivit unor activişti antiregim de la Homs, pentru ca această operaţiune să aibă loc, a intrat în vigoare un armistiţiu de patru zile.

EGIPT

Explozii

Două explozii au avut loc, vineri, în centrul capitalei Egiptului, Cairo, iar patru poliţişti au fost răniţi, a anunţat Poliţia egipteană. Atacul a avut loc pe un pod din cartierul Guizeh, din centrul capitalei egiptene. Egiptul se confruntă cu un val de atentate revendicate de grupările radicale, după ce armata l-a demis şi arestat pe preşedintele islamist Mohamed Morsi, la 3 iulie, şi a intervenit în forţă împotriva susţinătorilor săi care au organizat manifestaţii la Cairo. Majoritatea atacurilor vizează Poliţia egipteană, acuzată de grupările radicale că, împreună cu armata, participă la acţiunile în urma cărora sunt ucişi şi arestaţi susţinătorii fostului preşedinte Mohamed Morsi.

VANUATU

Seism

Un cutremur puternic, cu magnitudinea de 6,5, a fost resimţit, vineri, în largul arhipelagul Vanuatu din sudul Pacificului, dar geologii americani au declarat că s-a produs la o adâncime mult prea mare pentru a putea genera un tsunami. Seismul s-a produs la 27 de kilometri est de oraşul de coastă Port Orly, la ora 8.40 GMT, a anunţat institutul american de geofizică USGS. Centrul de alertă în caz de tsunami în Pacific a estimat că, având hipocentrul situat la 111 kilometri adâncime, acest cutremur nu poate provoca un tsunami distrugător.

IRAN

Mărinimie prezidenţială

Preşedintele iranian, Hassan Rohani, a oferit suma de 170.000 de dolari singurului spital evreiesc din Iran, aflat în Teheran, au relatat, vineri, publicaţiile locale. Potrivit agenţiei IRNA, este vorba de cea de-a doua donaţie acordată de Rohani spitalului „Dr. Sapir“, înfiinţat în urmă cu peste 70 de ani în capitala iraniană. Aproximativ 25.000 de evrei trăiesc în prezent în Iran, fiind cea mai importantă comunitate evreiască din ţările Orientului Mijlociu. Evreii din Iran nu fac obiectul unei discriminări oficiale, dar autorităţile iraniene au recurs de mai multe ori la retorica anti-israeliană în trecut. Astfel, fostul preşedinte Mahmoud Ahmadinejad era cunoscut pentru faptul că nega Holocaustul. Hassan Rohani, succesorul lui Ahmadinejad, a recunoscut, într-un interviu acordat în septembrie 2013 la CNN, că Holocaustul este un fapt istoric şi l-a calificat drept „o crimă împotriva poporului evreu“.

SUA

Stradivarius recuperat

Vioara Stradivarius veche de 300 de ani care a fost furată de la concertmaistrul Orchestrei Simfonice din statul american Milwaukee, în timpul unui jaf armat, a fost găsită de poliţie în podul unei case din acest oraş, au declarat, joi, reprezentanţii legii. Poliţia a descoperit vioara miercuri seară, ascunsă într-o valiză din podul unei case din sudul oraşului Milwaukee. Recuperarea viorii urmează după arestarea, în cursul zilei de luni, a trei suspecţi, unul dintre aceştia fiind un infractor cunoscut pentru furtul obiectelor de artă din Milwaukee. Preţiosul instrument muzical a fost restituit joi proprietarului, a cărui identitate nu a fost făcută publică, care, la rândul său, îl împrumutase pe termen nelimitat violonistului Frank Almond, concertmaistrul Orchestrei Simfonice din Milwaukee. Datând din 1715, vioara poate fi identificată cu ajutorul unor striaţii unice de pe spatele acesteia. Hoţi înarmaţi cu un pistol cu electroşocuri l-au atacat pe violonistul Frank Almond, după un concert susţinut de acesta la Wisconsin Lutheran College, în seara de 27 ianuarie. Proprietarul casei în care a fost găsit instrumentul a declarat autorităţilor că unul dintre suspecţi l-a rugat să lase valiza la domiciliul acestuia, iar proprietarul a fost de acord, fără să ştie ce se află înăuntru. Doar 600 de viori, viole şi violoncele realizate de celebrul artizan italian Antonio Stradivari au rezistat până în zilele noastre. Aceste instrumente sunt extrem de apreciate pentru sonoritatea lor deosebită şi inimitabilă.