SUA

Atac armat

Doi tineri au fost împuşcaţi mortal, sâmbătă, într-un centru comercial din apropierea oraşului american Baltimore, de un trăgător necunoscut, care apoi s-a sinucis. Poliţia a lansat o anchetă pentru a stabili motivele atacatorului, căruia i-ar fi fost stabilită identitatea, fără însă a fi făcută publică. Victimele sunt o tânără de 21 de ani şi un tânăr de 25 de ani, angajaţi ai unui magazin de echipamente pentru skateboarding. O altă persoană a fost rănită de un glonţ la picior şi încă patru au fost rănite în haosul ce a urmat atacului. Miile de clienţi veniţi sâmbătă la Columbia Mall, foarte frecventat în weekend de familii, datorită celor 200 de magazine şi spaţiilor de recreere şi de joacă pentru copii, au fost evacuaţi în cursul după-amiezii, în siguranţă. Incidentul a fost raportat în jurul orei 11.15 dimineaţa. Atacul este cel mai recent dintr-o lungă serie de incidente armate care au îndoliat SUA, fără însă ca Executivul să reuşească să adopte o legislaţie vizând limitarea armelor de foc. Columbia, la circa 30 km de Baltimore, se află în statul Maryland, care se învecinează cu capitala federală Washington. Atacatorul mai avea asupra sa, într-o geantă, două dispozitive explozive rudimentare, care au fost dezactivate de echipele de intervenţie.

INDIA

Naufragiu

Cel puţin 21 de persoane au murit, ieri, în naufragiul unui vapor în sud-estul Indiei. Vaporul a naufragiat în largul insulelor Andaman şi Nicobar, de la Golful Bengal. Ambarcaţiunea avea la bord 43 de persoane, inclusiv turişti, atunci când s-a răsturnat în largul coastelor Port Blair, capitala arhipelagului. 12 persoane au fost salvate, iar căutările unor eventuali supravieţuitori continuau, a anunţat guvernatorul insulei, A.K. Singh. Premierul indian, Manmohan Singh, şi-a exprimat tristeţea şi a prezentat condoleanţe familiilor victimelor, fără să confirme numărul morţilor. Arhipelagul Andaman şi Nicobar cuprinde 572 de insule.

EGIPT

Bilanţ sângeros

Cel puţin 49 de persoane au fost ucise în ultimele 24 de ore în Egipt, unde susţinători ai puterii şi opozanţi, în principal islamişti, au participat sâmbătă la mitinguri prin care au marcat trei ani de la revolta din 2011, a anunţat, ieri, Ministerul Sănătăţii. În plus, 247 de persoane au fost rănite. Ministerul de Interne a anunţat, pe de altă parte, că 1.079 de persoane au fost arestate în cursul unor marşuri, în contextul în care noile autorităţi reprimă, de şapte luni, orice manifestaţie a opoziţiei, după ce armata l-a destituit pe fostul preşedinte islamist Mohamed Morsi. Începând de la 3 iulie, peste 1.000 de manifestanţi pro-Morsi au fost ucişi de militari şi poliţişti sau de susţinători ai noilor autorităţi instalate de militari. Manifestaţii la care participau, sâmbătă, sute de opozanţi - în unele cazuri reunind în premieră susţinători ai lui Morsi şi activişti progresişti - au fost dispersate violent de poliţie, cu tiruri de grenade lacrimogene, în timp ce câteva mii de susţinători ai regimului s-au reunit, la apelul Guvernului, în Piaţa Tahrir, simbolul revoltei din 2011. Confruntările între susţinători şi opozanţi ai noilor autorităţi şi forţele de securitate au continuat în noaptea de sâmbătă spre duminică, în mai multe provincii din ţară.

POLONIA

Morţi de frig

Zece persoane au murit de frig, în weekend, în Polonia, unde temperaturile au coborât în anumite regiuni sub minus 22 de grade Celsius, a anunţat Poliţia naţională. În această iarnă, valul de frig a sosit foarte târziu, dar în mod brusc în Polonia, unde, până de curând, temperaturile erau deosebit de bune pentru acest anotimp. Valul de frig face ravagii de miercuri. Cele mai scăzute temperaturi au fost înregistrate în estul ţării, la Wlodawa, unde mercurul termometrului a coborât sub minus 22 de grade Celsius şi sub minus 24 de grade Celsius la nivelul solului. Iarna trecută, în Polonia au murit aproximativ 200 de persoane din cauza hipotermiei.

FRANŢA

Muncitori intoxicaţi

19 muncitori s-au intoxicat cu monoxid de carbon în timp ce munceau în tunelul de sub Canalul Mânecii, în noaptea de sâmbătă spre duminică, un incident destul de grav, a anunţat, ieri, prefectura de la Pas-de-Calais, în nordul Franţei. Aproximativ 60 de persoane, muncitori de la o firmă mandatată de Eurotunel, dar şi angajaţi ai companiei, lucrau la înlocuirea şinelor în direcţia Calais - Folkestone (Marea Britanie), în momentul în care unui sudor i s-a făcut rău, în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit prefecturii. S-a diagnosticat o intoxicaţie cu monoxid de carbon, a anunţat aceeaşi sursă. Muncitorul a fost evacuat către centrul spitalicesc de la Calais, iar apoi la Lille. Un avanpost medical a fost înfiinţat imediat, pentru a-i examina pe ceilalţi. 18 dintre ei, intoxicaţi, au fost spitalizaţi la Calais, Boulogne-sur-Mer şi Dunkerque, pentru o perioadă, în vederea evacuării monoxidului din organism, dar starea lor nu provoacă îngrijorare, potrivit prefecturii. Ceilalţi 41 au putut să plece acasă. O anchetă judiciară este în curs pentru stabilirea cauzelor accidentului.

MAREA BRITANIE

Oferte de ucenicie

Tineri şomeri români primesc oferte de ucenicie în cadrul unui program guvernamental britanic care are obiectivul să-i ajute pe britanici să-şi găsească un loc de muncă, scrie ziarul britanic ”The Sunday Times”. Potrivit publicaţiei, agenţii din România promovează ucenicia subvenţionată de Guvernul britanic ca o şansă unică pentru un tânăr român de a merge să câştige până la 1.000 de lire sterline (peste 1.200 de euro) pe lună muncind şi efectuând un stagiu practic în acelaşi timp. O astfel de agenţie de recrutare a forţei de muncă pretinde că oferă perspectiva uceniciei în restaurante aparţinând lui Gordon Ramsay, la clubul de fotbal Chelsea şi hoteluri Hilton, dezvăluie ziarul. Potrivit legislaţiei europene cu privire la libertatea circulaţiei, Marea Britanie nu poate face nimic împotriva unor imigranţi din state UE care beneficiază de acest program în valoare de 1,5 miliarde lire sterline (peste 1,8 miliarde de euro), prezentat de premierul David Cameron ca un element-cheie al angajamentului său de a lupta împotriva flagelului şomajului în rândul tinerilor.

BULGARIA

Epidemie de gripă

Autorităţile din Ruse au declarat, vineri, epidemie de gripă, oraşul devenind astfel ultima dintr-o serie de localităţi în care a fost instituită această măsură, relatează site-ul Novinite.com. O proporţie de 272 de boli respiratorii la 10.000 de persoane a fost înregistrată în oraşul de la Dunăre, a anunţat Inspectoratul Regional pentru Sănătate. Deocamdată, şcolile rămân deschise, potrivit site-ului, care nu oferă informaţii suplimentare.

COREEA DE NORD

Familie ucisă

Toţi membrii familiei unchiului liderului nord-coreean Kim Jong-Un, Jang Song-Thaek, cel care a fost executat în luna decembrie, au fost executaţi la rândul lor, a anunţat, ieri, agenţia sud-coreeană de presă Yonhap, citând mai multe surse. La ordinul liderului suprem al Coreii de Nord, Kim Jong-Un, toţi membrii familiei lui Jang Song-Thaek, inclusiv copii, au fost ucişi după ce au fost convocaţi, la începutul lunii decembrie, la Phenian, afirmă o sursă citată de agenţia sud-coreeană. Conform unei alte surse, unii dintre aceştia ar fi fost împuşcaţi în faţa vecinilor. Cei care aveau, la rândul lor, legături de rudenie cu persoanele executate ar fi fost trimişi în lagăre de muncă din zone izolate ale ţării. Pe data de 13 decembrie, agenţia oficială de presă nord-coreeană KCNA a anunţat că generalul Jang Song-Thaek, unchiul lui Kim Jong-Un şi considerat „numărul 2“ în ierarhia regimului comunist de la Phenian, a fost executat după ce a fost condamnat la moarte de un tribunal militar, fiind acuzat de trădare şi că ar fi pus la cale o lovitură de stat militară. Potrivit presei sud-coreene, odată cu el au fost executaţi alţi şapte responsabili de rang înalt.

GRECIA

Seism puternic

Un cutremur cu o magnitudine de 5,8 a avut loc, ieri, pe insula Cefalonia, în Marea Ioniană, a anunţat Observatorul din Atena. Pentru moment nu a fost semnalată vreo victimă, a declarat un reprezentant al Poliţiei locale. Potrivit primelor informaţii, au avut loc alunecări de teren care au provocat pagube drumurilor. Epicentrul seismului, care a avut loc la ora locală 15.55, prezentat ca foarte puternic de către Observator, a fost localizat la şapte kilometri de Argostoli, capitala insulei, şi la aproximativ 280 de kilometri vest de Atena. Grecia este una dintre ţările europene cele mai frecvent atinse de cutremure.

R. MOLDOVA

Ninsori şi viscol

O alertă cod galben de ninsori şi viscol expiră astăzi în R. Moldova, unde se aşteaptă temperaturi de până la minus 15 grade Celsius noaptea, dar şi ninsori abundente în sudul ţării. Cea mai scăzută temperatură în noaptea de sâmbătă spre duminică, de minus 14 grade Celsius, s-a înregistrat la Briceni, unde stratul de zăpadă a atins 13 centimetri, cel mai mare în ţară. Mâine se vor înregistra aceleaşi temperaturi, iar începând de miercuri, vremea se va mai încălzi, cu temperaturi cuprinse între zero şi minus cinci grade Celsius. Zeci de oameni s-au înghesuit în weekend la Centrul de Plasament de la Chişinău, iar unii au fost nevoiţi să doarmă pe podea, din cauza aglomeraţiei. De asemenea, Serviciul pentru situaţii excepţionale a instalat, la începutul weekendului, şapte corturi la nivelul tuturor sectoarelor capitalei, în care trecătorii se pot adăposti, bea un ceai cald şi mânca biscuiţi. Potrivit salvatorilor, sute de persoane au trecut prin aceste corturi.