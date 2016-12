FRANŢA

Jaf cu opt români la un magazin de bijuterii din Paris?

Opt bărbaţi, cel mai probabil români, au fost reţinuţi, ieri, la Paris, fiind surprinşi în flagrant în timp ce încercau să spargă un magazin de bijuterii în apropierea celebrului bulevard Champs-Elysées, anunţă surse din cadrul Poliţiei citate de AFP. Indivizii au încercat să spargă uşa de la intrarea în magazin. „Reuşiseră să spargă prima uşă, dar au fost prinşi în timp ce erau la uşa a doua“, a explicat un oficial din cadrul Poliţiei franceze. Autorii spargerii au fost opriţi de agenţii de poliţie şi reţinuţi. Pe 4 octombrie 2013, zece bărbaţi au pătruns în magazinul de bijuterii Vacheron Constantin din Paris, furând bunuri de peste un milion de euro.

ELVEŢIA

Abuz de autoritate

Doi agenţi de poliţie din oraşul elveţian Lugano vor fi judecaţi, începând din 24 ianuarie, pentru agresarea unui cetăţean român, un incident produs în anul 2013. Ei sunt acuzaţi de abuz de autoritate, vătămare corporală şi refuz de acordare a asistenţei medicale. Incidentul a avut loc în martie 2013. Un cetăţean român de 37 de ani a fost oprit în Gara Centrală din Lugano de doi agenţi de poliţie, care i-au cerut să se legitimeze. Românul a fost rugat de poliţişti să îi însoţească la secţie, fiind dus într-o localitate învecinată, Arogno, unde a fost bătut şi abandonat. Românul a fost găsit de un şofer în apropierea frontierei dintre Elveţia şi Italia. Cei doi poliţişti au fost suspendaţi din funcţii pe durata anchetei, iar procesul lor va începe în 24 ianuarie, la Tribunalul din Lugano.

UNGARIA

Explozie la bancă

O explozie care a avut loc la sediul unei filiale a unei bănci din Budapesta a provocat surparea unui zid dinspre stradă, ieri. Investigaţia preliminară sugerează că explozia a fost un act criminal, dar compoziţia şi tipul explozivului nu au fost stabilite încă. Se pare că presupusa acţiune criminală nu a avut scopul să ucidă sau rănească pe cineva şi nu au fost înregistraţi răniţi. Martori oculari au văzut un motociclist trecând prin faţa clădirii înainte de explozie, care a avut loc la ora locală 4.18 (5.18, ora României) pe strada Lehel, în nordul oraşului. Se pare că suflul exploziei a aruncat uşa sediului sucursalei bancare de cealaltă parte a drumului. Suflul deflagraţiei a fost resimţit pe o rază de un kilometru.

AUSTRALIA

Incendiu de vegetaţie

Un incendiu de vegetaţie a distrus 40 de case la periferia oraşului Perth, în vestul Australiei, provocând moartea unui bărbat şi obligând alte câteva sute de persoane să fugă din calea flăcărilor. Incendiul, care se pare că a fost provocat de prăbuşirea unei linii electrice în pădure, în apropierea de periferie, a cuprins foarte rapid străzile din cartier, flăcările atingând până la 20 de metri înălţime, propagate de rafale de vânt violente. 275 de pompieri se aflau la faţa locului, iar incendiul a fost controlat, dar nu era încă stins ieri dimineaţă, potrivit autorităţilor. Oraşul Perth s-a confruntat cu temperaturi ridicate în acest weekend, de până la 44 de grade Celsius. Valul de căldură se îndreaptă către est, iar temperaturi peste 40 de grade sunt aşteptate la Adelaide şi Melbourne, în cursul săptămânii.

AFGANISTAN

Dezvăluiri de coşmar

Fetiţa afgană care a fost descoperită purtând o vestă cu explozibili a declarat că tatăl şi fratele ei au obligat-o să atace un punct de control al Poliţiei din provincia Helmand şi refuză să se întoarcă la familia sa. Fetiţa, cunoscută sub numele de Spozhmai, a declarat că fratele şi tatăl ei au bătut-o şi i-au ordonat să îmbrace vesta de sinucigaş. Micuţa a fost luată în custodie în capitala provincială Lashkar Gah, după ce un soldat afgan a văzut-o în timp ce purta vesta. Fetiţa, de aproximativ zece ani, i-a cerut preşedintelui afgan Hamid Karzai să îi găsească un nou loc în care să stea. Fetiţa ar fi sora unui proeminent comandant Taliban, despre care Poliţia susţine că a încurajat-o să comită atacul. Aceasta a declarat pentru BBC că era înspăimântată, dar că fratele ei i-a promis că doar ţintele sale vor muri. Tatăl ei i-a ordonat să se întoarcă acasă, dar ea a refuzat să se supună.

GERMANIA

Accident aviatic

Patru oameni au murit după ce un avion de mici dimensiuni s-a prăbuşit în apropierea unui oraş din vestul ţării, în cursul nopţii de duminică spre luni. Aparatul decolase din sudul Angliei şi urma să aterizeze pe un aerodrom de la marginea oraşului Trier. Potrivit autorităţilor germane, accidentul a avut loc chiar înainte de aterizare. Din cauza ceţii dense, piloţii nu au reuşit să vadă bine pista, iar avionul s-a prăbuşit. În cădere, aeronava a distrus un generator de electricitate al unei linii de cale ferată din apropiere şi a luat foc. Cei doi piloţi şi alţi doi pasageri care se aflau la bord au murit pe loc. Autorităţile au deschis o anchetă.

UNGARIA

Reţea de călăuze destructurată

Poliţia ungară a arestat un grup de 24 de călăuze de imigranţi clandestini, din care fac parte 21 de unguri, doi afgani şi un român. Gruparea a ajutat 435 de persoane să traverseze frontiera Ungariei în Austria, cu destinaţia Italia, începând din februarie şi până în noiembrie 2012. Călăuzele cereau sume cuprinse între 300 şi 600 de euro de persoană. Biroul Naţional ungar de Investigaţie a finalizat o investigaţie şi a trimis cazul procuraturii.

MAREA BRITANIE

Angajament istoric

Guvernul britanic a anunţat ieri că îşi va asuma responsabilitatea pentru toată datoria Executivului britanic dacă Scoţia ar vota pentru independenţă. Guvernul britanic va căuta să ajungă la un acord bilateral cu Guvernul scoţian asupra cotei sale din datoria Marii Britanii în eventualitatea unui vot pentru independenţă la referendumul din septembrie.

TURCIA

Erdogan nu renunţă!

Premierul turc, Recep Tayyip Erdogan, a anunţat că Guvernul său nu va renunţa la proiectul de lege controversat care vizează consolidarea controlului politic asupra magistraţilor. Comisia juridică din Parlament a supus propunerile la vot şi a decis că ele nu încalcă Constituţia, a declarat premierul Erdogan pentru presă. Proiectul de lege propus de Partidul Justiţiei şi Dezvoltării (AKP), la putere, vizează să acorde Ministerului Justiţiei ultimul cuvânt cu privire la atribuţiile judecătorilor în instituţiile-cheie, precum Curtea Constituţională. Propunerea a fost făcută în momentul în care un scandal de corupţie afectează Guvernul Erdogan. Proiectul de lege a fost catalogat ca fiind neconstituţional de către Consiliul Superior al Magistraturii şi de către partidele de opoziţie, care au cerut retragerea acestuia.

COREEA DE NORD

1.500 de transfugi

Peste 1.500 de nord-coreeni s-au refugiat în Coreea de Sud în 2013, un număr comparabil cu cel din anul precedent şi în scădere netă de la venirea la putere a liderului nord-coreean Kim Jong-Un, care a întărit măsurile împotriva refugiaţilor. În urmă cu cinci ani, numărul nord-coreenilor care şi-au părăsit ţara şi au sosit în Coreea de Sud, via China, era de 3.000 pe an. Dar Kim Jong-Un, care a preluat conducerea ţării în decembrie 2011, după moartea tatălui său, a întărit măsurile de control la graniţe şi a crescut presiunea asupra regimului de la Beijing de a-i retrimite pe fugari în ţara natală. În 2013, 1.516 nord-coreeni au sosit în Coreea de Sud, a anunţat ieri Ministerul sud-coreean al Unificării. În 2012 erau 1.502 fugari. Majoritatea nord-coreenilor care decid să-şi părăsească ţara traversează graniţa cu China, înainte de a încerca să ajungă în Sud via o ţară terţă. De la sfârşitul războiului din Coreea (1950-1953), circa 26.100 nord-coreeni au sosit în Coreea de Sud.

MAREA BRITANIE

Cerere de anchetă, respinsă

Ministerul britanic al Apărării a apreciat drept inutilă cererea de anchetă depusă la Curtea Penală Internaţională (CPI) în legătură cu posibile crime de război comise de soldaţii britanici în Irak între 2003 şi 2008. Un cabinet britanic de avocatură şi o organizaţie pentru apărarea drepturilor omului, cu sediul la Berlin, au anunţat vineri că au depus o cerere comună la CPI, solicitând deschiderea unei anchete împotriva militarilor britanici de rang înalt, precum şi a responsabililor civili şi în special a fostului ministru al Apărării Geoffrey Hoon şi a secretarului de Stat Adam Ingram, pentru tortură şi rele tratamente aplicate prizonierilor din Irak între 2003 şi 2008. Peste 400 de prizonieri irakieni au contactat în ultimii ani cabinetul de avocatură Public Interest Lawyers (PIL), care a lansat proceduri la CPI pentru a denunţa torturi şi umiliri din partea soldaţilor britanici. O primă tentativă de plângere la CPI în acest dosar a fost un eşec în 2006, când Curtea a apeciat că numărul cazurilor şi al victimelor este insuficient pentru a justifica acţiunea. De la înfiinţarea CPI, în 2002, la Haga, niciuna dintre cele 8.000 de plângeri sau comunicări primite de biroul procurorului nu s-a finalizat.

SUA

Dennis Rodman are regrete

Fostul baschetbalist american Dennis Rodman, care a plecat de la Phenian, şi-a cerut scuze, ieri, la Beijing, pentru că nu a putut face nimic, în cursul vizitei sale în Coreea de Nord, pentru un misionar american deţinut în această ţară. „Îmi pare rău. Nu sunt preşedinte. Nu sunt ambasador. Sunt Dennis Rodman”, a declarat fosta vedetă NBA pentru un grup de jurnalişti, pe aeroportul din capitala Chinei.