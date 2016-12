MAREA BRITANIE

Elicopter american prăbuşit

Un accident de elicopter s-ar fi soldat cu patru morţi, marţi, în estul Angliei, anunţă un comunicat al Poliţiei comitatului de coastă Norfolk. Poliţia a fost informată că un accident de elicopter a avut loc în sectorul Cley şi că există patru morţi, precizează comunicatul. Poliţiştii au izolat o zonă de 400 de metri pătraţi la locul producerii accidentului. Poliţia nu a confirmat informaţiile apărute în presă potrivit cărora este vorba despre un elicopter de tip HH-60 Pave Hawk al forţelor armate americane, care efectua exerciţii. US Air Force are o bază la RAF Lakenheath, în Suffolk, comitatul vecin. Marea Britanie este afectată în prezent de rafale violente de vânt şi de ploi puternice.

SUA

Prima execuţie din 2014

Prima execuţie din acest an în SUA a avut loc marţi, în statul Florida, în contextul în care pedepsele capitale au înregistrat o scădere evidentă în 2013. Askari Abdullah Muhammad, cunoscut anterior ca Thomas Knight, a fost executat prin injecţie letală, pentru trei crime, după ce a petrecut patru decenii pe „culoarul morţii“, perioadă în care a formulat multiple apeluri, au anunţat autorităţile penitenciare din Florida. Acest american în vârstă de 62 de ani a fost declarat mort la ora locală 18.45. El a fost condamnat la moarte, iniţial, pentru uciderea, în 1974, a patronului său şi a soţiei acestuia, pe care i-a răpit pentru a le extorca bani. Ulterior, a fost condamnat a doua oară la moarte în 1983, pentru uciderea unui gardian de la închisoare, cu ajutorul unei linguriţe! Pedeapsa cu moartea, respinsă în mai multe rânduri pentru vicii de procedură, a fost restabilită definitiv în 2013. Este prima execuţie din acest an în SUA, într-un stat care a accelerat ritmul aplicării pedepsei capitale, în pofida unor îngrijorări cu privire la un nou coctail de barbiturice pe care îl foloseşte pentru a efectua injecţiile letale. La nivel naţional, numărul de execuţii şi condamnări la moarte a scăzut simţitor în 2013, atingând unul dintre cele mai scăzute niveluri din ultimele decenii. În 2013, 39 de condamnaţi au fost executaţi în SUA, faţă de 43 în 2012. Începând din 1999, când au au avut loc 98 de execuţii, numărul acestora a scăzut cu 60% la nivelul ţării, în care 3.108 de deţinuţi se aflau pe „culoarul morţii“ la 1 aprilie 2013, faţă de 3.170 cu un an înainte. În plus, 18 din 50 de state au abandonat pedeapsa capitală până în 2013, dintre care şase în ultimii ani.

INDIA

Morţi în tren

Cel puţin nouă persoane au murit, ieri, într-un incendiu izbucnit la bordul unui tren, în apropiere de Mumbai, în vestul Indiei, la o săptămână după o dramă similară care s-a soldat cu 26 de victime, a anunţat postul de televiziune CNN-IBN. Incendiul, a cărui origine nu este cunoscută, a cuprins trei vagoane ale unui tren care asigura legătura între Mumbai şi Dehradu, în nord, degajând un fum dens în compartimente în timp ce călătorii dormeau.

ITALIA

Drama unei românce

Justiţia italiană a decis încredinţarea unei fetiţe românce în grija autorităţilor, acuzând-o pe mamă că refuză să lucreze şi trăieşte din indemnizaţii sociale deşi, potrivit presei italiene, femeia ar lucra ca menajeră fără a avea contract de muncă. O instanţă din Genova a decis luni încredinţarea în grija serviciilor sociale a unei fete de 4 ani. Potrivit revistei ”Il Secolo XIX”, motivaţia judecătorilor este că mama fetiţei, o româncă în vârstă de 38 de ani, ar refuza să muncească, trăind din indemnizaţii sociale, astfel că nu îndeplineşte condiţiile necesare pentru îngrijirea copilului. Mama fetiţei locuieşte în Santa Margherita (regiunea Liguria) şi beneficiază de indemnizaţii sociale. Potrivit presei italiene, românca lucrează ca menajeră şi are un venit oficial de 200 de euro pe lună, primind însă bani suplimentari „la negru“. ”Fiica mea nu a dus niciodată lipsă de nimic”, a explicat românca pentru agenţia ANSA.

BULGARIA

Ridicarea imunităţii

Procurorul general bulgar, Sotir Ţaţarov, a cerut ridicarea imunităţii parlamentare a liderului ultranaţionalist Volen Siderov, acuzat de ameninţarea şi ofensarea unui reprezentant al ambasadei Franţei. Liderul partidului Ataka a fost pus sub acuzare pentru tulburarea liniştii publice şi violenţe împotriva unui agent de poliţie, anunţă Parchetul bulgar. Siderov riscă până la cinci ani de închisoare. Ambasada Franţei la Sofia a cerut autorităţilor bulgare să ia toate măsurile pentru evitarea unor astfel de incidente. O reprezentantă a ambasadei Franţei în Bulgaria a fost ameninţată, luni seară, de liderul ultranaţionalist Volen Siderov, la bordul unui avion al companiei Bulgaria Air care zbura de la Sofia la Varna. ”Acest cetăţean i-a reproşat în mod violent că deţine cetăţenia franceză şi a încercat să profite de calitatea de parlamentar pentru a verifica actele acestui agent diplomatic”, explică reprezentanţa diplomatică franceză. Parchetul din Sofia a confirmat că liderul ultranaţionalist Volen Siderov a avut un schimb dur de replici cu o femeie care deţine cetăţenia franceză. Ulterior, în autobuzul aeroportuar care transporta pasagerii avionului a avut loc o altercaţie între trei deputaţi Ataka şi alţi pasageri.

SUA

Fraude după atentate

106 persoane, printre care 80 de foşti poliţişti şi pompieri new-yorkezi, au fost inculpate marţi pentru o fraudă vastă vizând obţinerea pensiei de invaliditate după atentatele din 11 septembrie 2001, ceea ce a provocat pierderi de sute de milioane de dolari. Potrivit procurorului din Manhattan, după atentatele din 11 septembrie 2001, mulţi dintre cei acuzaţi au declarat că nu pot munci, invocând tulburări psihice - depresie şi stres post-traumatic - pentru a obţine pensia de invaliditate la care nu aveau dreptul. În cererea pentru obţinerea pensiei, acuzaţii au afirmat că părăsesc rar locuinţa, nu călătoresc şi aproape că nu au o viaţă socială. De fapt, mulţi dintre cei care au solicitat pensia de invaliditate aveau o viaţă normală. Unul dintre aceştia pilota elicopterul personal, altă persoană era pasionată de jocurile de noroc la cazinourile din Las Vegas, în timp ce alta practica jet ski, iar altă persoană ţinea cursuri de arte marţiale. Unele dintre dosare datează cu mult timp înaintea atentatelor din 2001. Primele escrocherii datează din 1988. Toţi inculpaţii au fost sfătuiţi în demersurile lor de patru persoane: Raymond Lavallee, un avocat de 83 de ani, Thomas Hale, de 89 de ani, Joseph Esposito, un fost poliţist din New York, în vârstă de 64 de ani, şi John Minerva, de 61 de ani, consultant specializat în probleme de invaliditate, care le explicau în special ce să spună medicilor care îi examinau. Cei patru îi selecţionau special pe aceşti medici. O pensie medie de invaliditate variază în SUA între aproximativ 30.000 şi 50.000 de dolari pe an, iar în cazul acuzaţilor, aceasta se adaugă la pensie. Pentru ajutorul lor, Lavallee, Hale, Esposito şi Minerva primeau de la 20.000 la 50.000 de dolari pentru fiecare dosar acceptat. Unii dintre autorii fraudei au primit în total 50.000 de dolari. În medie, acuzaţii au primit fiecare 210.000 de dolari. Atentatele din 2001 s-au soldat cu moartea a aproximativ 3.000 de persoane la New York.

RUSIA

Lichide interzise

Autorităţile ruse au interzis aducerea oricărui fel de lichide la bordul avioanelor de linie, inclusiv în cele mai mici cantităţi, cu o lună înainte de Jocurile Olimpice (JO) de Iarnă de la Soci, în urma unor atentate sângeroase la Volgograd, potrivit serviciilor aeroportuare. Noile reguli interzic în cabină orice lichide, inclusiv produse de igienă, cosmetice, medicamente, aerosoli şi geluri, în orice cantitate. Nu se precizează pentru cât timp sunt adoptate aceste măsuri de securitate sporite, iar presa a anunţat că sunt ele în vigoare timp de două luni, până după Jocurile Olimpice de Iarnă de la Soci, prevăzute în perioada 7-23 februarie, urmate de Jocurile Paralimpice, în perioada 7-16 martie. Un dispozitiv de securitate sporită a intrat în vigoare marţi, în Rusia, prin punerea în aplicare a unui decret emis de preşedintele rus, Vladimir Putin, odată cu apropierea JO de la Soci, în sudul ţării. Aceste măsuri excepţionale de securitate au fost decise de mai mult timp, cu scopul de a combate ameninţarea unor atentate. Liderul rebeliunii islamiste din Caucaz, Doku Umarov, a îndemnat, în iulie, la împiedicarea desfăşurării Jocurilor Olimpice la Soci prin toate mijloacele. Temeri privind lansarea de către islamişti a unor atacuri în timpul JO au fost sporite de două atentate sinucigaşe nerevendicate, atribuite unor kamikaze, soldate în total cu 34 de morţi, comise pe 29 şi 30 decembrie la Volgograd.

ISRAEL

Protest impresionant

Peste 10.000 de solicitanţi de azil africani, care au pătruns în mod ilegal pe teritoriul Israelului, s-au reunit ieri în faţa sediului Parlamentului, la Ierusalim, în a patra zi de proteste faţă de politica în domeniul imigraţiei a Guvernului, a anunţat Poliţia. Protestatarii denunţă refuzul autorităţilor de a le examina cererile de azil şi plasarea în retenţie a sute de solicitanţi. Ei s-au lovit de un refuz din partea premierului israelian, Benjamin Netanyahu, care le-a transmis că manifestaţiile nu vor ajuta la nimic. În cursul unui miting, marţi, la Tel Aviv, reprezentanţi ai protestatarilor au afirmat că mişcarea va continua până când Guvernul va anula o lege controversată şi le va acorda statutul de refugiaţi. Potrivit unei legi adoptate la 10 decembrie, imigranţii clandestini pot să fie plasaţi într-un centru de retenţie pentru o perioadă de până la un an de zile, fără proces. Autorităţile israeliene - care estimează la aproximativ 52.000 numărul africanilor care au pătruns în mod clandestin şi care se află în continuare pe teritoriul Israelului - au lansat în 2012 o campanie care a condus la plecarea a 3.920 dintre imigranţii clandestini africani. Un zid cu o lungime de 320 de kilometri, construit de Israel la frontiera cu Egiptul, practic a blocat intrările ilegale în ţară dinspre Peninsula Sinai.