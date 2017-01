ITALIA

Victime de origine română

O româncă a murit, iar fiul ei este în moarte cerebrală după un atac armat comis de un italian cu probleme psihice, în localitatea Borgo Montella, situată în provincia italiană Latina, în apropiere de Roma. Roberto Zanier, de 35 de ani, care suferă de depresie profundă, şi-a împuşcat mama de 68 de ani, Norina Londero, în timp ce aceasta dormea. După ce a fost prins, tânărul le-a explicat anchetatorilor că a vrut să o scape de „sfârşitul lumii”. Deşi era ora 5.00 dimineaţa, italianul a mers la o casă aparţinând familiei sale, pentru a cere chiria unei familii de români. Acolo a împuşcat-o mortal pe românca Elena T., de 44 de ani, şi pe fiul său, de 21 de ani, transportat în stare gravă la spital. Criminalul a încercat să mai omoare o femeie, dar arma pe care o avea se pare că s-a blocat. După atac, italianul de 35 de ani a fugit cu o maşină, fiind localizat şi capturat, după o urmărire de câteva ore, în zona litoralului. Tânărul român rănit grav în atac, Andrei Gabriel B., este în moarte cerebrală.

SUA

Şi-a ucis copilul şi apoi s-a sinucis

Un imigrant ucrainean şi-a aruncat copilul de trei ani de pe terasa unui bloc cu 52 de etaje, în cartierul new-yorkez Manhattan, după care s-a sinucis. Dmitri Kanarikov, de 35 de ani, din Brooklyn, era obligat de justiţie să îi predea fostei soţii băieţelul, pe nume Kiril. Însă, cu câteva ore înainte de predarea băiatului, Dmitri Kanarikov a urcat pe terasa turnului South Park, din Manhattan, şi a aruncat copilul de pe terasă, după care a sărit şi el. Corpul neînsufleţit al copilului a fost găsit pe acoperişul unei clădiri de şase etaje, alăturată turnului de 52 de etaje. Cadavrul bărbatului a fost găsit pe o acoperişul unei alte clădiri din apropiere. Anchetatorii cred că bărbatul a aruncat copilul, după care a sărit pe o altă parte a clădirii.

SIRIA

Alep, oraş-martir

Bombardamentele forţelor aeriene siriene s-au soldat cu circa 300 de morţi, printre care 87 de copii, în opt zile de raiduri asupra sectoarelor rebele din oraşul Alep, din nord, şi provincia sa. „De la 15 până la 22 decembrie, 301 persoane au murit, printre care 87 de copii, 30 de femei şi 30 de rebeli”, potrivit bilanţului Observatorului Sirian pentru Drepturile Omului (OSDO). Opoziţia siriană şi ONG-uri acuză regimul lui Bashar al-Assad că aruncă explozivi umpluţi cu TNT deasupra zonelor rebele din Alep, cu scopul de a afecta moral populaţia şi de a o ridica împotriva insurgenţilor. O sursă din domeniul securităţii a afirmat pentru AFP că armata a recurs la raiduri aeriene în provincia Alep din cauza lipsei de efective la sol şi a argumentat că bilanţul dur în rândul populaţiei se datorează faptului că poziţiile rebele se află în mijlocul unor zone civile. Alep este divizat, începând din vara anului 2012, între sectoare rebele şi zone controlate de regim.

AFGANISTAN

Militari NATO ucişi

Doi militari din cadrul Forţei Internaţionale de Asistenţă pentru Securitate (ISAF) au fost ucişi, luni, în atacuri care au avut loc în Afganistan, anunţă Alianţa Nord-Atlantică. Potrivit comandamentului ISAF, un militar a fost ucis într-un atac inamic care a avut loc în estul Afganistanului. Un alt militar NATO a murit în sudul ţării. Comandamentul ISAF nu a dezvăluit identitatea victimelor militare, această sarcină revenind ţărilor din care acestea fac parte. Atacurile insurgenţilor Taliban s-au intensificat în ultimele luni, în contextul în care trupele combatante străine ar urma să fie retrase la sfârşitul anului 2014.

FRANŢA

Avertizări meteo

Mai multe legături maritime între Franţa şi Marea Britanie sau Spania, din Canalul Mânecii şi din Atlantic, au fost întrerupte preventiv, luni, în urma unor avertizări meteorologice, care anunţă rafale puternice de vânt până marţi, în nord-vestul Franţei. Compania LD Lines a anulat plecările prevăzute luni şi marţi din Le Havre şi din Dieppe cu destinaţiile Portsmouth şi Newhaven, în Marea Britanie. În direcţia Spania, compania a efectuat în avans, la ora 11.00 GMT (13.00, ora României), plecarea prevăzută la ora 18.00 GMT (20.00, ora României) de la Saint-Nazaire către Gijon. De asemenea, legăturile maritime între coastele franceze şi insulele bretone au fost suspendate. Se aşteptau rafale de vânt ce ar fi putut atinge, în cursul nopţii de luni spre marţi, între 100 şi 120 de kilometri pe oră, chiar şi 140 de kilometri pe oră, pe litoral.

IRAK

Atentate sinucigaşe

Cel puţin doi jurnalişti au fost ucişi într-un atac comis de patru terorişti-kamikaze la sediul unui post de televiziune din oraşul irakian Tikrit. Serviciile de securitate au intervenit imediat la postul TV local Salaheddin, unde asediul continuă. Mulţi jurnalişti au reuşit să fugă, alţii sunt în continuare blocaţi în clădire. „Am reuşit să scap. Etajele 3 şi 4 sunt în flăcări”, a declarat, prin telefon, un jurnalist al postului TV Salaheddin. În total, nouă jurnalişti au murit în violenţele produse în Irak în ultimele trei luni.

SUA

Turişti răniţi

Un autocar la bordul căruia se aflau turişti revenind de la un cazinou a derapat şi a lovit o balustradă, pe o autostradă din statul american California, 13 persoane fiind rănite în accident, anunţă autorităţile americane. Autocarul revenea de la un cazinou din sudul statului California, iar accidentul a avut loc pe autostradă, în apropiere de oraşul Los Angeles. Şoferul a pierdut controlul asupra vehiculului, iar autocarul a lovit o balustradă de protecţie. 11 persoane au suferit răni minore, iar alte două sunt în stare gravă. La bordul autocarului erau aproximativ 40 de persoane.

RUSIA

Transfer de trei miliarde de dolari

Rusia a subscris integral o emisiune de obligaţiuni de trei miliarde de dolari derulată de Guvernul Ucrainei, reprezentând o primă tranşă din linia de finanţare de 15 miliarde de dolari promisă de oficialii de la Moscova omologilor de la Kiev. Linia de finanţare acordată de Rusia va ajuta Ucraina să evite afundarea într-o criză economică şi va menţine totodată ţara în sfera de influenţă a Moscovei. Anul viitor va fi plătită o nouă tranşă din bailout. Pe lângă finanţarea de 15 miliarde de dolari, care va fi acordată integral prin emisiuni de eurobonduri derulate de Guvernul de la Kiev, Rusia a redus, de asemenea, preţul gazului importat de Ucraina. Obligaţiunile emise vineri de Ucraina au maturitatea la doi ani, un cupon de 5% şi nu sunt tranzacţionabile.

Ucraina are nevoie de bani pentru a-şi finanţa deficitul de cont curent, rezervele băncii centrale fiind aproape epuizate de intervenţiile pe piaţa valutară şi de eforturile de a plăti datoria externă. Guvernul ucrainean are de plătit, anul viitor, datorii externe de opt miliarde de dolari, fără a include sumele plătite în schimbul gazelor importate din Rusia. Acestea din urmă nu sunt cunoscute în prezent, deoarece impactul reducerii de preţ oferite de Rusia nu este încă clar. În acest an, Ucraina a plătit un miliard de dolari pe lună în contul importurilor de gaze.

ITALIA

Seisme de intensitate medie

Mai multe seisme de intensitate medie au avut loc, în ultimele 24 de ore, în câteva regiuni din Italia, printre care Umbria şi Marche, în centru-est, Lombardia, în nord şi Calabria, în sud, fără a provoca pagube materiale sau victime. Un cutremur cu magnitudinea de 4 grade pe scara Richter, urmat de o replică cu epicentrul localizat în strâmtoarea Messina, între regiunile Calabria şi Sicilia, a fost resimţit, în cursul nopţii de duminică spre luni, de locuitorii din oraşele Messina şi Reggio Calabria, care au petrecut noaptea pe străzi. Un alt seism, cu magnitudinea de 3,2 grade pe scara Richter, a avut loc, în cursul aceleeaşi nopţi, în provincia Brescia din regiunea Lombardia, în nordul Peninsulei. Niciunul dintre aceste seisme nu a provocat pagube materiale, răniţi sau victime.

ISRAEL

Rachetă lansată din Fâşia Gaza

O rachetă lansată din Fâşia Gaza a căzut, luni, în sudul Israelului, însă incidentul nu s-a soldat cu victime sau daune materiale. Membri ai aripii militare a mişcării Hamas au efectuat, duminică, exerciţii cu rachete pe litoralul Mării Mediterane. Mişcarea islamistă Hamas, care deţine controlul asupra Fâşiei Gaza, are un armistiţiu cu Israelul valabil din noiembrie 2012.

EMIRATELE ARABE UNITE

Captură-record de droguri

Poliţia din Dubai a anunţat o captură-record de droguri, care constă într-o încărcătură de 4,6 milioane de pilule de Captadon, cu o valoare de 115 milioane de dirhami, circa 31,3 milioane de dolari. Şeful Poliţiei din Dubai, general-maiorul Khamis Mattar al-Mazeina, a salutat această captură, calificând-o drept „o lovitură dură adusă traficanţilor de droguri din Emiratele Arabe Unite”. Cinci persoane de naţionalităţi diferite erau implicate în acest trafic, dintre care trei au fost arestate. Captadon este un medicament care acţionează ca un stimulent similar amfetaminei, folosirea sa fiind strict rezervată mediului spitalicesc. Clasat drept un produs stupefiant, acesta face obiectul unui vast trafic.

AFRICA DE SUD

Clădire lovită de avion

Un avion Boeing 747 al British Airways, cu 202 persoane la bord, a lovit cu aripa o clădire de pe aeroportul internaţional Oliver Tambo, din Johannesburg, duminică seara, în timp ce se îndrepta spre pistă pentru a decola, provocând rănirea uşoară a patru persoane, potrivit autorităţilor. Avionul Boeing 747-400, cu destinaţia Londra - Heathrow, a ales o pistă prea îngustă pentru anvergura sa şi aripa dreaptă a aparatului a lovit o clădire de birouri. Turnul de control le-a indicat o pistă de circulaţie, dar piloţii au ales alta. Patru persoane care se aflau în clădire au fost rănite uşor, dar accidentul nu a provocat răniţi printre cei 185 de pasageri şi 17 membri ai echipajului. O fotografie realizată de una dintre pasagerele din avion arată aripa avionului-gigant încastrată într-o parte a clădirii. „Un avion al BA loveşte o clădire pe aeroportul din Joburg. Niciun rănit, cu excepţia onoarei pilotului”, a scris pe Twitter Harriet Tolputt, directoarea organizaţiei neguvernamentale Oxfam, deplângând faptul că pasagerii de la clasa întâi au fost evacuaţi înaintea tuturor. Avionul era în continuare consemnat la sol, luni dimineaţa.