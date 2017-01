AFGANISTAN

Şase militari ISAF morţi

Şase militari ai Forţei NATO în Afganistan au murit, ieri, în urma prăbuşirii unui elicopter în sudul ţării, a anunţat coaliţia. O anchetă a fost iniţiată pentru a se stabili cauza prăbuşirii. Potrivit primelor informaţii, nu au avut loc acţiuni ale rebelilor în sector, în momentul prăbuşirii, a precizat Forţa NATO în Afganistan (ISAF). Cu toate acestea, talibanii au afirmat ieri că au doborât un elicopter american în provincia Zabul. NATO nu a precizat naţionalitatea celor şase militari morţi în acest presupus accident, care s-a produs a doua zi după vizita-surpriză a premierului David Cameron la trupele britanice din cadrul bazei Camp Bastion, în provincia Helmand, un fief al talibanilor din sudul ţării. Premierul Cameron a calificat drept misiune îndeplinită eforturile trupelor occidentale în Afganistan, ţară care se află în război de peste trei decenii şi unde mulţi se tem de o nouă escaladare a violenţelor după retragerea forţelor NATO până la sfârşitul anului 2014. Salutând efortul militarilor britanici, presa londoneză a criticat aspru afirmaţiile lui Cameron. ”Este pur şi simplu o nebunie să vorbeşti despre misiune îndeplinită când dovezi deprimante arată contrariul”, a apreciat ”The Times”.

TURCIA

Elicopter prăbuşit

Un elicopter de transport al armatei turce s-a prăbuşit, ieri, în apropiere de capitala Ankara, provocând moartea celor patru membri ai echipajului, a anunţat presa turcă. Aeronava, un Sikorsky S70 de fabricaţie americană, participa la o misiune de antrenament în momentul în care, din motive necunoscute, a lovit o linie de înaltă tensiune, la 19 kilometri de centrul Ankarei, a precizat agenţia de presă Anatolia.

SUA

Avion ieşit de pe pistă

Un avion de tip Boeing 737-800 al companiei Delta Airlines, cu 60 de persoane la bord, a ieşit luni de pe pistă, din cauza zăpezii, la aterizarea pe aeroportul Madison din statul american Wisconsin, fără ca cineva să fie rănit. ”Un Boeing 737-800, zbor 385 din Minneapolis, cu destinaţia Madison, a intrat în contact cu zăpada, la aterizare”, anunţă compania Delta Airlines într-un comunicat, adăugând că, în urma acestui accident, nimeni nu a fost rănit. Aeroportul a fost închis după accident. Statul Wisconsin se află în nord-estul SUA, o regiune afectată de furtuni de zăpadă în ultimele zile.

FRANŢA

Fost ministru arestat

Fostul ministru francez de Interne Claude Guéant a fost reţinut de Poliţie, în cadrul unei anchete asupra unor prime în numerar în perioada 2002-2004, pe când era directorul de cabinet al lui Nicolas Sarkozy, pe atunci ministru de Interne. Fostul director general al Poliţiei franceze Michel Gaudin, în prezent directorul de cabinet al fostului preşedinte Sarkozy, a fost de asemenea arestat preventiv. Arestul preventiv poate dura 24 de ore şi poate să fie prelungit o dată, pentru 24 de ore suplimentare. Parchetul Parisului a deschis, la jumătatea lui iunie, o anchetă preliminară în urma publicării unui raport de inspecţie potrivit căruia suma de aproximativ 100.000 de euro pe lună, prevăzută ca şi cheltuieli de anchetă şi supraveghere ale poliţiştilor, i-a fost înmânată la vremea respectivă lui Guéant. După ce a fost directorul de cabinet al ministrului Sarkozy, Claude Guéant a fost numit, la rândul său, ministru de Interne, în 2011. Anturajul lui Claude Guéant a oferit asigurări la momentul respectiv că aceste sume nu îi erau destinate, ci erau utilizate pentru un sistem de recompensare a unor poliţişti însărcinaţi cu protecţia ministrului Sarkozy.

GRECIA

Oficial arestat

Un fost ministru grec al Transporturilor a fost arestat ieri, la Atena, după ce a fost prins la volanul unui vehicul care avea numere false de înmatriculare, anunţă surse din cadrul Poliţiei. Potrivit primelor elemente ale anchetei, Michalis Liapis predase autorităţilor numerele vehiculului său, din motive neprecizate. Numeroşi greci au fost nevoiţi să renunţe la maşini din cauza crizei. Fostul ministru circula în continuare cu maşina, însă cu numere de înmatriculare false. De asemenea, el nu avea permisul de conducere asupra sa. Fost membru al formaţiunii conservatoare Noua Democraţie (ND), Liapis a avut mai multe mandate de parlamentar în perioada 1985 - 2007. De asemenea, el a fost de câteva ori ministru.

RUSIA

Desfăşurare de forţe

Zece mii de membri ai forţelor speciale din cadrul Ministerului rus al Afacerilor Interne au fost desfăşurate în oraşul Soci, unde se va desfăşura, anul viitor, cea de-a 22-a ediţie a Jocurilor Olimpice de Iarnă, cu scopul de a asigura securitatea. Forţele speciale se vor afla în oraşul de la Marea Neagră timp de trei luni. Rusia a promis că Jocurile Olimpice vor fi păzite în mod insesizabil, astfel încât spectatorii să se poată bucura de eveniment. Anterior, autorităţile de securitate au indicat că vor supraveghea o parte din oraşul Soci şi regiunea din jur în perioada 7 ianuarie - 21 martie, inclusiv toate locaţiile şi infrastructurile care deservesc Jocurile Olimpice, precum şi Parcul Olimpic şi instalaţiile de schi. Cea de-a 22-a ediţie a Jocurilor Olimpice de Iarnă se va desfăşura în perioada 7-23 februarie 2014, cu 98 de probe sportive în cadrul a 15 sporturi.

INDIA

Măsuri de retorsiune contra SUA

India a luat, ieri, măsuri de retorsiune împotriva SUA, după arestarea, joi, a unei diplomate indiene la New York, acţiune pe care autorităţile indiene o consideră inacceptabilă, au anunţat surse din cadrul Ministerului de Externe. ”Am ordonat anularea cărţilor de identitate emise de Ministerul de Externe pentru funcţionarii unor reprezentanţe americane în India”, a declarat una dintre aceste surse. Aceste cărţi permit posesorilor lor să treacă mai rapid de controale în aeroporturile din India şi în alte locuri publice, potrivit surselor. De asemenea, Guvernul indian va bloca importurile de bunuri destinate ambasadei americane. În paralel, Poliţia indiană este în curs de a elimina barierele de securitate instalate în apropierea ambasadei din New Delhi. Anterior, ministrul indian de Externe, Salman Khursid, a declarat că India va pune în aplicare măsuri de răspuns faţă de arestarea diplomatei în momentul în care îşi ducea copiii la şcoală, la New York. Adjuncta consulului general al Indiei la New York, Devyani Khobragade, a fost arestată joi, fiind suspectată că a minţit cu privire la contractul de muncă al menajerei de acasă, în cadrul procesului de solicitare a vizei americane de către angajată. Ea a fost eliberată după câteva ore de detenţie. Potrivit presei indiene, diplomata a fost încătuşată, percheziţionată şi plasată în detenţie alături de toxicomani.

MAREA BRITANIE

Noi suspecţi

Autorităţile americane şi britanice au făcut progrese în investigaţia privind atentatul care a vizat un avion comercial prăbuşit la Lockerbie, în curând urmând să fie puşi sub acuzare noi suspecţi, anunţă fostul director FBI Robert Mueller. Acesta a precizat că, după revoluţia care a avut loc în Libia în 2011, au fost făcute progrese în dosarul Lockerbie. Mueller şi-a încheiat mandatul de director al FBI în septembrie. Însă preşedintele asociaţiei victimelor americane ale atentatului care a vizat cursa Pan AM 103 a declarat că instabilitatea din Libia ar putea împiedica elucidarea cazului. Zborul Pan AM 103 a explodat pe 21 decembrie 1988, deasupra localităţii scoţiene Lockerbie. Atacul s-a soldat cu moartea celor 259 de persoane aflate la bord şi a altor 11 persoane de la sol. Singura persoană condamnată în acest caz a fost libianul Abdelbasset al-Megrahi.

BULGARIA

Crăciun fără zăpadă

Meteorologii au anunţat că zăpada va lipsi în majoritatea regiunilor Bulgariei, în perioada Crăciunului şi a Anului Nou. Următoarele 10-15 zile vor fi în uşoară încălzire, cu temperaturi de până la 9 grade Celsius în unele zone ale ţării. Sunt aşteptate ploi sporadice, dar vremea va fi, în general, uscată. Ninsori s-ar putea înregistra în această perioadă în zonele muntoase înalte, anunţă meteorologii. Vremea va fi similară în toată Peninsula Balcanică.

VIETNAM

Ninsoare şi ploi în sezonul uscat

Nordul Vietnamului a fost acoperit de prima zăpadă după mulţi ani, fenomenul provocând ambuteiaje pe drumurile montane. Ţara se confruntă, de asemenea, cu ploi torenţiale în plin sezon uscat. Ninsoarea, fenomen neobişnuit pentru această ţară, a determinat numeroase persoane să se îndrepte către zonele muntoase din nord, situaţie care a creat ambuteiaje de până la cinci ore. În această perioadă, în Vietnam este sezon uscat, dar ţara s-a confruntat deja cu ploi torenţiale, la fel ca Laos şi sud-estul Chinei. Ploile torenţiale au provocat inundaţii în numeroase zone ale ţării, făcând drumurile impracticabile. Condiţiile meteo din regiune ar urma să se îmbunătăţească în următoarele zile.

SUA

Sistemul Comisiei Electorale, atacat de hackeri

Hackeri chinezi au accesat sistemul informatic al Comisiei Federale Electorale din SUA în timpul crizei bugetare din luna octombrie, anunţă Centrul pentru Integritate Publică. Atacul cibernetic a avut loc în perioada în care activitatea Comisiei Federale Electorale era suspendată aproape în totalitate, din cauza crizei bugetare. În momentul atacului, toţi cei 339 de angajaţi ai agenţiei federale erau în concediu fără plată. În timpul crizei bugetare, Comisia Federală Electorală a fost administrată de comisari prezidenţiali speciali. Autorităţile americane încă nu au confirmat incidentul, dar, în noiembrie, Comisia Federală Electorală a mutat cantităţi semnificative de informaţii în alte servere.